Новый владелец McDonald's в России сохранит привычное меню и стандарты обслуживания — Собянин Статьи редакции
Когда рестораны откроются под новым брендом, пока неизвестно.
Правительство Москвы поддержит нового владельца ресторанов McDonald's в России, рассказал Сергей Собянин на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Он также добавил, что в сети с новым названием сохранится привычное меню.
- McDonald's закрыл рестораны в России после начала «спецоперации» 8 марта. 16 мая компания объявила, что продаст местную сеть, но новый владелец не сможет использовать американский бренд.
- Сеть купил Александр Говор — франчайзи ресторанов McDonald's в Сибири. Стороны не раскрыли сумму сделки. Персонал сохранит рабочие места минимум на два года. Неизвестно, когда откроются рестораны под новым брендом. До подтверждения продажи ТАСС со ссылкой на источники писал, что сеть откроется в июне.
- Минпромторг запустил в Telegram конкурс на новое название McDonald’s в России, в вариантах — «Наш Мак», «РусДональдс», МакСмак», «МакРос» и другие. Варианты обещали передать новому владельцу.
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"Просто" 😄
Также Сергей Собянин ответил на вопросы корреспондентов про уход иностранных автопроизводителей:
-Это просто железо, стекло, резина и много пластика, нужно просто сложить это все красиво вместе и покрасить и будет автомобиль
Ну да, все просто же: берешь помещение, кидаешь туда поваров, куриц, котлеты, хлеб, помидоры, огурцы. Нажимаешь кнопку "правильно сложить" и вуаля! На выходе готовые гамбургеры!
Да чё там сложного то взял булку, коклету, сложил вот тебе и гумбургер. Чувствую, так и будут делать в РосДональдсе
было бы все так просто мак не был бы таким популярным
злые американцы вывезли технологические карты?
Ну так а шо. По мнению аналитиков vc, сырье, процесс изготовления, инструменты, логистика и т.д. - это все второстепенно и не важно.
Главное, чтобы все можно было завернуть в ПРОДУКТ и продавать его. Вот тогда это успешных успех.
Не понимаю. То они заменяют всё и расширяют сеть Теремка, то они всё национализируют, то они выкупают, но не сохраняют меню. Но нет, выкупаем и всё сохраняем.
Запад — грязь, и если что, превратим в радиационный пепел, но ваш макдоналдс это чудо какое-то, просто переименуем и всё оставим как было.
Не торопитесь.. Скоро все узнаем.
И меню, и качество, и название.
они вообще товарищи непоследовательные
Был я значит вчера в БургерКинге в одном из ТЦ. Вроде бы ничего не изменилось, но чувствуется упадок какой-то. В автомате с безлимитной газировкой есть только Пепси, остальные кранчики заклеены какой-то упаковочной пленкой и на ней ручкой написано "Не работает". Вроде мелочь, но "Нет ничего важнее мелочи, которая касается чего-то крупного". При высоких стандартах это было бы просто немыслимо.
Посмотрим, что с Маком будет. Но слабо верится, что удастся сохранить качество обслуживания. Все-таки тут слишком много факторов должно сложиться воедино.
Не так давно захотелось картошки фри и зашли к кфс в тц, пока я ждал заказ (долго), кассиры посрались с кухней так, что вышла менеджерка, которую послали с кухни прямо при нас 👍🏻
Справедливости ради, бывало и раньше такое. Вопрос скорее в том, единичный ли это случай или во всех точках так сейчас
В бк автоматы закрываются из-за того, что забиваются тараканами (там идеальная жизнь для них, тепло, темно и сладкая водичка). Искренне рекомендую там не пить.
На Лермонтовском в туалете Бургера лично наблюдал газетную бумагу )
Был в Барнауле по делам, целый месяц прожил, ел в разных точках общепита, был и в KFC в том числе, качество было скажем так не на высоте, съедобно конечно но не более того, обслуживание тоже оставляло желать лучшего, то ли они там зашиваются при потоке, то ли просто уже плевать.
Там дефицит сейчас с сиропами, это я так понял глобальная проблема.
В КФС из-за этого во всех купонах убрали напитки PepsiCo
Когда вся движуха началась в КФС не было пепси но была вся остальная газировка. сейчас есть все в бургеркинге тоже самое был в Сочи и на Розе хутор все норм все работает.
Кроме мака
Интересно сохранится ли у сотрудников работа по ТК, оплата переработок, отпуска и белые зарплаты?
Лучше, у них сохранятся воспоминания обо всем этом!
А почему нет? В других местах быстрого питания этого не бывает?
То есть из нашего были только продукты, а весь бизнес работал на чужом оборудовании, под руководством иностранных менеджеров и по стандартам зарубежной компании.
Зато огурчики у нас свои.
Вон Додо Доннер даже огурчики иностранные покупает...
Ага. Поэтому мы «смогём»…
Ну как бы происхождение продуктов никогда не было секретом. Разве что для Собянина.Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать.
А вот о каких российских технологиях идёт речь – непонятно. Всё оборудование – иностранное, как и сама система менеджмента.
Ну если "просто надо вот", то почему за 30 лет не появился достойный конкурент, который бы вытеснил МакДональдс вот этим вот "просто надо"?Он также добавил, что в сети с новым названием сохранится привычное меню.
С каких пор у нас глава федерального субъекта отвечает за меню в частной сети ресторанов быстрого питания? Других дел у мэра Москвы нет?
Ага. Главный по бургерам (отсылка к жополизу Тимати)
Популизм чистой воды. Что вот дескать ничего не поменяется, даже выиграли.
Это как с Cropp и Reserved. Собственники поменялись, названия поменялись, поставщиков так же планируют менять, но заголовки что вот Cropp и Reserved снова открылись, создается картинка для глубинного народа, что ничего якобы не поменялось и не поменяется.
Уважаемый редактор, не "Новый владелец McDonald's в России", а "Новый владелец активов, ранее принадлежавших McDonald's". И не "Правительство Москвы поддержит нового владельца ресторанов McDonald's", а "Правительство Москвы поддержит владельца активов, ранее принадлежавших компании McDonald's". Не вводите читателя в заблуждение.
Мы всё равно не читаем. Мы сразу в комменты ходим.
Это точно то, чем должен заниматься мэр Москвы? Я ничего не путаю?
Что, уже все парки приведены в порядок? Все набережные благоустроены? Вся плитка в центре города исправлена? Все службы ЖКХ налажены?
Сюр какой то, а не страна.
Вместо Москвы выберите любой город страны, картина будет таже.
А разве хреново, когда мэр заботится о крупных налогоплательщиках, за счет которых потом все обустраивается?
Гораздо хуже, когда дерут деньги и в ус не дуют насчет изменившейся обстановки.
Бля бля бля пожалуйста пожалуйста пожалуйста пусть он занимается этим и уже перестанет благоустраивать бордюры и плитку!!!!!🙏
Конкурсу «Лидеры России» тоже надо ребрендинг провести. Ничего глобального, всего лишь 1 букву поменять на «П»
Это да, все очень-очень просто! Но почему-то смогли так сделать единицы компаний во всем мире
не надо
«Макрос» — забегаловка для программистов.
В СПб была одно время блинная забегаловка под названием "БлинДональт'с". Довольно долго протянула, пока не прищучили.
При поддержке правительства Москвы... Где-то сейчас взорвался пукан одного Гончарова
Не надо его призывать. Опять все обосрет и сам обосрется.
Хуевое государство — это когда мэр одного из самого богатого города, рапортует что американская забегаловка снова откроется
Ну налогов в бюджет они платили будь здоров. Вполне сопоставимо с производством крупным.
Еда то российская была, так что не проблема.
В чем проблема создать российский конкурентноспособный хотьчтонибудь?
Еда-едой, но зарабатывал Мак с недвижимости. У меня нехорошие предчувствия… При слове «недвижимость» у советских цены улетают в космос.
А с какого боку тут - Собянин???
Это его цитата.
Пиарится типа Москва поддержку оказала, люди верят в такой порожняк.
Собянин, электромосквич когда будет??
Скорее электрический олень будет скакать по бескрайней чукотской тундре, чем.
МакдональдZ💪
Адназначна!!!
просто Mc
*Акция распространяется только на граждан Московской Федерации
А про оборудование для их готовки скромно умолчали.
В магазинах иногда встречала скрепные аналоги Coca-cola, пармезана, шоколадок с закосом на Kinder… там тоже все просто, пачка, бутылка, даже цвета могут быть похожими.. но это откровенное говно, непригодное к употреблению. Ну что ж, ждем отзывы первых клиентов Рудональдсов
Интересно, а привычные цены сохранит или схоронит
90% комментаторов vc пользуются макдаком исключительно как офис и туалет. Поэтому возврат данной сети даже с другим названием и изменёнными стандартами никак не повлияет на восприятие мира и на качество их работы. Ну если только не два раза будут ходить в туалет, а три в день)
Как офис его использовать проблематично, дети бегают орут, школота орет, родители орут, уборщица орет на всех. Как туалет вариант еще рассматривается.
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Эксперты объясните чем это плохо?
Меню возможно, стандарты вряд ли…
Мм, очередной парад светил в комментах. Виси с каждым годом радует все больше.
"Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии."
Вот прям "технологии"?)
А назвать надо "Макдак", да и дело с концом.
Кто знает, что за секретный ингридиент на два процента там?
Сделать эмблему нового ресторана в виде петуха на радужном флаге, с доведенной до абсурда лгбт темой. Во-первых либеральная молодежь с еще большим воодушивлением будут ломиться в новый ресторан, во вторых, западных либералов собьет с толку вплоть до отмены санкций. По крайней мере в Москве на пушкинской можно попробовать)))
Предлагаю переименовать в "Гудбай, Америка!"