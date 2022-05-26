Еда
Маша Цепелева

Новый владелец McDonald's в России сохранит привычное меню и стандарты обслуживания — Собянин Статьи редакции

Когда рестораны откроются под новым брендом, пока неизвестно.

Правительство Москвы поддержит нового владельца ресторанов McDonald's в России, рассказал Сергей Собянин на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Он также добавил, что в сети с новым названием сохранится привычное меню.

При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания.

Уход McDonald's из России все обсуждали как громадную потерю и катастрофу. Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу. И рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом.

Сергей Собянин
мэр Москвы, цитата по ТАСС
  • McDonald's закрыл рестораны в России после начала «спецоперации» 8 марта. 16 мая компания объявила, что продаст местную сеть, но новый владелец не сможет использовать американский бренд.
  • Сеть купил Александр Говор — франчайзи ресторанов McDonald's в Сибири. Стороны не раскрыли сумму сделки. Персонал сохранит рабочие места минимум на два года. Неизвестно, когда откроются рестораны под новым брендом. До подтверждения продажи ТАСС со ссылкой на источники писал, что сеть откроется в июне.
  • Минпромторг запустил в Telegram конкурс на новое название McDonald’s в России, в вариантах — «Наш Мак», «РусДональдс», МакСмак», «МакРос» и другие. Варианты обещали передать новому владельцу.
Финансы
Рая Хачатрян
Шахтёр, нефтяник, ресторатор и девелопер: что известно про нового владельца российского McDonald’s Александра Говора Статьи редакции

В 90-х начинал с угольного бизнеса, с которым расстался из-за двух аварий, позже открыл нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области и стал владельцем молокозавода и колбасной фабрики.

#новость #mcdonalds

3252 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
89 комментариев
Написать комментарий...
Герман Воронов
и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать

"Просто" 😄

Ответить
Развернуть ветку
Олег Саенов

Также Сергей Собянин ответил на вопросы корреспондентов про уход иностранных автопроизводителей:
-Это просто железо, стекло, резина и много пластика, нужно просто сложить это все красиво вместе и покрасить и будет автомобиль

Ответить
Развернуть ветку
Vasya Pupkin

Ну да, все просто же: берешь помещение, кидаешь туда поваров, куриц, котлеты, хлеб, помидоры, огурцы. Нажимаешь кнопку "правильно сложить" и вуаля! На выходе готовые гамбургеры!

Ответить
Развернуть ветку
Flashback FM
Ответить
Развернуть ветку
Денис

Да чё там сложного то взял булку, коклету, сложил вот тебе и гумбургер. Чувствую, так и будут делать в РосДональдсе

Ответить
Развернуть ветку
Олег Делинков

было бы все так просто мак не был бы таким популярным

Ответить
Развернуть ветку
Roman

злые американцы вывезли технологические карты?

Ответить
Развернуть ветку
Hambala Fully

Ну так а шо. По мнению аналитиков vc, сырье, процесс изготовления, инструменты, логистика и т.д. - это все второстепенно и не важно.

Главное, чтобы все можно было завернуть в ПРОДУКТ и продавать его. Вот тогда это успешных успех.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
ляг, отдохни

Не понимаю. То они заменяют всё и расширяют сеть Теремка, то они всё национализируют, то они выкупают, но не сохраняют меню. Но нет, выкупаем и всё сохраняем.
Запад — грязь, и если что, превратим в радиационный пепел, но ваш макдоналдс это чудо какое-то, просто переименуем и всё оставим как было.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Не торопитесь.. Скоро все узнаем.
И меню, и качество, и название.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Виктория Никанорова

они вообще товарищи непоследовательные

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Чуринов

Был я значит вчера в БургерКинге в одном из ТЦ. Вроде бы ничего не изменилось, но чувствуется упадок какой-то. В автомате с безлимитной газировкой есть только Пепси, остальные кранчики заклеены какой-то упаковочной пленкой и на ней ручкой написано "Не работает". Вроде мелочь, но "Нет ничего важнее мелочи, которая касается чего-то крупного". При высоких стандартах это было бы просто немыслимо.
Посмотрим, что с Маком будет. Но слабо верится, что удастся сохранить качество обслуживания. Все-таки тут слишком много факторов должно сложиться воедино.

Ответить
Развернуть ветку
Hey You

Не так давно захотелось картошки фри и зашли к кфс в тц, пока я ждал заказ (долго), кассиры посрались с кухней так, что вышла менеджерка, которую послали с кухни прямо при нас 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Герман Воронов
При высоких стандартах это было бы просто немыслимо.

Справедливости ради, бывало и раньше такое. Вопрос скорее в том, единичный ли это случай или во всех точках так сейчас

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Виталий Воробьев

В бк автоматы закрываются из-за того, что забиваются тараканами (там идеальная жизнь для них, тепло, темно и сладкая водичка). Искренне рекомендую там не пить.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

На Лермонтовском в туалете Бургера лично наблюдал газетную бумагу )

Ответить
Развернуть ветку
Грязный динозавр

Был в Барнауле по делам, целый месяц прожил, ел в разных точках общепита, был и в KFC в том числе, качество было скажем так не на высоте, съедобно конечно но не более того, обслуживание тоже оставляло желать лучшего, то ли они там зашиваются при потоке, то ли просто уже плевать.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Евсей

Там дефицит сейчас с сиропами, это я так понял глобальная проблема.
В КФС из-за этого во всех купонах убрали напитки PepsiCo

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Когда вся движуха началась в КФС не было пепси но была вся остальная газировка. сейчас есть все в бургеркинге тоже самое был в Сочи и на Розе хутор все норм все работает.
Кроме мака

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

Интересно сохранится ли у сотрудников работа по ТК, оплата переработок, отпуска и белые зарплаты?

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Лучше, у них сохранятся воспоминания обо всем этом!

Ответить
Развернуть ветку
Nk

А почему нет? В других местах быстрого питания этого не бывает?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Андрей Донской
Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать.

То есть из нашего были только продукты, а весь бизнес работал на чужом оборудовании, под руководством иностранных менеджеров и по стандартам зарубежной компании.

Зато огурчики у нас свои.

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv
Зато огурчики у нас свои.

Вон Додо Доннер даже огурчики иностранные покупает...

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Дроздов

Ага. Поэтому мы «смогём»…

Ответить
Развернуть ветку
Serge
Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии.

Ну как бы происхождение продуктов никогда не было секретом. Разве что для Собянина.
А вот о каких российских технологиях идёт речь – непонятно. Всё оборудование – иностранное, как и сама система менеджмента.

Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать.

Ну если "просто надо вот", то почему за 30 лет не появился достойный конкурент, который бы вытеснил МакДональдс вот этим вот "просто надо"?

Он также добавил, что в сети с новым названием сохранится привычное меню.

С каких пор у нас глава федерального субъекта отвечает за меню в частной сети ресторанов быстрого питания? Других дел у мэра Москвы нет?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Дроздов

Ага. Главный по бургерам (отсылка к жополизу Тимати)

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey

Популизм чистой воды. Что вот дескать ничего не поменяется, даже выиграли.
Это как с Cropp и Reserved. Собственники поменялись, названия поменялись, поставщиков так же планируют менять, но заголовки что вот Cropp и Reserved снова открылись, создается картинка для глубинного народа, что ничего якобы не поменялось и не поменяется.

Ответить
Развернуть ветку
Яков Большун

Уважаемый редактор, не "Новый владелец McDonald's в России", а "Новый владелец активов, ранее принадлежавших McDonald's". И не "Правительство Москвы поддержит нового владельца ресторанов McDonald's", а "Правительство Москвы поддержит владельца активов, ранее принадлежавших компании McDonald's". Не вводите читателя в заблуждение.

Ответить
Развернуть ветку
Радостный бокал

Мы всё равно не читаем. Мы сразу в комменты ходим.

Ответить
Развернуть ветку
color

Это точно то, чем должен заниматься мэр Москвы? Я ничего не путаю?

Что, уже все парки приведены в порядок? Все набережные благоустроены? Вся плитка в центре города исправлена? Все службы ЖКХ налажены?

Сюр какой то, а не страна.

Ответить
Развернуть ветку
Грязный динозавр
Это точно то, чем должен заниматься мэр Москвы?

Вместо Москвы выберите любой город страны, картина будет таже.

Ответить
Развернуть ветку
Roman

А разве хреново, когда мэр заботится о крупных налогоплательщиках, за счет которых потом все обустраивается?

Гораздо хуже, когда дерут деньги и в ус не дуют насчет изменившейся обстановки.

Ответить
Развернуть ветку
George Mertsalov

Бля бля бля пожалуйста пожалуйста пожалуйста пусть он занимается этим и уже перестанет благоустраивать бордюры и плитку!!!!!🙏

Ответить
Развернуть ветку
From Siberia to London

Конкурсу «Лидеры России» тоже надо ребрендинг провести. Ничего глобального, всего лишь 1 букву поменять на «П»

Ответить
Развернуть ветку
Hey You

Это да, все очень-очень просто! Но почему-то смогли так сделать единицы компаний во всем мире

Ответить
Развернуть ветку
Максим Соколовский
в вариантах — «Наш Мак», «РусДональдс», МакСмак», «МакРос» и другие. Варианты обещали передать новому владельцу.

не надо

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов
Ответить
Развернуть ветку
Тяжелый бинокль

«Макрос» — забегаловка для программистов.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Vakhitov

В СПб была одно время блинная забегаловка под названием "БлинДональт'с". Довольно долго протянула, пока не прищучили.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Птахин

При поддержке правительства Москвы... Где-то сейчас взорвался пукан одного Гончарова

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Дроздов

Не надо его призывать. Опять все обосрет и сам обосрется.

Ответить
Развернуть ветку
Печенька

Хуевое государство — это когда мэр одного из самого богатого города, рапортует что американская забегаловка снова откроется

Ответить
Развернуть ветку
Тяжелый бинокль

Ну налогов в бюджет они платили будь здоров. Вполне сопоставимо с производством крупным.

Ответить
Развернуть ветку
Nk

Еда то российская была, так что не проблема.

Ответить
Развернуть ветку
Joe cocker

В чем проблема создать российский конкурентноспособный хотьчтонибудь?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ivan Illyn

Еда-едой, но зарабатывал Мак с недвижимости. У меня нехорошие предчувствия… При слове «недвижимость» у советских цены улетают в космос.

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
>> Новый владелец McDonald's в России сохранит привычное меню и стандарты обслуживания — Собянин

А с какого боку тут - Собянин???

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Донской

Это его цитата.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Blackrock

Пиарится типа Москва поддержку оказала, люди верят в такой порожняк.

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Собянин, электромосквич когда будет??

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
>> Собянин, электромосквич когда будет??

Скорее электрический олень будет скакать по бескрайней чукотской тундре, чем.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

МакдональдZ💪

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Адназначна!!!

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

просто Mc

Ответить
Развернуть ветку
Rax034

*Акция распространяется только на граждан Московской Федерации

Ответить
Развернуть ветку
Поджог Сараев
95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты

А про оборудование для их готовки скромно умолчали.

Ответить
Развернуть ветку
Ivelevit

В магазинах иногда встречала скрепные аналоги Coca-cola, пармезана, шоколадок с закосом на Kinder… там тоже все просто, пачка, бутылка, даже цвета могут быть похожими.. но это откровенное говно, непригодное к употреблению. Ну что ж, ждем отзывы первых клиентов Рудональдсов

Ответить
Развернуть ветку
Gen Tech

Интересно, а привычные цены сохранит или схоронит

Ответить
Развернуть ветку
Ilia

90% комментаторов vc пользуются макдаком исключительно как офис и туалет. Поэтому возврат данной сети даже с другим названием и изменёнными стандартами никак не повлияет на восприятие мира и на качество их работы. Ну если только не два раза будут ходить в туалет, а три в день)

Ответить
Развернуть ветку
Грязный динозавр

Как офис его использовать проблематично, дети бегают орут, школота орет, родители орут, уборщица орет на всех. Как туалет вариант еще рассматривается.

Ответить
Развернуть ветку
Грязный динозавр

.

Ответить
Развернуть ветку
Nesterov Igor

Эксперты объясните чем это плохо?

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Garuppa

Меню возможно, стандарты вряд ли…

Ответить
Развернуть ветку
dikomm

Мм, очередной парад светил в комментах. Виси с каждым годом радует все больше.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Vakhitov

"Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии."

Вот прям "технологии"?)

А назвать надо "Макдак", да и дело с концом.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии.

Кто знает, что за секретный ингридиент на два процента там?

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav m13

Сделать эмблему нового ресторана в виде петуха на радужном флаге, с доведенной до абсурда лгбт темой. Во-первых либеральная молодежь с еще большим воодушивлением будут ломиться в новый ресторан, во вторых, западных либералов собьет с толку вплоть до отмены санкций. По крайней мере в Москве на пушкинской можно попробовать)))

Ответить
Развернуть ветку
Кот Учёный
Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

Предлагаю переименовать в "Гудбай, Америка!"

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 89 комментариев
null