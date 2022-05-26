Новый владелец McDonald's в России сохранит привычное меню и стандарты обслуживания — Собянин

При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания.



Уход McDonald's из России все обсуждали как громадную потерю и катастрофу. Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу. И рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом.