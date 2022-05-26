Еда
Маша Цепелева

Первый McDonald's под новым брендом откроется в Москве 12 июня — источники Статьи редакции

Новый владелец планирует открывать рестораны постепенно, в июне — 50 из 850.

  • Первый ресторан McDonald's под новым брендом откроется в центре Москвы в районе станции метро «Пушкинская», об этом рассказал Forbes осведомленный источник и подтвердил ещё один в правительстве Москвы. Ранее об открытии в эту дату говорил источник ТАСС.
  • Собеседники изданий не уточнили, каким будет новое название бренда.
  • Новый владелец планирует открыть 50 точек в июне, рассказал источник Forbes на ресторанном рынке. Поставщик продуктов McDonald's подтвердил, что есть заказ на поставку товара в рестораны на июнь. По его информации, заказ есть и на июль для 30-50 точек.
  • McDonald's закрыл все 850 ресторанов в России после начала «спецоперации» 8 марта. 16 мая компания объявила, что продаст их, но новый владелец не сможет использовать американский бренд.
  • Сеть купил Александр Говор — франчайзи ресторанов McDonald's в Сибири. Стороны не раскрыли сумму сделки.
  • 26 мая Сергей Собянин заявил, что правительство Москвы поддержит нового владельца ресторанов McDonald's в России, а сеть сохранит привычное меню и обслуживание.
Фото McDonald's

#новость #mcdonalds

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45 комментариев
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Feduard Klimkin
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Макс Смирнов

Предвкушаю толпы людей и огромные очереди в этом ресторане на Пушкинской

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Algirdas Lapė

Кажется, мы когда-то уже это видели

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Тяжелый бинокль

До краха режима оставалось меньше 2 лет

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Wega

ваши слова.. да..

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Denacos

История циклична. Но сомнительно, что в этот раз будет такой ажиотаж, как в 1990.

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Wega

некоторые блохерши уже отписались что мак стал невкусным, даже в аэропортах-вокзалах типо

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NotFop

Я не понимаю, к чему весь этот спектакль. Ну не поддерживаешь ты СВО, уходишь, так уходи.
Но при этом всем, перевешивать вывеску и оставлять все как раньше, на мой взгляд чистой воды лицемерие.

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яйцо со шрамом

Вы новости читаете или только заголовки?

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NotFop

Читаю полностью. То, что меню, концепция, технология и логистика останется прежней вас не смущает? А также, что макдональдс не исключает обратный выкуп сети. Чуть ниже новости были на эту тему.

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яйцо со шрамом

А то что то же меню Мака по словам мэра, это просто "котлетки с картошкой фри", а продукты там оказывается, вообще местные и нужно просто все сложить и будет Макдональдс с другой вывеской, а рецепт можно чуть подсолить и уже не оригинальный соус получается и ничего не нарушаем) вас не смущает?) Это будет не Макдональдс, меню будет другое, это будут просто бургеры с картошкой, не Биг маки, не Биг тейсти, не Макфлурри, а просто булки с котлетками) Может это будет и вкусно, но Макдональдс тут вообще ни при чем уже будет)

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Alexandr Gunich

А с чего вдруг меню станет другим?
Вы в Крыму были? Заходили в CFC? По сути тот же KFC с теми же блюдами + другие.

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Илья Ефимов

Был там - херня полная, именно поэтому есть ребята, которые гоняют на материк за настоящими КФС и МАКами. А потом продают это местным, хех

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Alexandr Gunich

В Америку за бургером настоящим?, 😂

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Илья Ефимов

Краснодарский край

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Грязный динозавр

Местные не смогли KFC освоить? Бывает. Наверное думали что если его CFC назвать то качество придет само.

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Иван Петров

Бренд и владелец другой, то есть это не макдональдс, а выкупленные хз кем рестораны макдональдса за дешево

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Магнитный утюг

Выкуп франчайзи Мака, собственно. Тот человек, который владел 12-тью ресторанами вроде

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Сергей К

Я понимаю, что 33 буквы в алфавите это сложно, но выучите их и читайте новости целиком.

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Петя Савинский

с нетерпением ждём!

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Тяжелый бинокль

Мне Большой Маковский и Черноголовка лайт.

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Артур Анатольевич Ротарь

Ура товарищи, ура 🤭😂

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Микола Питерски

Сначала будут толпы людей, чтобы сравнить, затем разочарование, после — забвение.

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Антон Большаков

Почему должно быть разочарование ? Как я понял, управляющая компания - те же люди, персонал тот же, новый управленец из этой же франшизы, продукты были почти все наши. По сути, меняется только логотип.

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Feduard Klimkin

если для вас, по сути, видна только смена логотипа, то у меня для вас плохие новости :D

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Микола Питерски

Там же ясно написано

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Антон Большаков

Лично для меня эта новость проходная, я не ем в макдаке. Прошу пояснить что там поменялось кроме управленцев и названия ? Не смогут котлету правильно пожарить без чуткого контроля западных менеджеров ?

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Alexandr Gunich

А что поменяется? 😏

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Anton Ivanov

в Росси вполне возможно и массово делать норм, есть же ДОДО, а тут по сути ничего не поменялось

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Никита Войцеховский

классно, жду, и не я один такой

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Peachylol

Да(. Я последний раз ела в маке в январе , вот бы сейчас тот чизбургер по 50р …

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Вот такие дела

И вафельный рожок по 7...

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Евгений Антропов

А давка будет?)

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Владимир Кондратьев

Если только стаканчики раздавать будут или жвачку.

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Евгений Антропов

С лопаты!!!

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Джахор Дырдырдаев

Будет ревьюбомбинг 100%.

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Дмитрий Чернов

Сможем снова постоять в очереди в Пушкинский Макдональдс как в былые времена 🙂

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Артем Райдер

А чего в Крыму не сделали когда санкции начались ))

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Цифровые комплексы

И скажите мне после этого, что история не циклична

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Mihail Zuev

Скорей бы, жрать хочу

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Ирина Абраменко

на будущее: приятного аппетита

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Николай Степанов

12 июня значит иду хавать в мак, и ничего меня не остановит

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Denacos

ЭтонеМак

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Олег Саенов

Главное чтобы туда по прежнему пускали в туалет без чека, иначе это конец эпохи бесплатных туалетов

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Вот такие дела

Постою в очереди на пушкинской за вас. Объявления в ближайшем будущем на авито)

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