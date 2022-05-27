Для российского McDonald's выбирают название между «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно» и «Свободная касса» Статьи редакции
Название хотят сделать созвучным с рекламным слоганом сети.
25 мая бывший McDonald's подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», пишет «Агенство новостей Москва» со ссылкой на материалы Роспатента.
«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.
Несколько вариантов названия уже были отвергнуты в связи с тем, что правами на них обладают другие юрлица, сообщает источник. Новые варианты выбрали, чтобы избежать патентных споров.
В российском McDonald's сообщили, что бывшие рестораны сети в России откроют под новым брендом 12 июня.
Можем повторить
Судя по вариантам, не можем 🤷♂️
- Взяли и повторили
- От угроз к действиям
- Скатертью дорожка
Как добавочные варианты )))
Дичь, а не названия
Да всё равно макдаком будут называть.
"Весело и вкусно" блять спасибо шик 👍
Весело и вкусно... но все равно немного грустно.
Мне кажется это про хэппимил
Какой ад
Классное название кстати
Тот самый момент, когда наняли на нейминг мамочку в декрете
И она знает как заработать сидя с малышом.
Скорее всего, на низком уровне там и было 120 вариантов, а то, что осталось это результат фильтра эффективных менеджеров, а не тех, кто непосредственно занимается "придумыванием". "Мамочка" не виновата
И правильно сделали. Никакой здравомыслящий человек не пойдет в этот псевдомак под каким бы названием он ни был. А ничего остроумнее "только так" новая ЦА не догонит.
Весело и вкусно...
Хороший тамада и конкурсы интересные?
Предлагаю вариант "Можем заместить" - хуже всё равно не будет
«Уже не тот»
Можем сами
И эмблема будет Мс
ZaMac
Бургерная "Замещённый Мак"
Можем повторить 🪆
"Только Так" созвучное. Будут асоциации.
Только так
И это эчпочмак
"Тики так" жарг-Хорошо
х/ф Джентльмены удачи
Слушайте, ну серьёзно. Ну они реально там такие что ли? Ну блять, ну как куча народу может в здравом уме согласовать хоть что то их этой дичи. Там названия придумывали "есть у меня парнишка знакомый, вроде дизайнер, он накидает вечерком, это хуйня". Это даже не дно пробить и снизу постучали, а постучали тем, кто стучал снизу.
Вы не понимаете, идёт соревнование в идиотизме
Работал в свое время в маркетинге по госзакупкам.
Ситуация штатная, сначала искали исполнителей подешевле и тех кто мог что-то нормальное придумать отбраковали - дорого. Согласились только совковые шарашкины конторы, где самый молодой сотрудник - 40+, который о маке знает то что это "сранина пендосская".
Поэтому согласование было примерно таким:
- Виктор Палыч, нужно новое название придумать для Макдонольдса.
- А, это эти кафетерии для молодежи?
- Да, фаст-фуд.
- Фаст-фуд - нормально говорить можешь, Галя? Короче записывай, хорошие добрые названия: "Весело и вкусно", "только так"...
Спасибо деду за картошку
за котлету
"Таков путь"
Гудбай, Америка!
Свободная касса!
Свободный зал!👍😁
Названия как у провинциальных привокзальных кафешек
Нет слов
Отличное название
Одни бигмаки
"Весело и вкусно" будет. Инфа 88,14%.
про вкусно не знаю, про то что невесело - точно
это абсурд
остальные варианты тоже зареганы вчера-сегодня, но на private person
Наверно, по абревиатуре смотрели VV почти как W )) Перевернутая M
ТрансЖиры отличное название
Что то мне подсказывает, что если они название выбрать, то с технологиями производства вообще все грустно 😥
В этом можно и не сомневаться.
Ляяяя 🤦🏻♂️
Во время "вкусно" не должно быть "весело", иначе поперхнешься.
искренне надеюсь, что ни одно из этих названий не выберут!!!
МакдональдZ, органично вписывается и в страну, и в население, и в то, что мы называем лидерами. Придумал не я.
Мурад Муртазалиев подсказал.
Нельзя. Схожесть до степени смешения.
Нейминг диковатый конечно.
А могли бы красиво и модно назвать «котлетная»
Бутербродная!
Чтобы модно, надо "Котлетошная")
Под прошлым постом про новое название столько годных комментов было,а они правда пришли к вот ЭТОМУ?!
Зашквар. Это лютый зашквар (с)
Свободная касса это потому что никто туда не ходит?
Надо было назвать "За булочку и трамвайчик"
Абырвалг?
Как бы они качество еды не поменяли так же, как название...
Капец, никто из них не смотрел «поездка в америку»? Там уже есть готовое название для всего
"НашДональдс" было предложено?
Белорусы там что то мутят с этим названием
а как же «вот что я люблю»….
боже, какая же хуйня…
да просто «мак» по-русски и все
Ну хотя бы касса будет свободной.
хоть что-то свободно в этой сране)
Жесть🤦🏼♂️
Ахахахахаха((((
Эээээ... а зачем и почему продолжать оставаться в контексте? Ведь весь пафос был в "давай, досвидания" вроде как? Что это за мелкомещанская хуета в головах неймеров? 🤔
Жесть
ЗАДОНАЛДС топ
ЗАД ОНАЛ ДС?
Ахаха
"Магдак" норм
"Весело на входе, весело на выходе"
Весело на входе, стыдно на выходе
Тупейший копипаст из источника. Кавычки открыли - и не закрыли.
TJ на VC уже выходит на главную! 😂 Ура, товарищи…
А если серьезно - какой источник..? Какое название?…
Очевидно, что слоганы регистрируют.
Бесплатный туалет, тоже вариант
РосБургер )
Бигмачная.
Одно время на "Максимуме" (радио) зачитывали сообщения из чатика, и был там в чатике активный персонаж с ником "Дырявый дельфин", оч.много трудился и писал. Звучало в эфире, прям скажем, не очень хорошо, и ему предложили переименоваться. Он это сделал и стал "Тот самый дельфин".
Так вот мой вариант: Дырявый МакДак (проще ДМД)
Они там ебанулись?)
свободная касса... оруууу... это такой кринж
Предлагаю название «Парапапапам дверь мне запили блять»
Страшно представить каким будет слоган
Или мену. Или просто все!
- мы не будем брать названия которые ассоциируются со старым брендом
*через 5 минут*
-выбираем название из слоганов старого заведения
Базовая победа "патриотизма"
Названия - позор🤦🏻♂️ MCD, McDac, McDak, McDk, McDc. Какой нафиг "весело и вкусно"? Мы что, в 50-х годах? 🤦🏻♂️
Так там новый хозяин совдеповский бизнесмен. Сто пуд сам названия одобрял
Прально, зачем придумывать что-то свое, возьмем труд маркетологов работавших ДО, лишь бы открыться быстрей и бабки заколачивать.
Выбирайте названия: Отрава, Для быдла, Американский мусор, Мусордоналдс, В гостях у пластмассового клоуна.
Или "Александр Курбатов" - так же ассоциируется с мусором, только в мозгах...
Мужик, вали на Пикабу или Риа. Тут дебилы not welcomed.
Этих маков нарегали столько, что ещё от одного ни от кого не убудет
Мак Кинг - это прям комбо. Надо было называть Кентукки Мак Кинг
Египетская сила !
Свободная касса норм такт
Маковецкий
Ради булочки ржаной
Спасибо деду за обеду
Тогда лучше уж не открываться. Это уже как то совсем не то
Свободная касса, топ 🤣
Свободная касса, товарищ
Свободный призыв
Шота у Ашота
Скорее бы "КБС" — курочка бабы Симы ^^ 🤦♂️
И так сойдет
«Тот Самый Фастфуд»
СкруджМакДак надо было
Никто кроме нас!
Бредовые названия, которые при всем нельзя зарегистрировать, т.е. все слова будут вынесены из-под охраны, если вообще пройдут регистрацию
Бабка накормила
А "макдак" самое адекватное нельзя было использовать?!?!
Нельзя!!!
Я бы назвал БАМ — большой американский макдональдс. И в интервью бы говорил, что мы строим БАМ. В эпоху СССР тоже строили БАМ, но то была магистраль. Теперь же строим новый БАМ - большой американский макдональдс.
МакДональдZ
MVK DONALDZ
Две смешные котлеты криль
Огурцы салат и пук
Володин же ещё три месяца назад сказал, "У дяди Вани", и ниибет.
Так, я что-то не понял. Мы ведь уже решили в прошлом посте как будет называться
https://www.youtube.com/watch?v=p_uG2QFXV7Q
Назовите " Бутерброд"
Маки Даки, с таким названием можно и роллы в меню вводить)
Вот еще хорошо будет в таком случае:
"Хороший тамада и конкурсы интересные"
— Санкции не сработали... Как бы нам еще унизить этих ребят?
— А давайте им вместо мака сделаем название «весело и вкусно!» Вот умора будет!
—Лоол)) Я в роспатент!
Раз все таки дохера умные и свободные, возьмите и придумайте лучше. Кукарекать с дивана легче всего)
Грустно и кринжово
Трактир-сортир.
Марк Дональдс
На Берлин
А почему не отжали "У дяди вани"
Производитель консерв был бы против)
А как же Мак-Зэт?))