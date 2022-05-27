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Для российского McDonald's выбирают название между «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно» и «Свободная касса» Статьи редакции

Название хотят сделать созвучным с рекламным слоганом сети.

25 мая бывший McDonald's подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», пишет «Агенство новостей Москва» со ссылкой на материалы Роспатента.

«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Несколько вариантов названия уже были отвергнуты в связи с тем, что правами на них обладают другие юрлица, сообщает источник. Новые варианты выбрали, чтобы избежать патентных споров.

В российском McDonald's сообщили, что бывшие рестораны сети в России откроют под новым брендом 12 июня.

#новость #mcdonalds

4403 просмотров
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165 комментариев
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Алексей Гавриков

Можем повторить

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Игорь Мазаев

Судя по вариантам, не можем 🤷‍♂️

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Roman Stikhanov

- Взяли и повторили
- От угроз к действиям
- Скатертью дорожка

Как добавочные варианты )))

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2 комментария
Айрат Галиуллин

Дичь, а не названия

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Цкуро Бесцветный

Да всё равно макдаком будут называть.

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14 комментариев
Роман Н.

"Весело и вкусно" блять спасибо шик 👍

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Rax034

Весело и вкусно... но все равно немного грустно.

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Глеб Щавлев

Мне кажется это про хэппимил

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nochnoy.ru

Какой ад

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Алексей Борисовский

Классное название кстати

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1 комментарий
Дмитрий Девяшин

Тот самый момент, когда наняли на нейминг мамочку в декрете

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Макс Бруквин

И она знает как заработать сидя с малышом.

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1 комментарий
Zachemonitashatpushku

Скорее всего, на низком уровне там и было 120 вариантов, а то, что осталось это результат фильтра эффективных менеджеров, а не тех, кто непосредственно занимается "придумыванием". "Мамочка" не виновата

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Qnoc

И правильно сделали. Никакой здравомыслящий человек не пойдет в этот псевдомак под каким бы названием он ни был. А ничего остроумнее "только так" новая ЦА не догонит.

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Hnorr

Весело и вкусно...
Хороший тамада и конкурсы интересные?

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Soulis

Предлагаю вариант "Можем заместить" - хуже всё равно не будет

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Gero In

«Уже не тот»

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Blackrock

Можем сами
И эмблема будет Мс

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Александр Помидоров

ZaMac

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1 комментарий
ИгорьOK

Бургерная "Замещённый Мак"

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Red Boy

Можем повторить 🪆

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ART

"Только Так" созвучное. Будут асоциации.

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Hnorr

Только так
И это эчпочмак

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2 комментария
роман долгополов

"Тики так" жарг-Хорошо
х/ф Джентльмены удачи

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Макс Бруквин

Слушайте, ну серьёзно. Ну они реально там такие что ли? Ну блять, ну как куча народу может в здравом уме согласовать хоть что то их этой дичи. Там названия придумывали "есть у меня парнишка знакомый, вроде дизайнер, он накидает вечерком, это хуйня". Это даже не дно пробить и снизу постучали, а постучали тем, кто стучал снизу.

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Hnorr

Вы не понимаете, идёт соревнование в идиотизме

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1 комментарий
Rax034

Работал в свое время в маркетинге по госзакупкам.
Ситуация штатная, сначала искали исполнителей подешевле и тех кто мог что-то нормальное придумать отбраковали - дорого. Согласились только совковые шарашкины конторы, где самый молодой сотрудник - 40+, который о маке знает то что это "сранина пендосская".

Поэтому согласование было примерно таким:
- Виктор Палыч, нужно новое название придумать для Макдонольдса.
- А, это эти кафетерии для молодежи?
- Да, фаст-фуд.
- Фаст-фуд - нормально говорить можешь, Галя? Короче записывай, хорошие добрые названия: "Весело и вкусно", "только так"...

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Алексей Борисовский

Спасибо деду за картошку

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Виктория Никанорова

за котлету

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3 комментария
Foma Kiniaev

"Таков путь"

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Влад Карнаухов

Гудбай, Америка!

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Alex Shevchenko

Свободная касса!
Свободный зал!👍😁

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Владимир Соколовский

Названия как у провинциальных привокзальных кафешек

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Олег Кравченко

Нет слов

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Artem 69

Отличное название

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Александр Помидоров

Одни бигмаки

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Слегка Придурковатый

"Весело и вкусно" будет. Инфа 88,14%.

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R-Globus

про вкусно не знаю, про то что невесело - точно

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твмк

это абсурд

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Виктор Ефимов

остальные варианты тоже зареганы вчера-сегодня, но на private person

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Павел Краснов

Наверно, по абревиатуре смотрели VV почти как W )) Перевернутая M

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2 комментария
Митя Свет

ТрансЖиры отличное название

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Red Boy

Что то мне подсказывает, что если они название выбрать, то с технологиями производства вообще все грустно 😥

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Dimitri

В этом можно и не сомневаться.

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Anton Neverov

Ляяяя 🤦🏻‍♂️

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Андрей Волхонский

Во время "вкусно" не должно быть "весело", иначе поперхнешься.

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Tomoko

искренне надеюсь, что ни одно из этих названий не выберут!!!

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Александр Голубев

МакдональдZ, органично вписывается и в страну, и в население, и в то, что мы называем лидерами. Придумал не я.
Мурад Муртазалиев подсказал.

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Влад Борщ

Нельзя. Схожесть до степени смешения.

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1 комментарий
Анатолий Сокраины

Нейминг диковатый конечно.

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Илья Могилевцев

А могли бы красиво и модно назвать «котлетная»

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Uncle Gluk

Бутербродная!

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1 комментарий
Andrey Kulakov

Чтобы модно, надо "Котлетошная")

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Svyaztozavr 799

Под прошлым постом про новое название столько годных комментов было,а они правда пришли к вот ЭТОМУ?!

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Виктория Никанорова

Зашквар. Это лютый зашквар (с)

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Pavel Petel

Свободная касса это потому что никто туда не ходит?

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Hnorr

Надо было назвать "За булочку и трамвайчик"

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krub

Абырвалг?

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Саша

Как бы они качество еды не поменяли так же, как название...

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SilanseR

Капец, никто из них не смотрел «поездка в америку»? Там уже есть готовое название для всего

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Дмитрий

"НашДональдс" было предложено?

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Red Boy

Белорусы там что то мутят с этим названием

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Абрикосова

а как же «вот что я люблю»….

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твмк

боже, какая же хуйня…

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твмк

да просто «мак» по-русски и все

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Администратор Аккаунта

Ну хотя бы касса будет свободной.

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Gal

хоть что-то свободно в этой сране)

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Сергей Воробьев

Жесть🤦🏼‍♂️

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Дима А

Ахахахахаха((((

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Сергей Щукин

Эээээ... а зачем и почему продолжать оставаться в контексте? Ведь весь пафос был в "давай, досвидания" вроде как? Что это за мелкомещанская хуета в головах неймеров? 🤔

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Олег Логинов

Жесть

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Макс Фактор

ЗАДОНАЛДС топ

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Александр Помидоров

ЗАД ОНАЛ ДС?

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Парабам Турункул

Ахаха

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Олег Логинов

"Магдак" норм

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Valery Kondratenko

"Весело на входе, весело на выходе"

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Александр Помидоров

Весело на входе, стыдно на выходе

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Oleinik Alexei

Тупейший копипаст из источника. Кавычки открыли - и не закрыли.
TJ на VC уже выходит на главную! 😂 Ура, товарищи…

А если серьезно - какой источник..? Какое название?…

Очевидно, что слоганы регистрируют.

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ЯжПрограммист

Бесплатный туалет, тоже вариант

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Анк Романов

РосБургер )

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Alex Subota

Бигмачная.

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R-Globus

Одно время на "Максимуме" (радио) зачитывали сообщения из чатика, и был там в чатике активный персонаж с ником "Дырявый дельфин", оч.много трудился и писал. Звучало в эфире, прям скажем, не очень хорошо, и ему предложили переименоваться. Он это сделал и стал "Тот самый дельфин".

Так вот мой вариант: Дырявый МакДак (проще ДМД)

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Андрей Геращенко

Они там ебанулись?)

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Страстной коктейль

свободная касса... оруууу... это такой кринж

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Антон Симонович

Предлагаю название «Парапапапам дверь мне запили блять»

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Акакий Парфенов

Страшно представить каким будет слоган

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Dimitri

Или мену. Или просто все!

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Артем Порубаев

- мы не будем брать названия которые ассоциируются со старым брендом
*через 5 минут*
-выбираем название из слоганов старого заведения

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AIAIAI

Базовая победа "патриотизма"

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Zmey007

Названия - позор🤦🏻‍♂️ MCD, McDac, McDak, McDk, McDc. Какой нафиг "весело и вкусно"? Мы что, в 50-х годах? 🤦🏻‍♂️

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Dimitri

Так там новый хозяин совдеповский бизнесмен. Сто пуд сам названия одобрял

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Александр Добриневский

Прально, зачем придумывать что-то свое, возьмем труд маркетологов работавших ДО, лишь бы открыться быстрей и бабки заколачивать.

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Александр Курбатов

Выбирайте названия: Отрава, Для быдла, Американский мусор, Мусордоналдс, В гостях у пластмассового клоуна.

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Влад Борщ

Или "Александр Курбатов" - так же ассоциируется с мусором, только в мозгах...

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Dimitri

Мужик, вали на Пикабу или Риа. Тут дебилы not welcomed.

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Иксперт НИИ Баца

Этих маков нарегали столько, что ещё от одного ни от кого не убудет

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Stanislav Chashin

Мак Кинг - это прям комбо. Надо было называть Кентукки Мак Кинг

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Камал Мирюсупов

Египетская сила !

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Nick Night

Свободная касса норм такт

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Виктор Птахин

Маковецкий

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Elena Kirikova

Ради булочки ржаной

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Аналитик Толян

Спасибо деду за обеду

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Никита Иванов

Тогда лучше уж не открываться. Это уже как то совсем не то

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Андрей

Свободная касса, топ 🤣

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Igor Star

Свободная касса, товарищ

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DN

Свободный призыв

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Андрей Геращенко

Шота у Ашота

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Игорь Мазаев

Скорее бы "КБС" — курочка бабы Симы ^^ 🤦‍♂️

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Flashback FM
«Только так»

И так сойдет

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Artyom

«Тот Самый Фастфуд»

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DN

СкруджМакДак надо было

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Lev Landau

Никто кроме нас!

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Галина Перова

Бредовые названия, которые при всем нельзя зарегистрировать, т.е. все слова будут вынесены из-под охраны, если вообще пройдут регистрацию

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Алексей Комаров

Бабка накормила

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Вадим Звягинцев

А "макдак" самое адекватное нельзя было использовать?!?!

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AIAIAI

Нельзя!!!

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Sergey Konik

Я бы назвал БАМ — большой американский макдональдс. И в интервью бы говорил, что мы строим БАМ. В эпоху СССР тоже строили БАМ, но то была магистраль. Теперь же строим новый БАМ - большой американский макдональдс.

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Мурад Муртазалиев

МакДональдZ

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AIAIAI

MVK DONALDZ

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Artem 69

Две смешные котлеты криль
Огурцы салат и пук

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Александр Рюмин

Володин же ещё три месяца назад сказал, "У дяди Вани", и ниибет.

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Adam Arclight

Так, я что-то не понял. Мы ведь уже решили в прошлом посте как будет называться

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Акакий Парфенов

https://www.youtube.com/watch?v=p_uG2QFXV7Q

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Grebnettor

Назовите " Бутерброд"

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Руссиано Цикорини
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Мурад Муртазалиев

Маки Даки, с таким названием можно и роллы в меню вводить)

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Rax034

Вот еще хорошо будет в таком случае:
"Хороший тамада и конкурсы интересные"

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Alex Jian

— Санкции не сработали... Как бы нам еще унизить этих ребят?
— А давайте им вместо мака сделаем название «весело и вкусно!» Вот умора будет!
—Лоол)) Я в роспатент!

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Niels

Раз все таки дохера умные и свободные, возьмите и придумайте лучше. Кукарекать с дивана легче всего)

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Герман Воронов

Грустно и кринжово

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Василий Степанофф

Трактир-сортир.

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Alexander Novikov

Марк Дональдс

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Дмитрий Ковач

На Берлин

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ЯжПрограммист

А почему не отжали "У дяди вани"

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Влад Борщ

Производитель консерв был бы против)

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Роман Кулаков

А как же Мак-Зэт?))

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