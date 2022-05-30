Исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club Статьи редакции
В марте «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных клиентов, в мае «слив» данных о заказах пользователей подтвердили в Delivery Club.
- В базе о курьерах «Яндекс Еды» больше 700 тысяч строк, в них имена и номера телефонов. О курьерах Delivery Club — больше 500 тысяч строк с именами, адресами электронной почты и телефонами, рассказали исследователи сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI в своём Telegram-канале.
- Базу нашли в Telegram, теперь данные есть и на форумах, рассказал vc.ru основатель сервиса Ашот Оганесян. «Актуальность данных и их принадлежность курьерам требует проверки, наша служба безопасности занимается этим вопросом», — прокомментировали в Delivery Club. На момент публикации в «Яндекс Еде» не ответили на вопросы vc.ru о данных.
- 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. 24 марта сервис добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. Тогда же проект «Сетевые свободы» также начал собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды».
- 28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега».
- 20 мая Delivery Club рассказал об утечке телефонов и данных о заказах пользователей, в базе содержалось 250 млн строк данных. Тогда сервис начал расследование и дополнительный аудит внутренних систем.
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Таким темпом скоро и данные с гос.услуг сольют. Весело будет
А оно и так все дырявое, ГИБДД и гос услуги Московии и так гуляют по интернету
Скорее всего кто то из сотрудников продал...
Ждем забастовок курьеров
Недопустимые утечки! Нельзя такого допускать. Так и мозги чьи-нибудь утекут рекой...
Да ладно!!
Опять?
@Яндекс извинис
Ждём, когда утечка будет у @Авито, может тогда завершится треш с их стороны.
Яндексу повезло, штраф 60к заплатили и достаточно. Лишь бы Яндекс новости показывали то что надо))