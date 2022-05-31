Российский McDonald's подал заявки на регистрацию новых брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас» Статьи редакции
В предыдущих заявках упоминались «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно» и «Свободная касса».
- 27 мая 2022 года ООО «Макдоналдс» подало заявки в Роспатент на регистрацию трёх новых брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас». Внимание на это обратило агентство «Москва».
- В конце мая издание сообщало о заявках на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса».
- Знакомый с ситуацией источник отмечал, что, скорее всего, будет выбрано название, «схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети». Павел Гросс-Днепров сообщал, что 26 мая ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.
- В пресс-службе компании заявили РБК, что находятся в процессе работы над созданием нового бренда, отправили заявки на регистрацию нескольких названий и позже выберут из зарегистрированных одно.
- По данным Forbes и ТАСС, первый ресторан McDonald's под новым брендом откроется в центре Москвы 12 июня. В компании отмечали, что «стремятся открыться» для гостей 12 июня, но точный график будет известен позднее.
5673 просмотров
Десятки, если не сотни "ООО Компас" в России сейчас...
когда предложили выкупить бренд
😂😂😂 100%
Пожрас Компас Это Онас
А вот «Это он» действительно толковый нейминг в данном случае. Вместо «весело и вкусно» и прочей совковой чепухи
Это он один такой
Эт ООН
ОНО.
мне кажется, «тот самый» круче звучит
Тот самый на М 😁
и чем лучше? Такой же бред. "Это он" - кто он? что он? о чем речь? Я представляю как детки будут родителям говорить: "Мама, а мы пойдём в "Это он"?". Со временем название в народе трансформируется в "Этон"
Это он, это он, это сука он...
— Это он?
— Точно он.
- Да кто, он?
- Компас!
- Это он?
- Не похоже.
- Точно он.
Я этого *цензура* в Химках видел!
Для рекламы
- не, ну а чо он...
Иосиф Кобзон
https://power.gybka.com/song/81318921/Eto_on_-_Iosif_Kobzon_Etalon/
"Мамой клянусь, он!"
Олды вспомнят анекдот про ВасильИваныча, Петьку и C2H5(OH).на цистерне какая-то хрень написана, а скобках ОН. Попробовал — точно ОН!
«Компас» — хорошее название для чего-то пиратского.
КомпАс
Своровали с запада бизнес, переделали по-российски. Пиратство
Да,но какое отношение макдональдс имеет к пиратскому месту? там даже ром не подают)
Ну первые два - понятно, но чем в Компасе будут кормить?
Пиратскими бургерами, картошкой фри и нагетсами
гнилой сельдью
Подпишешь контракт и получаешь сухпаек. И направление на Zапад.
Остановитесь уже, гении маркетинга, блять.
просто представил себе как это будет звучать в разговоре:пойдем сходим в "Точно он " или в " Это он"
это явно придумали гении маркетинга фэйспалм просто
Все будут говорить "сходим в мак", а то что на вывеске "это он" пох. "Весело и вкусно" хуже было б)
Как бы вы назвали ?
В точняк!
Закусочная купца Говнова
это китайский ресторан должен быть, как в саус парке
Ленинградский почтальон.
Музыкальный телефон
какой же это треш!!!! почему название придумывает кто-то, а стыдно мне?!
«Компас»-то как в эту компанию «он – не он – ну точно он» затесался?
Феерическая пунктуация!)
Надежда мой компас земной....
с такими рибрендингами ,она тает на глазах
Не удивительно. Есть такой завод кондитерский "красный октябрь". Так вот у них зарегистрировано более 1200 товарных знаков) Так что я думаю это только начало)
Вместо МакДака теперь будет Этон
Лучше уж тогда "Весело и по##й"
Скажите, что это кекс.. Да?
Очередная ежедневная порция треша подъехала😂
Это он , точно он - рваный юзаный г...н
Мне двойной биг компас и точно-он-комбо
Все-таки "Можем повторить" было бы идеально.
Я боюсь, что скорее будет "Хотели бы повторить - повторили бы".
Очевидно, что есть договоренность сохранить узнаваемость бренда для возможности дальнейшего обратного выкупа
так у мака опцион есть
Напомнило
- ЭТО ОН!
- Какой красивый!
- Нука шляпу сними! это же целый бургер, простите, доллар!
https://www.youtube.com/watch?v=kb2vY1nJumM
- Девушка, куда вы идёте?
- В Макшнакнекс!
- Куда???
- то есть в Макдокнак.
Креативщики они конечно ещё те.... 🤣
Название придумывали наверно те же кто и НашСторе
"День без мата" в очередной раз потерял актуальность)))
Все хейтят их маркетологов, но уровень шуток людей тут в комментах еще кринжовее этих названий из поста.
Перед ними поставили задачу в названии избавится от любого намёка на Макдональдс или креативщики отрабатывают деньги?
По мне так, назвали бы "Мак" и не брызгали креативностью. У посетителей останется подсознательное чувство, что они едят в Макдональдсе и это будет нивелировать качество меню.
Я в "Маке", в туалет в "Маке" сходим.... Все близко и понятно душе.
"Мак" - Зарегистрированный товарный знак, принадлежащий Макдоналдс
Ну тогда уж можно вспомнить его популярное название в народе и назвать его «Народный туалет». Тут уж люди сразу скажут «точно он»!
Не факт, что туалеты бесплатными будут)))
Горшок.
Полная хрень название!!!
Надежда, мой компас земной 😁
Какие неудачные названия новых бургеров
Если прошлые слоганы будто из советской дружественной книжки, то "это он" и "точно он" - больше на стеб похоже. Давайте тогда уж сразу "псс, парень, хошь как там?"
А ты точно он?
Могли просто назвать С2Н5ОН
Думаю, это названия продуктов
какое же дерьмо
Мда уж. ..5 тыс руб похоже бюджет был на придумать название
Ок, на 4500 заказали еды в Деливери, где ещё 500?
Потом скажут, что из-за нейминга бизнес просрали, это такой запасной ход)
Это он –> Это оно
Он такой один
Не нужно путать ТЗ и бренд, это не всегда одно и тоже, ТЗ могут включать факультативные охраняемые элементы. С большой долей вероятности, в данном случае тз "это он" и "точно он" факультативные тз по отношению к бренду "компас", включаемые в бренд для усиления ассоциативной привязки.
Ну хоть не "свободная касса ",только компас здесь при чем?
Суровый русский нейминг... печаль
Пусть еще зарегают бренд "это реально?"
А как же Zaдональдс..
Назвали бы уже КринжБургер. Это будет даже самое лучшее название из предложенных
Возможна такая ситуация👇🏻
- это он?
- да нет, не он!
- да точно он!!
- не может быть что он!?
- может зайдём и узнаём уже?… 🤷♂️
Может быть такая ситуация:
-название блевотина, но в целом все тот же макдик, пойдём пожрём
-пойдем
ждал что в диалоге всплывет "компас". Разочарование
Неужели кто то будет ходить в эти унылые кастрированные забегаловки с манярецептами? Имхо кто то переоценил тягу рабсиян к фастфуду. Сейчас срыночек вроде норм себя и без этих точноонов чувствует.
Мак хитро набрасывает темы придуманные хомячкам на смакование. Ибо надо чтобы в день открытия все ломанулись за булочками с коклетами )))
не найдётся таких дураков
вспоминается анекдот про стирание надписи C2H5OH.
«Росбургер» - а что? Патриотично, кратко и ёмко 😃
Комментарий удален модератором
Дарю:
"Это точно он, тот самый компас"
Это он - саркостично!
"Да он, же, он, точно он, зуб даю!"
Компас - это потому что на хую вертели?
С каждым разом всё более кринжово
Этивон
Предлагаю ещё названия - "Ты туда не ходи", "Ты сюда ходи", "Снег башка попадет", "Совсем мертвый будешь". Последние 2 - типа для бургеров. Последнее можно ещё и как слоган для военкоматов использовать.
Как будто первый бренд такой неуверенный и второй его ободряет.
Как гласит легенда: Рей Крок купил Макдональдс только из-за названия, хотя мог бы скопировать. Потому что понимал, что это название на миллиард.
Оттого все попытки придумать этому замену — тщетны
Скорее всего, маркетологи устроили конкурс на самое тупое название. И победил это он, нет точно Он или ОНО)
Двебулочкискунжутомспециалтныйсоуссыр
Предлагаю ещё названия:
"Я не я и бургер не моя".
"Эй, дарагой, давай заходи, шашлык, машлык, ай свежий пальчики оближешь!"
новичок го
а как же ООО "ВЕКТОР"??
Дак может так не новый Макдак будут называть, а бургеры?:-)