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Российский McDonald's подал заявки на регистрацию новых брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас» Статьи редакции

В предыдущих заявках упоминались «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно» и «Свободная касса».

  • 27 мая 2022 года ООО «Макдоналдс» подало заявки в Роспатент на регистрацию трёх новых брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас». Внимание на это обратило агентство «Москва».
  • В конце мая издание сообщало о заявках на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса».
  • Знакомый с ситуацией источник отмечал, что, скорее всего, будет выбрано название, «схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети». Павел Гросс-Днепров сообщал, что 26 мая ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.
  • В пресс-службе компании заявили РБК, что находятся в процессе работы над созданием нового бренда, отправили заявки на регистрацию нескольких названий и позже выберут из зарегистрированных одно.
  • По данным Forbes и ТАСС, первый ресторан McDonald's под новым брендом откроется в центре Москвы 12 июня. В компании отмечали, что «стремятся открыться» для гостей 12 июня, но точный график будет известен позднее.
McDonald's

#новость #mcdonalds

5673 просмотров
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135 комментариев
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Иванка Сегодина

Десятки, если не сотни "ООО Компас" в России сейчас...

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умный человек

когда предложили выкупить бренд

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Павел Полихронов

😂😂😂 100%

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Speakswhatthinks

Пожрас Компас Это Онас

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Ronan Hardman

А вот «Это он» действительно толковый нейминг в данном случае. Вместо «весело и вкусно» и прочей совковой чепухи

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Телефунтик
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1 комментарий
умный человек

Это он один такой

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1 комментарий
Карабас

Эт ООН

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1 комментарий
Владимир Кондратьев

ОНО.

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Anthon W

мне кажется, «тот самый» круче звучит

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Elen D

Тот самый на М 😁

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Андрей Геращенко

и чем лучше? Такой же бред. "Это он" - кто он? что он? о чем речь? Я представляю как детки будут родителям говорить: "Мама, а мы пойдём в "Это он"?". Со временем название в народе трансформируется в "Этон"

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Artem Tuichiev

Это он, это он, это сука он...

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Необычный холод

— Это он?
— Точно он.

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Иванка Сегодина

- Да кто, он?
- Компас!

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2 комментария
A.V.

- Это он?
- Не похоже.
- Точно он.

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Джахор Дырдырдаев

Я этого *цензура* в Химках видел!

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4 комментария
Дмитрий П

Для рекламы

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R-Globus

- не, ну а чо он...

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Игорь Кузьменко

Иосиф Кобзон
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Пришелец

"Мамой клянусь, он!"

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Gustav Trokk123

Олды вспомнят анекдот про ВасильИваныча, Петьку и C2H5(OH).

на цистерне какая-то хрень написана, а скобках ОН. Попробовал — точно ОН!
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Евгений Валяев
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Павел Seoremica

«Компас» — хорошее название для чего-то пиратского.

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Foma Kiniaev

КомпАс

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1 комментарий
Юлия Баранова

Своровали с запада бизнес, переделали по-российски. Пиратство

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Данил Дорофеев

Да,но какое отношение макдональдс имеет к пиратскому месту? там даже ром не подают)

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Вася Пражкин
«Это он», «Точно он» и «Компас»

Ну первые два - понятно, но чем в Компасе будут кормить?

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Ezis Ozols

Пиратскими бургерами, картошкой фри и нагетсами

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3 комментария
R-Globus

гнилой сельдью

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Renat Zaripov

Подпишешь контракт и получаешь сухпаек. И направление на Zапад.

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Слегка Придурковатый

Остановитесь уже, гении маркетинга, блять.

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Илья Фролов

просто представил себе как это будет звучать в разговоре:пойдем сходим в "Точно он " или в " Это он"
это явно придумали гении маркетинга фэйспалм просто

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A B

Все будут говорить "сходим в мак", а то что на вывеске "это он" пох. "Весело и вкусно" хуже было б)

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A.A. Rayskiy

Как бы вы назвали ?

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2 комментария
Сергей Подливак

В точняк!

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Знатный Тролль
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R-Globus

Закусочная купца Говнова

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Max Krou

это китайский ресторан должен быть, как в саус парке

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Константин Кузнецов

Ленинградский почтальон.

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Цкуро Бесцветный

Музыкальный телефон

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1 комментарий
Tar Mendo

какой же это треш!!!! почему название придумывает кто-то, а стыдно мне?!

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Вадим Д.

«Компас»-то как в эту компанию «он – не он – ну точно он» затесался?

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Oleg Borisov

Феерическая пунктуация!)

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1 комментарий
Katrin Grig

Надежда мой компас земной....

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Владимир Гусев

с такими рибрендингами ,она тает на глазах

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Павел Гросс-Днепров

Не удивительно. Есть такой завод кондитерский "красный октябрь". Так вот у них зарегистрировано более 1200 товарных знаков) Так что я думаю это только начало)

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Алим Миметов

Вместо МакДака теперь будет Этон

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R-Globus
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Rownie
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Андрей Мельник

Лучше уж тогда "Весело и по#"

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2 комментария
S.Capusta

Скажите, что это кекс.. Да?

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1 комментарий
Alexander K

Очередная ежедневная порция треша подъехала😂

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Вячеслав Грачунов

Это он , точно он - рваный юзаный г...н

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Max Krou

Мне двойной биг компас и точно-он-комбо

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High Stakes

Все-таки "Можем повторить" было бы идеально.

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Вася Пражкин

Я боюсь, что скорее будет "Хотели бы повторить - повторили бы".

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Алексей Дымов

Очевидно, что есть договоренность сохранить узнаваемость бренда для возможности дальнейшего обратного выкупа

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Rnatery

так у мака опцион есть

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Ащьф Лштшфум

Напомнило

- ЭТО ОН!
- Какой красивый!
- Нука шляпу сними! это же целый бургер, простите, доллар!

https://www.youtube.com/watch?v=kb2vY1nJumM

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Руслан Заморев

- Девушка, куда вы идёте?
- В Макшнакнекс!
- Куда???
- то есть в Макдокнак.

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Влад

Креативщики они конечно ещё те.... 🤣

Название придумывали наверно те же кто и НашСторе

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Виктория Никанорова

"День без мата" в очередной раз потерял актуальность)))

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Константин Приветов

Все хейтят их маркетологов, но уровень шуток людей тут в комментах еще кринжовее этих названий из поста.

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Дмитрий Павлов

Перед ними поставили задачу в названии избавится от любого намёка на Макдональдс или креативщики отрабатывают деньги?
По мне так, назвали бы "Мак" и не брызгали креативностью. У посетителей останется подсознательное чувство, что они едят в Макдональдсе и это будет нивелировать качество меню.
Я в "Маке", в туалет в "Маке" сходим.... Все близко и понятно душе.

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Тимофей Туманков

"Мак" - Зарегистрированный товарный знак, принадлежащий Макдоналдс

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4 комментария
Южный утюг

Ну тогда уж можно вспомнить его популярное название в народе и назвать его «Народный туалет». Тут уж люди сразу скажут «точно он»!

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Цкуро Бесцветный

Не факт, что туалеты бесплатными будут)))

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Необычный холод

Горшок.

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Anton Samoylenko

Полная хрень название!!!

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Lukas Dexter

Надежда, мой компас земной 😁

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Медовар

Какие неудачные названия новых бургеров

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Rax034

Если прошлые слоганы будто из советской дружественной книжки, то "это он" и "точно он" - больше на стеб похоже. Давайте тогда уж сразу "псс, парень, хошь как там?"

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Алексей С.

А ты точно он?

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DN

Могли просто назвать С2Н5ОН

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Детский Мурод

Думаю, это названия продуктов

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Igor Elfimov

какое же дерьмо

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Игорь Крафт

Мда уж. ..5 тыс руб похоже бюджет был на придумать название

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Олег Павлов

Ок, на 4500 заказали еды в Деливери, где ещё 500?

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Олег Павлов

Потом скажут, что из-за нейминга бизнес просрали, это такой запасной ход)

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Bookercatch

Это он –> Это оно

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Alex Yanshin

Он такой один

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Ret Oror

Не нужно путать ТЗ и бренд, это не всегда одно и тоже, ТЗ могут включать факультативные охраняемые элементы. С большой долей вероятности, в данном случае тз "это он" и "точно он" факультативные тз по отношению к бренду "компас", включаемые в бренд для усиления ассоциативной привязки.

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Svyaztozavr 799

Ну хоть не "свободная касса ",только компас здесь при чем?

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Карабас

Суровый русский нейминг... печаль

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Roberto Martinez

Пусть еще зарегают бренд "это реально?"

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Darya Sidoruk

А как же Zaдональдс..

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Андрей Геращенко

Назвали бы уже КринжБургер. Это будет даже самое лучшее название из предложенных

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Дмитрий Чернов

Возможна такая ситуация👇🏻

- это он?
- да нет, не он!
- да точно он!!
- не может быть что он!?
- может зайдём и узнаём уже?… 🤷‍♂️

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Pavel Naumow

Может быть такая ситуация:
-название блевотина, но в целом все тот же макдик, пойдём пожрём
-пойдем

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Max Krou

ждал что в диалоге всплывет "компас". Разочарование

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1 комментарий
An Ar

Неужели кто то будет ходить в эти унылые кастрированные забегаловки с манярецептами? Имхо кто то переоценил тягу рабсиян к фастфуду. Сейчас срыночек вроде норм себя и без этих точноонов чувствует.

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Сергей Леопольдович

Мак хитро набрасывает темы придуманные хомячкам на смакование. Ибо надо чтобы в день открытия все ломанулись за булочками с коклетами )))

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Виктория Никанорова

не найдётся таких дураков

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1 комментарий
sles

вспоминается анекдот про стирание надписи C2H5OH.

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Boz Atnik

«Росбургер» - а что? Патриотично, кратко и ёмко 😃

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Комментарий удален модератором

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Роман Н.

Дарю:
"Это точно он, тот самый компас"

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KristinaLink

Это он - саркостично!

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Сергей С.

"Да он, же, он, точно он, зуб даю!"

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Внешний хот-дог

Компас - это потому что на хую вертели?

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Андрей Геращенко

С каждым разом всё более кринжово

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Андрей Геращенко

Этивон

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Андрей Мельник

Предлагаю ещё названия - "Ты туда не ходи", "Ты сюда ходи", "Снег башка попадет", "Совсем мертвый будешь". Последние 2 - типа для бургеров. Последнее можно ещё и как слоган для военкоматов использовать.

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Андрей Волхонский

Как будто первый бренд такой неуверенный и второй его ободряет.

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Pavel Loginov

Как гласит легенда: Рей Крок купил Макдональдс только из-за названия, хотя мог бы скопировать. Потому что понимал, что это название на миллиард.
Оттого все попытки придумать этому замену — тщетны

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Dmitry

Скорее всего, маркетологи устроили конкурс на самое тупое название. И победил это он, нет точно Он или ОНО)

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Alex

Двебулочкискунжутомспециалтныйсоуссыр

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Alex

Предлагаю ещё названия:
"Я не я и бургер не моя".
"Эй, дарагой, давай заходи, шашлык, машлык, ай свежий пальчики оближешь!"

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Аркадий Чумаков

новичок го

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Roman Perfilyev

а как же ООО "ВЕКТОР"??

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Forgotten Games

Дак может так не новый Макдак будут называть, а бургеры?:-)

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