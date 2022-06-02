Еда
Маша Цепелева

ФАС одобрила сделку с российскими ресторанами McDonald's — продавец может выкупить их обратно в течение 15 лет Статьи редакции

Служба считает, что сделка не ограничит конкуренцию и позволит продолжить работу «системообразующей организации».

  • Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. Но с условием, что владелец франшизы может выкупить рестораны обратно на рыночных условиях в течение 15 лет.
  • Ведомство считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке общепита, позволит сохранить рабочие места и обеспечит дальнейшую работу «системообразующей организации в пределах страны».
  • McDonald's закрыл 850 ресторанов в России после начала «спецоперации» 8 марта. В мае о покупке сети договорился Александр Говор — франчайзи ресторанов McDonald's в Сибири. Стороны не раскрыли сумму сделки.
  • Рестораны сети начнут открываться под новым брендом 12 июня. Уже зарегистрированы товарные знаки «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас» и «Наше место».

#новость #mcdonalds

4374 просмотров
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62 комментария
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Paul Denisevich
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Vladimir Ponomarev

Срочно в грустнограм!:)

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Ghost Raccoon

Меланхолично и круто. Я за)))

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Alex Terr

А я все гадал, откуда такая дичь с неймингом? А тут оказывается ООО "Клуб - Отель"

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Пётр Петров

Через такие ооошки в нулевые весь поток чёрного обнала шёл.

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Мурад Муртазалиев

Было бы странно, после заявлений и одобрения Собянина услышать неодобрение ФАС

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Илья Ефимов

Вспоминая слова вяликих стратегов:
«Да я понятия не имею, что он сказал, – прокомментировал Путин его слова. – Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду... У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую?» После этого Путин привел в пример Пескова.
«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – сказал Путин.

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5 комментариев
Тревожный Влад

Хлопнем бургер за здоровье Собянина

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2 комментария
Джахор Дырдырдаев

Мак вернётся в 2037, так и запишем.

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Алексей Терно

Не вернется. В 2033 мы все будем жить в метро

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1 комментарий
Pavel Loginov

Ну да, дед с нами аккурат до 36-го. Топ менеджмент Макдональдс уж точно в курсе как будет. Тем более там думают десятилетиями

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2 комментария
Artem Petrenkov

Вы что, хотите как в тридцать седьмом?

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Мирослав Вселюд

Не вернётся. Путин будет управлять РФ до 2052 года (в свои 100 умрет от старости). Все, кто временно приостановил работу, возобновят работу после.

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1 комментарий
Символический корабль

Соломку всё таки подстелили..
х.з останется к тому времени что выкупать или нет, и будет ли желание. Грабли, на которые наступили 30 лет назад, знатно по лбу ебнули.

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Artem Borisenko

О каких граблях речь? О приходе вообще в Россию? Ну что за бред тогда. Они прекрасно и выгодно поработали за это время.

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1 комментарий
Andre Macareno

А кто не подстелил, вон у Рено тоже опцион

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2 комментария
Vladimir Ponomarev

Ну, вроде, звучит неплохо, учитывая масштабы всего происходящего трындеца. При условии, что:

1) Всю эту тему не угробит новый менеджмент. А то я уже начинаю верить в их таланты после интереснейших вариантов нейминга...:)

2) Макдак захочет что-то выкупать даже через 15 лет.

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Василий Степанофф

В целом прилет еще нескольких пакетов санкций и через 15 лет не то что от Макдака, от страны ничего не останется

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3 комментария
Христианский ключ

А сейчас что, мак продает готовый бизнес по рыночной цене? Или в данный момент времени сливают за копейки, а забирай по овер рыночной?
Там к теоретически возможному обратному выкупу оборудование уже будет неликвид и проржавеет все то, что не способно было проржаветь🤣🤣🤣

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Арбитражный ключ

Самый первый Макдональдс в мире. Меню 1948г.

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From Siberia to London

Что значит «выкупить на рыночных условиях»? Новые владельцы запросят любую цену, скажут - «не хотите - не берите…» так что ли?

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Макс Бруквин

Там через 3 года будет нечего выкупать)))

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3 комментария
Константин Кузнецов

Это значит, что кто-то рассчитает рыночную стоимость.

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1 комментарий
Андрей Геращенко

А нафига новому собственнику это право выкупа?

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Александр Харитонов

Ну вряд ли у него есть средства на покупку сотен ресторанов.

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Алексей Дымов

Не понимаю, они не уходят, хлопнув дверью, а ещё и собираются потом выкупить сеть назад, когда всё успокоится?

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Поджог Сараев

Такая вот хрупкая перемога - в любой момент может обернуться зрадой ¯\_(ツ)_/¯

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Мирослав Вселюд

Путин будет управлять РФ до 2052 года (в свои 100 умрет от старости). Все, кто временно приостановил работу, возобновят работу после. Но до этого не успокоится

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Onetwo Threefour

Потом еще на 15 лет продлят☺️

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Smitro Smitrovich

Володьку уже на 15 лет продлить сложно. Тромбы ему еще поснимают с сосудов возможно, но у него уже органы отказывать начали. Если врачи его даже 5 лет держать будут на этой стороне это уже будет очень хорошо. Путин это просто 70 летний старик со всеми соответствующими возрасту проблемами. Косметический ремонт с помощью косметологов, гримеров и операторов постановщиков не влияет на функциональность организма

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4 комментария
Василий Бездижий

То есть теоретически макдак по возможности вернется

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Иван

Вернется 100%. Вопрос когда и в какую страну.

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Dzan Yang

Хоть одна хорошая новость (сарказм)

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Антонина Исхакова

Главное, чтобы стандарты сохраняли в плате качества еды и обслуживания, а название не суть.

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Neo

https://www.youtube.com/watch?v=C_vLgotFirQ&t=6170s

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Влад Борщ

Да никто и никому ничего не продавал, 850 ресторанов, вы хоть представляете сколько это бабла?) Банальная временная юридическая смена владельца, чтобы говорить "А мы ушли, даже вон владелец другой". Как это сделали кучи зарубежных магазинов одежды, сбербанк и другие.

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Mike Espoo

«системообразующей организации»

Интересные у нас системообразующие предприятия.
Фонбет …
Макдак … америнская едальня.

Вот дожили, толи плакать толи смеяться.

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