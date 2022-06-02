ФАС одобрила сделку с российскими ресторанами McDonald's — продавец может выкупить их обратно в течение 15 лет Статьи редакции
Служба считает, что сделка не ограничит конкуренцию и позволит продолжить работу «системообразующей организации».
- Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. Но с условием, что владелец франшизы может выкупить рестораны обратно на рыночных условиях в течение 15 лет.
- Ведомство считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке общепита, позволит сохранить рабочие места и обеспечит дальнейшую работу «системообразующей организации в пределах страны».
- McDonald's закрыл 850 ресторанов в России после начала «спецоперации» 8 марта. В мае о покупке сети договорился Александр Говор — франчайзи ресторанов McDonald's в Сибири. Стороны не раскрыли сумму сделки.
- Рестораны сети начнут открываться под новым брендом 12 июня. Уже зарегистрированы товарные знаки «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас» и «Наше место».
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Срочно в грустнограм!:)
Меланхолично и круто. Я за)))
А я все гадал, откуда такая дичь с неймингом? А тут оказывается ООО "Клуб - Отель"
Через такие ооошки в нулевые весь поток чёрного обнала шёл.
Было бы странно, после заявлений и одобрения Собянина услышать неодобрение ФАС
Вспоминая слова вяликих стратегов:
«Да я понятия не имею, что он сказал, – прокомментировал Путин его слова. – Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду... У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую?» После этого Путин привел в пример Пескова.
«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – сказал Путин.
Хлопнем бургер за здоровье Собянина
Мак вернётся в 2037, так и запишем.
Не вернется. В 2033 мы все будем жить в метро
Ну да, дед с нами аккурат до 36-го. Топ менеджмент Макдональдс уж точно в курсе как будет. Тем более там думают десятилетиями
Вы что, хотите как в тридцать седьмом?
Не вернётся. Путин будет управлять РФ до 2052 года (в свои 100 умрет от старости). Все, кто временно приостановил работу, возобновят работу после.
Соломку всё таки подстелили..
х.з останется к тому времени что выкупать или нет, и будет ли желание. Грабли, на которые наступили 30 лет назад, знатно по лбу ебнули.
О каких граблях речь? О приходе вообще в Россию? Ну что за бред тогда. Они прекрасно и выгодно поработали за это время.
А кто не подстелил, вон у Рено тоже опцион
Ну, вроде, звучит неплохо, учитывая масштабы всего происходящего трындеца. При условии, что:
1) Всю эту тему не угробит новый менеджмент. А то я уже начинаю верить в их таланты после интереснейших вариантов нейминга...:)
2) Макдак захочет что-то выкупать даже через 15 лет.
В целом прилет еще нескольких пакетов санкций и через 15 лет не то что от Макдака, от страны ничего не останется
А сейчас что, мак продает готовый бизнес по рыночной цене? Или в данный момент времени сливают за копейки, а забирай по овер рыночной?
Там к теоретически возможному обратному выкупу оборудование уже будет неликвид и проржавеет все то, что не способно было проржаветь🤣🤣🤣
Самый первый Макдональдс в мире. Меню 1948г.
Что значит «выкупить на рыночных условиях»? Новые владельцы запросят любую цену, скажут - «не хотите - не берите…» так что ли?
Там через 3 года будет нечего выкупать)))
Это значит, что кто-то рассчитает рыночную стоимость.
А нафига новому собственнику это право выкупа?
Ну вряд ли у него есть средства на покупку сотен ресторанов.
Не понимаю, они не уходят, хлопнув дверью, а ещё и собираются потом выкупить сеть назад, когда всё успокоится?
Такая вот хрупкая перемога - в любой момент может обернуться зрадой ¯\_(ツ)_/¯
Путин будет управлять РФ до 2052 года (в свои 100 умрет от старости). Все, кто временно приостановил работу, возобновят работу после. Но до этого не успокоится
Потом еще на 15 лет продлят☺️
Володьку уже на 15 лет продлить сложно. Тромбы ему еще поснимают с сосудов возможно, но у него уже органы отказывать начали. Если врачи его даже 5 лет держать будут на этой стороне это уже будет очень хорошо. Путин это просто 70 летний старик со всеми соответствующими возрасту проблемами. Косметический ремонт с помощью косметологов, гримеров и операторов постановщиков не влияет на функциональность организма
То есть теоретически макдак по возможности вернется
Вернется 100%. Вопрос когда и в какую страну.
Хоть одна хорошая новость (сарказм)
Главное, чтобы стандарты сохраняли в плате качества еды и обслуживания, а название не суть.
https://www.youtube.com/watch?v=C_vLgotFirQ&t=6170s
Да никто и никому ничего не продавал, 850 ресторанов, вы хоть представляете сколько это бабла?) Банальная временная юридическая смена владельца, чтобы говорить "А мы ушли, даже вон владелец другой". Как это сделали кучи зарубежных магазинов одежды, сбербанк и другие.
«системообразующей организации»
Интересные у нас системообразующие предприятия.
Фонбет …
Макдак … америнская едальня.
Вот дожили, толи плакать толи смеяться.