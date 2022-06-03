Приурочить открытие ко дню России, всю сеть запустить за два месяца: новый владелец McDonald’s о планах в стране Статьи редакции
Что нового рассказал Александр Говор о развитии сети в Сибири и покупке ресторанов — из его интервью Forbes.
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О покупке бизнеса McDonald's в России и поддержке государства
- В середине мая 2022 года McDonald's объявил об уходе из России и продаже бизнеса Александру Говору. По его словам, кроме него собеседовали и других кандидатов, были «известные рестораторы и бизнесмены». Версию о том, что он будет номинальным владельцем, а реальные доли распределят между банками и теневыми владельцами, Говор отверг.
- ФАС одобрила сделку в июне. По её условиям продавец может выкупить рестораны обратно в течение 15 лет. Сумма сделки не раскрывается, но Говор должен профинансировать начало работы по открытию ресторанов под новым брендом: «У нас план жёсткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети».
- Говор отмечает, что поддержка государства «чувствуется»: гендиректор общества (бывший гендиректор McDonald's в России) Олег Пароев «плотно общается с министерствами и ведомствами». В мае McDonald’s сообщил, что планирует открыться под новым брендом 12 июня. По словам Говора, это предложил Минпромторг.
- Варианты названий с его фамилией (вроде «МакГовор»), Говор отмёл. В администрации Москвы предлагали «Москвич»: «Я в ответ: а может быть, тогда “Сибиряк”?». По его словам, к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов, ещё несколько не введены в эксплуатацию, около 20 можно вводить до конца 2022 года.
- «Мой глобальный план — в ближайшие годы увеличить сеть до 1000 ресторанов по стране», — рассказал предприниматель. Помочь с этим должна команда во главе с Олегом Пароевым, которая руководила сетью до сих пор.
Как Говор развивал McDonald's в Сибири
- Шахтёр и нефтяник Александр Говор открыл первый в Сибири ресторан McDonald’s по франшизе в 2015 году. Этим он занялся случайно: прилетел в Москву по делам, случайно услышал о планах московского офиса сети продать франчайзи бизнес в Сибирском регионе и подался на конкурс.
- Ещё на собеседовании Говора предупредили, что прибыли не будет минимум первые пять лет. Он подсчитал, что нужно минимум 15 ресторанов, чтобы выйти на безубыточность, и подписал обязательство по развитию бренда с открытием 25 ресторанов за пять лет.
- По его словам, открыть один McDonald's в сибирском ТЦ стоит около 75 млн рублей, построить с нуля — 300 млн, включая стоимость недвижимости. При этом основные потери были из-за «длинной логистики»: в год франчайзи терял на этом до 70 млн рублей.
После красно-желтых
Начнется и кончится зима
Горе ты моё от ума..
Шахтёр, нефтяник, ресторатор и девелопер, хорош пиздеть, открывай уже.
Его как и кхалиси вначале нужно представить должным образом
Жрать хотим!
Ахаахх
Лишь бы к чему-то приурочить, к какой-то дате или событию.
Курить бросать – с понедельника, пить – с 1 января (марта?), сеть питания переоткрыть – к дню России. Какие пересечения у этих событий?
А сроки запуска 850 заведений за 2 месяца при том, что они уже 3 с лишним не работают – выглядит весьма сомнительно и очень оптимистично.
Или тут по принципу: лучше плохо и сейчас, чем хорошо и никогда?
Одно хорошо – люди получат работу, кто-то (возможно, многие) – вернут её обратно.
Чувак, ты даже не представляешь сколько народа пойдет на выходных в новый мак. Всем до пизды кто там че зачем куда. Просто ты тут флексишь рефлексишь, а мамашам похуй, они поведут своих спиногрызов туда и ещё папаш захватят. Так что релаксируй. А то что там лямы надо тратить - ну так пусть тратят, мужикам работы прибавится, экономика задышит.
Жалко что бигмака не будэ, ибо это то, ради чего я туда ходил. Ну посмотрим, всё таки вкус макдака неповторим, иначе пойду к Басте бургер за рубас жрать)
Вангую повышение цен, а то ,что некоторое поставщика категорически отказались работать с обновленной сетью, как бы смешно это не звучало, то ходить туда просто будет не за чем.
День России будет, когда дед подаст в отставку. Я бы три Биг Тейсти за такое событие съел.
👍🏻
Открыть всю сеть… Их не смущает что кое где вообще Макдак даже не закрывался? А как работал так и продолжает работать
А вас не смущает что у Говора итак по франшизе вся Сибирь работала? Он самый крупный по франшизе у макдака
Не закрывались как раз франчайзийные
Это уже миллион раз обмусолено - не закрывались франчайзные, но в России подавляющее большинство Маков были не франчайзными
По слухам в меню не будет многих позиций, в числе которых биг мак и бигтейтсти. Если так, то это будет квази-Макдональдс
Не понимаю почему бигтейсти нельзя сделать? Как там говорили, булка и котлета легко сделают? Ну так давайте комон
Заменят на биг-макароны и биг-тесто (-:
Так это ж не мак, а чел, который занимался по франшизе и имел опыт работы с ней.
Но это не мак уже, а подробная копия.
И что-то мне подсказывает что как только оборудование начнёт себя плохо чувствовать, так и начнут закрываться
Без биг тейсти нахуй не нужно.
Интересно, сколько времени понадобится для понимания того, что купить рестораны McDonald's =сделать ещё один такой же производственный процесс?
Ну этот чел вроде с опытом работы с этой франшизой.
Даю им время до конца года чтобы жидко обосраться
Патриоты уже выстроились в очередь , в новую хрючевальню
Патриотам плевать как раз на амереканщину, они в Теремке. В хручевальню пойдут все остальные
Это всё огромный лол и кринж
Если они вернут Биф аля Рус, то я буду ходить. 5 лет (или сколько там прошло уже) жду возвращение легенды.
Хотеть не вредно.
Где-то я уже слышал «за две недели»... Решили пересмотреть тактику?)
Не могу пожелать успехов от чистого сердца
такое ощущение что макдональдс был государствообразующим предприятием, и вся страна там работала. еще и в день рф открывают.
Макдональдс это у определенного поколения символ свободы и открытого мра. Примерно как пепси и приставка сега)
Все же одна из первых забегаловок которая принесла немного запада в Россию
По мне так больше ничем не примечательна.
Макдональдс - это vc-образующее предприятие
Ещё один хе-ни-аль-ный предприниматель.Ща повылзають!)))
Сообщение удалено
Ставлю на то, что к концу года останется примерно 100 ресторанов.
СВОБОДНАЯ КАССА!
Москвич......Серьёзно?
Брэйкин ньюс!
"Бывшие рестораны McDonald's получат название "Доминис"
Расходимся, нас всех наебали.
ГЛАВНОЕ - не затягивать с брЭндом.
Будет брЭнд - будет пища.
Остальное - суета.