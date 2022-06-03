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Еда
Жаркий ихтиандр

Приурочить открытие ко дню России, всю сеть запустить за два месяца: новый владелец McDonald’s о планах в стране Статьи редакции

Что нового рассказал Александр Говор о развитии сети в Сибири и покупке ресторанов — из его интервью Forbes.

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О покупке бизнеса McDonald's в России и поддержке государства

  • В середине мая 2022 года McDonald's объявил об уходе из России и продаже бизнеса Александру Говору. По его словам, кроме него собеседовали и других кандидатов, были «известные рестораторы и бизнесмены». Версию о том, что он будет номинальным владельцем, а реальные доли распределят между банками и теневыми владельцами, Говор отверг.
  • ФАС одобрила сделку в июне. По её условиям продавец может выкупить рестораны обратно в течение 15 лет. Сумма сделки не раскрывается, но Говор должен профинансировать начало работы по открытию ресторанов под новым брендом: «У нас план жёсткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети».
  • Говор отмечает, что поддержка государства «чувствуется»: гендиректор общества (бывший гендиректор McDonald's в России) Олег Пароев «плотно общается с министерствами и ведомствами». В мае McDonald’s сообщил, что планирует открыться под новым брендом 12 июня. По словам Говора, это предложил Минпромторг.

Минпромторг предложил приурочить ко дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня.

Александр Говор
  • Варианты названий с его фамилией (вроде «МакГовор»), Говор отмёл. В администрации Москвы предлагали «Москвич»: «Я в ответ: а может быть, тогда “Сибиряк”?». По его словам, к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов, ещё несколько не введены в эксплуатацию, около 20 можно вводить до конца 2022 года.
  • «Мой глобальный план — в ближайшие годы увеличить сеть до 1000 ресторанов по стране», — рассказал предприниматель. Помочь с этим должна команда во главе с Олегом Пароевым, которая руководила сетью до сих пор.

Как Говор развивал McDonald's в Сибири

  • Шахтёр и нефтяник Александр Говор открыл первый в Сибири ресторан McDonald’s по франшизе в 2015 году. Этим он занялся случайно: прилетел в Москву по делам, случайно услышал о планах московского офиса сети продать франчайзи бизнес в Сибирском регионе и подался на конкурс.
  • Ещё на собеседовании Говора предупредили, что прибыли не будет минимум первые пять лет. Он подсчитал, что нужно минимум 15 ресторанов, чтобы выйти на безубыточность, и подписал обязательство по развитию бренда с открытием 25 ресторанов за пять лет.
  • По его словам, открыть один McDonald's в сибирском ТЦ стоит около 75 млн рублей, построить с нуля — 300 млн, включая стоимость недвижимости. При этом основные потери были из-за «длинной логистики»: в год франчайзи терял на этом до 70 млн рублей.

Чтобы минимизировать расходы на логистику, я выкупил распределительный центр-склад в Новосибирске за 485 млн рублей. Да, ошибок было много, не скрою, много потрачено средств за эти годы — вместо планируемых 3 млрд рублей почти 5 млрд. Частично это кредитные деньги, а часть — с прибыли от других бизнесов.

Александр Говор
Финансы
Рая Хачатрян
Шахтёр, нефтяник, ресторатор и девелопер: что известно про нового владельца российского McDonald’s Александра Говора Статьи редакции

В 90-х начинал с угольного бизнеса, с которым расстался из-за двух аварий, позже открыл нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области и стал владельцем молокозавода и колбасной фабрики.

#новость #mcdonalds

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86 комментариев
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Вася Пражкин

После красно-желтых
Начнется и кончится зима
Горе ты моё от ума..

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4 комментария
Слегка Придурковатый

Шахтёр, нефтяник, ресторатор и девелопер, хорош пиздеть, открывай уже.

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Юлиан Юрьевич

Его как и кхалиси вначале нужно представить должным образом

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Джахор Дырдырдаев

Жрать хотим!

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Dmitry Porkhaev

Ахаахх

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Логический месяц

Лишь бы к чему-то приурочить, к какой-то дате или событию.
Курить бросать – с понедельника, пить – с 1 января (марта?), сеть питания переоткрыть – к дню России. Какие пересечения у этих событий?
А сроки запуска 850 заведений за 2 месяца при том, что они уже 3 с лишним не работают – выглядит весьма сомнительно и очень оптимистично.
Или тут по принципу: лучше плохо и сейчас, чем хорошо и никогда?

Одно хорошо – люди получат работу, кто-то (возможно, многие) – вернут её обратно.

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Сергей Подливак

Чувак, ты даже не представляешь сколько народа пойдет на выходных в новый мак. Всем до пизды кто там че зачем куда. Просто ты тут флексишь рефлексишь, а мамашам похуй, они поведут своих спиногрызов туда и ещё папаш захватят. Так что релаксируй. А то что там лямы надо тратить - ну так пусть тратят, мужикам работы прибавится, экономика задышит.
Жалко что бигмака не будэ, ибо это то, ради чего я туда ходил. Ну посмотрим, всё таки вкус макдака неповторим, иначе пойду к Басте бургер за рубас жрать)

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9 комментариев
Илья Ефимов

Вангую повышение цен, а то ,что некоторое поставщика категорически отказались работать с обновленной сетью, как бы смешно это не звучало, то ходить туда просто будет не за чем.

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16 комментариев
Dmitriy

День России будет, когда дед подаст в отставку. Я бы три Биг Тейсти за такое событие съел.

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Дениска Пиписка

👍🏻

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Кирилл Вечкасов - Маркетолог

Открыть всю сеть… Их не смущает что кое где вообще Макдак даже не закрывался? А как работал так и продолжает работать

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Совершенный будильник

А вас не смущает что у Говора итак по франшизе вся Сибирь работала? Он самый крупный по франшизе у макдака

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2 комментария
Александр Куркин

Не закрывались как раз франчайзийные

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Soulis

Это уже миллион раз обмусолено - не закрывались франчайзные, но в России подавляющее большинство Маков были не франчайзными

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Butcher

По слухам в меню не будет многих позиций, в числе которых биг мак и бигтейтсти. Если так, то это будет квази-Макдональдс

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Слегка Придурковатый
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1 комментарий
ROME

Не понимаю почему бигтейсти нельзя сделать? Как там говорили, булка и котлета легко сделают? Ну так давайте комон

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1 комментарий
Логический месяц

Заменят на биг-макароны и биг-тесто (-:

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4 комментария
Cake Show

Так это ж не мак, а чел, который занимался по франшизе и имел опыт работы с ней.
Но это не мак уже, а подробная копия.
И что-то мне подсказывает что как только оборудование начнёт себя плохо чувствовать, так и начнут закрываться

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3 комментария
Джахор Дырдырдаев

Без биг тейсти нахуй не нужно.

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Maksim Khavanski

Интересно, сколько времени понадобится для понимания того, что купить рестораны McDonald's =сделать ещё один такой же производственный процесс?

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Владимир Кондратьев

Ну этот чел вроде с опытом работы с этой франшизой.

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Andrey Guzeev

Даю им время до конца года чтобы жидко обосраться

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Волк с улицы Ленина

Патриоты уже выстроились в очередь , в новую хрючевальню

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Эффект Доплера

Патриотам плевать как раз на амереканщину, они в Теремке. В хручевальню пойдут все остальные

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2 комментария
Виктория Никанорова

Это всё огромный лол и кринж

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Sergey Allenykh

Если они вернут Биф аля Рус, то я буду ходить. 5 лет (или сколько там прошло уже) жду возвращение легенды.

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Джахор Дырдырдаев

Хотеть не вредно.

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Эмиль Зайнутдинов

Где-то я уже слышал «за две недели»... Решили пересмотреть тактику?)

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Olga RRR

Не могу пожелать успехов от чистого сердца

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Garmonbon

такое ощущение что макдональдс был государствообразующим предприятием, и вся страна там работала. еще и в день рф открывают.

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Dima Maksimov

Макдональдс это у определенного поколения символ свободы и открытого мра. Примерно как пепси и приставка сега)

Все же одна из первых забегаловок которая принесла немного запада в Россию

По мне так больше ничем не примечательна.

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2 комментария
Алексей Дымов

Макдональдс - это vc-образующее предприятие

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Claus

Ещё один хе-ни-аль-ный предприниматель.Ща повылзають!)))

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TLGM x Event

Сообщение удалено

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Илья Ермолаев

Ставлю на то, что к концу года останется примерно 100 ресторанов.

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Дмитрий Петров

СВОБОДНАЯ КАССА!

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Балкон.Ру
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Ashad Riventas

Москвич......Серьёзно?

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Слегка Придурковатый

Брэйкин ньюс!

"Бывшие рестораны McDonald's получат название "Доминис"

Расходимся, нас всех наебали.

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Abnatop Sky
>> Минпромторг предложил приурочить ко дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня.

ГЛАВНОЕ - не затягивать с брЭндом.
Будет брЭнд - будет пища.
Остальное - суета.

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