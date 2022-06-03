Чтобы минимизировать расходы на логистику, я выкупил распределительный центр-склад в Новосибирске за 485 млн рублей. Да, ошибок было много, не скрою, много потрачено средств за эти годы — вместо планируемых 3 млрд рублей почти 5 млрд. Частично это кредитные деньги, а часть — с прибыли от других бизнесов.