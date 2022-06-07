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Еда
Маша Цепелева

Владелец мастер-франшизы Pizza Hut продал российский бизнес компании, развивающей «IL Патио» и «Планета суши» — «Ъ» Статьи редакции

Оценочная сумма сделки — 300 млн рублей.

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Владелец мастер-франшизы (даёт право продавать франшизу третьим лицам) Pizza Hut в России Amrest не будет оператором ресторанов, заведения перешли под управление местной компании, рассказали «Ъ» в Amrest.

Собственник одного из помещений пиццерии рассказал, что договор аренды перезаключен на новую компанию — ООО «Ной-М». По данным «Контур.Фокуса», по 10% в компании принадлежит совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору ООО «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой. 80% — старшему вице-президенту «Ростика» Владимиру Мехришвили.

«Ростик» через группу «Росинтер» развивает сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. В «Росинтере» отрицают отношение к сделке. В «Корпэстейт» прокомментировали, что у них «нет информации о сделке своих топ-менеджеров».

Продажу инициировал владелец бренда из-за неэффективности работы в России, говорит источник издания на ресторанном рынке. По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году выручка ООО «Амрест Пицца» снизилась на 25%, до 362 млн рублей, чистый убыток — 161 млн рублей. Практически все заведения Pizza Hut не приносили экономического эффекта, рассказала представитель компании-владельца коммерческой недвижимости R4S Group Ирина Буренко.

Заведения Pizza Hut будут работать под новым брендом, но новый владелец пока не определился с названием, говорят источники издания. Если бренд отзовут, сумма сделки вряд ли превысит 300 млн рублей — это близко к стоимости оборудования заведений и цене переуступки прав аренды помещений под пиццериями, оценил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

  • В России под брендом Pizza Hut работает 70 пиццерий. По данным источника «Ъ» на рынке, 39 точек развивали франчайзи, остальными Amrest управляла самостоятельно.
  • Amrest заявила о планах покинуть российский рынок в мае 2022 года. Она также управляет частью ресторанов KFC в России. Компания хотела продать бизнес дочерней структуре ВТБ, но из-за санкций ЕС сделка не удалась.

#новость

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16 комментариев
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Георгий Дронов

Ресторанный бизнес уже не будет прежним, да заведения остаются под новыми брендами и с новыми владельцами,но это уже не то

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Alexey

В вашей вселенной ресторанный бизнес это только фастфуд?

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Пришелец

По официальным данным доля фастфуда в России 70-75% от всего общепита. Так что в любой вселенной фастфуд - это по сути и есть общепит.

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Alexey

По каким таким «официальным данным»? Максимум — 60%.
А вы знаете что в эти разрозненные отчёты выключены все локальные сервисы доставки суши и прочих донёров?
А то что ушедший Макдоналдс занимал максимум 6% рынка?
И как это глобально изменит рынок общепита?

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under construction

я жил в 90е.
И помню времена, когда выбираясь по делам за мкад приходилось выбирать между пельменями , чебуреками или курицей гриль.

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Пришелец

Это данные сервисов автоматизации продаж.
Естественно туда включены все фаст-фуды, включая всяких Дядь Вань.
То есть 6% от доли рынка, 25% всех налогов индустрии общественного питания и более 1% всех налоговых поступлений в бюджет РФ от Макдональдса - это мало??
При том, что в моем и многих других регионах Макдональдса вообще нет.

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Alexey

6% (напомню, рестораны не закрыты окончательно и не поменяли нишу в связи «продажей» бизнеса) — мало для глобального изменения рынка.
Вы сами пишите что в вашем регионе Макдоналдс не присутствовал, у вас вообще ничего не изменится.
И да, севрвисы автоматизации все используют разные, у крупных игроков типа Макдоналдс не IIKO был, и не r-keeper.

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Слегка Придурковатый

"Практически все заведения Pizza Hut не приносили экономического эффекта"

А почему? А в других странах приносили?

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Allestor Klei

Горбачева в заведении не оказалось

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Dona Jonse

Потому что когда в пицце корочка составляет чуть ли не больше половины, странно ждать, что её будут массово покупать

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Denis Uvarov

получается магия какая-то

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Пришелец

Тоже не особо. Очень люблю Pizza Hut, но надо признать, что последние лет 10 конкуренты сильно прибавили, а Pizza Hut никак не развиваются.

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R-Globus

Новость не претендующая на свежесть. Вот рассылка от 26.05.2022:

Кому мы планируем передать Ваши персональные данные?

Мы понимаем, что несем перед Вами ответственность за предоставление Вам товаров и услуг, однако в скором времени больше не сможем работать с Вами. Поскольку мы хотим передать обязанности по исполнению договора с Вами и дать вам возможность продолжить получать товары и услуги, мы планируем передать Ваши персональные данные ООО «Феникс Мир» 111024, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул Душинская, д. 7, стр. 1, офис 438, ООО «Ной-М» 111024, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул Душинская, д. 7 стр. 1, офис 439, чтобы ООО «Феникс Мир», ООО «Ной-М» могли в дальнейшем оказывать Вам услуги и предоставлять товары вместо нас для цели исполнения договора с Вами.

Если Вы не хотите, чтобы мы обрабатывали и/или передавали Ваши персональные данные ООО «Феникс Мир», ООО «Ной-М», напишите нам об этом в письме и направьте его по электронному адресу PizzaHutRussia@amrest.eu до 30.05.2022 года. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в случае отказа от передачи Ваших персональных данных ООО «Феникс Мир», ООО «Ной-М» и/или отказа от обработки Ваших персональных данных мы уничтожим Ваши персональные данные и в дальнейшем мы или ООО «Феникс Мир», ООО «Ной-М» не сможем оказывать Вам услуги. В случае, если Вы не напишете нам об отказе от передачи персональных данных в указанный срок, мы будем считать, что Вы согласны на такую передачу.

Собственно сейчас старый ЛК недоступен.

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Dona Jonse

Судя по новому обладателю, пицца лучше не станет :(

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Oleg Oleg

Pizza hut как хорошая пиццерия закончилась в 2008 году. Когда владелец этой пиццы на Кутузовском проспекте будто что-то зная за месяц до кризиса закрыл её. после этого сколько не пробовал пиццу в этих заведениях прежнего вкуса уже не было

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Джахор Дырдырдаев

Ну хоть не отстойному "Марчеллис".

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