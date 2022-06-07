Оценочная сумма сделки — 300 млн рублей.

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Владелец мастер-франшизы (даёт право продавать франшизу третьим лицам) Pizza Hut в России Amrest не будет оператором ресторанов, заведения перешли под управление местной компании, рассказали «Ъ» в Amrest.

Собственник одного из помещений пиццерии рассказал, что договор аренды перезаключен на новую компанию — ООО «Ной-М». По данным «Контур.Фокуса», по 10% в компании принадлежит совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору ООО «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой. 80% — старшему вице-президенту «Ростика» Владимиру Мехришвили.

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«Ростик» через группу «Росинтер» развивает сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. В «Росинтере» отрицают отношение к сделке. В «Корпэстейт» прокомментировали, что у них «нет информации о сделке своих топ-менеджеров».

Продажу инициировал владелец бренда из-за неэффективности работы в России, говорит источник издания на ресторанном рынке. По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году выручка ООО «Амрест Пицца» снизилась на 25%, до 362 млн рублей, чистый убыток — 161 млн рублей. Практически все заведения Pizza Hut не приносили экономического эффекта, рассказала представитель компании-владельца коммерческой недвижимости R4S Group Ирина Буренко.

Заведения Pizza Hut будут работать под новым брендом, но новый владелец пока не определился с названием, говорят источники издания. Если бренд отзовут, сумма сделки вряд ли превысит 300 млн рублей — это близко к стоимости оборудования заведений и цене переуступки прав аренды помещений под пиццериями, оценил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.