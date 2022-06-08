Основатели Grow Food запустили ещё один сервис доставки продуктовых наборов «Приём» — более дешёвый Статьи редакции
Подписка стоит 330 рублей в день или 9900 в месяц.
- Сервис «Приём» будет работать в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали в Grow Food. В компании объяснили запуск нового сервиса «актуальностью экономии в последние два месяца».
- В рационе есть завтрак, обед и ужин. За месяц подписки в меню не будет повтора блюд. Еду доставляют каждые три дня. Можно заказать рацион на три дня за 1980 рублей, на 30 дней — за 9900 рублей и на 30 на двоих за 18780 рублей.
- Grow Food основали в 2015 году в Петербурге Даниэль Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год фонд вложил в Grow Food ещё около 300 млн рублей. Сервис предлагает рационы из пяти блюд, подписка стоит 30-40 тысяч рублей в месяц в зависимости от калорийности набора и способа оплаты.
- С 2020 года Grow Food в России работает только в Москве и Петербурге из-за падения выручки в регионах. В октябре сервис объявил о начале работы в Испании.
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Количество калорий на день как-то маловато будет даже для худеющих
Это скорее не на день, а на один прием)
не маловато, а адски мало. чтобы здорово худеть, минимальное количество калорий для женщин 1200, 1500 - для мужиков
Очень мало, добавь 500
минимальное для похудения*
В сегментах подороже: my food, level kitchen - калории есть, но они достигаются за счет десертов. По 2 десерта в день тоже такое себе...
Да, там в основном около 800 калорий в день, редко когда больше 1000
на самом деле они отпишутся "ну мы не контролируем питание наших клиентов, добирайте калории сами"
Ну по факту это ребрендинг их бюджетной линейки wowfood, даже редирект сделали по прошлому адресу http://wowfood.pro
А методичка "как прожить день на 900 калорий" прилагается?
подразумевается, что клиент в пятницу это всё запивает трёхой пива.
Это всего 1400 калорий, откуда взять остальные?
на что тратить остальные калории после трёхи пива? на сон?
У них и по более высоким ценам качество еды было не супер последнее время. Интересно, что тогда в этой подписке будет? 🤔
Вот тут согласен. Котлеты из говяжьих попок?
Ну что вы... Я хотел как то мягко сказать...
Классной же! Правда я день скушал бы за один завтрак(
800 калорий даже для ребёнка мало 😂
Вот смотрю сколько пластика, который никто не перерабатывает.
Почему нет бумажных контейнеров?
Да и вообще. Вот жили в Германии - там на первом этаже девятиэтажки пекарня, работает с семи утра до 12 дня. Жители утром всё раскупают.
Вы видели в наших многоэтажках на первых этажах пекарни? Скажу больше. У них в жилых многоэтажных домах даже крематории есть, мне рассказывали.
у нас же нормативно задушили любое развитие человеческое.
Не знаю как в новом сервисе, но в самом гроуфуде можно курьеру сдать на переработку и картонные коробки, и контейнеры.
Дофига их, коммерческие первые этажи стабильно занимает хотя бы одна пекарняу нас же нормативно задушили любое развитие человеческое.
Это как же, если без фантазий?
Да есть, только дом построится, уже пекарня работает.
В Москве и в Питере так.
"Я из лесу вышел, был сильный..."
В ЖК есть и пекарни, и кофейни.
Что-то не бьется
313x30x2=18780
Математика - это круто!
Да у него не с математикой проблема, а со зрением. Не то увидел,не так понял)
Уважаемый учитель, почему тогда на сайте они показывают сумму - 20 800 р как мою выгоду?
Если бы там порции были нормальные, а не для котиков)
Если коротко – дешёвый Приём (-:
Это в данной конторе самодурствует некий Даниэль?
На 3 дня — 1980 рублей
На 30 дней — 9900 рублей
Что за магия?
Для подобных компаний это нормальная практика. Чем дольше заказ размазан по времени, тем им легче планировать кол-во продуктов и из-за этого стоимость меньше (по крайней мере если судить по описанию на подобном сайте)
Как дела, ребят? 330 р это прием пищи и явно как правило не на 800ккл. Эти приемы миксуются с творогами / грудками и норм питание. За 10000 еще хотели ЖБУ 100+? )
Интересно, вот только жалко, что если до регионов и доберется, то лишь спустя года.
Сделайте
Теперь доширак или ролтон будут за 330 возить?