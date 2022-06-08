Еда
Маша Цепелева

Основатели Grow Food запустили ещё один сервис доставки продуктовых наборов «Приём» — более дешёвый Статьи редакции

Подписка стоит 330 рублей в день или 9900 в месяц.

  • Сервис «Приём» будет работать в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали в Grow Food. В компании объяснили запуск нового сервиса «актуальностью экономии в последние два месяца».
  • В рационе есть завтрак, обед и ужин. За месяц подписки в меню не будет повтора блюд. Еду доставляют каждые три дня. Можно заказать рацион на три дня за 1980 рублей, на 30 дней — за 9900 рублей и на 30 на двоих за 18780 рублей.
  • Grow Food основали в 2015 году в Петербурге Даниэль Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год фонд вложил в Grow Food ещё около 300 млн рублей. Сервис предлагает рационы из пяти блюд, подписка стоит 30-40 тысяч рублей в месяц в зависимости от калорийности набора и способа оплаты.
  • С 2020 года Grow Food в России работает только в Москве и Петербурге из-за падения выручки в регионах. В октябре сервис объявил о начале работы в Испании.

#новость #growfood

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37 комментариев
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Mikhail Shamov

Количество калорий на день как-то маловато будет даже для худеющих

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Сергей Леонов

Это скорее не на день, а на один прием)

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Ирина Нестерова

не маловато, а адски мало. чтобы здорово худеть, минимальное количество калорий для женщин 1200, 1500 - для мужиков

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Владислав Пасека
для женщин 1200, 1500 - для мужиков

Очень мало, добавь 500

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Ирина Нестерова

минимальное для похудения*

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Vladislav R

В сегментах подороже: my food, level kitchen - калории есть, но они достигаются за счет десертов. По 2 десерта в день тоже такое себе...

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Vyacheslav Stepanischev

Да, там в основном около 800 калорий в день, редко когда больше 1000

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Ирина Нестерова

на самом деле они отпишутся "ну мы не контролируем питание наших клиентов, добирайте калории сами"

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Timur Akhmetshin

Ну по факту это ребрендинг их бюджетной линейки wowfood, даже редирект сделали по прошлому адресу http://wowfood.pro

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Vladislav

А методичка "как прожить день на 900 калорий" прилагается?

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C Ever

подразумевается, что клиент в пятницу это всё запивает трёхой пива.

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Pavel Voronkov

Это всего 1400 калорий, откуда взять остальные?

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C Ever

на что тратить остальные калории после трёхи пива? на сон?

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Михаил Иванович

У них и по более высоким ценам качество еды было не супер последнее время. Интересно, что тогда в этой подписке будет? 🤔

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Алексей Полюсов

Вот тут согласен. Котлеты из говяжьих попок?

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Грэм Грэмский
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Алексей Полюсов

Ну что вы... Я хотел как то мягко сказать...

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Om a

Классной же! Правда я день скушал бы за один завтрак(

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Ян Шпичинецкий

800 калорий даже для ребёнка мало 😂

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C Ever

Вот смотрю сколько пластика, который никто не перерабатывает.
Почему нет бумажных контейнеров?
Да и вообще. Вот жили в Германии - там на первом этаже девятиэтажки пекарня, работает с семи утра до 12 дня. Жители утром всё раскупают.
Вы видели в наших многоэтажках на первых этажах пекарни? Скажу больше. У них в жилых многоэтажных домах даже крематории есть, мне рассказывали.
у нас же нормативно задушили любое развитие человеческое.

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NattEater

Не знаю как в новом сервисе, но в самом гроуфуде можно курьеру сдать на переработку и картонные коробки, и контейнеры.

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Max Bernberg
Вы видели в наших многоэтажках на первых этажах пекарни?

Дофига их, коммерческие первые этажи стабильно занимает хотя бы одна пекарня

у нас же нормативно задушили любое развитие человеческое.

Это как же, если без фантазий?

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Адмирал Кола Кока

Да есть, только дом построится, уже пекарня работает.
В Москве и в Питере так.

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Pavel Voronkov

"Я из лесу вышел, был сильный..."
В ЖК есть и пекарни, и кофейни.

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Evgeny Voronkov
и на 30 на двоих за 18780 рублей.

Что-то не бьется

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John Yossarian

313x30x2=18780
Математика - это круто!

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Эффект Доплера

Да у него не с математикой проблема, а со зрением. Не то увидел,не так понял)

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Evgeny Voronkov

Уважаемый учитель, почему тогда на сайте они показывают сумму - 20 800 р как мою выгоду?

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Олег Павлов

Если бы там порции были нормальные, а не для котиков)

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Дурацкий корабль

Если коротко – дешёвый Приём (-:

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Знатный Тролль

Это в данной конторе самодурствует некий Даниэль?

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Дмитрий Греков

На 3 дня — 1980 рублей
На 30 дней — 9900 рублей
Что за магия?

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Memento Vivere

Для подобных компаний это нормальная практика. Чем дольше заказ размазан по времени, тем им легче планировать кол-во продуктов и из-за этого стоимость меньше (по крайней мере если судить по описанию на подобном сайте)

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Семен Фомов

Как дела, ребят? 330 р это прием пищи и явно как правило не на 800ккл. Эти приемы миксуются с творогами / грудками и норм питание. За 10000 еще хотели ЖБУ 100+? )

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NMTEG

Интересно, вот только жалко, что если до регионов и доберется, то лишь спустя года.

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Адмирал Кола Кока

Сделайте

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Виолетта Богданова

Теперь доширак или ролтон будут за 330 возить?

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