«Яндекс Еда» изменила систему выплат для курьеров — теперь им будут платить за путь к ресторану и объединённые заказы Статьи редакции
А карта в приложении будет показывать, в каких районах скоро вырастет спрос.
«Яндекс Еда» разработала новый конструктор выплат для курьеров, сообщила компания. Его создавали вместе с учётом пожеланий самих доставщиков.
Первую версию конструктора протестировали в Нижнем Новгороде, а при разработке сервис консультировался с опытными курьерами-партнёрами. После обсуждений с курьерами в других городах «Еда» создала финальную версию системы, которая начнёт работать по всей стране. Перед запуском сервис будет оповещать об этом партнёров.
Что изменится
- Раньше курьеры получали выплаты только за километры, пройденные от ресторана до клиента. Теперь им будут платить ещё и за дорогу до самого ресторана.
- Если система объединяла два заказа в одну доставку, курьер получал полную оплату за один, во втором платили только за путь до клиента и передачу заказа. Теперь каждый будет оплачиваться отдельно.
- «Яндекс» улучшил карту, которая показывает количество заказов — она будет показывать зоны, в которых спрос скоро вырастет. В таких зонах пройденный маршрут умножается на коэффициент спроса.
Также курьерам останутся доступны минимальные выплаты за слоты, чаевые от клиентов, бонусы за личные цели и другие доплаты.
В зависимости от города тарифы в конструкторе будут меняться, но средний доход курьеров «останется соразмерным среднему доходу в большинстве регионов», объяснили в компании.
Сколько конкретно составят выплаты для курьеров, в «Еде» не раскрыли. По данным сервиса, после тестов в Самаре и Ижевске доход курьеров за первую неделю в среднем вырос от 5%.
В свете последний событий и забастовок курьеров прочитал как: "Яндекс.Еда изменила систему выплат для курьеров — теперь им не будут платить"
Кручу верчу наебать хочу (с)
..и будут немного бить?
вернее курьеры будут платить Яндеккс.Еда
ахах наоборот вроде как больше будут платить)
Вот это новости, они не платили за объединённые заказы? А мы ведь платили по полной цене...
За объединенные заказы (старался от них отказываться) начисляли гораздо меньше, чем за два отдельных. Например, два отдельных 700, за два объединенных 550, и времени, зачастую уходило больше на второй заказ. Заказы из Вкусувилла через Яндекс и тройные/четверные были.
Курьеры и потребители не должны пересекаться - иначе могут многое друг другу рассказать)))
Уже не раз меняли. Сначала был фикс за заказ 350, например. Потом ввели систему, типа за путь, за передачу, за подъем на этаж расписывают отдельными суммами, но общее за заказ стало не более 300. Так что за путь до ресторана добавят, уменьшив стоимость других пунктов.
Ну очередные урезания выплат курьерам…ой простите, оптимизация бизнеса
А так всегда работает мы вам повысим зп
Повышают зп,увеличивают показатели для премии
В итоге всегда в плюсе только владелец компании,а не сотрудники
Не оплачивали смежный заказ. Вообще охринели. Берут деньги практически за каждый клик в приложении, а вот платить зп работникам забывают.
Это называется бизнес. Курьеры работали на таких условиях, люди платили - почему бы так не делать, если все довольны? Сейчас курьеры стали не довольны - введут новую систему оплаты. Но так же не забывайте, что Яеда и Деливери ещё и с ресторанов по 20-30 процентов берут + сервисный сбор)
Яндекс тут не причем. Это все проклятые алгоритмы)
Они оплачивали, но дыряво. Так например в ресторан прибыл 55 + 55 до клиента. А если у тебя смежный заказ, то просто ещё докидывали 55 до следующего клиента. По факту оплата была не за 2 зз, а за 1.5
кручу верчу наебать хочу.
я к тому, что любые оптимизации вознаграждений эффективными менеджерами призваны лишь сократить эти выплаты
Что-то мне подсказывает, что в итоге курьеры будут получать меньше. Наша страна имеет давние традиции ваедения изменений «по просьбам трудящихся».
Я вообще перестал заказывать, надоела эта говноеда. Взял кефир в магазине и булку, как в школьные времена, и вкусно и здоровье целей
держите в курсе.
Ну да, там же нет не доставок из обычных столовых, не здоровой еды, не доставок из ресторанов
Я тоже стараюсь не платить, просто брать.
Платили бы курьерам просто то, что сдирают с клиентов. Как всегда яндекс пытается наебать всех.
А зачем им тогда вообще тогда приложение делать, заказы распределять и т.п.? Работники никогда и нигде не получают полную созданную ими добавленную стоимость.
Яндекс.Еда сделала хоть что-то чтобы никто нахуй не сбежал оттуда.
При перестановки слагаемых, сумма не меняется
Уменьшается я бы сказал😅
"Яндекс.Еда" изменила систему выплат для курьеров - теперь им будут платить меньше
И это хорошие новости
В зависимости от города тарифы в конструкторе будут меняться, но средний доход курьеров «останется соразмерным среднему доходу в большинстве регионов», объяснили в компании.
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Теперь все курьеры станут беднее, уравниловка
Все станут одинаково бедны*
Как и при соци..аааа
Ну да
Яндекс, Сбер, ВК - все их проекты кроме трафика и рекламы убыточны.
Райские условия для людей и сотрудников заканчиваются.
Про их убытки в проектах доставок они не любят писать.
Вы правильно понимаете что доставлять 5л воды вам в квартиру это убыточно )
такси не убыточен
Поэтому я заказываю только два литра молока в самокате ежедневно.
доход курьеров вырос на 5% выросла ли при этом цена для заказчиков?
Да, на 55%😂
"Согласно прогноза, через неделю спрос в Вашем городе вырастет, в связи с чем стоимость Вашего заказа сегодня выросла на 170%"
А ведь ребята реально впахивают
Как обычно, вырастет время доставки и ее стоимость для юзеров :)
А что за слоты такие? Типа ненормированный график?
Выбираешь слот 4х часовой или больше. И во время слота ты должен быть на территории слота и брать все прилетающие заказы. Иначе штрафы.
Смены. Могут быть свободными(сам ставишь когда хочешь и на сколько), есть нормированные готовые(с Минималкой)
70 рублей заказ теперь стоит, класс!
«Ваша зарплата повысилась в 0,8 раз»
Посмотрим, как система себя покажет. Знакомый работает там, послушаю его комментарии
Вот бы нам столько платили за путь к человеческим мозгам...