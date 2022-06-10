Производитель Lotte в Казахстане перестал выпускать ириски — он остался без поставок российского сахара Статьи редакции
Компании пришлось временно закрыть одну из двух фабрик.
Казахстанская кондитерская компания «Лотте Рахат», принадлежащая южнокорейской Lotte Group, остановила работу фабрики в Чимкенте и прекратила выпуск ирисок и карамели на второй фабрике в Алма-Ате. Это связано с дефицитом сахара, пишет «Интерфакс».
Чимкентская фабрика приостановила работу до следующей поставки, запланированной на конец июня.
Дефицит сахара возник из-за приостановки импорта из России до 30 июня. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин 14 марта. Запрет принят «для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений».
«Импорт из других стран облагается акцизом, он становится на 35% дороже. Казахстан "сидел" на российском беспошлинном сахаре. Местные производители покрывают потребности на 30%», — добавил Федорец.
Ну вот, стоматологи остались без работы(
А дети без ирисок(
Сахар не вызывает кариес
все, закончилась сладкая жизнь
Но в этом году местные воротилы решили подмять поставки под себя.
Россия вообще-то ввела эмбарго на экспорт сахара из страны.
Глупый запрет, если сахар подорожает здоровее будем, и казахов жалко, без конфет остались, ужас просто.
Подорожание сахара отразится на огромном кол-ве продуктов.
Что мешает быть здоровее сейчас?
я рекомендую вам отказаться от интернета - и глаза здоровее будут, и времени освободится много для чтения русской литературы, и двигаться больше станете что опять же, благо для здоровья.
"Казахстан "сидел" на российском беспошлинном сахаре."
любим мы даром всё раздавать..
Это как раз таки было сделано для наших экспортёров сахара, а не для Казахстана
международная торговля теперь назывется "бесплатно раздавать"? вы тоже за новояз?
Ну даром прям, за 0 рублей.
Вы откуда такой умный. Это казахская пошлина на импорт. Они сами у себя решили сахар из РФ его ею не облагать.
Великая геополитическая победа!
Кого? Ты статью читал вообще?
Интересно, с чем связана акциза. Это последствие тамошнего союза?
У РАХАТа много вкусного. Видимо, было.
да, шоколад Казахстанский от Рахат (есть просто ещё от Баян Сулу) это то что каждый увозит с собой заграницу
А министр такой...дефецита сахара нет)
Так дефицита и нет. В Казахстан просто не отправляем, и всё.
-Планета твоя?
-Планета моя!
и из-за этого они остановились чтоле? В чем проблема поднять цены на продукцию для компенсации этого акциза. Думаю розничная цена в районе 5% вырастет, не больше
Карамель - это почти стопроцентный сахар. Ирис тоже к этому близок.
Ну ничего, без ирисок чаще в Чуйскую долину ездить можно – конопляный сахар добывать (-:
так а жарить то на сковородке тоже с сахаром надо, если Вы понимаете о чём я
Ребят, а что будет с моими любимыми конфетами «Барбариски»?
сам варить будешь
Так бабки просто диверсию против казахов устраивали весной?
Ну и нефиг. Сахар вреден.
Поступил вопрос от школьных учителей, что можно сделать с хулиганом третирующим всю школу?
Уволить с поста директора
а куда сахар то делся?
Это жестко
...
Импортозависимость по семенам сахарной свеклы около 90%.