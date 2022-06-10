Пока мы не производим «барбариски». Спросом продукт пользуется, продукт традиционный и очень сахарозатратный. Ещё мы приостановили производство ирисок. Мы сейчас отказались от всех продуктов с высоким сахаросодержанием, на которые уходит много сахара, потому что его просто нет.