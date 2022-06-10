Еда
Маша Цепелева

Производитель Lotte в Казахстане перестал выпускать ириски — он остался без поставок российского сахара Статьи редакции

Компании пришлось временно закрыть одну из двух фабрик.

Казахстанская кондитерская компания «Лотте Рахат», принадлежащая южнокорейской Lotte Group, остановила работу фабрики в Чимкенте и прекратила выпуск ирисок и карамели на второй фабрике в Алма-Ате. Это связано с дефицитом сахара, пишет «Интерфакс».

Пока мы не производим «барбариски». Спросом продукт пользуется, продукт традиционный и очень сахарозатратный. Ещё мы приостановили производство ирисок. Мы сейчас отказались от всех продуктов с высоким сахаросодержанием, на которые уходит много сахара, потому что его просто нет.

Константин Федорец
председатель правления Lotte в Казахстане, цитата по «Интерфаксу»

Чимкентская фабрика приостановила работу до следующей поставки, запланированной на конец июня.

Дефицит сахара возник из-за приостановки импорта из России до 30 июня. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин 14 марта. Запрет принят «для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений».

«Импорт из других стран облагается акцизом, он становится на 35% дороже. Казахстан "сидел" на российском беспошлинном сахаре. Местные производители покрывают потребности на 30%», — добавил Федорец.

#новость #lotte

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63 комментария
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Roma Brann

Ну вот, стоматологи остались без работы(

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VerverLoginova

А дети без ирисок(

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6 комментариев
Annie Leonhart

Сахар не вызывает кариес

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2 комментария
Tar Mendo

все, закончилась сладкая жизнь

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Dear Moscow,
Казахстан "сидел" на российском беспошлинном сахаре

Но в этом году местные воротилы решили подмять поставки под себя.

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Пришелец

Россия вообще-то ввела эмбарго на экспорт сахара из страны.

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4 комментария
Янис

Глупый запрет, если сахар подорожает здоровее будем, и казахов жалко, без конфет остались, ужас просто.

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Roma Brann

Подорожание сахара отразится на огромном кол-ве продуктов.
Что мешает быть здоровее сейчас?

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8 комментариев
Ипполит Волжский

я рекомендую вам отказаться от интернета - и глаза здоровее будут, и времени освободится много для чтения русской литературы, и двигаться больше станете что опять же, благо для здоровья.

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Лёха Литвинов

"Казахстан "сидел" на российском беспошлинном сахаре."

любим мы даром всё раздавать..

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Soulis

Это как раз таки было сделано для наших экспортёров сахара, а не для Казахстана

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John Carter

международная торговля теперь назывется "бесплатно раздавать"? вы тоже за новояз?

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Пришелец

Ну даром прям, за 0 рублей.

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Сергей Житников

Вы откуда такой умный. Это казахская пошлина на импорт. Они сами у себя решили сахар из РФ его ею не облагать.

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Сергей И

Великая геополитическая победа!

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Озверевший Фукуяма

Кого? Ты статью читал вообще?

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4 комментария
Dimitri

Интересно, с чем связана акциза. Это последствие тамошнего союза?

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Возможный спрей

У РАХАТа много вкусного. Видимо, было.

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Эдуард

да, шоколад Казахстанский от Рахат (есть просто ещё от Баян Сулу) это то что каждый увозит с собой заграницу

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1 комментарий
Miras Duisenov

А министр такой...дефецита сахара нет)

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Озверевший Фукуяма

Так дефицита и нет. В Казахстан просто не отправляем, и всё.

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1 комментарий
Остановка Бумажный телевизор

-Планета твоя?
-Планета моя!

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Максим Кольцов
Импорт из других стран облагается акцизом, он становится на 35% дороже

и из-за этого они остановились чтоле? В чем проблема поднять цены на продукцию для компенсации этого акциза. Думаю розничная цена в районе 5% вырастет, не больше

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Пришелец

Карамель - это почти стопроцентный сахар. Ирис тоже к этому близок.

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1 комментарий
Жидкий ящик

Ну ничего, без ирисок чаще в Чуйскую долину ездить можно – конопляный сахар добывать (-:

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Эдуард

так а жарить то на сковородке тоже с сахаром надо, если Вы понимаете о чём я

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Остановка Бумажный телевизор

Ребят, а что будет с моими любимыми конфетами «Барбариски»?

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Dimych Pupkin

сам варить будешь

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Andre Macareno

Так бабки просто диверсию против казахов устраивали весной?

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Mark Borisov

Ну и нефиг. Сахар вреден.

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Математический крюк

Поступил вопрос от школьных учителей, что можно сделать с хулиганом третирующим всю школу?

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Kesha Pazzy

Уволить с поста директора

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Псков Бурито

а куда сахар то делся?

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Дмитрий Ковач

Это жестко

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Kesha Pazzy

...

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noname

Импортозависимость по семенам сахарной свеклы около 90%.

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