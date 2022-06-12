Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» Статьи редакции
Первые 15 ресторанов начнут работать с 12 июня.
- О новом названии рассказали представители компании на пресс-конференции перед открытие сети.
- 13 июня откроются ещё 50 ресторанов. «Биг Мак» и «Макфлури» не будет в меню из-за ассоциации с брендом McDonald's.
- Новый владелец McDonald's, бизнесмен Александр Говор обещал, что будет открывать до 80 ресторанов в неделю, а через полтора-два месяца откроются все 850.
- Накануне открытия компания представила новый логотип сети. Он похож на букву «М». «Изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зелёный фон «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», — объяснили во «Вкусно и точка».
- Автором логотипа стала группа «Родная речь». Среди её клиентов — «Сбер», Samsung, «Билайн», Bayer и другие крупные компании.
2492 просмотров
Приду через пару часиков, когда комментарии настоятся. 😂
Не пробъёшься через мух.
-Пацаны, собираемся в вкусно и точка!
-Бляяя, прикинь, я её пригласил в вкусно и точка, а она отказалась ((
Ну и вспоминается один старый анекдот, только на лад событий:
Приходит мужик возвращать гамбургер в вкусно и точка:
-Здравствуйте, я хочу вернуть гамбургер.
-А что с ним, там чего-то не хватает?
-Всего хватает.
-Котлета непрожаренная?
-Котлета хорошо прожарилась.
-А что с ним тогда не так?
-Не вкусно.
А вместо Рональда Макдональда будет Рогозин
ММмммм....хуета))
пасластить забыл)
Ну, не знаю, лучше бы "Весело и вкусно" оставили бы, было бы хотя бы слегка кринжово, а так просто никак получилось)
Ебать как угнетательно
В автозак и точка
10 лет строгоча и точка
Логотип оставляет желать лучшего! Видимо важнее была скорость его создания, чем создание образа.
В общем: как всегда и точка 🙂
Твердо и четко
«Наше вам с кисточкой»
В данной ситуации лучше "Наше вам с косточкой".
Перспективная лента
Жду первых попробовавших ТочкоДелюксы и ТочкоФлури
Когда нет аргументов, приходится добавлять "и точка".
Хотели как лучше, а получилось как всегда и точка :)
Какая все-таки жесть. Сомневаюсь, что пойду в этот ресторан российского «качества»
Да в любой фастфуд сейчас лучше не идти. Стало жутко дорого и не вкусно. Бургер Кинг вообще скатился в какое-то гээ. Сильно качество продуктов упало. любой бургер они теперь заливают одинаковыми соусами зачем-то так что их жрать неудобно стало, и вкус отстойный.
Основа западных сетей общественного питания - продуманный техпроцесс от поля (фермы) до раздачи
Поэтому, все это пустое. Все это закроется через два месяца
Zaбургером надо было😂
Так вот кому банк Точка продали
В и Т - vita - жизнь.
Вкусно и .
Вкусно и Точка У
…
Даю этой шарашки максимум лет 5. Потом банкрот и точка.
К этому времени Макдак уже вернется и обратно выкупит
И поесть и коньки поточить с ножами! Удобно!
ВкусТочч
Почему-то в голове сразу заиграла Рasta e basta
https://youtu.be/rGqPV6WAUfg
Насчёт точки – согласен полностью, так и есть. Насчёт вкусно – большие сомнения (-:
вкусно и точка, поговори мне тут!
Мем про
2021:Покушаем в Маке.
2022:Покушаем в ВОчке
«Биг Мак» и «Макфлури» не будет в меню из-за ассоциации с брендом McDonald's.
Какой же бред, а! А то ведь никто не поймет, куда он пришел, что это бывший Мак.
Твердо и четко!!! Ой, простите, жидко и вяло