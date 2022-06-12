Еда
Маша Цепелева

Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» Статьи редакции

Первые 15 ресторанов начнут работать с 12 июня.

  • О новом названии рассказали представители компании на пресс-конференции перед открытие сети.
  • 13 июня откроются ещё 50 ресторанов. «Биг Мак» и «Макфлури» не будет в меню из-за ассоциации с брендом McDonald's.
  • Новый владелец McDonald's, бизнесмен Александр Говор обещал, что будет открывать до 80 ресторанов в неделю, а через полтора-два месяца откроются все 850.
  • Накануне открытия компания представила новый логотип сети. Он похож на букву «М». «Изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зелёный фон «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», — объяснили во «Вкусно и точка».
  • Автором логотипа стала группа «Родная речь». Среди её клиентов — «Сбер», Samsung, «Билайн», Bayer и другие крупные компании.

#новость #mcdonalds

2492 просмотров
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36 комментариев
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Тарас Свинолюб

Приду через пару часиков, когда комментарии настоятся. 😂

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Глеб Жеглов

Не пробъёшься через мух.

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Eternal Hate

-Пацаны, собираемся в вкусно и точка!
-Бляяя, прикинь, я её пригласил в вкусно и точка, а она отказалась ((

Ну и вспоминается один старый анекдот, только на лад событий:
Приходит мужик возвращать гамбургер в вкусно и точка:
-Здравствуйте, я хочу вернуть гамбургер.
-А что с ним, там чего-то не хватает?
-Всего хватает.
-Котлета непрожаренная?
-Котлета хорошо прожарилась.
-А что с ним тогда не так?
-Не вкусно.

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Artem

А вместо Рональда Макдональда будет Рогозин

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Р М

ММмммм....хуета))

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Sasha Nris

пасластить забыл)

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Константин Приветов

Ну, не знаю, лучше бы "Весело и вкусно" оставили бы, было бы хотя бы слегка кринжово, а так просто никак получилось)

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Sasha Nris

Ебать как угнетательно
В автозак и точка
10 лет строгоча и точка

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Катарина V

Логотип оставляет желать лучшего! Видимо важнее была скорость его создания, чем создание образа.

В общем: как всегда и точка 🙂

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Citizen Fake

Твердо и четко

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Михаил Емельченков

«Наше вам с кисточкой»

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Руслан Данильчик

В данной ситуации лучше "Наше вам с косточкой".

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Рузаль Абдуллин

Перспективная лента

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Citizen Fake

Жду первых попробовавших ТочкоДелюксы и ТочкоФлури

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Виктор Ефимов

Когда нет аргументов, приходится добавлять "и точка".

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Глеб Жеглов
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Валентин Слободчиков

Хотели как лучше, а получилось как всегда и точка :)

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Котик Котиков

Какая все-таки жесть. Сомневаюсь, что пойду в этот ресторан российского «качества»

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Dmitriy Raven

Да в любой фастфуд сейчас лучше не идти. Стало жутко дорого и не вкусно. Бургер Кинг вообще скатился в какое-то гээ. Сильно качество продуктов упало. любой бургер они теперь заливают одинаковыми соусами зачем-то так что их жрать неудобно стало, и вкус отстойный.

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Ted

Основа западных сетей общественного питания - продуманный техпроцесс от поля (фермы) до раздачи

Поэтому, все это пустое. Все это закроется через два месяца

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Виталий Власов

Zaбургером надо было😂

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Allestor Klei

Так вот кому банк Точка продали

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Grebnettor

В и Т - vita - жизнь.

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IGTS

Вкусно и .

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Виталий Власов

Вкусно и Точка У

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John Douglas

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Dimitri

Даю этой шарашки максимум лет 5. Потом банкрот и точка.

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Ivan Susanin

К этому времени Макдак уже вернется и обратно выкупит

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Даня

И поесть и коньки поточить с ножами! Удобно!

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Даня

ВкусТочч

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Константин Пронин

Почему-то в голове сразу заиграла Рasta e basta
https://youtu.be/rGqPV6WAUfg

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Действительный клуб

Насчёт точки – согласен полностью, так и есть. Насчёт вкусно – большие сомнения (-:

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Екатерина Реднекова

вкусно и точка, поговори мне тут!

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Айдар Фархутдинов

Мем про
2021:Покушаем в Маке.
2022:Покушаем в ВОчке

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Dmitriy

«Биг Мак» и «Макфлури» не будет в меню из-за ассоциации с брендом McDonald's.
Какой же бред, а! А то ведь никто не поймет, куда он пришел, что это бывший Мак.

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Artem St

Твердо и четко!!! Ой, простите, жидко и вяло

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