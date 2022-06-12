Еда
Маша Цепелева

Меню «Вкусно и точка», бывшего McDonald's: без «Биг Мака» и «Хэппи мил», думают отойти от американских стандартов Статьи редакции

Пока для заказа доступно не всё меню из-за проблем с логистикой.

  • «Хэппи мил», «Биг Мака» и «Макфлурри» не будет в меню из-за «слишком сильной ассоциации с брендом». Есть новые позиции — «куриные крылышки». Пока всю еду подают в белой упаковке без нового брендирования.
  • На первом этапе работы будет доступно не всё меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, рассказал глава компании Александр Говор на пресс-конференции накануне открытия.
  • У cети есть запасы Coca-Cola, но и она «рано или поздно закончится». Нового поставщика выберут через тендер, среди главных претендентов — Pepsi и «Черноголовка».
  • В меню могут появиться блюда русской кухни, если у клиентов «будет на неё спрос», рассказали в компании. Вкусы блюд могут измениться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации». «Я уже дал команды проработать эти варианты: ближе к Кавказу, Сибири [будут] более острые блюда, в средней полосе - более мягкий вкус. Мы будем решать», — передаёт ТАСС слова Говора.
  • Доставку планируют запустить через несколько дней после открытия точек.
  • Первые 15 ресторанов под новым брендом откроются 12 июня, на следующий день — ещё 50 ресторанов.

#mcdonalds #вкусноиточка

6936 просмотров
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69 комментариев
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Дмитрий Кедов
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lomar

Это слишком вкусно и точка.

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Вот такие дела

Сударь, ваш заказ и точка

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IWASVERYBAD

Биф аля рус

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Grigoriy Malyshev

вкусно и точка

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Пабы старой Руси
«на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации»

ЧТД

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John Rickman

В сфере чистоты и выплаты заработной платы, вероятно, тоже не будут.

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Михаил Мятный

Как же быстро пропали заявления, что "ничего, кроме вывески" не изменится.

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zhenkyn

Что-то в этом есть...

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Предметный танк88

Названия очень многих блюд могут быть названиями для порнофильмов: Двойной чизбургер, Куриные крылышки в соусе, Стрипсы

Больше фантазии..

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2 комментария
Псков Бурито

проверенная гипотеза.. работает

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Виктор Архипов

Вспоминается фильм "Основатель", как франчази пытались добавить такос и кукурузу в меню Макдональдса. Если компания с самого начала после ребрендинга декларирует необязательность соблюдения стандартов, то через несколько месяцев "Вкусно и Точка" уже будет очень далека от своего оригинала

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Польский турник

Напоминает неофициальные патчи для игр от Васяна, который помимо исправлений начинает добавлять какие-то левые квесты, сюжетные правки, изменять физику и так далее. Нужно же просто было провести ребрендинг, какие русские блюда, какие разные вкусы в регионах. Ещё и цены повысили, куда же без этого.

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John Rickman

Недооценённый комментарий.

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Walter Kovacs

Моды…

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Антон Кунах
Вкусы блюд могут измениться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации».

Ну и нахуй они нужны тогда? В Мак стоило идти по той причине, что они везде одинаковые и ты не боишься, что тебя прихватит где-то в дороге, ибо биг-мак в Воронеже и биг-мак в СПб это один и тот же бургер.

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Raff the Raff

Есть целых два варианта этого:
-Франчайзи вообще не понимает чем занят.
-Выдержать стандарты просто не может.

Ну а фактически обе причины вместе.

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Мурад Муртазалиев

Оказалось, что бизнес это не просто смена вывески, а сложнейшая система

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Delije

Ну что, появились уже первые тестеры? Что со вкусом?

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Владислав Данилов

Вкусно. И точка.

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Roman Moskovskiy

Хз как во вкусно и точка, на Ленинградском (которые остаются Макдональдсом от росинтер) вчера было уже вообще не очень, стрипсы ужасные какие-то из перека, вместо хаинц – астория, пирожки и наггетсы только из запасов, потому норм

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Андрей Макарычев

А в маке было вкусно?

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Rax034

Не успели открыться, уже появились картофельные оладушки и в планах русская кухня. Видимо бренд "добрая столовая" был занят, поэтому пришлось назвать "вкусно и точка".

Выглядит как инструкция как весело и быстро развалить и уничтожить крупнейшую сеть ресторанов. Будет не удивительно что через годик другой сеть будет иметь сплошные убытки.

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Raff the Raff

А мне кажется, что падение качества и увеличение цен будет сильно бросаться в глаза уже этим летом. По маркетингу похоже, что за сеть взялись альтернативные гении…

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Chained Dragon

Я боюсь не этого. Это неизбежно. Я вот видел, какими методами в Донецке вытесняли местную связь новым государственным оператором...так вот, Бургер Кингу и KFC приготовиться...

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Roman Tsepelev

хэппи борщ

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Walter Kovacs

Борщ?

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Alexey Arhipov

Как-то всё это бредово звучит. Вкусно и точка - типа бывшая сеть макдоналдс. Только вот ресторанов всего 15 штук открывается... Наверное в Макдак Россия было 16-17 ресторанов... Правильнее бы было говорить, что на месте макдака открыли новые фастфуды, никому не известные, и, навряд-ли кому-то нужные.

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Alexey
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Глеб Жеглов

Парень явно не читает новости. За англицизмы на рекламной вывеске могут пришить иноагента.

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1 комментарий
Johnny Smitty

Гнусно и точка.

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Mike Godgiven

Появится шаурма, хотдоги, пиво, всё как в фильме Основатель.

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Raff the Raff

Пиво есть в макдоналдсах многих стран, скорее удивительно, что в россии не было.

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5 комментариев
Никита Краснов

завсегдатаи мака, вы точно знаете, ценник то на уровне остался или выше стал? я знаю наш русский иван не упустит возможность в таком положении ценничек поднять

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Мурад Муртазалиев

Обязательно:
Поднимут цены, но не смогут они брать такой объем, как мак.
Изменят меню, добавят что-то для русской души, может и до роллов дойдет).
Забьют на качество, и вкус бургера в Москве и Саранске будет отличаться.

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Глеб Щавлев

А как же роял с сыром? И говорили бы что это из-за метрической системы

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For Nothing

Это называется Гранд

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Михаил Федько

Лучше бы назвали МакДак фразой из фильма Жмурки: "Быстро и вкусно". Пасхалка была бы шикарной.

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lomar

Встречаемся на Третьяковской у ВИТька.

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Nimdex

Пофиг на биг мак. Биг тейсти есть?

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New Design Generation

Нету, и это феил

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1 комментарий
Павел Seoremica

Мне большой комбо с квасом и селедкой, пожалуйста

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Средний яд

восвояси)

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Виталий Ягодкин

Ох уж эти заказы на фрилансе…

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Олег Якушев

«Жёсткие стандарты корпорации» как раз и сделали Макдональдс тем, чем он является. И это касается стандартов вкуса, которые примерно одинаковы по всем макам на всех континентах. Но нет, этому ноунейму говору же лучше знать, он же б***дь умнее. Рашн менеджмент🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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Сергей Леопольдович

Судя по фоткам - кто-то фанат черного цвета в ВиТ.
Я конечно субъективен, но какое-то гнетущее чувство из-за обилия черных и темных цветов везде.
И как вкус бургеров, кто уже успел вкусить?

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Roman Moskovskiy

Это новый стиль меню мака, просто его не успели выкатить и он остался в наследство

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lomar

Возможно, условием продажи бизнеса было "плохой логотип, на который неприятно смотреть".

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Игрок

Через какое количество времени закроется бизнес?

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Мурад Муртазалиев

Вряд-ли он закроется. Это же показательное заведение "мы успешно справились без Омерики", поэтому могут гасить любые убытки дотациями

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Артём К

Теперь это "Большая точка" и "Весёлый ужин"

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Яков Большун

Вот не понял, почему "Весело и точка", если на лого "Точка и весело"?

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For Nothing
В меню могут появиться блюда русской кухни, если у клиентов «будет на неё спрос»

Пожалуйста, пусть будет только как в Казахстане

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Aleksei Novikov

2 БIЗДIКА и большую колу!

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Юрий Б.

А в Казахстане по регионам разное меню? Или, все же, на всю страну единое?

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Псков Бурито

А что такое ГРЕНТ по-русски?

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Александр Уласевич

Насколько ж показательна ситуация с экономикой, когда всем абсолютно насрать на ПМЭФ, но все обсуждают меню "новой\старой" забегаловки.

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Chained Dragon

БигФэтКак
ХрякФурри
СэдМил

Всему их учить...

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Alchakov Developer

“Думают отойдити от американских стандартов»
А хули с ценами не решились отойти?

Как мак был помойкой блюдами из бумаги, так и сейчас будет, но экономия будет в разы

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Даниил Мельник

Вот многие смеются, а ведь если прочитать внимательно весь пиздец, что происходит с сетью, и почему происходит, то выясняется интересное. Судя по всему, Мак решил уйти из страны не потому что, как они заявили "Не могут позволить, чтобы Арки светились там", а потому что наступил логистический коллапс. Они решили сделать хитро, и свалить из сложной ситуации, оставив возможность вернуться, скупив точки, если что, обратно.
Интересно, конечно, но ожидаемый шаг.

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