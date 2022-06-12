Меню «Вкусно и точка», бывшего McDonald's: без «Биг Мака» и «Хэппи мил», думают отойти от американских стандартов Статьи редакции
Пока для заказа доступно не всё меню из-за проблем с логистикой.
- «Хэппи мил», «Биг Мака» и «Макфлурри» не будет в меню из-за «слишком сильной ассоциации с брендом». Есть новые позиции — «куриные крылышки». Пока всю еду подают в белой упаковке без нового брендирования.
- На первом этапе работы будет доступно не всё меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, рассказал глава компании Александр Говор на пресс-конференции накануне открытия.
- У cети есть запасы Coca-Cola, но и она «рано или поздно закончится». Нового поставщика выберут через тендер, среди главных претендентов — Pepsi и «Черноголовка».
- В меню могут появиться блюда русской кухни, если у клиентов «будет на неё спрос», рассказали в компании. Вкусы блюд могут измениться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации». «Я уже дал команды проработать эти варианты: ближе к Кавказу, Сибири [будут] более острые блюда, в средней полосе - более мягкий вкус. Мы будем решать», — передаёт ТАСС слова Говора.
- Доставку планируют запустить через несколько дней после открытия точек.
- Первые 15 ресторанов под новым брендом откроются 12 июня, на следующий день — ещё 50 ресторанов.
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Это слишком вкусно и точка.
Сударь, ваш заказ и точка
Биф аля рус
вкусно и точка
ЧТД
В сфере чистоты и выплаты заработной платы, вероятно, тоже не будут.
Как же быстро пропали заявления, что "ничего, кроме вывески" не изменится.
Что-то в этом есть...
Названия очень многих блюд могут быть названиями для порнофильмов: Двойной чизбургер, Куриные крылышки в соусе, Стрипсы
Больше фантазии..
проверенная гипотеза.. работает
Вспоминается фильм "Основатель", как франчази пытались добавить такос и кукурузу в меню Макдональдса. Если компания с самого начала после ребрендинга декларирует необязательность соблюдения стандартов, то через несколько месяцев "Вкусно и Точка" уже будет очень далека от своего оригинала
Напоминает неофициальные патчи для игр от Васяна, который помимо исправлений начинает добавлять какие-то левые квесты, сюжетные правки, изменять физику и так далее. Нужно же просто было провести ребрендинг, какие русские блюда, какие разные вкусы в регионах. Ещё и цены повысили, куда же без этого.
Недооценённый комментарий.
Моды…
Ну и нахуй они нужны тогда? В Мак стоило идти по той причине, что они везде одинаковые и ты не боишься, что тебя прихватит где-то в дороге, ибо биг-мак в Воронеже и биг-мак в СПб это один и тот же бургер.
Есть целых два варианта этого:
-Франчайзи вообще не понимает чем занят.
-Выдержать стандарты просто не может.
Ну а фактически обе причины вместе.
Оказалось, что бизнес это не просто смена вывески, а сложнейшая система
Ну что, появились уже первые тестеры? Что со вкусом?
Вкусно. И точка.
Хз как во вкусно и точка, на Ленинградском (которые остаются Макдональдсом от росинтер) вчера было уже вообще не очень, стрипсы ужасные какие-то из перека, вместо хаинц – астория, пирожки и наггетсы только из запасов, потому норм
А в маке было вкусно?
Не успели открыться, уже появились картофельные оладушки и в планах русская кухня. Видимо бренд "добрая столовая" был занят, поэтому пришлось назвать "вкусно и точка".
Выглядит как инструкция как весело и быстро развалить и уничтожить крупнейшую сеть ресторанов. Будет не удивительно что через годик другой сеть будет иметь сплошные убытки.
А мне кажется, что падение качества и увеличение цен будет сильно бросаться в глаза уже этим летом. По маркетингу похоже, что за сеть взялись альтернативные гении…
Я боюсь не этого. Это неизбежно. Я вот видел, какими методами в Донецке вытесняли местную связь новым государственным оператором...так вот, Бургер Кингу и KFC приготовиться...
хэппи борщ
Борщ?
Как-то всё это бредово звучит. Вкусно и точка - типа бывшая сеть макдоналдс. Только вот ресторанов всего 15 штук открывается... Наверное в Макдак Россия было 16-17 ресторанов... Правильнее бы было говорить, что на месте макдака открыли новые фастфуды, никому не известные, и, навряд-ли кому-то нужные.
Парень явно не читает новости. За англицизмы на рекламной вывеске могут пришить иноагента.
Гнусно и точка.
Появится шаурма, хотдоги, пиво, всё как в фильме Основатель.
Пиво есть в макдоналдсах многих стран, скорее удивительно, что в россии не было.
завсегдатаи мака, вы точно знаете, ценник то на уровне остался или выше стал? я знаю наш русский иван не упустит возможность в таком положении ценничек поднять
Обязательно:
Поднимут цены, но не смогут они брать такой объем, как мак.
Изменят меню, добавят что-то для русской души, может и до роллов дойдет).
Забьют на качество, и вкус бургера в Москве и Саранске будет отличаться.
А как же роял с сыром? И говорили бы что это из-за метрической системы
Это называется Гранд
Лучше бы назвали МакДак фразой из фильма Жмурки: "Быстро и вкусно". Пасхалка была бы шикарной.
Встречаемся на Третьяковской у ВИТька.
Пофиг на биг мак. Биг тейсти есть?
Нету, и это феил
Мне большой комбо с квасом и селедкой, пожалуйста
восвояси)
Ох уж эти заказы на фрилансе…
«Жёсткие стандарты корпорации» как раз и сделали Макдональдс тем, чем он является. И это касается стандартов вкуса, которые примерно одинаковы по всем макам на всех континентах. Но нет, этому ноунейму говору же лучше знать, он же б***дь умнее. Рашн менеджмент🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Судя по фоткам - кто-то фанат черного цвета в ВиТ.
Я конечно субъективен, но какое-то гнетущее чувство из-за обилия черных и темных цветов везде.
И как вкус бургеров, кто уже успел вкусить?
Это новый стиль меню мака, просто его не успели выкатить и он остался в наследство
Возможно, условием продажи бизнеса было "плохой логотип, на который неприятно смотреть".
Через какое количество времени закроется бизнес?
Вряд-ли он закроется. Это же показательное заведение "мы успешно справились без Омерики", поэтому могут гасить любые убытки дотациями
Теперь это "Большая точка" и "Весёлый ужин"
Вот не понял, почему "Весело и точка", если на лого "Точка и весело"?
Пожалуйста, пусть будет только как в Казахстане
2 БIЗДIКА и большую колу!
А в Казахстане по регионам разное меню? Или, все же, на всю страну единое?
А что такое ГРЕНТ по-русски?
Насколько ж показательна ситуация с экономикой, когда всем абсолютно насрать на ПМЭФ, но все обсуждают меню "новой\старой" забегаловки.
БигФэтКак
ХрякФурри
СэдМил
Всему их учить...
“Думают отойдити от американских стандартов»
А хули с ценами не решились отойти?
Как мак был помойкой блюдами из бумаги, так и сейчас будет, но экономия будет в разы
Вот многие смеются, а ведь если прочитать внимательно весь пиздец, что происходит с сетью, и почему происходит, то выясняется интересное. Судя по всему, Мак решил уйти из страны не потому что, как они заявили "Не могут позволить, чтобы Арки светились там", а потому что наступил логистический коллапс. Они решили сделать хитро, и свалить из сложной ситуации, оставив возможность вернуться, скупив точки, если что, обратно.
Интересно, конечно, но ожидаемый шаг.