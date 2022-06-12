В меню «Вкусно и точка» — бывшей сети McDonald's — не будет «Биг Мака» и «Хэппи мил» Статьи редакции
Из-за ассоциации с американским брендом.
- «Хэппи мил», «Биг Мака» и «Макфлурри» не будет в меню из-за «слишком сильной ассоциации с брендом». Есть новые позиции — «куриные крылышки», «стрипсы» и «картофельный оладушек». Пока всю еду подают в белой упаковке без нового брендирования.
- На первом этапе работы будет доступно не всё меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, рассказал глава компании Александр Говор на пресс-конференции накануне открытия.
- У cети есть запасы Coca-Cola, но и она «рано или поздно закончится». Нового поставщика выберут через тендер, среди главных претендентов — Pepsi и «Черноголовка».
- В меню могут появиться блюда русской кухни, если у клиентов «будет на неё спрос», рассказали в компании. Вкусы блюд могут измениться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации». «Я уже дал команды проработать эти варианты: ближе к Кавказу, Сибири [будут] более острые блюда, в средней полосе - более мягкий вкус. Мы будем решать», — передаёт ТАСС слова Говора.
- Доставку планируют запустить через несколько дней после открытия точек.
- Первые 15 ресторанов под новым брендом откроются 12 июня, на следующий день — ещё 50 ресторанов.
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Ну что, появились уже первые тестеры? Что со вкусом?
Вкусно. И точка.
Хз как во вкусно и точка, на Ленинградском (которые остаются Макдональдсом от росинтер) вчера было уже вообще не очень, стрипсы ужасные какие-то из перека, вместо хаинц – астория, пирожки и наггетсы только из запасов, потому норм
хэппи борщ
ЧТД
Это слишком вкусно и точка.
Сударь, ваш заказ и точка
Как-то всё это бредово звучит. Вкусно и точка - типа бывшая сеть макдоналдс. Только вот ресторанов всего 15 штук открывается... Наверное в Макдак Россия было 16-17 ресторанов... Правильнее бы было говорить, что на месте макдака открыли новые фастфуды, никому не известные, и, навряд-ли кому-то нужные.
Вспоминается фильм "Основатель", как франчази пытались добавить такос и кукурузу в меню Макдональдса. Если компания с самого начала после ребрендинга декларирует необязательность соблюдения стандартов, то через несколько месяцев "Вкусно и Точка" уже будет очень далека от своего оригинала
Встречаемся на Третьяковской у ВИТька.
Что-то в этом есть...
Лучше бы назвали МакДак фразой из фильма Жмурки: "Быстро и вкусно". Пасхалка была бы шикарной.
Теперь это "Большая точка" и "Весёлый ужин"
Судя по фоткам - кто-то фанат черного цвета в ВиТ.
Я конечно субъективен, но какое-то гнетущее чувство из-за обилия черных и темных цветов везде.
И как вкус бургеров, кто уже успел вкусить?
Это новый стиль меню мака, просто его не успели выкатить и он остался в наследство
Вот не понял, почему "Весело и точка", если на лого "Точка и весело"?
Гнусно и точка.
А как же роял с сыром? И говорили бы что это из-за метрической системы