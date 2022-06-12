Еда
Маша Цепелева

В меню «Вкусно и точка» — бывшей сети McDonald's — не будет «Биг Мака» и «Хэппи мил» Статьи редакции

Из-за ассоциации с американским брендом.

  • «Хэппи мил», «Биг Мака» и «Макфлурри» не будет в меню из-за «слишком сильной ассоциации с брендом». Есть новые позиции — «куриные крылышки», «стрипсы» и «картофельный оладушек». Пока всю еду подают в белой упаковке без нового брендирования.
  • На первом этапе работы будет доступно не всё меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, рассказал глава компании Александр Говор на пресс-конференции накануне открытия.
  • У cети есть запасы Coca-Cola, но и она «рано или поздно закончится». Нового поставщика выберут через тендер, среди главных претендентов — Pepsi и «Черноголовка».
  • В меню могут появиться блюда русской кухни, если у клиентов «будет на неё спрос», рассказали в компании. Вкусы блюд могут измениться в зависимости от региона, потому что «на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации». «Я уже дал команды проработать эти варианты: ближе к Кавказу, Сибири [будут] более острые блюда, в средней полосе - более мягкий вкус. Мы будем решать», — передаёт ТАСС слова Говора.
  • Доставку планируют запустить через несколько дней после открытия точек.
  • Первые 15 ресторанов под новым брендом откроются 12 июня, на следующий день — ещё 50 ресторанов.

#mcdonalds #вкусноиточка

1577 просмотров
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20 комментариев
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Delije

Ну что, появились уже первые тестеры? Что со вкусом?

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Владислав Данилов

Вкусно. И точка.

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Roman Moskovskiy

Хз как во вкусно и точка, на Ленинградском (которые остаются Макдональдсом от росинтер) вчера было уже вообще не очень, стрипсы ужасные какие-то из перека, вместо хаинц – астория, пирожки и наггетсы только из запасов, потому норм

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Roman Tsepelev

хэппи борщ

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Пабы старой Руси
«на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации»

ЧТД

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Дмитрий Кедов
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lomar

Это слишком вкусно и точка.

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Вот такие дела

Сударь, ваш заказ и точка

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Alexey
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Alexey Arhipov

Как-то всё это бредово звучит. Вкусно и точка - типа бывшая сеть макдоналдс. Только вот ресторанов всего 15 штук открывается... Наверное в Макдак Россия было 16-17 ресторанов... Правильнее бы было говорить, что на месте макдака открыли новые фастфуды, никому не известные, и, навряд-ли кому-то нужные.

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Виктор Архипов

Вспоминается фильм "Основатель", как франчази пытались добавить такос и кукурузу в меню Макдональдса. Если компания с самого начала после ребрендинга декларирует необязательность соблюдения стандартов, то через несколько месяцев "Вкусно и Точка" уже будет очень далека от своего оригинала

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lomar

Встречаемся на Третьяковской у ВИТька.

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zhenkyn

Что-то в этом есть...

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Михаил Федько

Лучше бы назвали МакДак фразой из фильма Жмурки: "Быстро и вкусно". Пасхалка была бы шикарной.

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Артём К

Теперь это "Большая точка" и "Весёлый ужин"

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Сергей Леопольдович

Судя по фоткам - кто-то фанат черного цвета в ВиТ.
Я конечно субъективен, но какое-то гнетущее чувство из-за обилия черных и темных цветов везде.
И как вкус бургеров, кто уже успел вкусить?

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Roman Moskovskiy

Это новый стиль меню мака, просто его не успели выкатить и он остался в наследство

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Яков Большун

Вот не понял, почему "Весело и точка", если на лого "Точка и весело"?

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Johnny Smitty

Гнусно и точка.

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Глеб Щавлев

А как же роял с сыром? И говорили бы что это из-за метрической системы

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