«Яндекс Маркет» запустил доставку продуктов из супермаркетов в регионах Статьи редакции
Минимальное время доставки — 25 минут, стоимость — около 200 рублей, данные отличаются в зависимости от магазина.
- На «Яндекс Маркете» появились предложения от продуктовых магазинов-партнёров «Яндекс Еды», они меняются в зависимости от региона. Сервис тестировали с 2021 года в Казани, теперь он доступен из более чем 3500 магазинов по всей стране, объявила компания.
- Среди партнёрских магазинов — «Азбука вкуса», «Вкусвилл», «Лента», «Магнит», «Верный», «Глобус» и другие. Товары отображаются в разделе «Продукты» на сайте и в приложении маркетплейса.
- Пользователям доступно сравнение цен на один и тот же продукт в разных магазинах, можно посмотреть время доставки, оно тоже может отличаться.
- Заказы будут привозить курьеры-партнёры «Яндекс Еды». Цена зависит от стоимости покупки, расстояния между магазином и адресом доставки, загруженности курьеров в районе. Есть бесплатная доставка от определённой суммы. Например, доставка из «Вкусвилла» и «Ленты» в Москве на сумму до 2000 рублей стоит около 200 рублей. Минимальное время доставки в Москве — 25-45 минут.
- На товары повседневного спроса приходится примерно треть всех продаж на сервисах электронной коммерции «Яндекса», по собственным данным. Товарооборот этого направления в первом квартале 2022 года вырос 20,5 млрд рублей, за весь 2021 год этот показатель составил 24 млрд рублей.
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а потом через два месяца в сеть сольют карту с подробное описание кто что заказывал и сколько заплатил/ ну уж нет, спасибо
Мечтаю узнать сколько гречки и яиц ты заказываешь.
200 рублей в регионах... Ну х.з., по мне так это дороговато, учитывая, что средний чек в регионах ниже 1000 рублей.
А за сколько в регионах работают курьеры?
Цены за доставку могут отличаться,может где то чуть дешевле будет
Из-за введения высокой комиссии средний чек увеличится, я так понял они сразу ходят сделать юнит экономику прибыльную на каждой доставке.
Сбермаркет в регионах 229
Регион региону рознь
смотря на сколько заказывать и где магаз. Мне было бы проще 200р отдать, чем тащиться в Ленту через полгорода
Мне промокод на 500 выпал. Стоит попробовать.
А чем это отличается от того же сервиса в ЯЕде, просто допфункция в аппе ЯМаркета?
Подписка Плюс будет включать пару-тройку бесплатных доставок в месяц, интересно? Как у сбера когда-то было. Тогда интересно. Если нет – уже полно доставок. Иногда на улице или в магазине просто в глазах рябит от разноцветья униформы сборщиков и курьеров (-:
И да – пусть сразу ведут сайт с подробными данными клиентов в публичном доступе, поиск, фильтры, все дела. Тогда и утечек не будет.