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Еда
Ануш Алексанян

«Может, это и была национализация»: за сколько продали McDonald’s и чем теперь заменят Coca-Cola Статьи редакции

Главное из репортажа «Редакции».

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Фото: «Ведомости» 

О сделке

  • В России работало 850 ресторанов McDonald’s в 62 регионах. Большинство из них находились в собственности американцев, а 132 точки работали по франшизе и управлялись тремя российскими компаниями. Это «Развитие рост», «Региональная сеть предприятий питания» и «ГиД». Последняя принадлежит новокузнецкому нефтянику Александру Говору. Именно он в мае стал новым владельцем сети в России. Чем он известен, можно почитать тут.

McDonald’s — это целая, я бы сказал, философия фастфуда. Учитывая, что он первым пришёл в Россию, 32 года назад. Глупо не отдавать дань всему хорошему. Мы же признаем, что Mercedes — это хорошая машина. А почему здесь надо стесняться? Если это хорошо, надо этим гордиться. Зачем изобретать велосипед, если можно взять велосипед и на него уже что-то пристроить.

Александр Говор
владелец «Вкусно — и точка»
  • Говор управлял 25 ресторанами сети в Сибири. По словам самого бизнесмена, с момента открытия в 2015 году заведения работали в убыток и только в последние два года они показали «хорошие результаты».
  • По мнению гендиректора некоммерческой организации «Трансперенси Интернешнл-Р» Ильи Шуманова, именно Говор стал владельцем бизнеса McDonald’s в России, потому что власти искали «лояльного государству хозяйственника» (Говор в бизнесе с 1990-х: помимо ресторанов McDonald’s, он управлял угольными компаниями, занимался нефтепереработкой и девелопментом, развивал сеть заправок — vc.ru).

  • До 24 февраля бизнес McDonald’s в России оценивали примерно в 77 млрд рублей, но после начала «спецоперации» оценка компании могла упасть до 35 млрд. За сколько в итоге сеть продали Говору, неизвестно. Сам он говорит, что купил рестораны за «символические» деньги.

— Сумма была больше одного рубля?

— Я не буду говорить больше или меньше, но это чисто символическая цифра.

  • В июне издание BBC рассказало, что структурировать или частично финансировать сделку мог «Совкомбанк». По словам Шуманова, это типичная история при покупке такого большого актива. Но нюанс в том, что банк находится под санкциями США, а значит проводить сделки с американскими компаниями ему запрещено. Он также отмечает, что многие участники отрасли считают Говора только номинальным владельцем McDonald's, а реальными бенефициарами могут быть крупные корпорации, госбанки или влиятельные фигуры, оказавшиеся под санкциями. Сам же Говор называет себя единственным собственником «Вкусно — и точка» и отрицает участие в сделке «Совкомбанка».

Мы не знаем, [как было на самом деле], может, это и была национализация. Тут даже владельцев не всегда надо менять, чтобы национализировать бизнес. Достаточно ввести правильных людей в управление, которые будут контролировать денежные потоки.

Елена Перепелица
гендиректор консалтинговой компании Restcon

  • В отрасли также есть мнение, что сделка могла быть «притворной»: McDonald’s формально уходит из России, но остаётся бенефициаром российских ресторанов.

Учитывая, что не ушёл главный конкурент, Burger King, думаю, будет в какой-то момент обратный выкуп. Потому что Россия — очень хороший рынок. Он не такой большой в сравнении с США, но в Европе — совершенно точно. Не думаю, что его просто так возьмут и выбросят.

Сергей Минаев
главный редактор журнала «Правила жизнь»

О запуске под новым брендом

  • В российских ресторанах McDonald's работали более 60 тысяч сотрудников, а всего в бизнес сети были вовлечены около 100 тысяч человек, включая поставщиков. Говор говорит, что обещал работникам не увольнять их в течение двух лет.

  • Рестораны сети под руководством Говора — и новым брендом — открылись в Москве 12 июня под вывеской «Вкусно — и точка». Но она перекликается с названием заведений фастфуда из Владивостока «Еда и точка», из-за чего компания уже собирается подать на сеть Говора в суд. А ещё для сети разработали новый логотип, но посетители сравнили его с узнаваемыми логотипами других компаний — сети отелей Marriott и производителя кормов для животных Matosmix.

  • Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев не видит проблемы в похожести логотипов. По его словам, здесь как с нотами: их всего семь, и надо из них создать «какую-то мелодию».

Название не такое уж плохое. Здесь [есть посыл] — у нас вкусно. Если раньше было «весело и вкусно», то теперь, видимо, так весело уже не будет.

Иван Тихов
управляющий директор «Додо Пицца» в Евразии
Дизайн
Маша Цепелева
Год назад португальский дизайнер придумал концепт редизайна McDonald's — он похож на логотип «Вкусно и точка» Статьи редакции

Новый логотип сети в России разработала студия «Родная речь».

Концепт Рафаэля Серра

О меню

  • Меню возобновивших работу ресторанов почти не изменилось. По словам Пароева, 99% продукции сеть получает от российских партнёров. Но, например, значительную часть мяса привозили из Уругвая, Парагвая и других стран. Кофе тоже импортный.
  • Пароев говорит, что есть ещё некоторые импортные ингредиенты, без которых невозможно произвести даже самый базовый продукт, например, лецитин. Это «специфический крахмал», который придаёт булочке хрустящую корочку, объясняет он. Его в Россию привозили из США. Есть ли сейчас проблемы с поставками этих продуктов, он не уточнил.

  • Запасы Coca-Cola у сети ещё есть, но они рано или поздно кончатся. Закупить напиток напрямую уже не получится: 16 июня его дистрибутор объявил о прекращении продаж в России. Поэтому газировке, как и кофе, рестораны сейчас пытаются найти замену, говорит автор Telegram-канала о McDonald’s Алина Дидковская.

Картошка с лимонадом «Байкал» — это всё-таки не вкус «Макдональдса», согласитесь.

Алина Дидковская
автор Telegram-канала о McDonald’s

#макдоналдс #вкусноиточка

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25 комментариев
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Рыжий паук например

Откровенно похеру на этот Мак. Всё дорожает вокруг, непонятно что делать с финансами, как вообще планировать жизнь, где брать деньги, как не упать на нищенское дно, тотальный распиздоз во всех сферах... Переживу как-нибудь без бургеров, не до них.

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Иннокентий Фефилов

Это сайт про бизнес. Нафига тут обсуждать какое-то личное потребление?

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A B

Ну так постепенно качество в "новом маке" менеджмента, контроля и т д снизится, "тотальный распиздоз" дойдет до него, еда в нем подорожает, качество еды ухудшится, и, соответственно, качество жизни тех, кто привык там есть тоже ухудшится, люди будут меньше в нем есть, сотрудников сократят, эти сотрудники выйдут на рынок труда и будут тоже размышлять над вопросами из вашего комментария, тем самым конкурируя с вами за то, чтоб "не упасть на нищенское дно", мешая вам туда не упасть:)

Так что совсем не похеру на этот Мак!

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К М

Сейчас крапива вкусная растет

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Знатный Тролль

Байкал норм, лучше чем разные сосы-солы.

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Юрий Б.

Хорошо, когда есть выбор - кока-колки опрокинуь стакан или "Байкалом" холодным насладиться невозбранно.

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Dear Moscow,
Хорошо, когда есть выбор - кока-колки опрокинуь

Это не выбор, а иллюзия выбора. Как только появляется кока-кола, реальный выбор радикально сжимается, т.к. никто не может конкурировать с их транснациональными рекламными бюджетами.

В итоге ту колу вы можете "свободно выбрать" в любом магазине, а вот за какими-то местными лимонадами часто нужно идти, а то и ехать.

Выбор — это когда вы выбираете хотя бы между "Байкалом" и лимонадом, например, от компании "Букет Чувашии": https://www.buketbeer.ru/produkciya/

У них, кстати, несмотря на весьма простое название бренда, прямо-таки ШИКАРНОЕ тёмное пиво — все без исключения, кого угощал, были в восторге.
Но вот если вы захотите выбрать их продукцию, то её придётся поискать. И несмотря на то, что заводу почти 50 лет, вы вряд ли о нём вообще слышали.

Да и даже если говорить об отличных от газировки сегментах и крупных брендах — попробуйте, например, "выбрать" себе бритву от всемирно известного бренда Schick. И посмотрите с какой попытки получится найти их продукцию в розничных магазинах (без заказа в небольших интернет-магазинах бритвенных принадлежностей).

Каталог продукции
Каталог продукции
www.buketbeer.ru
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Valery Vlasyuk

"никто не может конкурировать с их транснациональными рекламными бюджетами."
Для этого может быть для начала следует придумать что-то оригинальное, пусть даже с местным колоритом, а не косить под компанию с "транснациональными рекламными бюджетами"

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Алина Морозова

Лучше петайтесь нормально,и всякую гадость пить не надо,вода лучше:)

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Миронов Георгий

конечно лучше,но хочется же иногда чего то такого вкусного и вредного)

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Roman Vasilev

Корочку хлеба в стакан воды :)

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Onetwo Threefour

Алина, сфоткай свой обед сегодня сюда, обсудим, чем ты питаешься

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К М

петаюсь, но ничего не получается

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Денис Ледин

А ещё лучше пить урину, даже ходить никуда за водой не нужно. Говорят, ещё и лечит 🤣

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Anton Barinov

в общем пишут, что ничего не изменилось, все будет как прежде, но при этом все меняют т.к. почти все было завозное

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Спаситель России

«Почти всё» — это что? У мака всё меню из продуктов местных поставщиков.

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Fart Smella

машины для мороженого производит одна контора из США, которая имеет монополию из-за условий франшизы Мака. Избавившись от франшизы Мака теперь можно использовать нормальные машины, партнериться с компаниями, которые предложат лучше

прикрепляю интересное видео про монополию на машины для мороженого у мака https://www.youtube.com/watch?v=SrDEtSlqJC4

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Dear Moscow,

Вдобавок к комментарию @Fart Smella выложу текстовое описание проблем с машинами для мороженого в американском макдоналдсе и как противодействуют людям, которые пытаются бороться со сложившейся ситуацией:
https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/557708/
https://habr.com/ru/post/557746/

Это два варианта перевода одного и того же текста, опубликованные синхронно.

Ещё один вариант решения проблемы выкатил американский айтишник, который отреверсил API мака и каждую минуту размещает заказ на 18 752 доллара во всех макдоналдсах америки:
https://news.ycombinator.com/item?id=24861987

В результате получается вот такая интерактивная карта:
https://mcbroken.com/

Ребята взломали машину для мороженого — и начали…
Производство мягкого мороженого в фастфуде — огромный бизнес. Это лакомство производят очень…
habr.com
mcbroken
is the mcdonald's ice cream machine broken?
mcbroken.com
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К М

Вот что будет с пальцами, если жрать в Макдональдсе

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Вот какая аватарка будет, если не вышел ебалом

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Максим Горький

Кофе тоже импортный - ого !!!!!

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К М

А могли бы краснодарский закупать

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Mista

Хотя бы рабочие места удалось сохранить, а это уже позитивный момент. Понятно, что это уже не мак, но и всё вокруг теперь будет другим.

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Vlad Romanchenko

Это показное и снаружи. Что будет в перспективе - с повышением цен на меню при падении спроса - неясно. Касается это не только мака, конечно, но ходить в мак и пить байкал и есть то, что потеряло вкус по сравнению с тем, что было - снизит поток и выручку.

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Екатерина

99% продукции сеть получает от российских партнёров. Но, например, значительную часть мяса привозили из Уругвая, Парагвая и других стран

Интересное кино, типа салатик, помидорчик местный, булочка местная, а вот мясо импортное, получается 80% ингредиентов бургера местные, но небольшой нюанс..

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