«Может, это и была национализация»: за сколько продали McDonald’s и чем теперь заменят Coca-Cola Статьи редакции
Главное из репортажа «Редакции».
О сделке
В России работало 850 ресторанов McDonald’s в 62 регионах. Большинство из них находились в собственности американцев, а 132 точки работали по франшизе и управлялись тремя российскими компаниями. Это «Развитие рост», «Региональная сеть предприятий питания» и «ГиД». Последняя принадлежит новокузнецкому нефтянику Александру Говору. Именно он в мае стал новым владельцем сети в России. Чем он известен, можно почитать тут.
- Говор управлял 25 ресторанами сети в Сибири. По словам самого бизнесмена, с момента открытия в 2015 году заведения работали в убыток и только в последние два года они показали «хорошие результаты».
- По мнению гендиректора некоммерческой организации «Трансперенси Интернешнл-Р» Ильи Шуманова, именно Говор стал владельцем бизнеса McDonald’s в России, потому что власти искали «лояльного государству хозяйственника» (Говор в бизнесе с 1990-х: помимо ресторанов McDonald’s, он управлял угольными компаниями, занимался нефтепереработкой и девелопментом, развивал сеть заправок — vc.ru).
До 24 февраля бизнес McDonald’s в России оценивали примерно в 77 млрд рублей, но после начала «спецоперации» оценка компании могла упасть до 35 млрд. За сколько в итоге сеть продали Говору, неизвестно. Сам он говорит, что купил рестораны за «символические» деньги.
В июне издание BBC рассказало, что структурировать или частично финансировать сделку мог «Совкомбанк». По словам Шуманова, это типичная история при покупке такого большого актива. Но нюанс в том, что банк находится под санкциями США, а значит проводить сделки с американскими компаниями ему запрещено. Он также отмечает, что многие участники отрасли считают Говора только номинальным владельцем McDonald's, а реальными бенефициарами могут быть крупные корпорации, госбанки или влиятельные фигуры, оказавшиеся под санкциями. Сам же Говор называет себя единственным собственником «Вкусно — и точка» и отрицает участие в сделке «Совкомбанка».
В отрасли также есть мнение, что сделка могла быть «притворной»: McDonald’s формально уходит из России, но остаётся бенефициаром российских ресторанов.
О запуске под новым брендом
- В российских ресторанах McDonald's работали более 60 тысяч сотрудников, а всего в бизнес сети были вовлечены около 100 тысяч человек, включая поставщиков. Говор говорит, что обещал работникам не увольнять их в течение двух лет.
Рестораны сети под руководством Говора — и новым брендом — открылись в Москве 12 июня под вывеской «Вкусно — и точка». Но она перекликается с названием заведений фастфуда из Владивостока «Еда и точка», из-за чего компания уже собирается подать на сеть Говора в суд. А ещё для сети разработали новый логотип, но посетители сравнили его с узнаваемыми логотипами других компаний — сети отелей Marriott и производителя кормов для животных Matosmix.
Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев не видит проблемы в похожести логотипов. По его словам, здесь как с нотами: их всего семь, и надо из них создать «какую-то мелодию».
О меню
- Меню возобновивших работу ресторанов почти не изменилось. По словам Пароева, 99% продукции сеть получает от российских партнёров. Но, например, значительную часть мяса привозили из Уругвая, Парагвая и других стран. Кофе тоже импортный.
- Пароев говорит, что есть ещё некоторые импортные ингредиенты, без которых невозможно произвести даже самый базовый продукт, например, лецитин. Это «специфический крахмал», который придаёт булочке хрустящую корочку, объясняет он. Его в Россию привозили из США. Есть ли сейчас проблемы с поставками этих продуктов, он не уточнил.
Запасы Coca-Cola у сети ещё есть, но они рано или поздно кончатся. Закупить напиток напрямую уже не получится: 16 июня его дистрибутор объявил о прекращении продаж в России. Поэтому газировке, как и кофе, рестораны сейчас пытаются найти замену, говорит автор Telegram-канала о McDonald’s Алина Дидковская.
Откровенно похеру на этот Мак. Всё дорожает вокруг, непонятно что делать с финансами, как вообще планировать жизнь, где брать деньги, как не упать на нищенское дно, тотальный распиздоз во всех сферах... Переживу как-нибудь без бургеров, не до них.
Это сайт про бизнес. Нафига тут обсуждать какое-то личное потребление?
Ну так постепенно качество в "новом маке" менеджмента, контроля и т д снизится, "тотальный распиздоз" дойдет до него, еда в нем подорожает, качество еды ухудшится, и, соответственно, качество жизни тех, кто привык там есть тоже ухудшится, люди будут меньше в нем есть, сотрудников сократят, эти сотрудники выйдут на рынок труда и будут тоже размышлять над вопросами из вашего комментария, тем самым конкурируя с вами за то, чтоб "не упасть на нищенское дно", мешая вам туда не упасть:)
Так что совсем не похеру на этот Мак!
Сейчас крапива вкусная растет
Байкал норм, лучше чем разные сосы-солы.
Хорошо, когда есть выбор - кока-колки опрокинуь стакан или "Байкалом" холодным насладиться невозбранно.
Это не выбор, а иллюзия выбора. Как только появляется кока-кола, реальный выбор радикально сжимается, т.к. никто не может конкурировать с их транснациональными рекламными бюджетами.
В итоге ту колу вы можете "свободно выбрать" в любом магазине, а вот за какими-то местными лимонадами часто нужно идти, а то и ехать.
Выбор — это когда вы выбираете хотя бы между "Байкалом" и лимонадом, например, от компании "Букет Чувашии": https://www.buketbeer.ru/produkciya/
У них, кстати, несмотря на весьма простое название бренда, прямо-таки ШИКАРНОЕ тёмное пиво — все без исключения, кого угощал, были в восторге.
Но вот если вы захотите выбрать их продукцию, то её придётся поискать. И несмотря на то, что заводу почти 50 лет, вы вряд ли о нём вообще слышали.
Да и даже если говорить об отличных от газировки сегментах и крупных брендах — попробуйте, например, "выбрать" себе бритву от всемирно известного бренда Schick. И посмотрите с какой попытки получится найти их продукцию в розничных магазинах (без заказа в небольших интернет-магазинах бритвенных принадлежностей).
"никто не может конкурировать с их транснациональными рекламными бюджетами."
Для этого может быть для начала следует придумать что-то оригинальное, пусть даже с местным колоритом, а не косить под компанию с "транснациональными рекламными бюджетами"
Лучше петайтесь нормально,и всякую гадость пить не надо,вода лучше:)
конечно лучше,но хочется же иногда чего то такого вкусного и вредного)
Корочку хлеба в стакан воды :)
Алина, сфоткай свой обед сегодня сюда, обсудим, чем ты питаешься
петаюсь, но ничего не получается
А ещё лучше пить урину, даже ходить никуда за водой не нужно. Говорят, ещё и лечит 🤣
в общем пишут, что ничего не изменилось, все будет как прежде, но при этом все меняют т.к. почти все было завозное
«Почти всё» — это что? У мака всё меню из продуктов местных поставщиков.
машины для мороженого производит одна контора из США, которая имеет монополию из-за условий франшизы Мака. Избавившись от франшизы Мака теперь можно использовать нормальные машины, партнериться с компаниями, которые предложат лучше
прикрепляю интересное видео про монополию на машины для мороженого у мака https://www.youtube.com/watch?v=SrDEtSlqJC4
Вдобавок к комментарию @Fart Smella выложу текстовое описание проблем с машинами для мороженого в американском макдоналдсе и как противодействуют людям, которые пытаются бороться со сложившейся ситуацией:
— https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/557708/
— https://habr.com/ru/post/557746/
Это два варианта перевода одного и того же текста, опубликованные синхронно.
Ещё один вариант решения проблемы выкатил американский айтишник, который отреверсил API мака и каждую минуту размещает заказ на 18 752 доллара во всех макдоналдсах америки:
https://news.ycombinator.com/item?id=24861987
В результате получается вот такая интерактивная карта:
https://mcbroken.com/
Вот что будет с пальцами, если жрать в Макдональдсе
Вот какая аватарка будет, если не вышел ебалом
Кофе тоже импортный - ого !!!!!
А могли бы краснодарский закупать
Хотя бы рабочие места удалось сохранить, а это уже позитивный момент. Понятно, что это уже не мак, но и всё вокруг теперь будет другим.
Это показное и снаружи. Что будет в перспективе - с повышением цен на меню при падении спроса - неясно. Касается это не только мака, конечно, но ходить в мак и пить байкал и есть то, что потеряло вкус по сравнению с тем, что было - снизит поток и выручку.
99% продукции сеть получает от российских партнёров. Но, например, значительную часть мяса привозили из Уругвая, Парагвая и других стран
Интересное кино, типа салатик, помидорчик местный, булочка местная, а вот мясо импортное, получается 80% ингредиентов бургера местные, но небольшой нюанс..