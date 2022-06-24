McDonald’s — это целая, я бы сказал, философия фастфуда. Учитывая, что он первым пришёл в Россию, 32 года назад. Глупо не отдавать дань всему хорошему. Мы же признаем, что Mercedes — это хорошая машина. А почему здесь надо стесняться? Если это хорошо, надо этим гордиться. Зачем изобретать велосипед, если можно взять велосипед и на него уже что-то пристроить.