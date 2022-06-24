Еда
Маша Цепелева

«Яндекс Еда» добавила функцию удаления данных о заказах Статьи редакции

Позже можно будет удалить и другую информацию, например, адреса доставки.

  • Можно стереть информацию о доставленных и завершенных заказах, объявила компания. Процесс занимает до трёх дней, он необратим. После него также исчезнут рекомендации ресторанов и блюд.
  • Кроме адресов для доставки позже можно будет удалить данные о заказах в «Яндекс Лавке».
  • Чтобы удалить информацию, надо зайти в «Яндекс ID» в разделе «Управление аккаунтом» или по прямой ссылке , после ввести код подтверждения. Часть данных удаляется сразу, а ещё часть «Яндекс» перестаёт обрабатывать и удаляет после срока, определённого законодательством.
  • 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, через несколько дней сайт заблокировали. 30 мая исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club, в сервисах подтвердили, что утечка — часть предыдущих инцидентов.
  • В июне 2021 года появилась возможность удалить через «Яндекс ID» данные из голосового помощника «Алиса», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции».

#новость #яндекседа

1884 просмотров
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40 комментариев
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Annie Leonhart

Промокод на первый заказ повторно примет?😁

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Сергей Мазур

а ты шаришь! если не примет, значит пусть объясняют откуда у них удаленные данные!)

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ВК

Прочёл как «Яндекс еда добавила функцию слива данных о заказе» 🤷‍♂️

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Борис Макаров

это они уже давно релизнули, одна из самых успешных фич

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Ivan Mart

Это фича скорее не от слива данных, а для удобства юзеров. Например чтобы жена не стала задавать вопросы про заказанные ролы в гостиницу на две персоны.

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Джон Картошкин

так надо сказать, "да это я по привычке и на тебя заказал, так тебя люблю"

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ondefeat

А если спросит, что в гостинице делал?

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Чистый жар

Ну она ж его постоянно контролирует и обьедает, роллы хомячил😆 если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте)

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ondefeat

Я смотрю, тут все на опыте)

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Влад Борщ

Все ок, а за прошлые сливы будут оборотные миллионные штрафы или 40к достаточно? :D

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Рикардо Иванов

Какие миллионы? Яндекс только сейчас от 40к отправился, поговаривают что микрокредитов набрал чтобы заплатить

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Bublikov Anton

Это история либеральных изданий же

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Деда Миша

60к, не путать. Это большие деньги, между прочим

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Timur Agaev

и не забывайте про этот колоссальный удар, когда им пришлось публично извиняться

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Кристиан Клименко

Да, это полный позор...

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Вадим Д.

Неплохая опция, главное, чтобы эти данные действительно удалялись, а не пропадали из интерфейса сервиса со стороны пользователей (-:

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ondefeat

Сколько не работал в компаниях над самыми разными проектами в самых разных сферах, нигде не было полного удаления. В лучшем случае могут как-то данные обезличить, чтоб если случился слив было не понятно, что это заказы конкретного человека, но сами по себе данные будут присутствовать всегда ибо используются для аналитики и принятия решений.

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Вадим Д.

Вот о том и речь. Плюс, как выше человек пишет – закон Яровой, опять же ж.
Ну а выше всех законов – интерес компании, данные по сути – самый ценный ресурс.

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Владимир Кондратьев

Все так. В БД информация все равно остается, просто меняется статус актуальности типо с "тру" на "фолс". Это чисто для фронта для тех кто не в теме.

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Денис Ледин

Какой смысл, если данные останутся у них на серверах, а перестанут отображаться только для вас. Все это ложь про то, что они не будут хранить информацию после удаления. Ведь есть закон Яровой.

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Ruslan O.

А потом сделают эту функцию платной - профит!

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Aleksandr Makarov

Уведомляем вас о необходимости продлить подписку Яндекс.Плюс, в ином случае, каждый заказ мы будем тщательно анализировать и сохранять ваши вкусовые предпочтения, а также распространять их между третьими лицами ради обеспечения серверных мощностей и компенсации за недополученные средства ввиду вашего отказа в использовании Яндекс.Плюс.

Надеемся на понимание, всего хорошего!

С уважением,
Команда Yandex.

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Александр Иванов

может еще перейдут на "сходить самостоятельно в магазин и забрать товар без указания данных", услуга будет платной.

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Влад Борщ

Только для пользователей подписки Яндекс.плюс.

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Рикардо Иванов

Огромное спасибо, очень своевременно.

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Юрий Улащик

Удаление данных пользователя это же требование AppStore. Как раз дедлайн на внедрение подходит)

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Volodya Kaiser

Не костыль, а фича🙂

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Иксперт НИИ Баца

Не знаю как там в Еде, но после удаления заказов в Маркете, по прежнему вижу вопросы от сайта аля "а не поможете с ответом для интересующегося покупателя по опыту использования того-то того-то"

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Степан Фадеев

Из приложения, но не из даркнета.

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Владимир Гусев

А можно удалить данные,которые уже слили,нельзя?как же так

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Джон Картошкин

и автоудаление заказов после 18:00 добавьте, пожалуйста

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Волоцкой Дмитрий

Удалить из серверов: ноу
Удалить из своей истории: еее

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Кивающий Мужчина

Когда добавят подобную фичу для поездок такси?

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Ivan Susanin

Она есть - в истории поездок нужно на поездку кликнуть и там внизу "удалить"

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Кивающий Мужчина

Это удаляет на стороне пользователя из интерфейса, а не из БД Яндекса

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Чистый жар

Скажите, что Вы просто подрабатываете, чужим мужьям роллы в гостиницу возите 😆

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Ware Wow

Так слить можно на этапе до удаления
И вообще сомнительно, похоже на pr

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Чистый жар

Старинная забава, вход рубль, выход - два.

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High Stakes

Удобно, что очистить историю просмотров Кинопоиска можно только вместе со всеми покупками.

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Speedwagon MMXXII

Куда-то пропало соблюдение закона Яровой, обязывающее хранить данные по полгода. Яндекс пиздит нам где-то

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