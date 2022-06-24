«Яндекс Еда» добавила функцию удаления данных о заказах Статьи редакции
Позже можно будет удалить и другую информацию, например, адреса доставки.
- Можно стереть информацию о доставленных и завершенных заказах, объявила компания. Процесс занимает до трёх дней, он необратим. После него также исчезнут рекомендации ресторанов и блюд.
- Кроме адресов для доставки позже можно будет удалить данные о заказах в «Яндекс Лавке».
- Чтобы удалить информацию, надо зайти в «Яндекс ID» в разделе «Управление аккаунтом» или по прямой ссылке , после ввести код подтверждения. Часть данных удаляется сразу, а ещё часть «Яндекс» перестаёт обрабатывать и удаляет после срока, определённого законодательством.
- 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, через несколько дней сайт заблокировали. 30 мая исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club, в сервисах подтвердили, что утечка — часть предыдущих инцидентов.
- В июне 2021 года появилась возможность удалить через «Яндекс ID» данные из голосового помощника «Алиса», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции».
1884 просмотров
Промокод на первый заказ повторно примет?😁
а ты шаришь! если не примет, значит пусть объясняют откуда у них удаленные данные!)
Прочёл как «Яндекс еда добавила функцию слива данных о заказе» 🤷♂️
это они уже давно релизнули, одна из самых успешных фич
Это фича скорее не от слива данных, а для удобства юзеров. Например чтобы жена не стала задавать вопросы про заказанные ролы в гостиницу на две персоны.
так надо сказать, "да это я по привычке и на тебя заказал, так тебя люблю"
А если спросит, что в гостинице делал?
Ну она ж его постоянно контролирует и обьедает, роллы хомячил😆 если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте)
Я смотрю, тут все на опыте)
Все ок, а за прошлые сливы будут оборотные миллионные штрафы или 40к достаточно? :D
Какие миллионы? Яндекс только сейчас от 40к отправился, поговаривают что микрокредитов набрал чтобы заплатить
Это история либеральных изданий же
60к, не путать. Это большие деньги, между прочим
и не забывайте про этот колоссальный удар, когда им пришлось публично извиняться
Да, это полный позор...
Неплохая опция, главное, чтобы эти данные действительно удалялись, а не пропадали из интерфейса сервиса со стороны пользователей (-:
Сколько не работал в компаниях над самыми разными проектами в самых разных сферах, нигде не было полного удаления. В лучшем случае могут как-то данные обезличить, чтоб если случился слив было не понятно, что это заказы конкретного человека, но сами по себе данные будут присутствовать всегда ибо используются для аналитики и принятия решений.
Вот о том и речь. Плюс, как выше человек пишет – закон Яровой, опять же ж.
Ну а выше всех законов – интерес компании, данные по сути – самый ценный ресурс.
Все так. В БД информация все равно остается, просто меняется статус актуальности типо с "тру" на "фолс". Это чисто для фронта для тех кто не в теме.
Какой смысл, если данные останутся у них на серверах, а перестанут отображаться только для вас. Все это ложь про то, что они не будут хранить информацию после удаления. Ведь есть закон Яровой.
А потом сделают эту функцию платной - профит!
Уведомляем вас о необходимости продлить подписку Яндекс.Плюс, в ином случае, каждый заказ мы будем тщательно анализировать и сохранять ваши вкусовые предпочтения, а также распространять их между третьими лицами ради обеспечения серверных мощностей и компенсации за недополученные средства ввиду вашего отказа в использовании Яндекс.Плюс.
Надеемся на понимание, всего хорошего!
С уважением,
Команда Yandex.
может еще перейдут на "сходить самостоятельно в магазин и забрать товар без указания данных", услуга будет платной.
Только для пользователей подписки Яндекс.плюс.
Огромное спасибо, очень своевременно.
Удаление данных пользователя это же требование AppStore. Как раз дедлайн на внедрение подходит)
Не костыль, а фича🙂
Не знаю как там в Еде, но после удаления заказов в Маркете, по прежнему вижу вопросы от сайта аля "а не поможете с ответом для интересующегося покупателя по опыту использования того-то того-то"
Из приложения, но не из даркнета.
А можно удалить данные,которые уже слили,нельзя?как же так
и автоудаление заказов после 18:00 добавьте, пожалуйста
Удалить из серверов: ноу
Удалить из своей истории: еее
Когда добавят подобную фичу для поездок такси?
Она есть - в истории поездок нужно на поездку кликнуть и там внизу "удалить"
Это удаляет на стороне пользователя из интерфейса, а не из БД Яндекса
Скажите, что Вы просто подрабатываете, чужим мужьям роллы в гостиницу возите 😆
Так слить можно на этапе до удаления
И вообще сомнительно, похоже на pr
Старинная забава, вход рубль, выход - два.
Удобно, что очистить историю просмотров Кинопоиска можно только вместе со всеми покупками.
Куда-то пропало соблюдение закона Яровой, обязывающее хранить данные по полгода. Яндекс пиздит нам где-то