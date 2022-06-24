Дочь основателя «Б.Ю. Александров» потребовала через суд 1,49 млрд рублей за «незаконное использование» бренда Статьи редакции
Forbes рассказывает, что происходит с «Б.Ю. Александров» после смерти создателя бренда.
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- Дочь умершего в 2020 году создателя бренда «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова Екатерина подала в Арбитражный суд Подмосковья несколько исков к юрлицам, отвечающим за выпуск сырков.
- К содержанию исков доступа нет, но по некоторым можно узнать суммы требований. По двум заявлениям она требует возместить 1,49 млрд рублей понесённых ею убытков, а также изъять из оборота и уничтожить все товары и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков «Б.Ю. Александров».
- Владельцем основных товарных знаков был сам Александров. Но незадолго до смерти он передал их Екатерине. Юридически в собственность бренды перешли в декабре 2020-го, пишет издание.
- Александрова не ответила на запрос о комментарии, её адвокат сообщил, что пока «публикаций и заявлений» делать не будет. В «Ростагрокомплексе» сказали, что не дают комментариев и «никакой информации нет».
Суть претензий
- После смерти отца Александрова заключила с производителем сырков три лицензионных договора, следует из досудебной претензии на 147,7 млн и материалов дела (есть у Forbes) — на право использования знаков «Б.Ю. Александров Gourmet», «Б.Ю. Александров» и «Б.Ю. Александров Mini Biscuini». Согласно документам, «Ростагрокомплекс» должен был выплачивать 10% выручки без НДС с ноября 2020 года по первому бренду и по 4% без НДС с января 2021-го по второму и третьему.
- Из претензии следует, что на 31 декабря 2021 года «Ростагрокомплекс» нарушил свою обязанность по выплате роялти. При этом продолжил выпускать и продавать продукцию под этими брендами. Образовавшуюся задолженность и требует возместить Александрова.
- В другой претензии говорится, что в январе 2022 года Александрова расторгла соглашения на использование знаков с «Ростагрокомплексом», но он продолжал их использовать. Из-за этого с 23 января по 6 апреля Александрова получила 1,34 млрд рублей убытка — это объём продаж товаров, говорится в документе.
- Суд принял иск на 1,34 млрд рублей к производству, заседание назначено на 5 июля. По иску на 147,7 млн рублей суд приостановил производство — до вступления в силу двух решений Черемушкинского суда по искам к Екатерине Александровой от ещё одной дочери Александрова Натальи Кокоты.
- Кокота в 2021-2022 годах потребовала признать недействительными договор передачи прав на товарные знаки между Борисом Александровым и Екатериной, а также договоры между Екатериной и «Ростагрокомплексом», пишет издание. Один из исков суд удовлетворил, но Александрова его обжалует.
- Если она сможет это сделать, то будет вправе требовать от «Ростагрокомплеса» возмещения роялти и убытков, пояснил старший партнёр юркомпании «Бубликов и партнёры» Валентин Чунин. Если нет — это будет означать, что у неё не было прав на расторжение договора и требование выплат роялти.
- Кроме того, Александрова подала иски против Натальи Кокоты об оспаривании отцовства. По словам близкого к Екатерине источника Forbes, суть их — в желании оспорить процедуру усыновления Кокоты.
Что происходит с сырками
- «Ростагрокомплекс» анонсировал начало продаж сырков «Б.Ю. Александров» под новым брендом «А. Ростагрокомплекс», рассказал источник Forbes, близкий к Александровой. Сырки в новом дизайне уже продаются в онлайн-магазинах.
- Ассортимент и состав сырков не изменились, только бренд, уточнил представитель «Магнита». Завод уже начал отгрузки сырков под новым брендом ритейлеру.
- Чунин считает, что смена бренда связана с расторжением лицензионных договоров с Александровой. Скорее всего, с января 2022 года завод распродавал остатки, добавил он.
Да уж. Строил бизнес человек, выстроил. Умер и все развалилось к чертям за год. Традиции семейного бизнеса в РФ пока еще не выстроены должным образом, конечно
Просто для заметки, одинаковые истории, что тут, что с Натура Сиберика. Тут не совсем про традиции. Умные мужики старой закалки строили бизнес, большой, хороший. При этом держалось все на них. То есть, никто не создал структуру управления, чтобы работало без них, а перешло все после их смерти, к тупым жёнам и дочерям (ну так вышло, нет нигде мужчин в историях именно этих), которые все просрали. Они что, не видели, что их окружение не вытянет? Видели, но не сделали выводы. Думали, что ещё поживут. Не всегда работает семейный бизнес, есть пример Форд, где последующие поколения (уже мужчины, так что никакого сексизма в моем комментарии) все просрали и компания сейчас управляется и основное владение у других людей, а они там присутствуют очень ограничено.
Не в РФ а конкретно у русских мужчин, если взять армян азеров и другие нации широко представленные в бизнесе, то там чего то всё нормально у них.
Русские мужики бизнесмены как то не приучены к пониманию что жена и дети это продолжение его и их надо вовлекать обучать и опираться. В наших семьях есть какой то уклад который исторически сложился что мужик от детей очень отгорожен и потом внезапно обнаруживает что передавать некому - все уже воспитаны хер пойми как, на мамах и нянях.
Да, не только бизнесы выстраивать нужно, но и общие установки, ценности – это закладывается надолго и гораздо сложнее.
Обычный басфактор.
Это не про "традиции семейного бизнеса" - это про выстраивание работающего устойчивого бизнеса. Раз оно без одного единственного человека развалилось, значит такая себе устойчивость была.
Круто 10% от продаж получать за то что ты дочь...
10% от продаж получать за то, что ты владелец товарного знака, если вы читали новость.
Это дочь того, кого надо дочь!
1,49 млрд
Иск составлял маркетолог, не иначе
На самом деле, оценка брэнда, это работа специалиста очень высоко уровня. Специалистом по управлению брэндом не рождается, им становятся. И я насколько понимаю оценку делал специалист, который работал на самого Б.Ю.Александрова
Вкусные сырки, но необоснованно дорогие, не зря про них столько шуток (-:
А пока будут пилить деньги и выяснять что кому принадлежит: ещё цены вверх подтянут.
На самом деле они вредные. Они очень сладкие. И она их не выпускает. Их выпускал ее папа. А он, к сожалению, умер. Ей не нужен его бизнес, она хочет капитализировать наследство. Все продать, а деньги разделить с сестрой
Вы просто Коровку из Кореновки не пробовали. Вот это вкусно.
Увидим в следующих новостях Усачева)
конечно, он же защищал магистерскую по глазированным сыркам Б.Ю.Александров))
пам-пам
Если кто не смотрел, рекомендую - мировой был мужик:
https://youtu.be/X8JFCyC6ij0
да они дорогие, но они реально вкусные)) для девочек и их маленьких девочек и мальчиков
Какие впечатляюще плохие отношения в семье. Родители удочерили девочку, она росла с их родной дочерью, они были сёстрами, одной семьёй, а теперь родная дочь оспаривает процесс удочерения. Просто ад.
Я думал эта Санта-Барбара уже закончилась, но по ходу дела сериал продлили на следующий сезон.
Ей бы в подруги Ирину Трубникову, бывшую жену основателя Natura Siberica Трубникова. Один сериал на двоих.
Человеческое общество путем кровавых революций пришло к тому, что передавать власть по семейной линии - не очень хорошая идея. С наследством стоит поступить также
вот так все и разрушается
У БОРИСА АЛЕКСАНДРОВА НЕТ СЫНОВЕЙ, А ЗНАЧИТ НЕТ НАСЛЕДНИКА!
Его семья - это женщины и дети. И он о них позаботился!
потом внучки подадут иск на маму
Они попались. Эта дочь миллиардера случай не ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ закончила?
Сырки уже кстати скатились, упаковка подешевела и вкус((
Во, а я думала, мне кажется, что со вкусом что-то :(
сырки стали полезнее на вкус и приятние на вид. Но это все таже рецептура, и таже упаковка. Таже гамма цветов, только более нежная и размытая. И тот же ассортимент(не путать с номенклатурой!!!) - 4 разных сырка в упаковке. Начинаем с ванильного сырка. Его можно всем, даже самым маленьким детям. Он гипоаллергенный. Второй с какао. Просто с какао-скучно, добавим вишню. И что-там еще? абрикос и персик-маракуйя? Не знаете?
Ну то есть дочь хотела получать по 10% от выручки за свою фамилию, а производитель такой: нет, спасибо.
Хотя производители тоже не благотворительностью занимаются, а прибыль хотят максимизировать, и всё же, по сути, претензии дочки: хочу быть царицей морскою! У меня был папа, а вы мне платите 10% от вашей выручки всю жизнь.
Офигеть.
А Вы знаете, что это такое для ДЕВУШКИ потерять ОТЦА в "; года.
А я знаю, я своего потеряля((
Ммм, сейчас бы сырок "Б.Ю. Александров"
🤤
я бы вам сказала, где их искать, но я откровенно говоря не помню.
попробуйте. Сеть супермаркетов у дома "Ярче" СТМ
на этой неделе в магните брал