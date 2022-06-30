«Яндекс Еда» запустит премиум-доставку из ресторанов — с блюдами высокой кухни и «более квалифицированными» курьерами Статьи редакции
Рестораны будут отбирать по высокому среднему чеку, известности шеф-повара и другим критериям.
- О запуске нового проекта рассказали источники «Ъ». В «Яндекс Еде» подтвердили планы. Тестирование сервиса запустят в центре Москвы до конца лета, а позже в пределах Третьего транспортного кольца и в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.
- Внутри основного приложения появится отдельный раздел, рабочее название — «Яндекс Еда Ultima». Сервис будет отличаться от обычной доставки более высокой квалификацией курьеров, другой формой для них, индивидуальной поддержкой клиентов и специальной термоупаковкой с дополнительными боксами и набором приборов.
- Сначала к сервису подключатся около 40 ресторанов, в компании не назвали их, но уточнили, что некоторые раньше не работали на доставку. Чтобы подключится, у ресторана должен быть высокий средний чек, премии, известный шеф-повар, авторская кухня.
- В «Яндекс.Еде» оценивают потенциал рынка доставки из дорогих ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге в 7,5 млрд рублей в год.
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Дальнейшая эволюция курьеров
Высокий средний чек и точка!
Более квалифицированные курьеры - это курьеры с высшим образованием?
Курьеры будут на мерседесах не старше 5 лет, в костюмах Boss и в белых перчатках? (если что, именно такие водители есть в Я.Такси Бизнес)
И слоган вместо "Высокий чек и точка!" будет "Высокая кухня и приятное многоточие..." ?
Курьеры будут на ВАЗах. Но с АБС и автоматическими стеклоподъёмниками.
На китайских МосквичахD
Ох уж эти спец-курьеры: у всех фамилия Бонд; доставят вообще всё, что угодно (-;, хоть из Колумбии; ещё и Джигу-Дрыгу спляшут на сдачу!
Интересно, эти квалифицированные курьеры смогут устроить фламбе в подъезде, стоя у тебя на пороге?
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