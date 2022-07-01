Еда
TJ

«Яндекс Еда» в два раза увеличила награду за поиск уязвимостей в сервисе Статьи редакции

Размер выплат — от 15 тысяч до 1,5 млн рублей.

  • В июле и августе «Яндекс Еда» будет выдавать двойное вознаграждение тем, кто найдёт уязвимости. Деньги можно получить за выявление кражи пользовательских данных, мошенничества с промокодами, накрутки баллов «Яндекс Плюса» и фрода, сообщили в компании.
  • Списки ошибок и уязвимостей и размеры денежных наград за их обнаружение можно посмотреть здесь. Например, за обнаружение RCE-уязвимости можно получить от 440 тысяч до 1,5 млн рублей. Раскрытие информации с защищёнными личными данными пользователей — от 18 до 520 тысяч рублей.
  • 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, через несколько дней сайт заблокировали. 30 мая исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club, в сервисах подтвердили, что утечка — часть предыдущих инцидентов.
  • В июне «Яндекс Еда» добавила функцию удаления данных о заказах.

#новость #яндекседа

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14 комментариев
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 ROME

Яндекс так обанкротится)))

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David

Поздно. Мы уже обиделись. 😒

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Роман Н.

По-моему, тут можно отметить и похвалить отношение компании к ситуации в формате "мы обосрались, не хотим впредь повторения, вот награда за помощь".
Не все умеют признать и принимать свои ошибки

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Mihail Penkin
Не все умеют признать и принимать свои ошибки

точно, именно поэтому коллективный иск отклонен, а за слив всей базы Яндекс заплатил 60 тысяч рублей

Только похвалить, только похвалить

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Артем П.

На своих ошибках учатся, на чужих делают карьеру. Вы считаете, что мало было случаев, которые давали компаниям понимание, что нужно больше платить за находку уязвимостей? Что нужно больше заинтересованных лиц для нахождения уязвимостей?!

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Ащьф Лштшфум
от 15 тысяч
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thinkabout1t

Ну всё не могу говорить,я на поиски уязвимостей:D

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Sergey Furtaev

И так постоянно ищут уязвимости, вон и карту уже опубликовали и базы слили... Не сидят исследователи сложа руки.

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Freeman

а вы только представьте как могут обогатиться хакеры
1, они воруют данные и сливают их за деньги
2, они говорят, что нашли уязвимость и получают деньги

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Евгений Широков

Все настолько плохо?)

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Edem Murtaza

)

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Джахор Дырдырдаев

В итоге всё сольёт какой-то менеджер :^)

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Олег Степаненков

Дешевле 60к штрафа заплатить и узнать об уязвимости из открытых источников))

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Вадим Д.

После слива часть едоков может и не вернуться. Хотя большинству, разумеется, наплевать.
А вот кратное увеличение выплат за обнаружение проблем – это отлично! И даже надеюсь, что уязвимости найдут и их прикроют.

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