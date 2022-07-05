Все рестораны McDonald’s в Казахстане перестали работать «по техническим причинам» Статьи редакции
В компании не объяснили, в чём причина сбоя.
- Сбой начался в ночь с 4 на 5 июля, пишет издание Nur. В соцсетях пользователи пишут, что ночью их заказ отменили, с утра точки начали закрываться.
- В Instagram-аккаунте* McDonald’s в Казахстане подтвердили, что рестораны не работают «по техническим причинам».
- По данным на март 2022 года, в Казахстане — 23 ресторана McDonald’s в шести городах. Большую часть продукции для них везли из России. Ближайший распределительный центр находится в Екатеринбурге, приводит местный Forbes слова гендиректора франчайзи в стране Асета Машанова.
- 17 марта арестовали владельца ресторанов в Казахстане, Беларуси и в нескольких регионах России Кайрата Боранбаева. Его обвиняют в крупном хищении в «квазигосударственном секторе».
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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Казахи не иначе как пытались макфлури параллельно экспортировать в скрепостан...
Айтишники массово покидают Казахстан
Айти-специалист Борат релоцируется в асэшай.
Дәмді және Нүкте
McDonald’s*
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
И точка.
Pizdec и точка!
Что такое Макдональдс?
Новость действительно важная?
Ну она же в Еде, что такого?
Так вроде страна другая..
Да, про мировые тренды и эпикфэйлы вкусняшек во всём мире. Даже про Индию
https://vc.ru/food
Так люди от Кайрата же порешали там вроде с сыном президента Армении
Хе-хе, знаем мы эти "технические причины"
Ну а вдруг кто-то традиционные конские кишки для казы вместо говядины в поставки обронил)))
Закончилась лицензия на Cisco ? :-)
Жұмыс жасамаңыз, кезең.
Вот к чему приводит параллельный импорт биг маков
Происки веганов😂
О НЕТ, ВТОРИЧНЫЕ САНКЦИИ НА КАЗАХСТАН