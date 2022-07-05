Еда
Маша Цепелева

Все рестораны McDonald’s в Казахстане перестали работать «по техническим причинам» Статьи редакции

В компании не объяснили, в чём причина сбоя.

  • Сбой начался в ночь с 4 на 5 июля, пишет издание Nur. В соцсетях пользователи пишут, что ночью их заказ отменили, с утра точки начали закрываться.
  • В Instagram-аккаунте* McDonald’s в Казахстане подтвердили, что рестораны не работают «по техническим причинам».
  • По данным на март 2022 года, в Казахстане — 23 ресторана McDonald’s в шести городах. Большую часть продукции для них везли из России. Ближайший распределительный центр находится в Екатеринбурге, приводит местный Forbes слова гендиректора франчайзи в стране Асета Машанова.
  • 17 марта арестовали владельца ресторанов в Казахстане, Беларуси и в нескольких регионах России Кайрата Боранбаева. Его обвиняют в крупном хищении в «квазигосударственном секторе».

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость #mcdonalds

2392 просмотров
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20 комментариев
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 Alexx

Казахи не иначе как пытались макфлури параллельно экспортировать в скрепостан...

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Igor Lobkov

Айтишники массово покидают Казахстан

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Слегка Придурковатый

Айти-специалист Борат релоцируется в асэшай.

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Владимир Соколовский

Дәмді және Нүкте

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Александр Петров

McDonald’s*
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

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Дмитрий Зверев

И точка.

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Body Rise

Pizdec и точка!

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Лимита

Что такое Макдональдс?

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Ольга Кузнецова

Новость действительно важная?

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Обычный единорожек88

Ну она же в Еде, что такого?

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Ольга Кузнецова

Так вроде страна другая..

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Обычный единорожек88

Да, про мировые тренды и эпикфэйлы вкусняшек во всём мире. Даже про Индию
https://vc.ru/food

Еда — Cообщество на vc.ru
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
vc.ru
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Sergey Vasiliev

Так люди от Кайрата же порешали там вроде с сыном президента Армении

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Юлия Баранова

Хе-хе, знаем мы эти "технические причины"

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Обычный единорожек88

Ну а вдруг кто-то традиционные конские кишки для казы вместо говядины в поставки обронил)))

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sles

Закончилась лицензия на Cisco ? :-)

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Слегка Придурковатый

Жұмыс жасамаңыз, кезең.

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DN

Вот к чему приводит параллельный импорт биг маков

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Lukas Dexter

Происки веганов😂

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Тарас Свинолюб

О НЕТ, ВТОРИЧНЫЕ САНКЦИИ НА КАЗАХСТАН

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