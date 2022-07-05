«Сбер» и VK хотят продать Delivery Club, могут отдать его «Яндексу» в обмен на «Дзен» и «Новости» — The Bell Статьи редакции
«Яндекс» может обменять Delivery Club на свои проекты, если оба владельца выйдут из него, говорят источники.
- О планах продать Delivery Club рассказали The Bell пять источников, близких к акционерам сервиса. Ещё четыре источника, знакомые с переговорами, говорят, что покупателем может стать «Яндекс». Компании рассматривают разные варианты сделки: один из них — обмен активами. Это случится, если такую сделку одобрит ФАС.
- «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» в апреле, тогда детали сделки не раскрывались. Но непонятно, что получит «Сбер» в обмен на свою долю в Delivery Club, отмечает издание.
- Представители «Яндекса» и VK отказались от комментариев, в «Сбере» не ответили на запрос издания.
- Переговоры до сих пор идут, финального решения пока нет. «Яндекс» готов купить Delivery Club, если из сервиса выйдут оба акционера, говорит источник The Bell. Поэтому VK и «Сберу» нужно сначала договориться, кто выкупит сервис из СП, чтобы потом передать «Яндексу».
Зачем продавать Delivery Club
- Продажу сервиса доставки еды VK и «Сбер» обсуждают «довольно давно», говорит один из источников. Сейчас вопрос стал «более актуальным»: VK приняла решение развиваться вокруг контентных сервисов — соцсетей, мессенджеров и видеосервисов, куда не укладывается Delivery Club, который к тому же требует больших инвестиций. А «Сбер» занят собственными проектами.
- В марте «Сбер» и VK решили закрыть «Ситимобил», но в итоге в апреле продали бренд и платформу сервиса владельцу «Таксовичкоф». Также в марте РБК писало, что компании хотят закрыть или продать входящий в СП сервис доставки еды «Кухня на районе». Также в мае «Сбер» вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука», «Эвотора», SberCloud и ЦРТ, а в июне закрыл игровое подразделение SberGames.
- Новый гендиректор VK Владимир Кириенко бросил все силы на развитие основного актива — соцсети «ВКонтакте». Ещё до «спецоперации» новое руководство считало активы в СП со «Сбером» «менее приоритетными», а после неё решило избавиться от «непрофильных и генерирующих убытки активов», говорят источники.
- СП продолжает приносить «Сберу» и VK убытки: за 2021 год чистый убыток «O2O» составил 14,4 млрд рублей, в 2020-м — 10,5 млрд рублей. При этом выручка Delivery Club в 2021-м выросла на 60% до 16,2 млрд рублей, число заказов — до 87 млн. В первом квартале 2022-го сервис лидировал по числу покупок — на него приходилось 42% от них, на «Яндекс» — 35%, следует из данных Tinkoff Data.
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ФАС:
Мне порой кажется что это контора занимается содействием, в создании супер монополий на рынке....
Очень жаль будет delivery. Хороший сервис, проблем не вызывает в отличие от Еды
Крайне не согласен. Ни в каком сервисе доставки у меня не было столько проблем, сколько в Деливери. Постоянно везут заказ в 2-4 раза дольше чем обещано, курьеры воруют еду, поддержка ужасная. Если в Яндексе можно написать в чат и проблему решают за 5-15 минут, то в Деливери нужно ЗВОНИТЬ и висеть на линии 5-15 минут.
я вот у деливери часто сталкиваюсь с проблемами в оформлении заказов (просто отменяется заказ и поддержка потом разводит руками; обещают убрать проблемный ресторан, но ничего не меняется), периодически что-то не довозят/привозят не в подобающем виде и деньги потом не возвращают ссылаясь на то, что на фотографиях этого не было достаточно хорошо видно, и сроки доставки часто срывают
Экосистема отлетает спустя два года после презентации Сбера.
Я бы сказал, что спустя пару месяцев после введения санкций.
У Сбера её никогда и не было
Бартер докатился до b2b 😂
Программа "сервис в обмен на продовольствие"
Яндекс потом выменяет Деливери на что-нибудь...)
Ждём тотальной монополии на доставку еды. Хотя, доставка еды уже многим не по карману.
С чего не по карману то? Деливери прекрасный сервис, в большинстве своем с бесплатной доставкой, а яндекс ... поносина с доставкой 300руб за шаурму.
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Деливери клаб - 100 рублей в месяц и у тебя "бесплатная" доставка. Конечно там ещё сервисный сбор , сейчас 39 рублей. Но это по мне ну дешево. В отличии от того же Сбермаркета с их доставкой. Подняли цену до 200 рублей. И ещё удивляются почему люди стали у них меньше заказывать, когда у других И БЫСТРЕЕ и Дешевле(если не бесплатно)
Хотят обменять коммерческий актив на информационный. Это хорошо показывает, что Яндекс все-таки больше про бизнес, а Сбер и ВК - про контроль над населением.
Или хорошо показывает бесперспективность ожиданий выхода на прибыль сервисов вроде Деливери в ближайшей перспективе
Давно финансовые показатели Сбера видел?
Чтобы у Яндекса была Монополия Монопольевна
Зачем Яндексу второй такой же сервис?
Чтобы конкурентов небыло
Пользователи Деливери и Еды разные. Покупают не сервис, а аудиторию
вероятно незачем, видимо они просто очень хотят избавиться от новостей и дзена, а свободных денег у вк на них нет. вот и придумали схему с обменом активами
Зачем Яндексу Убер?
Очевидно, чтобы устроить свой поп мма среди доставщиков жрачки
В отрасли такси создали монополию в ФАС не заметили щас теперь в доставке еды повторят.
Да конечно, вот так прям фас взяла и одобрила, там не все так просто + по отношению к крупным компаниям фас настроена еще более жестко, поэтому врядли даст создать монополию.
Они там что, в свою Монополию играют?
Только не Деливери. Самый достойный сервис доставки
Честно говоря Delivery Club в разы лучше чем Яндекс Еда, как минимум по цене доставки. Очень грустно будет если его продадут. Плюс Команда "Еды" мне кажется самая отсталая из всего Яндекса, и их сервис отвратный.
Вот откуда еду заказывали, туда и идите!
Понятно. Яндекс везде ищет монополию.
Причем тут Яндекс ищет монополию, если продать хотят Сбер и VK?
Интересно продажа подразумевает, что новости и дзен пропадут с главной Яндекса?
Нет. Их в том числе и за это купили
Скорее да... Ибо Яндекс больше хочет выгодно избавится от "новости" из-за сложившейся ситуации
Заказ в деливери сейчас существенно дешевле выходит, чем в Я.еде, что продуктов, что готовой еды, особенно если подключить подписку за 100р, которая делает большинство доставок бесплатными. Что конечно не похоже на условия, которые можно долгосрочно поддерживать, видимо отсюда и желание продать, и видимо после этого малина закончится.
Будет комиссия сервиса 50% )
Вроде не тинек покупает
Подождите, а разве «Новости» и «Дзен» ещё не продали?
Спасибо за информацию, держите в курсе :D
Как фантиками меняются, что дети малые, ей богу (-:
Скоро пост на виси: как я выменял скрепку на «Деливери клаб» за 15 лет.
До чего?
Пожалуйста, не надо!!!
Вполне успешно: почти каждый паблик теперь постит помойную пропаганду вместо своей основной тематики )
Реально похоже на игру в Монополию. Как 4 вокзала собрать:)
Я так же обмены делал , только фишками и модельерами динозавров … почти тот же уровень жизни
На первый взгляд конечно попахивает монополией, но если копнуть погрубже, то как бэ понимаешь, что яндексу это не упало. У них у самих все не так гладко и ровно всегда идет, а тут еще и деливери. И если бы яндекс их не "забрал", то вообще непонятно, что было бы со всей этой армией зеленых курьеров.
Думаю было бы отлично, может поменьше пропаганды бы пихали
поймал себя на мысли, что ни разу не пользовался доставкой жратвы или продуктов никакой и даже самокатом, вокруг дома в каждом соседнем доме или 5 ра или магнит или местные сети, как минимум мне всё равно выходить из дома хотя бы мусор вынести ну и собственно я по-любому дохожу до всех этих магазов. Описал чисто свой экспиеренс, кому нравится бога ради пользуйтесь, а то сейчас заминусят как я посмел не пользоваться благами яндексосбера 🤣 пс жду птичий коммент, по поводу того, что я ничем не пользуюсь и лукас хоменко 😅
Магазин как бы совсем не замена ресторана
Ты кажется не заказывал продуктов и бытовухи на +-20 кг)
А не пора ли мутить стартап по обмену сервисов?)
По мотивам Авито?)
деливери же убыточный, у них там, то курьеры протестуют против тарифов, то еще что-то. зачем яндексу в это ввязываться?))
Итого останется один-единственный сервис доставки.