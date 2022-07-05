Владелец KFC передаст свои рестораны и права на франшизу в России местному оператору Статьи редакции
В июне компания передала другую сеть в России — Pizza Hut.
- Американская Yum! Brands заявила, что «находится в продвинутой стадии» передачи прав собственности на свои рестораны KFC в России, операционной системы и прав на мастер-франшизу, по которой работает сеть франчайзинговых ресторанов. Сделку заключат с местным оператором.
- После сделки Yum! Brands планирует полностью уйти с рынка.
- В июне 2022 года все российские активы франшизы Pizza Hut уже передали местному оператору, который запустит ребрендинг сети, добавили в компании. «Ъ» писал, что владелец мастер-франшизы Pizza Hut в России, холдинг Amrest продал российский бизнес компании, развивающей «IL Патио» и «Планета суши».
- Yum! Brands объявила о намерении уйти с российского рынка в начале марта. Тогда компания приостановила работу 70 своих российских ресторанов KFC и точек Pizza Hut «в партнёрстве со своим главным франчайзи». Заявление не касалось ресторанов KFC, работающих по франшизе, уточняли «РИА Новости». Всего в сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов.
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Камбэк!
Копайте глубже в историю )
ООО "Убийцы Кур и Торговцы Их Телами с Хлебом". Это типа как читаешь на обратной стороне упаковки на детской конфетке "Солнышко" какое-то название типа ОО "Нестле Фуд Продакшн Манагемент Раша", думаешь: "йобта, какие серьёзные братаны стоят за конфеткой", так и тут было бы прикольно прочитать что-то типа ООО "деактивация куриных жизней про петропавловск и прожарка трупов на газу" на картонной упаковки от весёлного бургера, чтобы страх взял от серьёзности намерений управленцев этим делом и произошло Увожение.
Забавно конечно что именно в KFC познали особенности ведения бизнеса в России лучше всего - если мне не изменяет память ростикс в свое время кинул KFC и работал лет 10 просто нелегально используя все то что им передал KFC в рамках франчайзингового соглашения. А KFC потом в начале 2010-х долго и мучительно выкупал все точки обратно.
причем кажется Росинтер же открывал Ростикс :)
Куриный и сырный великаны!!!
Красивое.
Курица - и точка!
«Полковник Курицын»? «Клювы и почки»? «Генеральские яйца»? (прошу прощения) или вовсе «Майор и голуби»? – по мотивам, так сказать.
Ждём покупку теми же товарищами, что вкусноточку организовали? Новый гениальный брендинг и название?
ФГУП "Поглощаем Летающее".
Есть только один Курицын!
Акции Macdonald и KFC наверняка идут ко дну… Великие американские бренды теряют своё влияние. Кстати, во многих странах мира они давно уже потеряли своё влияние, в России их любили. В каждой стране лидируют свои народные бренды.
акции мака за 5 лет
не похоже на дно
В новости вроде не сказано, что бренд KFC уходит. Все как было так и останется. Но соревнования остроумия уже начались.
Только в том случае, если контроль качества останется на том же уровне. Но по тому же "Вкусно и точка" по новостям за эти две недели уже понятно, что контроль качества постепенно будет ухудшаться.
Это же охуенные креативные комментаторы висиру!
Курочка от Ромы и Трансформатора, время пришло!
Искал этот комментарий! )))
"Полковнику никто не пишет" новое название
Пи шет.
Стадии «ну и пускай валят»:
1) Чего там делать то, курицу не пожарим?
2) Тю, на вкус такое же, мы ведь говорили что эти менагера пиндосные только деньги дерут .
3) РЯЯЯЯ СОУС КИСЛЫЙ, ЧТО ЗА НАСЕКОМЫЕ В БУЛКАХ!!!!
ждем на VC новых дизайн-концептов на тему ребрендинга)
Курочка дор-блю в меню появится?
Курочка и точка
Роскурица
Запсибпродснаб куриного производства дважды героя трудовой доблести им в.и Ульянова
Какое теперь название будет?
Тимати небось купит
Будет Ставропольская Жареная Курица ( СЖК ).
🥲
PizzYes и точка!
Даёшь ребренд, "братья цыплята" выезжают:)
Канеш. На Макдональдс же не повлияла )
KFC же Сбер принадлежит
Минус курочка 😢
Филе на фарш заменят)?
Действуют на опережение, этого и следовало ожидать. Главное, чтобы качество не страдало, про "Вкусно и точка" уже ходят по сети ужастики про булки, которые голуби клюют.
Когда эти помойки еды уже закроются насовсем.
вас будто заставляют там есть.