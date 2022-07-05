Еда
Драгоценный утюг

Владелец KFC передаст свои рестораны и права на франшизу в России местному оператору Статьи редакции

В июне компания передала другую сеть в России — Pizza Hut.

  • Американская Yum! Brands заявила, что «находится в продвинутой стадии» передачи прав собственности на свои рестораны KFC в России, операционной системы и прав на мастер-франшизу, по которой работает сеть франчайзинговых ресторанов. Сделку заключат с местным оператором.
  • После сделки Yum! Brands планирует полностью уйти с рынка.
  • В июне 2022 года все российские активы франшизы Pizza Hut уже передали местному оператору, который запустит ребрендинг сети, добавили в компании. «Ъ» писал, что владелец мастер-франшизы Pizza Hut в России, холдинг Amrest продал российский бизнес компании, развивающей «IL Патио» и «Планета суши».
  • Yum! Brands объявила о намерении уйти с российского рынка в начале марта. Тогда компания приостановила работу 70 своих российских ресторанов KFC и точек Pizza Hut «в партнёрстве со своим главным франчайзи». Заявление не касалось ресторанов KFC, работающих по франшизе, уточняли «РИА Новости». Всего в сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов.
Обновлено в 18:02. В российской пресс-службе KFC сообщили Telegram-каналу ReBro by Dmitry Levitsky, что передача собственности не повлияет на работу сети: «Сегодня сеть в России включает более 1000 ресторанов, большинство из них принадлежат российским юрлицам и управляются по договорам франчайзинга — они продолжают работать и принимать гостей». Детали сделки с местным оператором не раскрываются.

#новость #kfc

4043 просмотров
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92 комментария
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 Андрей Иванов

Камбэк!

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Цифровые комплексы

Копайте глубже в историю )

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4 комментария
Метрошная Пилорамушка

ООО "Убийцы Кур и Торговцы Их Телами с Хлебом". Это типа как читаешь на обратной стороне упаковки на детской конфетке "Солнышко" какое-то название типа ОО "Нестле Фуд Продакшн Манагемент Раша", думаешь: "йобта, какие серьёзные братаны стоят за конфеткой", так и тут было бы прикольно прочитать что-то типа ООО "деактивация куриных жизней про петропавловск и прожарка трупов на газу" на картонной упаковки от весёлного бургера, чтобы страх взял от серьёзности намерений управленцев этим делом и произошло Увожение.

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13 комментариев
kex mex

Забавно конечно что именно в KFC познали особенности ведения бизнеса в России лучше всего - если мне не изменяет память ростикс в свое время кинул KFC и работал лет 10 просто нелегально используя все то что им передал KFC в рамках франчайзингового соглашения. А KFC потом в начале 2010-х долго и мучительно выкупал все точки обратно.

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1 комментарий
Daniil Shcherbakov

причем кажется Росинтер же открывал Ростикс :)

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Arsenii Kirsanov

Куриный и сырный великаны!!!

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Andrey Olenin
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Павел Харламов
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dikomm

Красивое.

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Дмитрий Ханкин

Курица - и точка!

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Вадим Д.

«Полковник Курицын»? «Клювы и почки»? «Генеральские яйца»? (прошу прощения) или вовсе «Майор и голуби»? – по мотивам, так сказать.
Ждём покупку теми же товарищами, что вкусноточку организовали? Новый гениальный брендинг и название?

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Метрошная Пилорамушка

ФГУП "Поглощаем Летающее".

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1 комментарий
Александр Соколов

Есть только один Курицын!

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Катарина V

Акции Macdonald и KFC наверняка идут ко дну… Великие американские бренды теряют своё влияние. Кстати, во многих странах мира они давно уже потеряли своё влияние, в России их любили. В каждой стране лидируют свои народные бренды.

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Ddd

акции мака за 5 лет
не похоже на дно

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1 комментарий
Paul Patlakh

В новости вроде не сказано, что бренд KFC уходит. Все как было так и останется. Но соревнования остроумия уже начались.

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MadRat96

Только в том случае, если контроль качества останется на том же уровне. Но по тому же "Вкусно и точка" по новостям за эти две недели уже понятно, что контроль качества постепенно будет ухудшаться.

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34 комментария
dikomm

Это же охуенные креативные комментаторы висиру!

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Kesha Pazzy

Курочка от Ромы и Трансформатора, время пришло!

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Михаил Говорунов

Искал этот комментарий! )))

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Влад Эфиров

"Полковнику никто не пишет" новое название

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Роллон Пешеход

Пи шет.

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Екатерина Продавцова

Стадии «ну и пускай валят»:
1) Чего там делать то, курицу не пожарим?
2) Тю, на вкус такое же, мы ведь говорили что эти менагера пиндосные только деньги дерут .
3) РЯЯЯЯ СОУС КИСЛЫЙ, ЧТО ЗА НАСЕКОМЫЕ В БУЛКАХ!!!!

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Ddd

ждем на VC новых дизайн-концептов на тему ребрендинга)

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Dmitry

Курочка дор-блю в меню появится?

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Роберт Депримов

Курочка и точка
Роскурица
Запсибпродснаб куриного производства дважды героя трудовой доблести им в.и Ульянова
Какое теперь название будет?

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Evgeny Voronkov

Тимати небось купит

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Mashed Potato

Будет Ставропольская Жареная Курица ( СЖК ).

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Юлия Баранова

🥲

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Kir Lazare

PizzYes и точка!

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Чай Кофеманыч

Даёшь ребренд, "братья цыплята" выезжают:)

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Герман Воронов
передача собственности не повлияет на работу сети

Канеш. На Макдональдс же не повлияла )

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Псков Бурито

KFC же Сбер принадлежит

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Степан Кольцов

Минус курочка 😢

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Артем П.

Филе на фарш заменят)?

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Pashaplotvin

Действуют на опережение, этого и следовало ожидать. Главное, чтобы качество не страдало, про "Вкусно и точка" уже ходят по сети ужастики про булки, которые голуби клюют.

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Дмитрий Разломов

Когда эти помойки еды уже закроются насовсем.

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Paul Patlakh

вас будто заставляют там есть.

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