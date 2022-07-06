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Христов танк88

После замены McDonald's на «Вкусно — и точка» часть ТЦ начала просить о пересмотре условий аренды Статьи редакции

Пока таких случаев немного, большинство арендодателей будут принимать решение через пару месяцев, считают опрошенные Shopper’s участники рынка.

  • Shopper’s нашло в картотеке дел иск с требованием расторгнуть договор аренды краснодарского ТЦ Oz Mall к ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс»). Петербургский ТЦ «Смайл» также подал иск: он хотел повысить ставку аренды вдвое или разорвать договор.
  • ТЦ стали подавать иски о расторжении договоров аренды с McDonald's ещё весной, до объявления о продаже бизнеса сети в России. Издание нашло минимум три таких иска в мае. Ещё один из арендодателей в июне, наоборот, отозвал иск после прихода «Вкусно — и точка».
  • У большинства ТЦ при изменении названия ресторана есть право разорвать договор без суда в одностороннем порядке, рассказали опрошенные изданием участники рынка. Также в конце июня Госдума разрешила ТЦ «выселять» ушедшие из России бренды без штрафов — но исключение сделали для тех, у кого сменился иностранный владелец на российского и поменялось название точки.
  • Многие ТЦ давали McDonald's льготы по аренде взамен на трафик, пишет издание. По словам председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, McDonald's на правах якорного арендатора платил 3-4% от оборота, другие сети общепита — 15-17%. Какой окажется оборот у «Вкусно — и точка» по сравнению с McDonald's прогнозировать невозможно.
  • Опрошенные Shopper’s эксперты считают, что основная масса арендодателей будет принимать решение через два-три месяца. Однако пересмотры или отказы от договоров аренды вряд ли станут массовыми, поскольку для подобных площадей альтернативы заведениям «Вкусно — и точка» почти нет.

  • Во «Вкусно — и точка» отметили, что отношения с арендодателями «проверены годами». Компания рассчитывает, что «арендодатели воспримут открытие предприятий под новым брендом как ещё одну возможность привлечь посетителей в свои точки».

#новость #вкусноиточка #mcdonalds

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29 комментариев
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Прямой якорь

Расторгнуть договора со "Вкусно и точка" и заменить... Чем?

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Serghei Maveriz

Там такие условия были, что даже ничем не заменять куда выгоднее

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Артем Голендберг

Был на выходных в ТЦ Авиапарк в Москве. Народу на фудкорте море. Но в бывший макдак все равно самая большая очередь. Просто наблюдения.

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Serghei Maveriz

Сколько хайп продлится? Ещё неделю-две?

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Прямой якорь

Так это можно и не закончиться

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Serghei Maveriz

Да, булки с плесенью и завтраки с насекомыми топ. За счёт чего вывозить будут? Ассортимент говно, вкус будет говном как только заготовки мака закончатся.

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Лимита

При определенных условиях и за новым МАОсквичем будет очередь)

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Негативный чувак

Тем, кто будет платить полную ставку, без льгот «за трафик». Там же написано.

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Прямой якорь

В ТЦ у дома такие ноунеймы открываются и закрываются сразу

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Негативный чувак

Какая разница, если по итогу денег больше. KFC (BK, Теремок, крошку картошку etc.) откроют и денег будет больше у собственников ТЦ.

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Прямой якорь

Понятное дело, сейчас я скажу сугубо субъективную штуку

Но идя домой с работы я скорее зайду в Мак (уже в точку), чем в крошку картошку. И по такому принципу, я не проводил исследования, только личные ощущения, добрая часть граждан следует

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Экономический мангал

Бургер Кинг!

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Александр Рудаков

КФС...хотя тоже уже под вопросом

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Прямой якорь

Обычно они представлены втроем одновременно

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Александр Рудаков

Не везде

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Лимита

Арендаторов можно понять одно дело давать льготные условия для Мака, другое дело давать льготные условия для Вкусно и Точка...

Заменить кем?: Ноунейм брендами которые будут платить фулл прайс.

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Random Dude

ТРЦ ака моллы это вообще западная бездуховщина, их надо давно запретить.

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Валентин Кудрявцев

Какая разница какое название. Если нравится мак, то итак будут ходить. Главное, всем сказать, что это переименованный мак и всё.

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Александр Рудаков

Там булки с плесенью и просроченные соусы уже,кто туда уже станет ходить?Качество упало до нуля-это уже не мак

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Прямой якорь

Могу такие же примеры про Макдак привести. Хотя даже не гуглил, когда был последний

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SYNACK

Ну у всех ближайших маков ко мне в любое время очередь человек на 50, так что думаю вопрос риторический

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Валентин Кудрявцев

Думаете, что это заговор и по всей стране специально просроченные и именно с плесенью товары кладут? 😀

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Александр Рудаков

Думаю(и почти уверен) распродают то,что от мака осталось,с соусами точно так,потомуч то знак "м" маркером закрашивали

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Валентин Кудрявцев

Всегда в фаст-фуде такое было, но закрашенная М не значит, что просрочка, а значит что это это уже не Мак

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Игорь Ермолов

Кстати, вместо "вкусно и точка" можно было сделать "мак переименованный и всё". В народе бы сократилось до "мак" и было бы топчик!

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Внешний хот-дог

Ну вкус очка и вкус очка, че бубнят-то
Все ж и так понимают, что это тот же мак, только в профиль. Чертовы буржуи.

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Лимита

Я не воспринимаю это как Макдональдс, скорее воспринимаю это как какой-то суррогат.

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Andrei T

чтобы привлечь клиентов предлагаю новое название: «Вкусная Почка»

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Прямой якорь

.

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