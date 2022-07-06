После замены McDonald's на «Вкусно — и точка» часть ТЦ начала просить о пересмотре условий аренды Статьи редакции
Пока таких случаев немного, большинство арендодателей будут принимать решение через пару месяцев, считают опрошенные Shopper’s участники рынка.
- Shopper’s нашло в картотеке дел иск с требованием расторгнуть договор аренды краснодарского ТЦ Oz Mall к ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс»). Петербургский ТЦ «Смайл» также подал иск: он хотел повысить ставку аренды вдвое или разорвать договор.
- ТЦ стали подавать иски о расторжении договоров аренды с McDonald's ещё весной, до объявления о продаже бизнеса сети в России. Издание нашло минимум три таких иска в мае. Ещё один из арендодателей в июне, наоборот, отозвал иск после прихода «Вкусно — и точка».
- У большинства ТЦ при изменении названия ресторана есть право разорвать договор без суда в одностороннем порядке, рассказали опрошенные изданием участники рынка. Также в конце июня Госдума разрешила ТЦ «выселять» ушедшие из России бренды без штрафов — но исключение сделали для тех, у кого сменился иностранный владелец на российского и поменялось название точки.
- Многие ТЦ давали McDonald's льготы по аренде взамен на трафик, пишет издание. По словам председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, McDonald's на правах якорного арендатора платил 3-4% от оборота, другие сети общепита — 15-17%. Какой окажется оборот у «Вкусно — и точка» по сравнению с McDonald's прогнозировать невозможно.
- Опрошенные Shopper’s эксперты считают, что основная масса арендодателей будет принимать решение через два-три месяца. Однако пересмотры или отказы от договоров аренды вряд ли станут массовыми, поскольку для подобных площадей альтернативы заведениям «Вкусно — и точка» почти нет.
Во «Вкусно — и точка» отметили, что отношения с арендодателями «проверены годами». Компания рассчитывает, что «арендодатели воспримут открытие предприятий под новым брендом как ещё одну возможность привлечь посетителей в свои точки».
2284 просмотров
Расторгнуть договора со "Вкусно и точка" и заменить... Чем?
Там такие условия были, что даже ничем не заменять куда выгоднее
Был на выходных в ТЦ Авиапарк в Москве. Народу на фудкорте море. Но в бывший макдак все равно самая большая очередь. Просто наблюдения.
Сколько хайп продлится? Ещё неделю-две?
Так это можно и не закончиться
Да, булки с плесенью и завтраки с насекомыми топ. За счёт чего вывозить будут? Ассортимент говно, вкус будет говном как только заготовки мака закончатся.
При определенных условиях и за новым МАОсквичем будет очередь)
Тем, кто будет платить полную ставку, без льгот «за трафик». Там же написано.
В ТЦ у дома такие ноунеймы открываются и закрываются сразу
Какая разница, если по итогу денег больше. KFC (BK, Теремок, крошку картошку etc.) откроют и денег будет больше у собственников ТЦ.
Понятное дело, сейчас я скажу сугубо субъективную штуку
Но идя домой с работы я скорее зайду в Мак (уже в точку), чем в крошку картошку. И по такому принципу, я не проводил исследования, только личные ощущения, добрая часть граждан следует
Бургер Кинг!
КФС...хотя тоже уже под вопросом
Обычно они представлены втроем одновременно
Не везде
Арендаторов можно понять одно дело давать льготные условия для Мака, другое дело давать льготные условия для Вкусно и Точка...
Заменить кем?: Ноунейм брендами которые будут платить фулл прайс.
ТРЦ ака моллы это вообще западная бездуховщина, их надо давно запретить.
Какая разница какое название. Если нравится мак, то итак будут ходить. Главное, всем сказать, что это переименованный мак и всё.
Там булки с плесенью и просроченные соусы уже,кто туда уже станет ходить?Качество упало до нуля-это уже не мак
Могу такие же примеры про Макдак привести. Хотя даже не гуглил, когда был последний
Ну у всех ближайших маков ко мне в любое время очередь человек на 50, так что думаю вопрос риторический
Думаете, что это заговор и по всей стране специально просроченные и именно с плесенью товары кладут? 😀
Думаю(и почти уверен) распродают то,что от мака осталось,с соусами точно так,потомуч то знак "м" маркером закрашивали
Всегда в фаст-фуде такое было, но закрашенная М не значит, что просрочка, а значит что это это уже не Мак
Кстати, вместо "вкусно и точка" можно было сделать "мак переименованный и всё". В народе бы сократилось до "мак" и было бы топчик!
Ну вкус очка и вкус очка, че бубнят-то
Все ж и так понимают, что это тот же мак, только в профиль. Чертовы буржуи.
Я не воспринимаю это как Макдональдс, скорее воспринимаю это как какой-то суррогат.
чтобы привлечь клиентов предлагаю новое название: «Вкусная Почка»
.