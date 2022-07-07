«Сбермаркет» планирует запустить доставку еды из ресторанов — «Ъ» Статьи редакции
Сервис может запустить свою доставку на фоне возможной сделки о передаче «Яндексу» Delivery Club в обмен на «Дзен» и «Новости».
- Об этом «Коммерсанту» рассказали источники на фудтех-рынке. Об таких планах знает и источник «Ъ», близкий к сервису. В «Сбермаркете» от комментариев отказались. По какой модели будет работать сервис, пока неизвестно.
- По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, желание «Сбермаркета» запустить собственную доставку еды связано с вероятной передачей Delivery Club «Яндексу». «Сбер» и VK могут отдать сервис в обмен на «Дзен» и «Новости», сообщал со ссылкой на источники The Bell.
- «Сбер» решил создать свой сервис доставки, так как не может получить 100% Delivery Club из-за существующих договоренностей с VK в рамках СП, предполагает партнер One Story Ольга Сумишевская.
- Такой шаг позволит «Сберу» сохранить присутствие в сегменте, считает Бурмистров. По его мнению, «Сбер», как один из совладельцев Delivery Club, может использовать базу ресторанов этого сервиса в своих целях.
- Опрошенные «Ъ» участники рынка опасаются, что возможная консолидация Delivery Club и «Яндекс Еды» может привести к росту комиссии для рестораторов. Но если «Сбермаркет» предложит заведениям общепита комиссии 15–20% против существующих 30–35% у других агрегаторов, сервис может занять большую нишу на рынке, считает основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук.
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Ещё год назад у меня жена находила какие-то купоны и мутила мутные схемы, что доставка со Сбермаркета получалась бесплатная. Потом лавочку постепенно прикрыли, и сейчас вообще ну его нахуй. Проще съездить самому и закупиться.
Тоже самое, жена чёт мутила и было выгоднее даже чем самому ходить в магазин, за счёт каких то бонусов/промокоды итоговая цена продуктов+доставка была дешевле чем те же продукты в магазине.
Да и сейчас выгодно. Деливери из рестиков очень часто 400/800, вкусвил 300/1000 уже 2 года, ЯЕда магнит или лента 30-40%
Это чем проще съездить самому? Экономия времени, по-вашему, ничего не стоит?
Проще тем, что теперь будет дешевле + попутно можно купить то, что доставка не доставляет (бухло, например).
Дешевле - исключительно из-за доставки? Там полно акций на бесплатную доставку. А цены ни разу не видел выше, чем в самом магазине офлайн. + Есть возможность сравнить стоимость корзины по разным сетям и выбрать ту, где эта корзина будет дешевле.
Я просто в итоге перешёл на одну хорошую доставку в неделю. Возможность не тратить своё время на шатание по гипермаркетам - по-моему, величайшее благо.
P.S. Но да, за бухлом иногда приходится выбираться.
Раньше примерно так и было, с учётом вышесказанного мной в первом каменте. Потом всё это сошло на нет. Я уж не стал говорить про то, что могут перезванивать несколько раз и говорить, что этого товара нет, того нет, сроки доставки могли не соблюдать, потом ещё чего-нибудь не довезут - и переписка начинается вечная. И всё это стало чаще.
Потому сейчас лично мне проще съездить самому и не ебать мозг.
Проще разделять продукты на то, что берётся в долгосрок (замороженное мясо, рыба, консервы, бакалея) и повседневные (хлеб, фрукты, овощи, молочка). Первое дешевле и интереснее по ассортименту заказывать доставкой и редко. За вторым удобнее сходить.
Ониб со сбермаркетом разобрались, один из самых не выгодных сервисов доставок на рынке..
Учитывая их игрища с подпиской – полный мрак. Хотя к качеству именно сборки/доставки вопросов никаких, тут молодцы.
А вот подписка реально худшая на рынке
Именно!
Для меня самая удачная – от Яндекса, плюс семейный, аккурат на всю семью оформил. Годно и для нас удобно.
Под «ресторанами» сбер подразумевает вкусноточки и прочие «импортозаменители, похожие на натуральные»? (-:
С политикой сумасшедшего деда скоро шаверма будет казаться рестораном
Мушлен шаверма, 8 звёзд!
Чтобы что-то изменилось - надо отрывать зад от кресла и прилагать силы. Но звиздеть ведь не мешки ворочать, да? Поэтому так и живем. Мне еще в 2011 году это стало ясно, когда я с трудом небольшую "бригаду" на улицу сорганизовал. Уже тогда были все эти "ой, у меня понос, я не приду", "ой, у матери давление, я не могу" и т.д., хотя за день до этого уже договорились.
Хз для доставки еды из рестиков есть итак вполне себе годный деливери
Вот в этот и прикол, что Деливери скоро может не стать
Они думают о ресторанах, но пойдут ли юзеры за ними?! Предполагаю что рестикам интересна комиссия ниже, а людям все равно) им сервис и качество важно, предполагаю конечно.
Ниже комиссии - ниже цены могут рестораны предложить именно в этом сервисе, или акции всякие и т.д.
Те кто гонится за ценой уйдут, но те кто гонится за ценой как правило не заказывают доставку) а идут сами в мак
Всегда приятно помечтать о чужом альтруизме.. сбермаркет предложит меньше %... 🤔
мне кажется, что есть другие хорошие сервисы для доставки еды из ресторана
Хорошо наблюдать как большие компании сражаются друг с другом за какие-то мутные, малоперспективные рынки типа аренды электросамокатов в стране с низкой культурой потребления и зимой 5 месяцев в году. Или доставка жрачки из магазиной, когда уже в каждом подвале открыли по Пятерочке/Магниту/Перекрестку.
а ты не думал, что если бизнесы борются, то видят в этом какую-то перспективу?
Наверное Сбер видел какие-то цифры раз решил, что лишаться доставки из ресторанов это упущенная возможность)
Когда будет СберАссенизатор?
Давно перешел на доставку напрямую через заведения, не кормлю агрегаторы.
Цены дешевле( в тех местах где кушаю)
доставка бесплатная, от маленькой суммы
можно платить при получении картой(!), это спасает от долгой доставки - наврали про 30 мин? я не приму заказ, пока.
То есть продать деливери они хотят и снова делать дубликать сервиса? Смысл? Сбермаркет и самокат конкрунты друг другу есть и были