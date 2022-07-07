Еда
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«Ведомости»: бизнес Starbucks в России может купить ресторатор Антон Пинский — ему придётся провести ребрендинг сети Статьи редакции

Сделку планируют закрыть в июле, в неё не входит право на использование продукции и технологий Starbucks.

  • О новом владельце Starbucks в России сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в компании. Им может стать ресторатор и основатель Pinskiy&Co Антон Пинский. О том, что он может «забрать большую часть локаций Starbucks», писал и Telegram-канал «СысоевFM». Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил. Запросы «Ведомостей» в Starbucks и ФАС остались без ответа.
  • По данным издания, сделку планируют закрыть в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом — но без возможности использовать продукцию и технологии сети. Кроме того, Пинский получит помещение в торговом центре «Пушкино Парк».
  • Новый владелец должен будет провести ребрендинг Starbucks, как это сделали с McDonald’s, который теперь называется «Вкусно и точка», говорит один из источников.
  • Starbucks объявила об уходе из России 23 мая 2022 года. Компания обещала выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране в течение полугода, а также помочь им с трудоустройством. Всего у Starbucks было 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек. Первая кофейня открылась в Москве в 2007 году.
  • Pinskiy&Co занимается доставкой еды, корпоративным питанием организаций, а также руководит несколькими сетями ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, включая Avocado Queen, «Сыроварня» Medusa, «Магадан», Simach, «Высота 5642» и другие.

#новость #starbucks

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49 комментариев
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 Вадим Д.

Ну так схема «ребрендинга» уже проработана вкусноточками, рено-москвичами и прочими.
Бери любые 2 слова и вперёд: Кофе и булка; Вилка и ножик; Слабоумие и отвага!

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Maxim Basenko

Последний вариант сейчас подойдёт в принципе любому бизнесу.

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Вадим Д.

Да не только бизнесу, властям разных уровней давно пора девиз оформить (-:

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Александр Соколов

Вилку в глаз и точка

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Вячеслав

и в жопу раз?

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Лимита

Слушайте а здорово люди подымаются на этой суете)

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Ivan Safronov

не зря говорят
кому война, а кому мать родная

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Лимита

Народная мудрость утратившего мудрость народа...

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false4

во первых у нас в мире экологический кризис. во вторых экономический пузырь. в третьих политический тк лидер погряз в корупции международной.
пора уже менять лидера, старый не справился

утратил мудрость народ сша с президентом маразматиком, который внутри ничего не решает, а в мире наделал делов уже

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Лимита

Зачем вы политизируете?

И что за несвязный бред, больно читать.

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false4

очень связный, сша рулят миром в своих целях и мир идет к кризису

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Сергей А

Я бы назвал не поднимаются, а отмываются. Как показала практика с покупкой Макдака, туда были гос деньги залиты. А если Гос, то задача конечная вполне очевидна!

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false4

старбакс худшее кофе из всех сетей, даже макдак лучше. не понимаю зачем их покупать, в рф есть серф кофе лучше чем старбакс в сотню раз. чисто ради права аренды морочится и пиара?

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Сергей А

Маркетинг и сила бренда делают своё дело!

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false4

у старбакса в рф есть сила бренда? туда вообще ктото ходит целенаправленно кроме туристов?
я еще понимаю капсулы или ретейл но даже шоколадница лучше как кафеха (что подтверждается количеством точек)

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Павел Бородин

Наверное они бы не открыли 130 точек, в которых работало 2000 человек если ты туда никто не ходил.

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Лимита

Старбакс отличный кофе на мой взгляд...

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Светлана Бакаева

В отличие от вкусноиточка, тут не будет ни продукции, ни технологий, аналогии тут просто смеха ради. Здесь же скорее, интерес в арендных площадях и их локациях.

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Максим

Так аренду пересмотрят, и "звезднымденьгам" конец🤔

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Александр Александров

Кофе и точка

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The cool guy

Хех, в первый день все обоссали новое название Мака, но похоже это получился удачный брендинг, во всех постах всегда вспоминают про точку

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Rublik

Это не критерий успеха это как мемы про фильм морбиус

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Жанна Костюченко

Starbucks в переводе "звёздные деньги" ну так и оставьте

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Лимита

Помощника капитана Ахава из книги «Моби Дик» звали Старбек, оттуда и произошло название компании Starbucks. Логотипом стало стилизованное изображение сирены, полуженщины-полурыбы, способной своим очаровательным видом и прекрасным голосом заманивать моряков.

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F-117

И ещё одно уточнение: управляла в РФ сетью кофеен ООО «Кофе Сирена».

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Paul Patlakh

А смысл покупать старбакс без бренда? Старбакс по большей части фетиш на бренд. Это как раз тот самый случай, когда туда идут не за особым кофе, а за стаканчиком старбакс.

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Caomhan Macha

Хипсторы плакали, кололись, но продолжали жрать капкейки с маффинами и херовым кофе в Старбаксе

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Dear Moscow,
Новый владелец должен будет провести ребрендинг Starbucks

Конкурс логотипов объявляю открытым!

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Лимита

Откуда у Пинского столько денег свободных интересно.

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TLGM x Event

"Кофе Пи"

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Chapaka

А зачем он покупает этот не вкусный кофе?

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Daniil Levi

он не кофе покупает, а договора аренды, как я понял

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Sergey Gaydaychuck

Звездныйрубль

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Tim Cookie

на стаканчиках будет Алёнка?) тьфу ты и её нельзя

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Слегка Придурковатый

"без возможности использовать продукцию и технологии сети"

А смысл тогда ребрендинг делать и вот это всё? Пинский, получается, просто берёт в аренду все помещения.

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Mashed Potato

Бурда и точка!

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AlexRad

так Руссиано же, давно ждет своего часа

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Kesha Pazzy

Лайк кофе и точка

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Медовар

Не так вкусно, как раньше и точка

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Daniil Levi

а в старбаксе было вкусно?

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Балкон.Ру

Очень

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Caomhan Macha

Руссиано же! ДАМ еще лет 5-6 назад предлагал, вместо "американо" сделать.
Много ходов очка, однако.

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Spoilerok

Предлагаю название: Жареный жёлудь.

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H0ttabych .

Покупаю бизнес
@
Не провожу ребрендинг
@
Продолжаю толкать кофе под вывеской Старбакс, бургеры под вывеской Макдональдс, курицу под вывеской КФС.
Западные додики из недружественных стран при этом предъявить ничего не могут по закону.

Подводные?

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Вячеслав

пизды могут дать, когда выедешь за границу

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Сергей Леопольдович

Крым и Куба спасут )))

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Андрей Киселев

Цикорий и точка

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GN

Никогда не был в Starbucks в России и где-то еще, но несколько лет назад удалось побывать в Алма-Ате. Ожиданий было очень много, но боже мой какое же это говнище оказалось, разочарован был очень сильно, особенно учитывая такую цену.

Интересно, удастся новому владельцу не ударить в грязь лицом, сохранив такой же плохой вкус собственной продукции?

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Вячеслав

если условный нищеброд не обосрет старбакс и продукцию эпл, то считай день прожит зря.

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