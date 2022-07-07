«Ведомости»: бизнес Starbucks в России может купить ресторатор Антон Пинский — ему придётся провести ребрендинг сети Статьи редакции
Сделку планируют закрыть в июле, в неё не входит право на использование продукции и технологий Starbucks.
- О новом владельце Starbucks в России сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в компании. Им может стать ресторатор и основатель Pinskiy&Co Антон Пинский. О том, что он может «забрать большую часть локаций Starbucks», писал и Telegram-канал «СысоевFM». Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил. Запросы «Ведомостей» в Starbucks и ФАС остались без ответа.
- По данным издания, сделку планируют закрыть в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом — но без возможности использовать продукцию и технологии сети. Кроме того, Пинский получит помещение в торговом центре «Пушкино Парк».
- Новый владелец должен будет провести ребрендинг Starbucks, как это сделали с McDonald’s, который теперь называется «Вкусно и точка», говорит один из источников.
- Starbucks объявила об уходе из России 23 мая 2022 года. Компания обещала выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране в течение полугода, а также помочь им с трудоустройством. Всего у Starbucks было 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек. Первая кофейня открылась в Москве в 2007 году.
- Pinskiy&Co занимается доставкой еды, корпоративным питанием организаций, а также руководит несколькими сетями ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, включая Avocado Queen, «Сыроварня» Medusa, «Магадан», Simach, «Высота 5642» и другие.
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Ну так схема «ребрендинга» уже проработана вкусноточками, рено-москвичами и прочими.
Бери любые 2 слова и вперёд: Кофе и булка; Вилка и ножик; Слабоумие и отвага!
Последний вариант сейчас подойдёт в принципе любому бизнесу.
Да не только бизнесу, властям разных уровней давно пора девиз оформить (-:
Вилку в глаз и точка
и в жопу раз?
Слушайте а здорово люди подымаются на этой суете)
не зря говорят
кому война, а кому мать родная
Народная мудрость утратившего мудрость народа...
во первых у нас в мире экологический кризис. во вторых экономический пузырь. в третьих политический тк лидер погряз в корупции международной.
пора уже менять лидера, старый не справился
утратил мудрость народ сша с президентом маразматиком, который внутри ничего не решает, а в мире наделал делов уже
Зачем вы политизируете?
И что за несвязный бред, больно читать.
очень связный, сша рулят миром в своих целях и мир идет к кризису
Я бы назвал не поднимаются, а отмываются. Как показала практика с покупкой Макдака, туда были гос деньги залиты. А если Гос, то задача конечная вполне очевидна!
старбакс худшее кофе из всех сетей, даже макдак лучше. не понимаю зачем их покупать, в рф есть серф кофе лучше чем старбакс в сотню раз. чисто ради права аренды морочится и пиара?
Маркетинг и сила бренда делают своё дело!
у старбакса в рф есть сила бренда? туда вообще ктото ходит целенаправленно кроме туристов?
я еще понимаю капсулы или ретейл но даже шоколадница лучше как кафеха (что подтверждается количеством точек)
Наверное они бы не открыли 130 точек, в которых работало 2000 человек если ты туда никто не ходил.
Старбакс отличный кофе на мой взгляд...
В отличие от вкусноиточка, тут не будет ни продукции, ни технологий, аналогии тут просто смеха ради. Здесь же скорее, интерес в арендных площадях и их локациях.
Так аренду пересмотрят, и "звезднымденьгам" конец🤔
Кофе и точка
Хех, в первый день все обоссали новое название Мака, но похоже это получился удачный брендинг, во всех постах всегда вспоминают про точку
Это не критерий успеха это как мемы про фильм морбиус
Starbucks в переводе "звёздные деньги" ну так и оставьте
Помощника капитана Ахава из книги «Моби Дик» звали Старбек, оттуда и произошло название компании Starbucks. Логотипом стало стилизованное изображение сирены, полуженщины-полурыбы, способной своим очаровательным видом и прекрасным голосом заманивать моряков.
И ещё одно уточнение: управляла в РФ сетью кофеен ООО «Кофе Сирена».
А смысл покупать старбакс без бренда? Старбакс по большей части фетиш на бренд. Это как раз тот самый случай, когда туда идут не за особым кофе, а за стаканчиком старбакс.
Хипсторы плакали, кололись, но продолжали жрать капкейки с маффинами и херовым кофе в Старбаксе
Конкурс логотипов объявляю открытым!
Откуда у Пинского столько денег свободных интересно.
"Кофе Пи"
А зачем он покупает этот не вкусный кофе?
он не кофе покупает, а договора аренды, как я понял
Звездныйрубль
на стаканчиках будет Алёнка?) тьфу ты и её нельзя
"без возможности использовать продукцию и технологии сети"
А смысл тогда ребрендинг делать и вот это всё? Пинский, получается, просто берёт в аренду все помещения.
Бурда и точка!
так Руссиано же, давно ждет своего часа
Лайк кофе и точка
Не так вкусно, как раньше и точка
а в старбаксе было вкусно?
Очень
Руссиано же! ДАМ еще лет 5-6 назад предлагал, вместо "американо" сделать.
Много ходов очка, однако.
Предлагаю название: Жареный жёлудь.
Покупаю бизнес
@
Не провожу ребрендинг
@
Продолжаю толкать кофе под вывеской Старбакс, бургеры под вывеской Макдональдс, курицу под вывеской КФС.
Западные додики из недружественных стран при этом предъявить ничего не могут по закону.
Подводные?
пизды могут дать, когда выедешь за границу
Крым и Куба спасут )))
Цикорий и точка
Никогда не был в Starbucks в России и где-то еще, но несколько лет назад удалось побывать в Алма-Ате. Ожиданий было очень много, но боже мой какое же это говнище оказалось, разочарован был очень сильно, особенно учитывая такую цену.
Интересно, удастся новому владельцу не ударить в грязь лицом, сохранив такой же плохой вкус собственной продукции?
если условный нищеброд не обосрет старбакс и продукцию эпл, то считай день прожит зря.