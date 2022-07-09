8 июля во «Вкусно — и точка» сообщили, что в некоторых ресторанах сети из меню уберут картошку фри. В компании объяснили: 2021 год в России стал неурожайным для необходимых сортов картофеля, а привозить его из-за границы сложно из-за санкций. До этого продажу картофеля фри и по-деревенски больших и средних размеров приостановила и KFC.