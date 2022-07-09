«Фри будет, но не такая ровненькая»: есть ли в России дефицит картофеля и долго ли его не будет у «Вкусно — и точка» Статьи редакции
По данным Минсельхоза, картошки много, но неясно, подходящих ли сортов.
8 июля во «Вкусно — и точка» сообщили, что в некоторых ресторанах сети из меню уберут картошку фри. В компании объяснили: 2021 год в России стал неурожайным для необходимых сортов картофеля, а привозить его из-за границы сложно из-за санкций. До этого продажу картофеля фри и по-деревенски больших и средних размеров приостановила и KFC.
Кто поставлял фри ресторанам
- Для приготовления фри сетям фастфуда нужен специальный сорт картофеля: важен его размер и содержание крахмала, сказал vc.ru директор по развитию «Донер 42» Николай Бурдин. Например, McDonald's, который заменила «Вкусно — и точка», использовал клубни сорта «Инноватор».
Основным поставщиком фри для McDonald's и других была американо-голландская Lamb Weston Meijer. В 2018 году компания совместно с «Белой дачей» открыла в Липецке завод по переработке картофеля. Предприятию его поставляли российские фермеры и сама «Белая дача».
- В 2020 году компания вышла из бизнеса: основным владельцем завода стала Lamb Weston Meijer, а долю в 25,1% получил бывший гендиректор «Белой дачи» Владимир Цыганов.
Действительно ли есть дефицит картофеля
- В Минсельхозе считают, что нет. Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. При этом, по данным «Картофельного союза», потребности в импорте фри также нет.
- В России уже начали собирать новый урожай, отмечают в Минсельхозе. Но о каких сортах речь, не уточняют.
- По данным RTVI, хотя картошка и выращивается в России, семена Lamb Weston Meijer использовала из Бельгии и Польши. А из-за санкций с поставками возникли проблемы. По словам исполнительного директора «Картофельного союза» Алексея Красильникова, в этом сезоне серьёзно усложнилась и подорожала логистика, а фуры с семенами картофеля до десяти дней простаивают на границе Польши с Беларусью.
Зависимость от импортных сортов подтверждает также член аграрного комитета Госдумы Сергей Лисовский. По его мнению, проблема возникла в том числе из-за того, что западные компании лоббировали интересы собственных поставщиков, хотя в России есть «нормальные сорта» картофеля.
Останутся ли россияне без картошки фри в будущем
- Красильников считает, что проблема с фри временная: у Lamb Weston Meijer есть запасы продукта, которые компания в дальнейшем планирует увеличить. Российские фермеры, по его словам, уже пытаются сократить зависимость от импорта и наращивают производство собственных семян.
Российские селекционные технологии ничем не уступают иностранным, считает научный руководитель Центра устойчивого развития «ВЭБ РФ» Иван Стариков. Он тоже уверен, что дефицита картофеля не будет: в этом году по урожаю хорошие прогнозы, к тому же сохраняются контракты с другими странами на поставку.
- По словам Бурдина, сеть «Донер 42», у которой десять точек в нескольких городах России, уже решила вопрос с поставками в июле и августе, поэтому нехватки картофеля «точно не будет». А в сентябре ожидается новый урожай, к тому же Lamb Weston планирует расширить производство: «Компания сможет поставлять картофель в нужном количестве, чтобы закрыть потребности рынка».
- В самой «Вкусно — и точка» говорят, что в полном объёме картошка появится в меню не раньше осени 2022 года, когда появится урожай нового года.
жить будем, но не так ровненько
Почему в Burger King все нормально и только во ВкусОчке каждую неделю что-то опять не так?
Управленцы поменялись на некомпетентных.
Потому что ты не должен забывать вкус родного очка.
«Фри будет, но не такая ровненькая» - для россиян и так сойдёт
"Котлета в бургере будет, но не такая мясистая"
Да и не из мяса, а из сои. Ну и что? Вкусно и точка. А кому не нравится - чемодан вокзал.
А потом в спину крикнут: "предатель" :)
продал родину за ровненькую картошку
Вообще я говорил, "Котлет нет, возьмите мороженку". Чуток ошибся, но суть та же.
Ребята, наймите СММ-редактора, который будет проверять тексты, прежде чем публиковать.. ну что за срам. Снова и снова
Даже картошку не умеют выращивать нужных сортов. О каком замещении лекарств или техники можно говорить
Ох, надеюсь, вам хотя бы платят за рекламу
Карл, мы все промотали...
Сри теперь будет вкусочка же!
Вот я немного не понимаю, а почему не закупить этой особенной картошки, засодить поле ей, из урожая пустить 50% в оборот, а 50 оставить на семена? У картофеля же нет товарной марки и патента какого - то? Что 8 лет делали?
Готов кушать неровную картошку, при условии, что тем самым я кормлю русского тракториста, а не заграничного
Как же жить теперь без этой картохи? Это теперь продажи Мезима упадут