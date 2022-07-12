Роскомнадзор передал в суд протокол на «Яндекс Еду» из-за утечки данных курьеров Статьи редакции
Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.
- Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол на ООО «Яндекс Еда» за «предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных», что привело к незаконному распространению личных данных курьеров. Об этом со ссылкой на регулятора пишет ТАСС.
Протокол составлен по ч.1 ст.13.11 КоАП. Он предполагает штраф до 100 тысяч рублей. В «Яндекс Еде» сообщили vc.ru, что свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к личным данным, перенесли их в более защищённое хранилище, провели полный аудит безопасности.
- В конце мая 2022 года исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров-партнёров «Яндекс Еды» и Delivery Club. В «Яндекс Еде» тогда рассказали, что речь о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: данные о курьерах «оказались в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах», новых инцидентов компания не фиксировала.
- 1 марта сервис сообщил об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, а 22 марта в интернете опубликовали карту с ними. Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд в Москве оштрафовал «Яндекс Еду» на 60 тысяч рублей. В июне сервис добавил функцию удаления данных о заказах.
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Штраф - 100т.р
Объем слива - 700000 строк
Цена одной строки - 14 копеек.
Вот во сколько государство оценивает персональные данные гражданина.
Так это норм, инфляция. В прошлые разы паспорт одного гражданина оценивали в 6 копеек))
нихуя, аж 700 тыщ курьеров слили? ебатб
Утечка данных клиентов = 60к₽
Утечка данных курьеров = до 100к₽
Любопытная такса
Надо хорошо знать арифметику - минус забыть навсегда, плюс и умножение хорошо, а самое главное уважать деление.
Один раз не тридвараз?
Тридвараз – он не один, их уйма.
хуйма это точное определение
Нет, не уйма, не два три - один раз это 40 раз.😂
«Грозит штраф до 100 тысяч рублей» – это не угроза для Яндекса. Так, мелкий пустячок.
А в свете того, что ещё и за утечки данный клиентов на первый раз просто строго посмотрят – вообще не о чем переживать.
🤣 Как для нас одна копейка - они согласны платить каждый день.
Учитывая что 100% защиты от утечек не существует, о чем кто должен переживать?
Ага. Аудит безопасности или нормальный спец на месяц стоит дороже. Яндексу дешевле хоть каждый месяц платить такой штраф
Изиест мани оф май лайф (с) РКН
Грозит. 100к. Перепугались наверное:)
Вчерашняя встреча с интернет-гигантами прошла так, не удивлюсь что и этот суд будет таким же.
100 тысяч, бедные Яндекс, как они восстановятся после таких потерь
Дёшево отделались, учитывая базу клиентов и курьеров. На ней можно мошенникам сильно подняться, даже при помощи: "Здравствуйте, это *клиентнейм*? Я вам звоню из ЯндексЕда..." ну и далее сами придумывайте сценарий. Мамонтов много.
Надо открыть спецсчет, комиссия будет меньше, получать будете больше. Открытие счета стоит n тысяч, ваши данные у нас есть, от вас надо только оплату открытия счета в банке партнере и номер паспорта. Первое что пришло в голову)
Неважно. Сработает.
Хоть единороги захватили сервера и требуют выкуп именно от клиентов :)
Служба безопасности %банка, младший специалист Мария Александровна. 5 минут назад нам поступила заявка на изменение вашего финансового номера. Производится попытка вывода вашего дохода Яндекс еды на другой счёт. Чтобы обезопасить ваши средства мы открыли секретный счёт и вам нужно перечислить туда 50к. Разглашать третьим лицам подробности звонка запрещено статьей 183 УК РФ. Фиксирую информацию.
В смысле в суд ? они же извинились ....
(шутка)
А это не первый ли слив данных курьеров? А то первый слив бесплатно же. Клиентов сливали, а курьеров, кажись, еще нет.
Вот только по новостям передали штраф Apple 2 млн. руб. за хранение данных в не России....
И при том, что яндекс считается технологической компанией....
С штатом высококвалифицированных программистов!
Штраф за слив данных - 100к
Штраф за неразмещении данных россиян на территории России (для их безопасности, лол) - 2 миллиона
П - приоритеты
Ват не пойму никак, а что и чем ценна курьерская база? На кредит один ответ: моя твоя не понейт. Для: Я звоню вас с Яндекс еда - сценарий вообще тупик, это же не со службы безопасности банка! Это просто слив или взлом , как беспечность Яндекса или предупреждение. Или торгр под прилавком в кулуарах Яндекса.
Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!
Яндекс такой:
Яндекс: - смеётся тот, кто смеётся последним.🤣