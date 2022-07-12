Еда
Автономный Влад

Роскомнадзор передал в суд протокол на «Яндекс Еду» из-за утечки данных курьеров Статьи редакции

Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.

  • Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол на ООО «Яндекс Еда» за «предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных», что привело к незаконному распространению личных данных курьеров. Об этом со ссылкой на регулятора пишет ТАСС.

  • Протокол составлен по ч.1 ст.13.11 КоАП. Он предполагает штраф до 100 тысяч рублей. В «Яндекс Еде» сообщили vc.ru, что свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к личным данным, перенесли их в более защищённое хранилище, провели полный аудит безопасности.

Мы прикладываем все усилия, чтобы остановить распространение похищенных данных: ресурсы злоумышленников, распространявшие их вместе с данными из других источников, которые не имеют отношения к «Яндекс Еде», заблокированы большинством провайдеров на территории России. Некоторые из них удалось разделегировать, что сделало их недоступными по всему миру.

«Яндекс Еда»
  • В конце мая 2022 года исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров-партнёров «Яндекс Еды» и Delivery Club. В «Яндекс Еде» тогда рассказали, что речь о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: данные о курьерах «оказались в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах», новых инцидентов компания не фиксировала.
  • 1 марта сервис сообщил об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, а 22 марта в интернете опубликовали карту с ними. Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд в Москве оштрафовал «Яндекс Еду» на 60 тысяч рублей. В июне сервис добавил функцию удаления данных о заказах.

#новость #яндекседа

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 Revenant

Штраф - 100т.р
Объем слива - 700000 строк
Цена одной строки - 14 копеек.
Вот во сколько государство оценивает персональные данные гражданина.

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Стерлядка Вяленая

Так это норм, инфляция. В прошлые разы паспорт одного гражданина оценивали в 6 копеек))

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умный человек

нихуя, аж 700 тыщ курьеров слили? ебатб

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Бессмысленный спрей

Утечка данных клиентов = 60к₽
Утечка данных курьеров = до 100к₽

Любопытная такса

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Илья Попов

Надо хорошо знать арифметику - минус забыть навсегда, плюс и умножение хорошо, а самое главное уважать деление.

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Пришелец

Один раз не тридвараз?

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Вадим Д.

Тридвараз – он не один, их уйма.

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Александр Голубев

хуйма это точное определение

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Илья Попов

Нет, не уйма, не два три - один раз это 40 раз.😂

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Вадим Д.

«Грозит штраф до 100 тысяч рублей» – это не угроза для Яндекса. Так, мелкий пустячок.
А в свете того, что ещё и за утечки данный клиентов на первый раз просто строго посмотрят – вообще не о чем переживать.

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Илья Попов

🤣 Как для нас одна копейка - они согласны платить каждый день.

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Семен Смирнов

Учитывая что 100% защиты от утечек не существует, о чем кто должен переживать?

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Alexander Mitryashkin

Ага. Аудит безопасности или нормальный спец на месяц стоит дороже. Яндексу дешевле хоть каждый месяц платить такой штраф

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Soulis

Изиест мани оф май лайф (с) РКН

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Иван Каратуев

Грозит. 100к. Перепугались наверное:)

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Рикардо Иванов

Вчерашняя встреча с интернет-гигантами прошла так, не удивлюсь что и этот суд будет таким же.

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Илья Попов
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Yan Pimenov

100 тысяч, бедные Яндекс, как они восстановятся после таких потерь

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Evgeny Bespalov

Дёшево отделались, учитывая базу клиентов и курьеров. На ней можно мошенникам сильно подняться, даже при помощи: "Здравствуйте, это *клиентнейм*? Я вам звоню из ЯндексЕда..." ну и далее сами придумывайте сценарий. Мамонтов много.

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Влад Борщ

Надо открыть спецсчет, комиссия будет меньше, получать будете больше. Открытие счета стоит n тысяч, ваши данные у нас есть, от вас надо только оплату открытия счета в банке партнере и номер паспорта. Первое что пришло в голову)

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Evgeny Bespalov

Неважно. Сработает.
Хоть единороги захватили сервера и требуют выкуп именно от клиентов :)

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Артур Ш

Служба безопасности %банка, младший специалист Мария Александровна. 5 минут назад нам поступила заявка на изменение вашего финансового номера. Производится попытка вывода вашего дохода Яндекс еды на другой счёт. Чтобы обезопасить ваши средства мы открыли секретный счёт и вам нужно перечислить туда 50к. Разглашать третьим лицам подробности звонка запрещено статьей 183 УК РФ. Фиксирую информацию.

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Илья Цыганков

В смысле в суд ? они же извинились ....
(шутка)

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Стерлядка Вяленая

А это не первый ли слив данных курьеров? А то первый слив бесплатно же. Клиентов сливали, а курьеров, кажись, еще нет.

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Александр

Вот только по новостям передали штраф Apple 2 млн. руб. за хранение данных в не России....

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Александр

И при том, что яндекс считается технологической компанией....
С штатом высококвалифицированных программистов!

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Печенька

Штраф за слив данных - 100к
Штраф за неразмещении данных россиян на территории России (для их безопасности, лол) - 2 миллиона

П - приоритеты

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Valeriy Atabekow

Ват не пойму никак, а что и чем ценна курьерская база? На кредит один ответ: моя твоя не понейт. Для: Я звоню вас с Яндекс еда - сценарий вообще тупик, это же не со службы безопасности банка! Это просто слив или взлом , как беспечность Яндекса или предупреждение. Или торгр под прилавком в кулуарах Яндекса.

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Zoringer

Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!

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Firas Hamza

Яндекс такой:

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Илья Попов

Яндекс: - смеётся тот, кто смеётся последним.🤣

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