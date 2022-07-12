Мы прикладываем все усилия, чтобы остановить распространение похищенных данных: ресурсы злоумышленников, распространявшие их вместе с данными из других источников, которые не имеют отношения к «Яндекс Еде», заблокированы большинством провайдеров на территории России. Некоторые из них удалось разделегировать, что сделало их недоступными по всему миру.