Молоко и другие товары Valio сменят название на Viola после ухода финского бренда из России Статьи редакции
На упаковках обещают поменять только логотип.
- Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит местный молочный ассортимент: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметану, творог. Также продолжится производство плавленых сыров, которые выпускаются под этим же брендом, сообщили в компании.
- Узнаваемость бренда Viola в России превышает 87%, объяснили свой выбор в компании. Бренда обновят с августа 2022 года.
- В компании уточнили, что обновление затронет только логотип, дизайн упаковок не изменится. На упаковках плавленых сыров он останется прежним, на товарах молочной продукции и творожных сыров будет новый логотип в синем и белом цветах.
- Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио» — это российское подразделение финской Valio. В марте 2022 года финская компания сообщила об уходе из России, а в апреле — о продаже российского бизнеса производителю колбасы «Велком». Он в том числе получил завод в Подмосковье, где производятся сыры, и права на бренд Viola. Другие молочные продукты выпускаются на предприятиях партнёров.
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"Узнаваемость бренда Viola в России превышает 87%"
Это как? Бренд вроде сейчас только придумали...
Бренду сто лет в обед.
Виола с 90-х в России, а может и раньше. Самый узнаваемый плавленный сыр
Виола старый бренд.
Зумеры…
О, Вы из 13%?
Смешно читать шуткйки либералов над брендом, когда они даже и не подозревают, что он давно существует и создан самой Valio
А мне несмешно от количества людей, в которых ненависть говорит сильнее разума. Там Миша Ходорковский как раз призывает таких россиян к диверсиям на производстве и транспорте.
Либералов? А вы кто тогда?
Я придумал им еще бренды:
OLIVA
VOILA
IVOLA
IVOLGA
как машина волга с креплением для айфона
Узнаваемость бренда Абибас превышает 87% в России
Весь остальной мир ясно дал понять, что российский рынок им совершенно не интересен
Вуаля
Чудеса санкционного маркетинга.
Ну так можно долго играться в анаграммы: IEKA, MiSocroft, Elapp, Avilo, Csioc и т.д.
И только (о чудо чудное!) если переставлять буквы в слове McDonald's получится Вкусно и точка (-:
Ждем следующего президента по фамилии Уитпн
Тупин?
Валио свалио
Сегодня скучное ипсо. "Абибас" и прочие заезженные пластинки.
Выола😂😂😂
Валыо
смышнонымагу
Созвучность? Да
а безлактозное вернут?
Валио уже как-то уходила из РФ? Помните "Валио" -> "тётя Валя"...
Главное чтобы качество продукции не ушло
Оно уйдёт в первую очередь. Вкусно и точка, как пример
У МЗПС Карат есть бренд Violette
Не будет ли здесь конфликта интересов.
Степени смешения нет.
Так и у Valio уже был бренд Viola, ему сто лет в обед. Violette под него и косил, наверное
это разве не одно и то же?
Вот как это считают? Никогда не видел\не слышал опросов.
Ну и отлично, ведь теперь же все продукты Valio будут значительно дешевле, в их стоимости не будет учитываться цена самого бренда. Ведь так?)
Конечно же нет. Как вы такое могли подумать?
И не будут учитывать стандарты качества финской компании. Будете есть хрен знает что за тот же ценник
Обещают много чего, всегда не исполняют. Знаем, видели.
Виола и точка