Еда
Целевой Денис

Молоко и другие товары Valio сменят название на Viola после ухода финского бренда из России Статьи редакции

На упаковках обещают поменять только логотип.

  • Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит местный молочный ассортимент: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметану, творог. Также продолжится производство плавленых сыров, которые выпускаются под этим же брендом, сообщили в компании.
  • Узнаваемость бренда Viola в России превышает 87%, объяснили свой выбор в компании. Бренда обновят с августа 2022 года.
  • В компании уточнили, что обновление затронет только логотип, дизайн упаковок не изменится. На упаковках плавленых сыров он останется прежним, на товарах молочной продукции и творожных сыров будет новый логотип в синем и белом цветах.
  • Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио» — это российское подразделение финской Valio. В марте 2022 года финская компания сообщила об уходе из России, а в апреле — о продаже российского бизнеса производителю колбасы «Велком». Он в том числе получил завод в Подмосковье, где производятся сыры, и права на бренд Viola. Другие молочные продукты выпускаются на предприятиях партнёров.
Источник: «Валио»

#новость #valio

2547 просмотров
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63 комментария
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 Dimitri

"Узнаваемость бренда Viola в России превышает 87%"

Это как? Бренд вроде сейчас только придумали...

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AleXXX

Бренду сто лет в обед.

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Ilgar Dadashov

Виола с 90-х в России, а может и раньше. Самый узнаваемый плавленный сыр

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10 комментариев
Стас Иванов
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2 комментария
Вадим Д.

Виола старый бренд.

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Andre Macareno

Зумеры…

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1 комментарий
Valentin Dombrovsky

О, Вы из 13%?

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Алексей Терно
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Михаил Зеленин

Смешно читать шуткйки либералов над брендом, когда они даже и не подозревают, что он давно существует и создан самой Valio

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Поджог Сараев

А мне несмешно от количества людей, в которых ненависть говорит сильнее разума. Там Миша Ходорковский как раз призывает таких россиян к диверсиям на производстве и транспорте.

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4 комментария
Вячеслав

Либералов? А вы кто тогда?

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Светлана Лабуда

Я придумал им еще бренды:
OLIVA
VOILA
IVOLA

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Илья Ив

IVOLGA
как машина волга с креплением для айфона

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3 комментария
Komorebi

Узнаваемость бренда Абибас превышает 87% в России

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Котик Котиков

Весь остальной мир ясно дал понять, что российский рынок им совершенно не интересен

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Слепой яд

Вуаля

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Andrey Kuznetsov

Чудеса санкционного маркетинга.

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Вадим Д.

Ну так можно долго играться в анаграммы: IEKA, MiSocroft, Elapp, Avilo, Csioc и т.д.
И только (о чудо чудное!) если переставлять буквы в слове McDonald's получится Вкусно и точка (-:

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Drunkenmaasta

Ждем следующего президента по фамилии Уитпн

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Dmitry Pasyutin

Тупин?

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3 комментария
Семен Васильев

Валио свалио

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La Lala

Сегодня скучное ипсо. "Абибас" и прочие заезженные пластинки.

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Lukas Dexter

Выола😂😂😂

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Holy Carrot

Валыо
смышнонымагу

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Юлия Баранова

Созвучность? Да

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ManAtArms

а безлактозное вернут?

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rocket rocket

Валио уже как-то уходила из РФ? Помните "Валио" -> "тётя Валя"...

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Anastasia Doyle

Главное чтобы качество продукции не ушло

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Котик Котиков

Оно уйдёт в первую очередь. Вкусно и точка, как пример

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Сергей Синицын

У МЗПС Карат есть бренд Violette
Не будет ли здесь конфликта интересов.

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Андрей Сергеев

Степени смешения нет.

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Andrey Olenin

Так и у Valio уже был бренд Viola, ему сто лет в обед. Violette под него и косил, наверное

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Андрей Киселев

это разве не одно и то же?

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Стерлядка Вяленая
Узнаваемость бренда Viola в России превышает 87%

Вот как это считают? Никогда не видел\не слышал опросов.

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Армен Арзуманян

Ну и отлично, ведь теперь же все продукты Valio будут значительно дешевле, в их стоимости не будет учитываться цена самого бренда. Ведь так?)

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Someone Young

Конечно же нет. Как вы такое могли подумать?

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1 комментарий
Котик Котиков

И не будут учитывать стандарты качества финской компании. Будете есть хрен знает что за тот же ценник

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Akalaka Rus
На упаковках обещают

Обещают много чего, всегда не исполняют. Знаем, видели.

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Soviet Pooh

Виола и точка

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