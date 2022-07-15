Еда
Замкнутый фитиль

«Яндекс Еда» запустила сервис корпоративного питания Статьи редакции

Первым клиентом стал Ozon.

  • «Яндекс Еда» запустила сервис организации питания для корпоративных сотрудников компаний, пишут «Ведомости». Первым клиентом стал Ozon, организовавший оплату питания для своих сотрудников в микромаркетах, расположенных в московском офисе. У них есть временный лимит, когда они могут тратить деньги и суточный лимит расходов.
  • Заказы можно оформить через специальную программу и приложение, оплата будет проходить по корпоративному счету. Заказать еду можно в ресторанах, столовых и вендинговых автоматах.
  • Готовых решений, позволяющих организовать корпоративное питание сотрудников под ключ, на рынке немного, а те, что есть, не закрывают все потребности клиентов, считают в «Еде».
  • У этого бизнес-направление должна быть хорошая рентабельность за счёт сниженных расходов на маркетинг, считает сооснователь Chibbis Роман Копнин. К тому же сотрудники компаний обедают каждый рабочий день, что обеспечивает высокую возвратность и частотность заказов.
  • В «Еде» считают, что оборот корпоративного направления будет сопоставим с сегментом доставки из магазинов «Яндекс.Еды». В 2021 году этот показатель составил 10,4 млрд рублей.

#новость #яндекседа

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14 комментариев
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 Skyray
Теперь мы сольём данные и у бизнеса

Пояснил Яндекс

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Роман

Вот, что значит репутация. Теперь первая ассоциация с Яндексом - утечка.

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ВК

Только хотел написать то же самое 😁

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Skyray

Тебя зовут ВК, там уже все и так слито

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Vladislav Pechnikov

В голос смеюсь!!))

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Новорег Заблокированный
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Romakov

Вкусно и точка!))

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Vladislav Pechnikov

Интересная новость, буду писать в @Yandex.Eda как теперь попасть в тот пул ресторанов, кафе и вединговых автоматов, с которыми будет работать яндекс.еда в рамках предоставления услуги корпоративного питания?

Хочу подключить свой ресторан!!)

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Террористический турник

b2b - золотая жила, молодцы

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Olga RRR

«К тому же сотрудники компаний обедают каждый рабочий день, что обеспечивает высокую возвратность и частотность заказов.»
Бинго. Отличное исследование, кэп.
На самом деле, всё немного сложнее.

«В «Еде» считают, что оборот корпоративного направления будет сопоставим с сегментом доставки из магазинов «Яндекс.Еды». В 2021 году этот показатель составил 10,4 млрд рублей.»
А знаете почему?
Почему же такой привлекательный рынок до сих пор не освоен малым и средним бизнесом?
Почему сердешные ждали Яндекс?
Почему же никто не накормил офисный планктон раньше? И это при такой привлекательности.
Даже если делать скидку на то, что платно кушают хорошо у нас примерно только в Москве и ещё нескольких городах, рынок, действительно, интересный.
Вопросы риторические, потому что поймут не только те, кто в общепите, но и вообще, занимается бизнесом тут, на этой части суши.
Яндекса на вас нет

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Олег Павлов

Когда пойдут в регионы, будет называться Я.Похавал

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Шамиль Зигантдинов

Повышенный тариф будет в обед?)
А так норм)

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Вадим Д.

Да пора бы уже и ЯндексСлив запустить.
Как я ЯндексGo совместили всякое: такси/доставка, что-то ещё, так и здесь: корпоративное питание, праздники/развлечения, слив данных, сбор подписей за выпас гусей (-:

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Максим Першин

Интересно, сколько это стоит
И какая дневная норма?
Сотрудники пвз будут есть лучше чем пол России?

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