Новыми владельцами кофеен Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский и Тимати Статьи редакции
Кофейни придётся переименовать.
- Об этом сообщил Forbes основатель Pinskiy&Co Антон Пинский. Кроме него и Тимати третьим владельцем станет компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Условия сделки он не раскрыл.
- Он уточнил, что обратился к Starbucks с предложением о сделке ещё в марте. «Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение», — отметил он.
- О том, что новым владельцем кофеен станет Пинский, в начале июля сообщили «Ведомости». Сделку планируют закрыть в 20-х числах июля, говорили источники. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом — но без возможности использовать продукцию и технологии сети.
- Также новому владельцу придётся провести ребрендинг. Например, источники «Известий» говорят, что новым названием может стать VKCoffee. По данным Telegram-канала Mash, новые владельцы получат права аренды на все 130 кофеен, около 2 тысяч сотрудников сохранят свои рабочие места.
- Starbucks объявила об уходе из России 23 мая 2022 года. Компания обещала выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране в течение полугода, а также помочь им с трудоустройством. Всего у Starbucks было 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек. Первая кофейня открылась в Москве в 2007 году.
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ммм Тимати.. VKCoffee..
спасибо, что то не хочется)
да заходи, хлопнем по бургеру
Напоминает 90-е,когда активы Ссср делили между собой.Теперь активы мировых брендов отдают приближённым.
Не хватает ещё рейдерских захватов 🙈
Хлопни Карамель-Макиато за здоровье Собянина!
Руссиано ?
Как, уже бывший, бариста Старбакса хочу поправить, что никакие две тысячи работников свои места уже не сохранят – всех работников увольняют по соглашению сторон с единовременной выплатой. Относительно помещений тоже вопрос, потому что конкретно мою кофейню уже сдали другому арендатору.
VKCoffee
VKoffe))
Зачем вообще нужен Старбакс, который не Старбакс, не использует их культуру и технологии, и называется иначе, то есть не имеет репутационной отвественности. И у руля рэппер. По-моему это провал сразу. В Москве куча место с реально вкусным кофе.
я получил вкус старбакса, смешав MR. VIET и jardin americano в пропорции 4:1
То есть вы хотите чтобы Старбакс остался Старбаксом, но при этом в Москве куча мест с реально вкусным кофе. Получается в Старбакс невкусный кофе, зачем тогда ему оставаться Старбаксом
На смотря на зашкварную репутацию Тимати, будем надеяться, что кофе станет наконец-то вкуснее.
🤣🤣
Угу. Но не дешевле, да?)
Black Starbucks
На логотипе будет Тимати с расставленными ногами как у русалки?
Судя по тому, что в бывшей макдачке теперь не продают картошку.
В новом "старбаксе" тоже что-то пойдёт не так.
Спасибо, теперь знаю куда ходить не нужно.
Поддерживать кровожадного урода мотиваций 0.
Тимати...Господи прости
Это уже не тот Тимати с фабрики
Не фабричный😂
Клиенту который купил кофе,будут набивать татуху теперь 😂
Букву Z на лоб
black star 300bucks
Vкусно и Kофе
VKCoffee? И кого же из них купила VK - Пинского, "Синдику" или расписного друга Путина?
Можно назвать кофейню чёрная обжарка ) зато все будут знать, что речь о кофейни Тимати 😁
Чёрный кофе для чёрных людей с чёрными звездами
Любящим копать тёмной ночью чёрный уголь
Двойной блэк-эспрессо спасает от микробов в горле чтобы были пышными волосы
на груди.
Пинский крутой.
Лол, он уже открыл свой кфс вне блекстара, и что с ним теперь? Так что судьба «вкуса очка» его ждет
На мой взгляд со вкусом очка все будет нормально. В понедельник был в местном (отдельностоящее здание). Народу вагон, хотя это районный мак
Тимати - это что-то новенькое, но, надеюсь, это будет интересный проект)
Тимати привык к лакшери жизни. С музыкой сейчас не очень, но уровень жизни понижать не хочется.
BlackStarbucks
В нашем городе чернобургеры очень недолго продержались и больше 1-2 человек ни разу не видел там, при том, что в соседних заведениях реально сесть и встать негде было.
Если они так же эффективно кофейнями будут заниматься, у этих кофеен нет шанса (-:
Ушлый киберсквоттер зарегал этот ваш vkcoffee (ru и com) ещё в 2019 году.
Не сбылась мечта дизайнера, macbook pro купил, а поработать из Старбакс не успел (в Воронеже его не было, а в РНД только переехал).
Будем VKafe теперь тусить...
Республика Народная Донская?
Давай, здравствуй 🤝
Мять, такое ощущение что это какой-то фетиш у них, придумать максимально всратый нейминг. Даже Ашот шаурмечную более оригинально и круто называет, чем проправительственные чуваки с огромными бюджетами.
ВкусОчка, ВКкофе, испанский стыд... Даже Black Star Bucks звучит лучше чем эта дичь. Даже если сервис реально останется таким же, не захочешь ходить тупо из-за нейминга.
Я тут в Казани недавно попробовал ВкусОчка, реально на старте пытаются держать планку, все весьма годно приготовлено. Ходил бы хоть каждый день, но как название вспомнишь, мять. Даже стыдно рассказывать где был.
Может наконец сделают вкусный кофе
Старбакс был говном, а с тимати будет вообще понос