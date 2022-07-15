Еда
Замкнутый фитиль

Новыми владельцами кофеен Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский и Тимати Статьи редакции

Кофейни придётся переименовать.

  • Об этом сообщил Forbes основатель Pinskiy&Co Антон Пинский. Кроме него и Тимати третьим владельцем станет компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Условия сделки он не раскрыл.
  • Он уточнил, что обратился к Starbucks с предложением о сделке ещё в марте. «Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение», — отметил он.
  • О том, что новым владельцем кофеен станет Пинский, в начале июля сообщили «Ведомости». Сделку планируют закрыть в 20-х числах июля, говорили источники. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом — но без возможности использовать продукцию и технологии сети.
  • Также новому владельцу придётся провести ребрендинг. Например, источники «Известий» говорят, что новым названием может стать VKCoffee. По данным Telegram-канала Mash, новые владельцы получат права аренды на все 130 кофеен, около 2 тысяч сотрудников сохранят свои рабочие места.
  • Starbucks объявила об уходе из России 23 мая 2022 года. Компания обещала выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране в течение полугода, а также помочь им с трудоустройством. Всего у Starbucks было 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек. Первая кофейня открылась в Москве в 2007 году.
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#новость #starbucks

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52 комментария
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 яйцо со шрамом

ммм Тимати.. VKCoffee..
спасибо, что то не хочется)

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Джон Картошкин

да заходи, хлопнем по бургеру

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Andrey Gulevskiy

Напоминает 90-е,когда активы Ссср делили между собой.Теперь активы мировых брендов отдают приближённым.

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Alex Shevchenko

Не хватает ещё рейдерских захватов 🙈

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1 комментарий
Fart Smella
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Невкусно и грустно

Хлопни Карамель-Макиато за здоровье Собянина!

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Василий Степанофф

Руссиано ?

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Zen Slowly

Как, уже бывший, бариста Старбакса хочу поправить, что никакие две тысячи работников свои места уже не сохранят – всех работников увольняют по соглашению сторон с единовременной выплатой. Относительно помещений тоже вопрос, потому что конкретно мою кофейню уже сдали другому арендатору.

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Александр G

VKCoffee

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Alex Shevchenko

VKoffe))

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2 комментария
Konstantin Apostolov

Зачем вообще нужен Старбакс, который не Старбакс, не использует их культуру и технологии, и называется иначе, то есть не имеет репутационной отвественности. И у руля рэппер. По-моему это провал сразу. В Москве куча место с реально вкусным кофе.

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DeepFakescovery channel

я получил вкус старбакса, смешав MR. VIET и jardin americano в пропорции 4:1

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Вячеслав Пономарёв

То есть вы хотите чтобы Старбакс остался Старбаксом, но при этом в Москве куча мест с реально вкусным кофе. Получается в Старбакс невкусный кофе, зачем тогда ему оставаться Старбаксом

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1 комментарий
Protein Wars

На смотря на зашкварную репутацию Тимати, будем надеяться, что кофе станет наконец-то вкуснее.

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Газетный велосипед

🤣🤣

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Виктория Сатылова

Угу. Но не дешевле, да?)

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Artemy

Black Starbucks

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Ярослав

На логотипе будет Тимати с расставленными ногами как у русалки?

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Sergey K

Судя по тому, что в бывшей макдачке теперь не продают картошку.
В новом "старбаксе" тоже что-то пойдёт не так.

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تقي

Спасибо, теперь знаю куда ходить не нужно.
Поддерживать кровожадного урода мотиваций 0.

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sun sun

Тимати...Господи прости

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Граф Монтекристо

Это уже не тот Тимати с фабрики

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Alex Shevchenko

Не фабричный😂

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Lukas Dexter

Клиенту который купил кофе,будут набивать татуху теперь 😂

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Максим Абдрахманов

Букву Z на лоб

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Александр Савкин

black star 300bucks

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JouiLeone

Vкусно и Kофе

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Андрей Мельник

VKCoffee? И кого же из них купила VK - Пинского, "Синдику" или расписного друга Путина?

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Life Expert

Можно назвать кофейню чёрная обжарка ) зато все будут знать, что речь о кофейни Тимати 😁

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Илья Ив

Чёрный кофе для чёрных людей с чёрными звездами
Любящим копать тёмной ночью чёрный уголь

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Илья Ив

Двойной блэк-эспрессо спасает от микробов в горле чтобы были пышными волосы

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Владимир Кондратьев

на груди.

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Ware Wow

Пинский крутой.

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Викентий Котвицкий
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hakhagmon

Лол, он уже открыл свой кфс вне блекстара, и что с ним теперь? Так что судьба «вкуса очка» его ждет

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Звенислав Николаевич

На мой взгляд со вкусом очка все будет нормально. В понедельник был в местном (отдельностоящее здание). Народу вагон, хотя это районный мак

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Юлия Баранова

Тимати - это что-то новенькое, но, надеюсь, это будет интересный проект)

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TLGM x Event

Тимати привык к лакшери жизни. С музыкой сейчас не очень, но уровень жизни понижать не хочется.

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Nick

BlackStarbucks

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Вадим Д.

В нашем городе чернобургеры очень недолго продержались и больше 1-2 человек ни разу не видел там, при том, что в соседних заведениях реально сесть и встать негде было.
Если они так же эффективно кофейнями будут заниматься, у этих кофеен нет шанса (-:

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Слегка Придурковатый

Ушлый киберсквоттер зарегал этот ваш vkcoffee (ru и com) ещё в 2019 году.

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Александр Повольнов

Не сбылась мечта дизайнера, macbook pro купил, а поработать из Старбакс не успел (в Воронеже его не было, а в РНД только переехал).
Будем VKafe теперь тусить...

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Владимир Кондратьев

Республика Народная Донская?

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1 комментарий
Балкон.Ру

Давай, здравствуй 🤝

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Rax034

Мять, такое ощущение что это какой-то фетиш у них, придумать максимально всратый нейминг. Даже Ашот шаурмечную более оригинально и круто называет, чем проправительственные чуваки с огромными бюджетами.

ВкусОчка, ВКкофе, испанский стыд... Даже Black Star Bucks звучит лучше чем эта дичь. Даже если сервис реально останется таким же, не захочешь ходить тупо из-за нейминга.

Я тут в Казани недавно попробовал ВкусОчка, реально на старте пытаются держать планку, все весьма годно приготовлено. Ходил бы хоть каждый день, но как название вспомнишь, мять. Даже стыдно рассказывать где был.

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Дарья Шевченко

Может наконец сделают вкусный кофе

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Name Surname

Старбакс был говном, а с тимати будет вообще понос

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