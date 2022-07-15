Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex продал бизнес в России Статьи редакции
Новым владельцем стала «Агама», которая выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama и «Бухта изобилия».
- Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал своё российское подразделение — ООО «Ортика фрозен фудс», следует из данных «Контур.Фокуса». 11 июля 2022 года владельцем компании стало ООО «Группа компаний Агама».
- Информацию подтвердил источник «Коммерсанта» на рынке, не назвав сумму сделки. В Hortex и «Агаме» комментарии не предоставили.
Hortex считается лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России производство велось на двух партнёрских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии. По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году выручка «Ортика фрозен фудс» выросла на 11%, до 1,1 млрд рублей, чистый убыток — 12 млн рублей.
- Большая часть сырья импортировалась или приобреталась у других производителей. Из-за этого рентабельность заметно снизилась еще после введения в 2014 году Россией в отношении ЕС продуктового эмбарго, отмечает источник издания в отрасли.
«Агама» выпускает рыбные продукты под марками Agama и «Бухта изобилия».
- Неизвестно, получила ли «Агама» право на использование бренда Hortex в России. Опрошенные «Ъ» участники рынка предполагают, что «Агама» сможет пользоваться брендом Hortex до конца 2022 года, а затем ей придётся выпускать овощную и ягодную продукцию под собственным товарным знаком, либо создавать новый бренд.
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Меня больше всего напрягают цены на рыбу. Если не брать селёдку или там какой-нибудь сраный минтай, то это просто пиздец.
В такие моменты радуюсь, что не ем рыбу.
Как оказалось ,все наши крабоделы питались за счет рынка США и Европы, но сейчас то они начнут продавать по выгодной цене в РФ, правда ведь? Да?
Кажется, что это самое простое что мы сможем заменить
Мы гвозди не можем заменить
Ну тут должно быть проще :)
Да не факт что там что-то сильно поменяется и нужно будет реально менять.
Есть некий польский товар, который я регулярно использую. Ближе к апрелю он пропал напрочь, все запасы везде смели. Через 2 месяца появился, теперь его купить даже легче, чем до 24 февраля. По цене немного вырос.
Что интересно, дата производства везде стоит январь 2022...
Палить не буду, нормальной замены не нашёл для себя, истерика на бренд не нужна. Хотя уверен, что процентов 80 на фабрике украинцев работает там (в последние годы на подобных производствах там примерно так уже было)
"Хотя уверен, что процентов 80 на фабрике украинцев работает там" не боитесь отравиться?
Ждём овощи со вкусом рыбы?
Агама такой же упаковщик, как и все остальные, в основном пакуют импортное сырье