Hortex считается лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России производство велось на двух партнёрских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии. По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году выручка «Ортика фрозен фудс» выросла на 11%, до 1,1 млрд рублей, чистый убыток — 12 млн рублей.