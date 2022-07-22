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«Ъ»: В России сократился выпуск жвачки Orbit — из-за санкций не хватает компонентов для её производства Статьи редакции

Компания сократит ассортимент.

  • У Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, которую выпускают на фабрике в Петербурге, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Проблемы вызваны отсутствием поставок импортных ингредиентов и изменениями в цепочке поставок.
  • Mars предупредил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину ассортимента и до конца июля — вторую половину. В сети «Верный» пояснили, что компания объяснила ограничения логистическими проблемами — она не может привезти основной ингредиент для изготовления продукта. Mars пообещал через неделю проинформировать партнера о дальнейшем развитии ситуации.
  • Источник газеты в компании пояснил, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она попала под санкции.
  • На Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России, сообщил источник «Коммерсанта» в рознице. Оставшаяся доля приходится на Dirol и Mentos. В компаниях не ответили на вопросы о возможных сложностях с поставками.
  • 10 марта Mars сообщил, что приостанавливает инвестиции в российские проекты, а также рекламные кампании в стране. На следующий день корпорация заявила, что прекращает также экспорт и импорт своей продукции в Россию. Mars уточнил, что локальное производство продолжит работу.

#новость #orbit

1998 просмотров
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75 комментариев
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 Alex Shevchenko

Гудрон и точка 😁

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Adren Incse

Ураа, меньше говна на прилавках

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Ivan Gromov

Диды замазку жевали, и мы пожуем

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4 комментария
Василий Степанофф

Жаль только количество говна в голове у таких как ты только увеличивается

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Проектный единорожек88

Ура меньше всего на прилавках...
Ура меньше прилавков...
Ура...

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Начальный щит
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Довольный фонарь

Это же сарказм, да?

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3 комментария
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1. Изначально жвачка делалась из натуральных веществ (смолы деревьев, живицы, каучука, воска), которые подвергаются биоразложению. Современная жвачка состоит из синтетических неразлагаемых материалов, с добавлением подсластителей, красителей и ароматизаторов.
2. Это одна из самых популярных привычек человечества. 560 000 тонн жвачки жители земли жуют каждый год, По массе это примерно 112 000 слонов. В России аналогичный показатель – 28 тысяч тонн, то есть «всего-то» 5600 слонов. Также проблемой является одноразовая неперерабатываемая упаковка жвачки, которая тоже чаще всего попадает не в мусорку, а просто бросается на улице.
3. Существуют возможности переработки жвачки в полезные товары. Изобретатель Анна Баллас (Anna Bullus) из Лондона придумала, как из использованной жевательной резинки получать полимер, из которого можно производить в детские игрушки, футляры для сотовых телефонов, даже беговые дорожки и шины. Но для этого сырье должно собираться в отдельные контейнеры. Такие можно иногда встретить в европейских городах, но все ли ими пользуются? И не попадает ли туда другой мусор?
4. Жвачки очень сложно отчистить от тротуаров. Очистка от жвачки стоит бюджету городов в разы больше, чем стоимость самой жвачки в магазине. Ежегодно правительство Англии тратит 150 миллионов фунтов стерлингов на уборку улиц Лондона от жвачки, а в Великобритании и Германии – по 300 и 900 миллионов евро соответственно. В Китае во время национального праздника на главной площади Пекина Тяньаньмэнь туристами были выплюнуты ни много ни мало 600 тысяч жвачек. Очистка площади стоила городу 120 тысяч долларов.
5. Эксперты-орнитологи заявляют, что поедание птицами жвачки маловероятно, но если небольшой кусочек жвачки все же будет проглочен, это то же самое, как и если люди проглатывают жвачку. Маленькие птицы могут «прилипнуть» к жвачке, такие случаи неоднократно отмечались ветеринарами и пользователями соцсетей. Однако жвачка может быть опасна для собак – сахарозаменитель ксилитол для них ядовит.
6. 2 компании – Cadbury и Wrigley's контролируют 60% мирового рынка. Резиновую основу для большинства брендов делает Goodyear, производитель шин.
7. Производители жвачки не занимаются какими-либо исследованиями по влиянию жвачки на окружающую среду.
8. Привычка жвать жвачку не является жизненно важной. Многие исследователи, стоматологи и другие врачи говорят о ее бесполезности или даже вреде для организма.
9. Существуют экологичные жвачки, например, на основе сосновой смолы, живицы, либо просто в виде жевательных конфет, которые полностью разжевываются или рассасываются
10. Для того, чтобы освежить дыхание, вообще не требуется жвачка. Это легко сделать, пожевав листик мяты или петрушки (легко выращивается на обычном подоконнике), или выпив зеленый чай. Кроме того, прекрасно справятся с неприятным запахом изо рта гвоздика, розмарин, кардамон и другие специи.

https://moseco.livejournal.com/203487.html

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Антон Большаков

Вывод - не ешь жвачку, спаси слона )

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Евгений Старцев

А с чупа-чупсами как дела?

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Вася Пражкин

И без них скоро будут сосать

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7 комментариев
Alex R

Есть отечественные петушки

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3 комментария
К М

Нафиг заморское фуфло, у нас есть патриотичный меч-леденец

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2 комментария
Псков Бурито
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Пришелец

Классная штука! Ей бы маркетинг нормальный.

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3 комментария
Константин Лазаренко

ООО, чувствую дыхание российского величия

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Екатерина Продавцова
ООО, чувствую дыхание российского величия

Оставить ООО «Дыхание российского величия» и мы нашли назву под чем торговать гудроном (или для ОПГ тоже подойдёт )

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2 комментария
Efrem Neh

ну да, "за что отцы ссср продали?! теперь и жвачки нет", вот ведь зрада, как же мы теперь...

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Chapaka

Пэдра из лунапарка 😎

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Псков Бурито
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2 комментария
Alexey QuQu

Она жуёт свой орбит без сахара

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Vitaliy Kovalev

Она жуёт свой орбит без импортных ингредиентов

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1 комментарий
Henry Hetz

"Готовьтесь жевать смолу"

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Galia Perekrestova

Можно смолу с вишневых деревьев жевать

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Remedios

ага и гудрон тоже можно

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Пришелец

С хвойных тоже.
Кроме шуток хороший продукт, кстати, полезный.

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Александр Соколов

Потом за мед с медведями пиздиться начнут)

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Виталий Сорокин

Что там Ригли говорит?

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Василий Степанофф

Ригли говорит сперминт вам

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Mitya Brik

Можно кору жевать

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Efrem Neh

Орбит "Сочный гудрон"

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Василий Степанофф
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Ащьф Лштшфум

все дружно вспомним детство и черные жвачки из коры березы ))
а вместо колы березовый сок, а вместо адидаса лапти, а вы говорите импортозамещение не работает

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Никита Пономарев

мы еще жевали молодые усики винограда

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andrey adamovich

Нужно взять пример со Сбера: собирать использованные жвачки и перерабатывать для вторичного применения.

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К М

Обезораживать можно бензином и ацетоном

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ATM-Tech

Гениальное решение!

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Mr Black

Скоро воду газированную из-за санкций перестанут походу производить,газа не будет😂

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Проектный единорожек88

Газа хватит всем! Мы нагазуем...

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Дмитрий Т.

Не в россии а в мире

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К М

Березовую смолу же можно жевать. Какие ваши доказательства?

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1E0P4RD

Странно что нет таких новостей от Dirol ведь у них жвачка по вкусу и консистенции абсолютно одинаковая

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Слегка Придурковатый

А её разве не из нефти делают?

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Маньяна Туморова

Организовать прием жеваной в повторную переработку. Студенты и школьники получат дополнительный заработок, отдирая ископаемые запасы под столами и партами.

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Проектный единорожек88

Сгорбит всё...

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Проектный единорожек88

Ой...ORBIT всё...

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Zmey007

Уже пропадает с полок. Остаётся только мерзкий дирол.

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Chapaka

Писец. Мы все помрем от дирола

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