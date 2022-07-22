«Ъ»: В России сократился выпуск жвачки Orbit — из-за санкций не хватает компонентов для её производства Статьи редакции
Компания сократит ассортимент.
- У Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, которую выпускают на фабрике в Петербурге, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Проблемы вызваны отсутствием поставок импортных ингредиентов и изменениями в цепочке поставок.
- Mars предупредил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину ассортимента и до конца июля — вторую половину. В сети «Верный» пояснили, что компания объяснила ограничения логистическими проблемами — она не может привезти основной ингредиент для изготовления продукта. Mars пообещал через неделю проинформировать партнера о дальнейшем развитии ситуации.
- Источник газеты в компании пояснил, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она попала под санкции.
- На Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России, сообщил источник «Коммерсанта» в рознице. Оставшаяся доля приходится на Dirol и Mentos. В компаниях не ответили на вопросы о возможных сложностях с поставками.
- 10 марта Mars сообщил, что приостанавливает инвестиции в российские проекты, а также рекламные кампании в стране. На следующий день корпорация заявила, что прекращает также экспорт и импорт своей продукции в Россию. Mars уточнил, что локальное производство продолжит работу.
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Гудрон и точка 😁
Ураа, меньше говна на прилавках
Диды замазку жевали, и мы пожуем
Жаль только количество говна в голове у таких как ты только увеличивается
Ура меньше всего на прилавках...
Ура меньше прилавков...
Ура...
Это же сарказм, да?
1. Изначально жвачка делалась из натуральных веществ (смолы деревьев, живицы, каучука, воска), которые подвергаются биоразложению. Современная жвачка состоит из синтетических неразлагаемых материалов, с добавлением подсластителей, красителей и ароматизаторов.
2. Это одна из самых популярных привычек человечества. 560 000 тонн жвачки жители земли жуют каждый год, По массе это примерно 112 000 слонов. В России аналогичный показатель – 28 тысяч тонн, то есть «всего-то» 5600 слонов. Также проблемой является одноразовая неперерабатываемая упаковка жвачки, которая тоже чаще всего попадает не в мусорку, а просто бросается на улице.
3. Существуют возможности переработки жвачки в полезные товары. Изобретатель Анна Баллас (Anna Bullus) из Лондона придумала, как из использованной жевательной резинки получать полимер, из которого можно производить в детские игрушки, футляры для сотовых телефонов, даже беговые дорожки и шины. Но для этого сырье должно собираться в отдельные контейнеры. Такие можно иногда встретить в европейских городах, но все ли ими пользуются? И не попадает ли туда другой мусор?
4. Жвачки очень сложно отчистить от тротуаров. Очистка от жвачки стоит бюджету городов в разы больше, чем стоимость самой жвачки в магазине. Ежегодно правительство Англии тратит 150 миллионов фунтов стерлингов на уборку улиц Лондона от жвачки, а в Великобритании и Германии – по 300 и 900 миллионов евро соответственно. В Китае во время национального праздника на главной площади Пекина Тяньаньмэнь туристами были выплюнуты ни много ни мало 600 тысяч жвачек. Очистка площади стоила городу 120 тысяч долларов.
5. Эксперты-орнитологи заявляют, что поедание птицами жвачки маловероятно, но если небольшой кусочек жвачки все же будет проглочен, это то же самое, как и если люди проглатывают жвачку. Маленькие птицы могут «прилипнуть» к жвачке, такие случаи неоднократно отмечались ветеринарами и пользователями соцсетей. Однако жвачка может быть опасна для собак – сахарозаменитель ксилитол для них ядовит.
6. 2 компании – Cadbury и Wrigley's контролируют 60% мирового рынка. Резиновую основу для большинства брендов делает Goodyear, производитель шин.
7. Производители жвачки не занимаются какими-либо исследованиями по влиянию жвачки на окружающую среду.
8. Привычка жвать жвачку не является жизненно важной. Многие исследователи, стоматологи и другие врачи говорят о ее бесполезности или даже вреде для организма.
9. Существуют экологичные жвачки, например, на основе сосновой смолы, живицы, либо просто в виде жевательных конфет, которые полностью разжевываются или рассасываются
10. Для того, чтобы освежить дыхание, вообще не требуется жвачка. Это легко сделать, пожевав листик мяты или петрушки (легко выращивается на обычном подоконнике), или выпив зеленый чай. Кроме того, прекрасно справятся с неприятным запахом изо рта гвоздика, розмарин, кардамон и другие специи.
https://moseco.livejournal.com/203487.html
Вывод - не ешь жвачку, спаси слона )
А с чупа-чупсами как дела?
И без них скоро будут сосать
Есть отечественные петушки
Нафиг заморское фуфло, у нас есть патриотичный меч-леденец
Классная штука! Ей бы маркетинг нормальный.
ООО, чувствую дыхание российского величия
Оставить ООО «Дыхание российского величия» и мы нашли назву под чем торговать гудроном (или для ОПГ тоже подойдёт )
ну да, "за что отцы ссср продали?! теперь и жвачки нет", вот ведь зрада, как же мы теперь...
Пэдра из лунапарка 😎
Она жуёт свой орбит без сахара
Она жуёт свой орбит без импортных ингредиентов
"Готовьтесь жевать смолу"
Можно смолу с вишневых деревьев жевать
ага и гудрон тоже можно
С хвойных тоже.
Кроме шуток хороший продукт, кстати, полезный.
Потом за мед с медведями пиздиться начнут)
Что там Ригли говорит?
Ригли говорит сперминт вам
Можно кору жевать
Орбит "Сочный гудрон"
все дружно вспомним детство и черные жвачки из коры березы ))
а вместо колы березовый сок, а вместо адидаса лапти, а вы говорите импортозамещение не работает
мы еще жевали молодые усики винограда
Нужно взять пример со Сбера: собирать использованные жвачки и перерабатывать для вторичного применения.
Обезораживать можно бензином и ацетоном
Гениальное решение!
Скоро воду газированную из-за санкций перестанут походу производить,газа не будет😂
Газа хватит всем! Мы нагазуем...
Не в россии а в мире
Березовую смолу же можно жевать. Какие ваши доказательства?
Странно что нет таких новостей от Dirol ведь у них жвачка по вкусу и консистенции абсолютно одинаковая
А её разве не из нефти делают?
Организовать прием жеваной в повторную переработку. Студенты и школьники получат дополнительный заработок, отдирая ископаемые запасы под столами и партами.
Сгорбит всё...
Ой...ORBIT всё...
Уже пропадает с полок. Остаётся только мерзкий дирол.
Писец. Мы все помрем от дирола