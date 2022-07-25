«Мы не только повторим, но и превзойдём успех McDonald's в России» Статьи редакции
Главное из интервью РБК с главой «Вкусно — и точка» Олегом Пароевым — о дефиците картошки фри, аналогах «Биг Мака» и «Макфлури» и росте цен в меню.
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Как придумывали название и приняли критику
- Среди альтернативных названий были «И только так», «Так просто», «Гранд фри». Уходить «в англицизмы» компания не хотела, поэтому обсудила «русскоязычные» версии вместе с акционером Александром Говором и утвердила окончательный вариант «буквально за день до открытия». Она ожидала волну негатива и знала: «с каким бы названием она ни вышла, оно всё равно выглядело бы блёкло».
- За похожее название со «Вкусно — и точка» хотел судиться фастфуд из Владивостока «Еда и точка». Пароев говорит, что компания перед перезапуском изучила рынок, проконсультировалась с юристами и только после этого подавала заявку в «Роспатент». Сейчас она общается с Владивостоком: разговоры «вялотекущие», но угрозу друг другу компании не представляют.
Что будет с «Биг Маком», «Макфлурри», «Хэппи Милом» и Coca-Cola
- В производстве «Биг Мака» основная задача — заменить оригинальный «макдональдсовский» соус. Компания должна использовать другие ингредиенты, но при этом хочет сохранить вкус классического продукта американской сети.
- При изготовлении десерта «Макфлурри» McDonald's использует запатентованную технологию — флуринг: это «проворачивание ложки в мороженом». Пароев говорит, что «Вкусно — и точка» представит аналог «в самое ближайшее время».
- Компания хочет продавать детские наборы вроде «Хэппи Мила», но пока есть проблемы с договорами «на франшизу мультипликационных героев». Многие из них — герои фильмов из «недружественных» стран, которые не спешат сотрудничать, поэтому «Вкусно — и точка» присматривается в том числе к российским персонажам.
- Работа по замене Coca-Сola «идёт», как и тендер, так что «Черноголовка» — по-прежнему лишь один из потенциальных поставщиков. Пива, несмотря на слухи, тоже не будет: это не условие американской корпорации, а принципиальная позиция российской компании.
Откуда проблемы с картофелем
98% ингредиентов McDonald's закупал у российских производителей, но 8 июля во «Вкусно — и точка» сообщили, что в части ресторанов из меню уберут картофель фри. Пароев говорит, что местное производство действительно развивали, но есть несколько проблем:
- Когда McDonald's приостановила свою деятельность, поставщик продал законтрактованные для ресторанов сети запасы конкурентам.
- Сами конкуренты до этого закупали картофель за рубежом, но теперь иностранные поставщики отказались сотрудничать с Россией.
- В стране неурожай необходимого сорта картофеля.
До конца августа компания вынуждена жить на небольших запасах и нормировать распределение картофеля по предприятиям, но с новым урожаем — с сентября — «всё вернётся на круги своя».
Почему выросли цены
- С февраля цены действительно немного подросли, но только потому, что поднялась стоимость закупок, и они всё равно меньше, чем у конкурентов. Относительно сдержать цены помогла «система, которую строили больше 30 лет».
- Некоторые проблемы «имели место быть» — например, падение вентиляционной решётки. Но большая часть жалоб — это «фейки» из Telegram-каналов, которые «гонят негатив», говорит Пароев.
- По словам Пароева, контроль качества во «Вкусно — и точка» не ниже, а даже выше, чем был в McDonald's. Компания не считает, что жалобы «носят массовый характер», но проверяет каждую и «пытается работать на опережение». Например, официальных обращений по поводу плесени не поступало, но руководство попросило ужесточить контроль за продукцией от поставщика.
Что с арендными преференциями
- После закрытия McDonald's в СМИ стали появляться рассуждения о том, что у американской сети были «преференции по аренде». Пароев отказывается использовать понятие «преференции» и называет это взаимовыгодным решением. McDonald's платила процент от оборота, так что у арендодателей был «хороший мотиватор» быть заинтересованными в росте продаж.
Какие отношения у «Вкусно — и точка» с McDonald's
- Никаких деловых связей с американской компанией у российской нет.
- Есть ограничения, которые McDonald's выдвинула при уходе. Они касаются только рецептуры, названий, а также торговых марок и корпоративных цветов. «Вкусно — и точка» против них не идёт.
Что с зарплатами и сокращениями
- На конец июля компании предстоит открыть ещё около 500 заведений. Если сотрудники в простое, она продолжает выплачивать им среднюю заработную плату, «как если бы они полноценно работали».
- Часть сотрудников ушла в другой общепит и торговлю, но сама «Вкусно — и точка» никого не увольняла и вдобавок ко всему наняла ещё около 9000 новых работников. Пароев отмечает, что новости о зарплатных сокращениях — тоже «фейк». Компании просто невыгодно экономить на сотрудниках, потому что тогда придётся постоянно инвестировать в обучение новых.
Кто помог «Вкусно — и точка» деньгами, когда McDonald's ушла
- На первых порах простаивающий бизнес поддерживала McDonald's. Уже после в него инвестировал Александр Говор: он помог «закрыть старые проблемы и расплатиться с долгами, которые корпорация не могла выплатить». Суммы не разглашаются.
- Интерес к компании проявляют и другие инвесторы, но, согласно текущей стратегии, Говор останется единственным акционером. Он же участвует в принятии стратегически важных решений. Предложения сторонних вкладчиков компания готова рассмотреть, но «в смежных бизнесах».
Какие задачи сейчас основные
- Открыть все 850 заведений до сентября включительно, выпустить брендированную упаковку, разобраться со всеми вывесками, а также вернуть привычное гостям меню и самих гостей тоже.
- Запустить доставку в конце августа-начале сентября. Компания могла сделать это раньше, но решила вместо этого открыть побольше заведений.
- В 2023 году достичь результатов McDonald's за 2021 год — тогда оборот у американской сети в России составил значительно больше 100 млрд рублей.
Пусть расскажет, как логотип придумывали
https://www.printmag.com/branding-identity-design/were-pretty-sure-weve-seen-this-russian-mcdonalds-logo-before/
Фантазёр.
Там владелец - эталонный крепкий хозяйственник поэтому какие к чертям англицизмы. Это мы еще легко отделались с названием. Вкус очка