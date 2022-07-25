{"id":13547,"url":"\/distributions\/13547\/click?bit=1&hash=36c198a54aaad7245c29aaf9c3f5cb243ff69a3967252827cdce13afb3831e09","title":"\u041c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441 \u043e\u043f\u044b\u0442\u043e\u043c \u043e\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u043b\u0435\u0442 \u0436\u0434\u0443\u0442 \u0432 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb","buttonText":"\u041e, \u044d\u0442\u043e \u044f","imageUuid":"7e9bfe48-9d9a-5043-9045-61b53a77a280","isPaidAndBannersEnabled":false}
Еда
Полина Лааксо

«Мы не только повторим, но и превзойдём успех McDonald's в России» Статьи редакции

Главное из интервью РБК с главой «Вкусно — и точка» Олегом Пароевым — о дефиците картошки фри, аналогах «Биг Мака» и «Макфлури» и росте цен в меню.

122 просмотров
Олег Пароев

Как придумывали название и приняли критику

  • Среди альтернативных названий были «И только так», «Так просто», «Гранд фри». Уходить «в англицизмы» компания не хотела, поэтому обсудила «русскоязычные» версии вместе с акционером Александром Говором и утвердила окончательный вариант «буквально за день до открытия». Она ожидала волну негатива и знала: «с каким бы названием она ни вышла, оно всё равно выглядело бы блёкло».
  • За похожее название со «Вкусно — и точка» хотел судиться фастфуд из Владивостока «Еда и точка». Пароев говорит, что компания перед перезапуском изучила рынок, проконсультировалась с юристами и только после этого подавала заявку в «Роспатент». Сейчас она общается с Владивостоком: разговоры «вялотекущие», но угрозу друг другу компании не представляют.

Что будет с «Биг Маком», «Макфлурри», «Хэппи Милом» и Coca-Cola

  • В производстве «Биг Мака» основная задача — заменить оригинальный «макдональдсовский» соус. Компания должна использовать другие ингредиенты, но при этом хочет сохранить вкус классического продукта американской сети.
  • При изготовлении десерта «Макфлурри» McDonald's использует запатентованную технологию — флуринг: это «проворачивание ложки в мороженом». Пароев говорит, что «Вкусно — и точка» представит аналог «в самое ближайшее время».
  • Компания хочет продавать детские наборы вроде «Хэппи Мила», но пока есть проблемы с договорами «на франшизу мультипликационных героев». Многие из них — герои фильмов из «недружественных» стран, которые не спешат сотрудничать, поэтому «Вкусно — и точка» присматривается в том числе к российским персонажам.
  • Работа по замене Coca-Сola «идёт», как и тендер, так что «Черноголовка» — по-прежнему лишь один из потенциальных поставщиков. Пива, несмотря на слухи, тоже не будет: это не условие американской корпорации, а принципиальная позиция российской компании.

Откуда проблемы с картофелем

98% ингредиентов McDonald's закупал у российских производителей, но 8 июля во «Вкусно — и точка» сообщили, что в части ресторанов из меню уберут картофель фри. Пароев говорит, что местное производство действительно развивали, но есть несколько проблем:

  • Когда McDonald's приостановила свою деятельность, поставщик продал законтрактованные для ресторанов сети запасы конкурентам.
  • Сами конкуренты до этого закупали картофель за рубежом, но теперь иностранные поставщики отказались сотрудничать с Россией.
  • В стране неурожай необходимого сорта картофеля.

До конца августа компания вынуждена жить на небольших запасах и нормировать распределение картофеля по предприятиям, но с новым урожаем — с сентября — «всё вернётся на круги своя».

Почему выросли цены

  • С февраля цены действительно немного подросли, но только потому, что поднялась стоимость закупок, и они всё равно меньше, чем у конкурентов. Относительно сдержать цены помогла «система, которую строили больше 30 лет».

Что за жалобы на булочки с плесенью и падающие на голову решётки

  • Некоторые проблемы «имели место быть» — например, падение вентиляционной решётки. Но большая часть жалоб — это «фейки» из Telegram-каналов, которые «гонят негатив», говорит Пароев.

Бывают случаи, когда путают продукцию. Забывают положить котлету в бутерброд. Ну что сказать, мы [за 30 дней] предоставили 20 млн бутербродов. [Человеческий фактор], да. И сколько было обращений по тому или иному случаю сколько было информации в соцсетях — это несравнимо с 20 млн.

Олег Пароев
  • По словам Пароева, контроль качества во «Вкусно — и точка» не ниже, а даже выше, чем был в McDonald's. Компания не считает, что жалобы «носят массовый характер», но проверяет каждую и «пытается работать на опережение». Например, официальных обращений по поводу плесени не поступало, но руководство попросило ужесточить контроль за продукцией от поставщика.

Что с арендными преференциями

  • После закрытия McDonald's в СМИ стали появляться рассуждения о том, что у американской сети были «преференции по аренде». Пароев отказывается использовать понятие «преференции» и называет это взаимовыгодным решением. McDonald's платила процент от оборота, так что у арендодателей был «хороший мотиватор» быть заинтересованными в росте продаж.

По результатам 2021 года мы были больше, чем Burger King и KFC вместе взятые. Благодаря этому могли устанавливать низкий процент от оборота. Сторонние наблюдатели сделали вывод, что это низкая арендная плата, но это были значимые деньги.

У нас были определенные преференции... Не преференции, наверное, а условия — несколько ниже рыночных — с определёнными торговыми центрами, где мы были генераторами трафика. Это правда.

И мы считаем, что иметь нас в торговом центре по-прежнему выгодно: если не мы, то кто притянет такое количество потребителей?

Олег Пароев

Какие отношения у «Вкусно — и точка» с McDonald's

  • Никаких деловых связей с американской компанией у российской нет.
  • Есть ограничения, которые McDonald's выдвинула при уходе. Они касаются только рецептуры, названий, а также торговых марок и корпоративных цветов. «Вкусно — и точка» против них не идёт.

Что с зарплатами и сокращениями

  • На конец июля компании предстоит открыть ещё около 500 заведений. Если сотрудники в простое, она продолжает выплачивать им среднюю заработную плату, «как если бы они полноценно работали».
  • Часть сотрудников ушла в другой общепит и торговлю, но сама «Вкусно — и точка» никого не увольняла и вдобавок ко всему наняла ещё около 9000 новых работников. Пароев отмечает, что новости о зарплатных сокращениях — тоже «фейк». Компании просто невыгодно экономить на сотрудниках, потому что тогда придётся постоянно инвестировать в обучение новых.

Кто помог «Вкусно — и точка» деньгами, когда McDonald's ушла

  • На первых порах простаивающий бизнес поддерживала McDonald's. Уже после в него инвестировал Александр Говор: он помог «закрыть старые проблемы и расплатиться с долгами, которые корпорация не могла выплатить». Суммы не разглашаются.
  • Интерес к компании проявляют и другие инвесторы, но, согласно текущей стратегии, Говор останется единственным акционером. Он же участвует в принятии стратегически важных решений. Предложения сторонних вкладчиков компания готова рассмотреть, но «в смежных бизнесах».

Какие задачи сейчас основные

  • Открыть все 850 заведений до сентября включительно, выпустить брендированную упаковку, разобраться со всеми вывесками, а также вернуть привычное гостям меню и самих гостей тоже.
  • Запустить доставку в конце августа-начале сентября. Компания могла сделать это раньше, но решила вместо этого открыть побольше заведений.
  • В 2023 году достичь результатов McDonald's за 2021 год — тогда оборот у американской сети в России составил значительно больше 100 млрд рублей.

Я рассчитываю на то, что мы не только повторим, но и превзойдем успех McDonald's в России.

[Отстраивать самостоятельный бренд] мы планируем, но для нас важно создать преемственность. У нас остались те же стандарты качества, та же вкусная продукция, та же система оценки отбора поставщиков, те же доступные цены, та же атмосфера.

Всё то лучшее, что мы наработали здесь за 30 лет, мы естественно сохраним. Конечно, будут вещи, которые будем добавлять и немного менять, но наше ядро останется таким же.

Олег Пароев

#вкусноиточка #mcdonalds

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Алексей Репетунов

Пусть расскажет, как логотип придумывали
https://www.printmag.com/branding-identity-design/were-pretty-sure-weve-seen-this-russian-mcdonalds-logo-before/

We’re Pretty Sure We’ve Seen This Russian…
While critics have noted the design’s similarity to a couple of well-known logos, its most uncanny…
www.printmag.com
Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

Фантазёр.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Popov

Там владелец - эталонный крепкий хозяйственник поэтому какие к чертям англицизмы. Это мы еще легко отделались с названием. Вкус очка

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
null