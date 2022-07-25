По результатам 2021 года мы были больше, чем Burger King и KFC вместе взятые. Благодаря этому могли устанавливать низкий процент от оборота. Сторонние наблюдатели сделали вывод, что это низкая арендная плата, но это были значимые деньги.

У нас были определенные преференции... Не преференции, наверное, а условия — несколько ниже рыночных — с определёнными торговыми центрами, где мы были генераторами трафика. Это правда.

И мы считаем, что иметь нас в торговом центре по-прежнему выгодно: если не мы, то кто притянет такое количество потребителей?