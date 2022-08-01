Производитель чая Lipton и Brooke Bond объявил об уходе из России Статьи редакции
Единственную фабрику, вероятно, закроют.
- Чайная компания Ekaterra свернёт свой бизнес в России, поскольку «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать его», сообщила компания «Известиям».
- В Ekaterra уточнили vc.ru, что у компании была одна чаеразвесочная фабрика в Санкт-Петербурге, где производилась чайная продукция Lipton, Saito и Brooke Bond. К концу 2022 года производство товаров этих брендов остановят, после чего прекратят их продажу и дистрибуцию. Других брендов у Ekaterra в России нет.
- После завершения производства здание фабрики, скорее всего, закроют, но рассматриваются и другие варианты, добавили в компании. Все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объёме. Второе здание фабрики по производству бытовой химии и косметики Unilever продолжит работать в штатном режиме.
- Холодные чаи Lipton разливала в России PepsiCo. В марте 2022-го компания сообщила, что приостановит инвестиции и продажу напитков в стране, но продолжит производить товары первой необходимости. В июле «Фонтанка» со ссылкой на ритейлеров писала, что PepsiCo начала поставки сетям своей новой линейки.
- Осенью 2021 года Unilever объявила о продаже Ekaterra, в том числе бренда Lipton и Brooke Bond, инвестиционно-консалтинговой компании CVC Capital за €4,5 млрд. Сделку закрыли в июле 2022-го.
- В апреле 2020-го Unilever отказалась от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond, оставив чай в пакетиках.
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воспоминания из детства?
Как жаль, придётся покупать пыль в пакетиках у другого бренда. Ну или начать пить нормальный чай
самое интересное, что из-за ухода этой компании вы обеднеете и начнете пить чай еще хуже
Вообще у липтона есть годный листовой чай. В пакетах у всех отстой, в пирамидках чуть лучше. Но уже много лет назад перешёл на листовой и кайфую.
Иван-чай?
Мастера делать чай из пыли.
перешел на казахский чай, Джамбо, аламан, - красота и вкуснота!
причем до санкций, - просто он вкуснее
" - у меня 2 новости: плохая и хорошая
- плохая в том, что есть нечего и придётся жрать коровье дерьмо
- хорошая в том, что коровьего дерьма много!"
Я из Казахстана и даже не знаю такие. Из наших Пиала - самый лучший ИМХО.
Одни из худших чайных брендов на полках
Тут две потери - рабочие места и инвестиции, сам по себе продукт был, ну так себе (субъективно конечно).
Продолжу пить свой Азерчай
Всё перейдёт в руки успешных топ-менеджеров за пару евро.
Пусть иван-чай пьют. Скрепно. И травы собирают в лесах. Пока это бесплатно.
Запасы назапасал, в марте еще, чай Ричард.
то ли чай липтон раньше был вкуснее то ли я был моложе,но сейчас я этот "чай" пить не могу:D
Ахмад Ти вкуснее был всегда, по мне
Как приятно видеть, что больше и больше любителей стабильности будут вышвырнуты на улицы, а государство по-пацански вытащит последнюю мелочевку из их дырявых кармашков, не простив ни одной задолженности. Есть ли у меня к ним хоть капля сострадания? Нет. Каждый получает то, что он заслуживает. И понимание всего лучше доходит через деньги, а вернее через их отсутствие.
Наконец-то окно возможностей для стартапов.. Пакетик чая по подписке.
Пакетик кипрея.
Скачай чай через торрент, так скоро будет(
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"Пакетик не выбрасывайте!"
ой как жаль.
Золотая чаша, Золотая
Наполняет ароматом чая
Дом в котором счастье обитает,
Золотая чаша, Золотая…
и тот самый пакетик, лежащий с 2017 года
наконец-то мое время пришло!
вот и понятно почему бизнес запасается снеками и т д ,нельзя знать сегодня есть липтон завтра может не быть
Давно беру только настоящий чай на вес. Пакеты просто, но не вкусно
Пришло твое время
Может уже пора обратить внимание на травяные чаи? https://zeleniy.club/500856/
Можно поздравить СДС-Фудс.
Азерчай норм
принцесса Нури радостно потирает ручки
Да чтож случилось-то такое, а?
Липтон же на Ланке свой чай ростит, видели чо тама?
Китай и Ланка нас спасут ;-)
((((((((
Пока Лисму можно заваривать 10 раз, проживем как-нибудь и без этих ваших Липтонов.
Главное, чтобы легенда не ушла.
Чай, индийский чай!