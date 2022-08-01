Еда
Кадровый вентилятор

Производитель чая Lipton и Brooke Bond объявил об уходе из России Статьи редакции

Единственную фабрику, вероятно, закроют.

  • Чайная компания Ekaterra свернёт свой бизнес в России, поскольку «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать его», сообщила компания «Известиям».
  • В Ekaterra уточнили vc.ru, что у компании была одна чаеразвесочная фабрика в Санкт-Петербурге, где производилась чайная продукция Lipton, Saito и Brooke Bond. К концу 2022 года производство товаров этих брендов остановят, после чего прекратят их продажу и дистрибуцию. Других брендов у Ekaterra в России нет.
  • После завершения производства здание фабрики, скорее всего, закроют, но рассматриваются и другие варианты, добавили в компании. Все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объёме. Второе здание фабрики по производству бытовой химии и косметики Unilever продолжит работать в штатном режиме.
  • Холодные чаи Lipton разливала в России PepsiCo. В марте 2022-го компания сообщила, что приостановит инвестиции и продажу напитков в стране, но продолжит производить товары первой необходимости. В июле «Фонтанка» со ссылкой на ритейлеров писала, что PepsiCo начала поставки сетям своей новой линейки.
  • Осенью 2021 года Unilever объявила о продаже Ekaterra, в том числе бренда Lipton и Brooke Bond, инвестиционно-консалтинговой компании CVC Capital за €4,5 млрд. Сделку закрыли в июле 2022-го.
  • В апреле 2020-го Unilever отказалась от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond, оставив чай в пакетиках.

#новость #lipton

3339 просмотров
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54 комментария
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 AlexRad
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insighter

воспоминания из детства?

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Михаил Зеленин

Как жаль, придётся покупать пыль в пакетиках у другого бренда. Ну или начать пить нормальный чай

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Александр Мельников
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1 комментарий
Александр Мельников

самое интересное, что из-за ухода этой компании вы обеднеете и начнете пить чай еще хуже

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9 комментариев
RobinzonCruzo

Вообще у липтона есть годный листовой чай. В пакетах у всех отстой, в пирамидках чуть лучше. Но уже много лет назад перешёл на листовой и кайфую.

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Alex Gurulli

Иван-чай?

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Mashed Potato

Мастера делать чай из пыли.

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Владис
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Администратор Аккаунта

перешел на казахский чай, Джамбо, аламан, - красота и вкуснота!
причем до санкций, - просто он вкуснее

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bravo sierra

" - у меня 2 новости: плохая и хорошая
- плохая в том, что есть нечего и придётся жрать коровье дерьмо
- хорошая в том, что коровьего дерьма много!"

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1 комментарий
Пришелец

Я из Казахстана и даже не знаю такие. Из наших Пиала - самый лучший ИМХО.

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1 комментарий
Chok Chok

Одни из худших чайных брендов на полках

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Дмитрий Филиппов

Тут две потери - рабочие места и инвестиции, сам по себе продукт был, ну так себе (субъективно конечно).

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Soft off

Продолжу пить свой Азерчай

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Alex

Всё перейдёт в руки успешных топ-менеджеров за пару евро.

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Областной диод

Пусть иван-чай пьют. Скрепно. И травы собирают в лесах. Пока это бесплатно.

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Сергей Че

Запасы назапасал, в марте еще, чай Ричард.

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Федор Завитухин

то ли чай липтон раньше был вкуснее то ли я был моложе,но сейчас я этот "чай" пить не могу:D

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Влад

Ахмад Ти вкуснее был всегда, по мне

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Областной диод

Как приятно видеть, что больше и больше любителей стабильности будут вышвырнуты на улицы, а государство по-пацански вытащит последнюю мелочевку из их дырявых кармашков, не простив ни одной задолженности. Есть ли у меня к ним хоть капля сострадания? Нет. Каждый получает то, что он заслуживает. И понимание всего лучше доходит через деньги, а вернее через их отсутствие.

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Uuno Turhopuru

Наконец-то окно возможностей для стартапов.. Пакетик чая по подписке.

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arty

Пакетик кипрея.

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Skyray

Скачай чай через торрент, так скоро будет(

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Andrei M

"Пакетик не выбрасывайте!"

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Владислав Недзвецкий

ой как жаль.

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Andrei M

Золотая чаша, Золотая
Наполняет ароматом чая
Дом в котором счастье обитает,
Золотая чаша, Золотая…

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Евгений Лиманов

и тот самый пакетик, лежащий с 2017 года
наконец-то мое время пришло!

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Василий Ярошенко

вот и понятно почему бизнес запасается снеками и т д ,нельзя знать сегодня есть липтон завтра может не быть

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Chapaka

Давно беру только настоящий чай на вес. Пакеты просто, но не вкусно

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Игорь Протасов

Пришло твое время

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Vladislav Nelyubin

Может уже пора обратить внимание на травяные чаи? https://zeleniy.club/500856/

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Цветной хот-дог

Можно поздравить СДС-Фудс.

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Адексей Калмыков

Азерчай норм

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Евгений Бакулин

принцесса Нури радостно потирает ручки

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High Stakes

Да чтож случилось-то такое, а?

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sles

Липтон же на Ланке свой чай ростит, видели чо тама?

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sles

Китай и Ланка нас спасут ;-)

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Svetlana Barinova

((((((((

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Viktor Mann

Пока Лисму можно заваривать 10 раз, проживем как-нибудь и без этих ваших Липтонов.

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СвяТой_ТапоК

Главное, чтобы легенда не ушла.

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Tayler

Чай, индийский чай!

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