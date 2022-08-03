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Суд в Москве оштрафовал «Яндекс Еду» ещё на 60 тысяч рублей из-за утечки данных курьеров Статьи редакции

Весной сервис получил такой же штраф за утечку данных пользователей.

  • Мировой суд Замоскворецкого района Москвы назначил второй штраф «Яндекс Еде», пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
  • В компании уточнили vc.ru, что это штраф по протоколу, который Роскомнадзор составил в июле 2022 года после появления в интернете данных курьеров. О найденной в открытом доступе базе данных курьеров-партнёров «Яндекс Еды» и Delivery Club сообщали исследователи утечек DLBI.
  • Первый протокол, по которому суд назначил сервису штраф также в 60 тысяч рублей в апреле, был составлен в отношении данных пользователей. «Оба протокола относятся к той же утечке, о которой компания рассказала в марте 2022 года, никаких новых утечек не происходило», — пояснили в «Яндекс Еде».
  • 1 марта сервис сообщил об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, а 22 марта в интернете опубликовали карту с ними. Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В июне сервис добавил функцию удаления данных о заказах.

#новость #яндекседа

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15 комментариев
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 Сергей Крамской

Господи, да как же этот маленький стартап сможет такую сумму найти?

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Dimitri Sloboda

Дааа!!! На целую штуку баксов по спецкурсу! 😅😅😅

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Аноним Аркадьевич

Воу Воу, суд! Давай полегче!

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Михаил

как открыть бизнес чтобы штрафы были по 60 000 рублей?
куплю кейс

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Alex R

Надо дружить с путиным

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Передовой ГОСТ

Вот это наказание, я понимаю. Сразу предпримут меры, чтобы не обанкротится

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Умственный Орзэмэс

Яндекс:

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Dmitry Perepelkin

С крысой лучше было

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Pluxury

(

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Вадим Д.

Ого! Ещё 60 000 ₽ в бюджет! Да это ж «золотая жила»!
Не, если б не гугл — вообще никаких сборов от суда бы не было (-:

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Alexander Golubev

Это по сколько копеек за аккаунт?

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Andrey Yukin

Это просто стеб!

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Александр Иванов

а заработали на "утечке" сколько?

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Anton Gifts

Простите, а что пользователи получат? Утекли данные мои, а гешефт государство?)

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Artyom

Боже, штрафовали бы на 6 млн. рублей хотя бы.

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