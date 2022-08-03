Суд в Москве оштрафовал «Яндекс Еду» ещё на 60 тысяч рублей из-за утечки данных курьеров Статьи редакции
Весной сервис получил такой же штраф за утечку данных пользователей.
- Мировой суд Замоскворецкого района Москвы назначил второй штраф «Яндекс Еде», пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
- В компании уточнили vc.ru, что это штраф по протоколу, который Роскомнадзор составил в июле 2022 года после появления в интернете данных курьеров. О найденной в открытом доступе базе данных курьеров-партнёров «Яндекс Еды» и Delivery Club сообщали исследователи утечек DLBI.
- Первый протокол, по которому суд назначил сервису штраф также в 60 тысяч рублей в апреле, был составлен в отношении данных пользователей. «Оба протокола относятся к той же утечке, о которой компания рассказала в марте 2022 года, никаких новых утечек не происходило», — пояснили в «Яндекс Еде».
- 1 марта сервис сообщил об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, а 22 марта в интернете опубликовали карту с ними. Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В июне сервис добавил функцию удаления данных о заказах.
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Господи, да как же этот маленький стартап сможет такую сумму найти?
Дааа!!! На целую штуку баксов по спецкурсу! 😅😅😅
Воу Воу, суд! Давай полегче!
как открыть бизнес чтобы штрафы были по 60 000 рублей?
куплю кейс
Надо дружить с путиным
Вот это наказание, я понимаю. Сразу предпримут меры, чтобы не обанкротится
Яндекс:
С крысой лучше было
(
Ого! Ещё 60 000 ₽ в бюджет! Да это ж «золотая жила»!
Не, если б не гугл — вообще никаких сборов от суда бы не было (-:
Это по сколько копеек за аккаунт?
Это просто стеб!
а заработали на "утечке" сколько?
Простите, а что пользователи получат? Утекли данные мои, а гешефт государство?)
Боже, штрафовали бы на 6 млн. рублей хотя бы.