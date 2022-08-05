«Яндекс Еда» соберёт из ресторанов комиссию по решению спорных ситуаций между агрегатором и его партнёрами Статьи редакции
Оставить заявки на вступление могу компании с высоким рейтингом, которые сотрудничают с сервисом больше года.
- При «Яндекс Еде» начнёт работать отраслевая комиссия по вопросам партнёрства, объявила компания. В неё войдут представители партнёров сервиса (магазинов и ресторанов), эксперты из сферы ресторанного бизнеса и ритейла, члены профессиональных ассоциаций, в том числе Федерации рестораторов и отельеров.
- Комиссия будет решать спорные ситуации у партнёров «Еды». Например, можно будет оспорить отключение от сервиса или задать любые вопросы о действующих правилах — про принципы составления рейтинга заведений, требования к описанию товаров и другие.
- Принципы работы платформы с партнёрами будет рассматривать комитет по открытости Консультативного совета по развитию экосистемы «Яндекса». Комиссия может вынести на обсуждение вопрос о доработке или изменении правил.
- Отраслевая комиссия начнёт работу до конца лета 2022 года. Её состав опубликуют на сайте «Яндекс Еды», пока там можно оставить заявку на вступление. Критерии для магазинов и ресторанов: сотрудничество с сервисом больше года, обработка более 30 заказов в неделю, рейтинг не ниже 4,8, нет серьёзных жалоб от клиентов и курьеров.
- «Яндекс» создал консультативный совет по развитию экосистемы в октябре 2021 года. Его возглавляет декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
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«Создаст комиссию…» - не успел дочитать а мозг уже думает что Я.Еда придумала новые платежи для ресторанов или пользователей )))))
Если раньше все писали в Еду и им приходилось реагировать,то теперь пишите в спортлото! В отраследвую комиссию!
Модная нынче тема, но, видимо, конфликты и споры уже не умещаются в рамках прямых отношений. Будем посмотреть, станет ли лучше!
что то все новости сегодня про яндекс
отчетность по активности надо подбивать=) инвесторы просто так не занесут денежки)
Через время появится комиссия, чтобы контролировать эту комиссию
зато рабочие места создают, не так все плохо)
Ну да, еще пара строчек в чеке помимо еды будет на комиссию за комиссию)
Участие в комиссии платное?