Еда
Маша Цепелева

«Яндекс Еда» соберёт из ресторанов комиссию по решению спорных ситуаций между агрегатором и его партнёрами Статьи редакции

Оставить заявки на вступление могу компании с высоким рейтингом, которые сотрудничают с сервисом больше года.

  • При «Яндекс Еде» начнёт работать отраслевая комиссия по вопросам партнёрства, объявила компания. В неё войдут представители партнёров сервиса (магазинов и ресторанов), эксперты из сферы ресторанного бизнеса и ритейла, члены профессиональных ассоциаций, в том числе Федерации рестораторов и отельеров.
  • Комиссия будет решать спорные ситуации у партнёров «Еды». Например, можно будет оспорить отключение от сервиса или задать любые вопросы о действующих правилах — про принципы составления рейтинга заведений, требования к описанию товаров и другие.
  • Принципы работы платформы с партнёрами будет рассматривать комитет по открытости Консультативного совета по развитию экосистемы «Яндекса». Комиссия может вынести на обсуждение вопрос о доработке или изменении правил.
  • Отраслевая комиссия начнёт работу до конца лета 2022 года. Её состав опубликуют на сайте «Яндекс Еды», пока там можно оставить заявку на вступление. Критерии для магазинов и ресторанов: сотрудничество с сервисом больше года, обработка более 30 заказов в неделю, рейтинг не ниже 4,8, нет серьёзных жалоб от клиентов и курьеров.
  • «Яндекс» создал консультативный совет по развитию экосистемы в октябре 2021 года. Его возглавляет декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

#новость #яндекс

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9 комментариев
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 М.К.

«Создаст комиссию…» - не успел дочитать а мозг уже думает что Я.Еда придумала новые платежи для ресторанов или пользователей )))))

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Научно-Технический хичхакер

Если раньше все писали в Еду и им приходилось реагировать,то теперь пишите в спортлото! В отраследвую комиссию!

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Вадим Д.

Модная нынче тема, но, видимо, конфликты и споры уже не умещаются в рамках прямых отношений. Будем посмотреть, станет ли лучше!

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Ilya Klincovskiy

что то все новости сегодня про яндекс

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Михаил Коновалов

отчетность по активности надо подбивать=) инвесторы просто так не занесут денежки)

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Деда Миша

Через время появится комиссия, чтобы контролировать эту комиссию

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Тесть Роршаха

зато рабочие места создают, не так все плохо)

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Деда Миша

Ну да, еще пара строчек в чеке помимо еды будет на комиссию за комиссию)

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Игорь Протасов

Участие в комиссии платное?

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