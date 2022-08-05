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Гордый космос

Dodo Pizza продала бизнес в Великобритании топ-менеджеру компании Статьи редакции

О закрытии «Додо пиццы» в стране в марте говорил Фёдор Овчинников.

  • Фёдор Овчинников в июне 2022 года перестал быть контролирующим акционером Dodo International Group Limited — юрлица «Додо пиццы» в Великобритании, пишет Forbes со ссылкой на британский реестр юрлиц. Под контролирующим имеется в виду акционер с долей от 75%.
  • Новым владельцем компании стал Дэвид Кристофер Суини. Он был её директором с момента создания в феврале 2019 года, следует из реестра. Согласно странице Суини в LinkedIn, он отвечал за развитие «Додо пиццы» в Великобритании, а до этого был топ-менеджером Papa Johns, Burger King и других компаний.
  • В Dodo Brands отказались рассказать о деталях смены акционера. В компании лишь отметили, что международный бизнес «находится в стадии реорганизации», до завершения которой компания не даёт комментариев.
  • По словам близкого к «Додо пицце» источника издания, компания продала бизнес в Великобритании, поскольку не может развивать его после начала «операции» из-за проблем с финансированием из России.
  • Суини — временный владелец, который затем продаст бизнес «настоящему покупателю», говорит собеседник. Такая структура якобы понадобилась, поскольку продать компанию с владельцем-британцем проще. По словам источника, оценка бизнеса в итоге будет небольшой относительно его выручки.
  • О том, что Dodo Brands закрыла бизнес в Великобритании, Фёдор Овчинников рассказал в начале марта 2022 года. По его словам, группа инвестировала в него около £3 млн. Часть денег ушла на строительство автоматизированного завода для производства римского теста. Завод достроить не успели, ещё четыре пиццерии остались в стадии подготовки к открытию.
Dodo Pizza в Великобритании

#новость #додопицца

1695 просмотров
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24 комментария
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 Alexander Golubev

Тasty and Point

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Вадим Д.

Тесто и пейнт? (-:

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Alexey Taruntaev

Tasty and pain!

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Kir Lazare

Dough and dot!

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Blackrock

Контрсанкции)

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Владимир Акопянц

Нет, просто выгнали российский бизнес из Великобритании, те же санкции)

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Yaroslav m13

Причина и там и там одна - невозможность финансовых потоков

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Blackrock

Пруфы ?

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Владимир Акопянц

Там же где и твои)

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AIAIAI

А кто его выгонял? Он сам ушел (с)

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Alexey Taruntaev

Один из немногих фастфудов за исключением теремка кто смог выйти на международный рынок.
Додо как it проект было очень интересно наблюдать еще с хабры. Надеюсь что потом смогут выкупить обратно.

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Болотов Александр

Вы бы лучше рассмотрели "как" он там себя чувствовал и какой ценой находился.
По большому счету его нахождение там было убыточным и оплачивалось рос. отделением ради понтов и произведение впечатления на таких как Вы. Целью правда были не понты а выход на акции и развод на шекели инвесторов.

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Defacto

Ну продал и продал

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Вадим Д.

Прямо как их бизнес у нас, только наш у них. Вполне себе логичное решение.

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Золотой крюк

вообще у них вкусная пицца, часто там заказывали

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Иван Родионов

Жаль стикеры перестали вкладывать.

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Владис

—Китай, —Великобритания, где еще осталось у них?

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Мясной ихтиандр

Ярославль

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Alexander Golubev

Зато в Херсоне смогут теперь смело открыться.

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Псков Бурито

молодцы ребята, умеют крутиться

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Биба и Боба

Вообще додо молодцы, всегда качество хорошее было.

Но вот последний раз заказывал и походу отравился, потому что ничего не ел, кроме додо. А на след день температура 38 и диарея жуткая и вот только спустя полторы недели отпустило. Но температура была 38 один день. А возможно просто совпало. Но желания что-то там снова заказывать вообще пропало :(

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Ivan Lapaev

Ротовирусная инфекция оно такая, особенно если вы с Урала или пограничной с ней территории… тут небольшая эпидемия ходила/ходит

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Мясной ихтиандр

Просто руки после туалета нужно мыть.

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Мясной ихтиандр

Также если ничего кроме Додо ни есть то диарея точно будет.

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