Dodo Pizza продала бизнес в Великобритании топ-менеджеру компании Статьи редакции
О закрытии «Додо пиццы» в стране в марте говорил Фёдор Овчинников.
- Фёдор Овчинников в июне 2022 года перестал быть контролирующим акционером Dodo International Group Limited — юрлица «Додо пиццы» в Великобритании, пишет Forbes со ссылкой на британский реестр юрлиц. Под контролирующим имеется в виду акционер с долей от 75%.
- Новым владельцем компании стал Дэвид Кристофер Суини. Он был её директором с момента создания в феврале 2019 года, следует из реестра. Согласно странице Суини в LinkedIn, он отвечал за развитие «Додо пиццы» в Великобритании, а до этого был топ-менеджером Papa Johns, Burger King и других компаний.
- В Dodo Brands отказались рассказать о деталях смены акционера. В компании лишь отметили, что международный бизнес «находится в стадии реорганизации», до завершения которой компания не даёт комментариев.
- По словам близкого к «Додо пицце» источника издания, компания продала бизнес в Великобритании, поскольку не может развивать его после начала «операции» из-за проблем с финансированием из России.
- Суини — временный владелец, который затем продаст бизнес «настоящему покупателю», говорит собеседник. Такая структура якобы понадобилась, поскольку продать компанию с владельцем-британцем проще. По словам источника, оценка бизнеса в итоге будет небольшой относительно его выручки.
- О том, что Dodo Brands закрыла бизнес в Великобритании, Фёдор Овчинников рассказал в начале марта 2022 года. По его словам, группа инвестировала в него около £3 млн. Часть денег ушла на строительство автоматизированного завода для производства римского теста. Завод достроить не успели, ещё четыре пиццерии остались в стадии подготовки к открытию.
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Тasty and Point
Тесто и пейнт? (-:
Tasty and pain!
Dough and dot!
Контрсанкции)
Нет, просто выгнали российский бизнес из Великобритании, те же санкции)
Причина и там и там одна - невозможность финансовых потоков
Пруфы ?
Там же где и твои)
А кто его выгонял? Он сам ушел (с)
Один из немногих фастфудов за исключением теремка кто смог выйти на международный рынок.
Додо как it проект было очень интересно наблюдать еще с хабры. Надеюсь что потом смогут выкупить обратно.
Вы бы лучше рассмотрели "как" он там себя чувствовал и какой ценой находился.
По большому счету его нахождение там было убыточным и оплачивалось рос. отделением ради понтов и произведение впечатления на таких как Вы. Целью правда были не понты а выход на акции и развод на шекели инвесторов.
Ну продал и продал
Прямо как их бизнес у нас, только наш у них. Вполне себе логичное решение.
вообще у них вкусная пицца, часто там заказывали
Жаль стикеры перестали вкладывать.
—Китай, —Великобритания, где еще осталось у них?
Ярославль
Зато в Херсоне смогут теперь смело открыться.
молодцы ребята, умеют крутиться
Вообще додо молодцы, всегда качество хорошее было.
Но вот последний раз заказывал и походу отравился, потому что ничего не ел, кроме додо. А на след день температура 38 и диарея жуткая и вот только спустя полторы недели отпустило. Но температура была 38 один день. А возможно просто совпало. Но желания что-то там снова заказывать вообще пропало :(
Ротовирусная инфекция оно такая, особенно если вы с Урала или пограничной с ней территории… тут небольшая эпидемия ходила/ходит
Просто руки после туалета нужно мыть.
Также если ничего кроме Додо ни есть то диарея точно будет.