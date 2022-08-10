Американская сеть Domino's ушла из Италии — не удалось конкурировать с местной пиццей Статьи редакции
Рестораны проработали в стране семь лет.
- 29 филиалов сети американских пиццерий Domino's закрылись в Италии. Компания взяла крупные кредиты для реализации плана по открытию 880 ресторанов, но столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны местных ресторанов, подающих традиционную итальянскую пиццу, пишет Bloomberg.
- Американская сеть открылась в Италии в 2015 году по франшизе и планировала выделиться среди конкурентов за счёт быстрой службы доставки и пиццы в американском стиле. Но во время пандемии начала развиваться доставка среди семейных ресторанов и локальных сетей.
- На конец 2020 года долг Domino's составлял €10,6 млн. В апреле 2022 года суд предоставил компании защиту от кредиторов на 90 дней. Срок действия мер, которые не позволяли требовать погашения долга или арестовывать активы компании, истёк 1 июля.
- 29 июля доставка пиццы окончательно перестала работать — причём без предупреждения. Это стало неожиданностью для клиентов, которые начали в соцсетях задавать вопросы, почему на их звонки не отвечают, а ближайший к ним Domino's закрылся. В компании не прокомментировали закрытие сети.
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А вот нефиг было ананасы класть!
Кстати нормальная пицца, мне нравится
Хорошая на итальянской муке и итальянском сыре да из помпейской печи ни в какое сравнение не идёт.
Как я представляю себе помпейскую печь:
С корочкой ))
Возможно, но по соотношению цена/качество меня вполне устраивает
Именно. Пиццы разные важны. А то как будто бы канон един.
Пиццу с ананасами видал и даже пробовал именно в италии, в местной кафешке , в городишке Сент Винсент.
Зайти со стандартизированными рецептурами решились на "родину пиццы"? Мда
Есть инфа, что какбэ не Италия прям родина пиццы. На секундочку.
Неужели Воронеж!?
Не, те не успели, их разбомбили...
Единственные конкуренты это Осетинские пироги😌😅
Нифига. Только перепечи!
Всё-равно шаурма вкуснее
Итальянцы вроде очень консервативны в плане еды, поэтому продвигать там альтернативную рецептуру это слабоумие и отвага.
Иногда залипаю на видео, как их поваров корёжит от добавления чеснока в карбонару)
https://youtu.be/bnZ_70XyVAk
Только выиграли.
Не вышло форд против феррари здесь
Причем здесь конкуренция? Пицца у них была нормальная. Спрос упал по очевидным причинам. Пандемия, кризис...
Так вроде наоборот такая ситуация должна стимулировать доставку, не выходя из дома, дешевого хрючева
Да просто итальяшки тупые ,не хотят амэриканского!
Не удивительно, когда есть оригинал, зачем юзать дешевый ширпотреб.
Скорее всего она была дешевле, но я думаю для итальянцев это не главный аргумент
В общем могли конечно же прокоментировать ситуацию. Почему надо всегда отмалчиваться. А с другой стороны расстраиваться. Вы и в другом месте найдете прибыль. Так что распродажа
И в завершение уйти по-английски :)
Распродажа будет?!)
Ну кто бы мог подумать, что на родине пиццы такая конкуренция!
Бежать с Европы
Возомнили из себя царей
Маркетологи от бога
Кто там говорил что импортные фирмы уничтожают местное производство какого качества оно бы не было?
Хуже сетевой пиццы как Доминос и не может быть, разве что до-до. Примерно одинаковый пластилиновый шлак