Еда
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Американская сеть Domino's ушла из Италии — не удалось конкурировать с местной пиццей Статьи редакции

Рестораны проработали в стране семь лет.

  • 29 филиалов сети американских пиццерий Domino's закрылись в Италии. Компания взяла крупные кредиты для реализации плана по открытию 880 ресторанов, но столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны местных ресторанов, подающих традиционную итальянскую пиццу, пишет Bloomberg.
  • Американская сеть открылась в Италии в 2015 году по франшизе и планировала выделиться среди конкурентов за счёт быстрой службы доставки и пиццы в американском стиле. Но во время пандемии начала развиваться доставка среди семейных ресторанов и локальных сетей.
  • На конец 2020 года долг Domino's составлял €10,6 млн. В апреле 2022 года суд предоставил компании защиту от кредиторов на 90 дней. Срок действия мер, которые не позволяли требовать погашения долга или арестовывать активы компании, истёк 1 июля.
  • 29 июля доставка пиццы окончательно перестала работать — причём без предупреждения. Это стало неожиданностью для клиентов, которые начали в соцсетях задавать вопросы, почему на их звонки не отвечают, а ближайший к ним Domino's закрылся. В компании не прокомментировали закрытие сети.
Пицца Domino's

#новость #dominospizza

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32 комментария
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 Max Pashkov

А вот нефиг было ананасы класть!

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Alexey QuQu

Кстати нормальная пицца, мне нравится

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Марат Яз

Хорошая на итальянской муке и итальянском сыре да из помпейской печи ни в какое сравнение не идёт.

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Max Pashkov

Как я представляю себе помпейскую печь:

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Алексей Терно

С корочкой ))

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Alexey QuQu

Возможно, но по соотношению цена/качество меня вполне устраивает

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Artem Borisenko

Именно. Пиццы разные важны. А то как будто бы канон един.

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sles

Пиццу с ананасами видал и даже пробовал именно в италии, в местной кафешке , в городишке Сент Винсент.

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Первоначальный Слава

Зайти со стандартизированными рецептурами решились на "родину пиццы"? Мда

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Artem Borisenko

Есть инфа, что какбэ не Италия прям родина пиццы. На секундочку.

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ЯжПрограммист

Неужели Воронеж!?

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Max Pashkov

Не, те не успели, их разбомбили...

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Tlatov Un

Единственные конкуренты это Осетинские пироги😌😅

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sles

Нифига. Только перепечи!

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Cere8ellum

Всё-равно шаурма вкуснее

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Поджог Сараев

Итальянцы вроде очень консервативны в плане еды, поэтому продвигать там альтернативную рецептуру это слабоумие и отвага.
Иногда залипаю на видео, как их поваров корёжит от добавления чеснока в карбонару)
https://youtu.be/bnZ_70XyVAk

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bj

Только выиграли.

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роман долгополов

Не вышло форд против феррари здесь

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Spoilerok

Причем здесь конкуренция? Пицца у них была нормальная. Спрос упал по очевидным причинам. Пандемия, кризис...

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Pavel Pavel

Так вроде наоборот такая ситуация должна стимулировать доставку, не выходя из дома, дешевого хрючева

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роман долгополов

Да просто итальяшки тупые ,не хотят амэриканского!

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Volodya Agadzhanov

Не удивительно, когда есть оригинал, зачем юзать дешевый ширпотреб.

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Alexey QuQu

Скорее всего она была дешевле, но я думаю для итальянцев это не главный аргумент

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Гульнара Абдюшева

В общем могли конечно же прокоментировать ситуацию. Почему надо всегда отмалчиваться. А с другой стороны расстраиваться. Вы и в другом месте найдете прибыль. Так что распродажа

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Ярослав Яшин

И в завершение уйти по-английски :)

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Igor Star

Распродажа будет?!)

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Вася Пражкин
столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны местных ресторанов, подающих традиционную итальянскую пиццу

Ну кто бы мог подумать, что на родине пиццы такая конкуренция!

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Igor Kachura

Бежать с Европы

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Михаил Петров

Возомнили из себя царей

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Тендер эксперт

Маркетологи от бога

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Евгений Бирма

Кто там говорил что импортные фирмы уничтожают местное производство какого качества оно бы не было?

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Evgeny Voronkov

Хуже сетевой пиццы как Доминос и не может быть, разве что до-до. Примерно одинаковый пластилиновый шлак

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