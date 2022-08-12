Еда
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Новый совладелец кофеен Starbucks в России подал заявки на названия сети — Stars Pinskiy Coffee и другие Статьи редакции

Какой вариант станет финальным, пока неизвестно.

  • Ресторатор Антон Пинский, который вместе с Тимати и компанией «Синдика» сенатора Арсена Канокова выкупил бизнес Starbucks в России, подал три заявки в Роспатент. Внимание на это обратил РБК.
  • Согласно документам, личные данные этих заявок совпадают с другими известными товарными знаками, зарегистрированными на имя Пинского.
  • Пинский намерен зарегистрировать три знака — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Источник РБК в компании Тимати подтвердил, что эти заявки были поданы от новых владельцев, но не уточнил, какой вариант станет финальным. Издание направило запрос представителю Тимати, «Синдика» отказалась от комментариев.
Источник: РБК
  • Starbucks объявила об уходе из России в мае 2022 года. Компания обещала в течение полугода выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране и помочь им с трудоустройством. Всего у сети 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек.
Evgenia Novozhenina / Reuters

#новость #starbucks

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78 комментариев
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 Евгений Вилков

Да, тут получше:
https://vc.ru/food/336053-snova-otkrytie-kofeyni-uspeshno-li-teper

Снова открытие кофейни. Успешно ли теперь? — Еда…
Ранее я писал о том, как с полным крахом разорилась моя первая кофейня…В этот раз я снова решил…
vc.ru
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Alexey QuQu

Какое же ублюдочное название, ну не вписывается фамилия, ну зачем её пихать

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Alex R

Потешить тщеславие ведь хочется

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Иван

Да, что Вы знаете про не "вписывается фамилия"!

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1 комментарий
Марат Яз

Есть вариант без фамилии жешь "Stars coffee", с фамилией и в правду не очень...

- ты куда?
- в старспинский...

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1 комментарий
Dim

Stars Piski Coffee

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2 комментария
Khamitov Ilshat

Я не сильно разбираюсь в дизайне, но с точки маркетинга добавлять фамилию-выгодно. В России не принято как на западе называть компанию фамилией, хотя редкие исключения есть: Тиньков, студия Артемия Лебедева, Новиков, Скуратов

У нас не принято выделяться, это вскормлено с молоком матери из-за коммунизма и их идей. Отсюда и такой единый порыв обосрать, типа это эго. А на самом деле это удачный маркетинговый ход. Хотя, повторюсь, дизайн спорный. Мне личной Старз кофе нравится больше Пинский Старз кофе (его рестораны хоть москвичи знают, если не ошибаюсь). А вот Каноков это сразу отторжение, так как не любят у нас чиновников/депутатов/сенаторов. Так что критиковать из-за фамилии это ретроградство имхо, бизнес потихоньку распробует этот ход и введёт фамилии в названия компаний чаще

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4 комментария
nkmstudio

А кокошник вписывается?
Stars i tochka

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5 комментариев
Александр Голубев

Главное что бы пиво подавали.
Желательно с мелкими креветками.

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Denis

Потому что у рестораторов это наследственное... Все хотят быть боярами в честь, которых называют заведения-жральни.

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Hugo Goff

Старс кофе нормально вроде .
Да вообще похер , почему вокруг этого такая шумиха ??
Не знаю , мне нравиться Кофе в Скуратов

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Sergey Ilyin

www.tsya.ru

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1 комментарий
Sergey Ilyin

Кофе в кофейне, похожей на генпрокурора?

И да, чтобы два раза не вставать, не благодарите: www.tsya.ru

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IGTS

- нужно название придумать
- да
- звезда

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Московский завод

АстраЛинукс обиделся и вышел из чата...

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Lidia Khomchenko

Так, мы немного отдохнули от "Вкусно и точка". Понеслась!

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Вадим Д.

Смотрю, с брендингом вообще не парились. Ай, да бизнесмен. Или расчёт снова на узнаваемость?

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Дашь ссылку на телеграм-канал

Starfuck Coffee

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Maltese

Почему не "КофеварОчка"?😕
Логотип напомнил небезызвестную работу.

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Влад Борщ

Stars Unusov Coffe почему не подали?

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Vasya Pupkin

Созвучно с anusov

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Аноним Аркадьевич

Говно со звёздочкой это такая аллегория на импортозамещение мировых бредов?

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uff

Согласен с вами, буквы «Z» или «V» смотрелись бы гораздо органичнее.

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00exe

так на самом старбаксе тоже звезда

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el Gato

Хорошо хоть калжуйонанистических серпа с молотом нет

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ЯжПрограммист

Цветов кроме говняного не осталось что ли!?

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Московский завод

Не трож говняный... лучший цвет с сотворения живого на земле... опять же кофе чай виски все говняного цвета...

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Stars Pisky Coffee...
Раза три прочитал так. Думаю Письке-Кофе к нему и прилипнет в итоге...

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роман долгополов

Старпинский будет

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Путачок

Кофе старые письки, первая писька бесплатно, вторая за две цены

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John Malkovich

Подозрительно что нет торговой марки BlackStars Coffee

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Тесла-канадец

Старпёрское кофе? Вроде подходит.

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Данил Кияшкин

Ну идея прикольная, ну насчёт названия с именем это уже какая-то тупость. И притом логотип самого будущего кафе на столько старый что даже Starbucks, выглядит намного современнее

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Cere8ellum

Чем название сложнее выговорить, тем видимо лучше. Ну что заа дерьмоо...

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Московский завод

Потом кто-то проведет исследование и сделает ребрендинг очередной, а сейчас заметают следы. Что бы эффективнее замести следы нужны сложные названия. Что бы как с подстаными фирмами всех запутать ...

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Всемирный коктейль

По-немецки цацки-пецки, а по-русски бутерброд

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Alexey V

У них в слове «старпёрский» 2 ошибки.

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GanicusCsw

Если это реально будущий логотип, то выглядит неплохо, еще бы коричневый цвет заменить на черный. Не знаю как называется этот зеленоватый или голубоватый цвет, но он мне нравится.

Слишком уж он на лого старбакса похож, это легально вообще? Логотип мне понравился, но реальный ли он

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Николай Замотаев

Цвет - бирюзовый или "морской волны" (хотя возможно ценители оттенков подскажут точнее).
На чёрный - будет контраст слишком сильный, смотреться не будет.

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1 комментарий
nkmstudio

https://vc.ru/marketing/12165-design-plagiarism

Сходство или плагиат: Дизайн в эпоху, «когда всё…
Креативный директор Depot WPF о проблеме заимствований
vc.ru
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1 комментарий
Андрей Лучина

Тогда уж Канокофф

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Сексорцист Милфхантерович

СТАААААРС ПИСЬКИИИИИ КОФЕЕЕЕЕЕЕЕ

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Князь Тьмы

Звезда сдвинула ноги я смотрю

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Viktor Mann

KakoStars

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Влад Светлый

Встретимся в Старсканоковкофе?

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Московский завод

Да, ну название сложное давай в Теремок лучше... может это новая национальная идея отучить людей от привычных бренодв показать всем что без бренда это просто котлеты, просто кофе, а вы велись все эти 30 лет на бренд ...

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Алексей Родной

Resident Evil в реальности.
Толпы зомби по утрам пытаются взбодриться кофе и чизкейком.
А команда S. T. A. R. S. помогает сократить количество зомби.

Сценарий для рекламного ролика готов, пожалуйста.

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роман долгополов

Есть кемпински ,есть пенске
Будет пиньский

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Иван Егоров

К чему излишняя скромность, написал бы Anton Pinskiy и свой фэйс в кружочке изобразил бы (Coffee даже лишнее)

Оно в итоге и лучше бы получилось

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Леонид Гнездилов

Сенатора))) Как-то про наших бандитов это громко сказано)) Сенатор, блэт))

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Прежний кубок

Ну хоть украинскую красавицу оставили в лого. Молодцы 👏

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Яблочный пирог

Звучит как Старая пенсия

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Владимир Часов

Стар бакс на Стар рубль

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Кирилл Кириллов

Я так понимаю, то что на логотип Старбакса нелепили кокошник никого не смущает?

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Nick

А Stars Yunusov Coffee? 🤔

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Александр Голубев

Я бы назвал Старс Ротанс Коффе.
Или Старс Борис Коффе.

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Иван Лидерс

А че старс кофе типа не селфбренд уже?
Не ссорьтесь:

1. Пинькофф Кофе - STAR PinKov Coffee - и никто не в обиде.

2. Канский на худой конец
STAR Kanskiy Coffee

3. Вообще все варианты + лого - страшные.
Посмотрим на кофе!)

P.S. А че Старс Юносов кофе не рассматривается?

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Наглый Кот

Старс кто? А, нет, показалось...

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Ислам

Я ожидал "Блэк Стар Кофе", а потом вспомнил что Тимати ушел.

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Alexey Mefodyev

Россия становится похожа на вселенную Grand Theft Auto 😅 там классно обыгрывали существующие бренды, заменяя похожими названиями и логотипами. Были Burger Shot (аналог бургеркинга), Cluckin' Bell (аналог KFC) где Биг Смоук делал свой легендарный заказ, FLEECA (аналог Visa) и куча других
Если продолжится такими темпами, скоро россиянам будет звонить Лестер Крест и предложит пойти на ограбление.

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Max Max

Название как у какой то пивной

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