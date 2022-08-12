Новый совладелец кофеен Starbucks в России подал заявки на названия сети — Stars Pinskiy Coffee и другие Статьи редакции
Какой вариант станет финальным, пока неизвестно.
- Ресторатор Антон Пинский, который вместе с Тимати и компанией «Синдика» сенатора Арсена Канокова выкупил бизнес Starbucks в России, подал три заявки в Роспатент. Внимание на это обратил РБК.
- Согласно документам, личные данные этих заявок совпадают с другими известными товарными знаками, зарегистрированными на имя Пинского.
- Пинский намерен зарегистрировать три знака — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Источник РБК в компании Тимати подтвердил, что эти заявки были поданы от новых владельцев, но не уточнил, какой вариант станет финальным. Издание направило запрос представителю Тимати, «Синдика» отказалась от комментариев.
- Starbucks объявила об уходе из России в мае 2022 года. Компания обещала в течение полугода выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране и помочь им с трудоустройством. Всего у сети 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек.
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Да, тут получше:
https://vc.ru/food/336053-snova-otkrytie-kofeyni-uspeshno-li-teper
Какое же ублюдочное название, ну не вписывается фамилия, ну зачем её пихать
Потешить тщеславие ведь хочется
Да, что Вы знаете про не "вписывается фамилия"!
Есть вариант без фамилии жешь "Stars coffee", с фамилией и в правду не очень...
- ты куда?
- в старспинский...
Stars Piski Coffee
Я не сильно разбираюсь в дизайне, но с точки маркетинга добавлять фамилию-выгодно. В России не принято как на западе называть компанию фамилией, хотя редкие исключения есть: Тиньков, студия Артемия Лебедева, Новиков, Скуратов
У нас не принято выделяться, это вскормлено с молоком матери из-за коммунизма и их идей. Отсюда и такой единый порыв обосрать, типа это эго. А на самом деле это удачный маркетинговый ход. Хотя, повторюсь, дизайн спорный. Мне личной Старз кофе нравится больше Пинский Старз кофе (его рестораны хоть москвичи знают, если не ошибаюсь). А вот Каноков это сразу отторжение, так как не любят у нас чиновников/депутатов/сенаторов. Так что критиковать из-за фамилии это ретроградство имхо, бизнес потихоньку распробует этот ход и введёт фамилии в названия компаний чаще
А кокошник вписывается?
Stars i tochka
Главное что бы пиво подавали.
Желательно с мелкими креветками.
Потому что у рестораторов это наследственное... Все хотят быть боярами в честь, которых называют заведения-жральни.
Старс кофе нормально вроде .
Да вообще похер , почему вокруг этого такая шумиха ??
Не знаю , мне нравиться Кофе в Скуратов
www.tsya.ru
Кофе в кофейне, похожей на генпрокурора?
И да, чтобы два раза не вставать, не благодарите: www.tsya.ru
- нужно название придумать
- да
- звезда
АстраЛинукс обиделся и вышел из чата...
Так, мы немного отдохнули от "Вкусно и точка". Понеслась!
Смотрю, с брендингом вообще не парились. Ай, да бизнесмен. Или расчёт снова на узнаваемость?
Starfuck Coffee
Почему не "КофеварОчка"?😕
Логотип напомнил небезызвестную работу.
Stars Unusov Coffe почему не подали?
Созвучно с anusov
Говно со звёздочкой это такая аллегория на импортозамещение мировых бредов?
Согласен с вами, буквы «Z» или «V» смотрелись бы гораздо органичнее.
так на самом старбаксе тоже звезда
Хорошо хоть калжуйонанистических серпа с молотом нет
Цветов кроме говняного не осталось что ли!?
Не трож говняный... лучший цвет с сотворения живого на земле... опять же кофе чай виски все говняного цвета...
Stars Pisky Coffee...
Раза три прочитал так. Думаю Письке-Кофе к нему и прилипнет в итоге...
Старпинский будет
Кофе старые письки, первая писька бесплатно, вторая за две цены
Подозрительно что нет торговой марки BlackStars Coffee
Старпёрское кофе? Вроде подходит.
Ну идея прикольная, ну насчёт названия с именем это уже какая-то тупость. И притом логотип самого будущего кафе на столько старый что даже Starbucks, выглядит намного современнее
Чем название сложнее выговорить, тем видимо лучше. Ну что заа дерьмоо...
Потом кто-то проведет исследование и сделает ребрендинг очередной, а сейчас заметают следы. Что бы эффективнее замести следы нужны сложные названия. Что бы как с подстаными фирмами всех запутать ...
По-немецки цацки-пецки, а по-русски бутерброд
У них в слове «старпёрский» 2 ошибки.
Если это реально будущий логотип, то выглядит неплохо, еще бы коричневый цвет заменить на черный. Не знаю как называется этот зеленоватый или голубоватый цвет, но он мне нравится.
Слишком уж он на лого старбакса похож, это легально вообще? Логотип мне понравился, но реальный ли он
Цвет - бирюзовый или "морской волны" (хотя возможно ценители оттенков подскажут точнее).
На чёрный - будет контраст слишком сильный, смотреться не будет.
https://vc.ru/marketing/12165-design-plagiarism
Тогда уж Канокофф
СТАААААРС ПИСЬКИИИИИ КОФЕЕЕЕЕЕЕЕ
Звезда сдвинула ноги я смотрю
KakoStars
Встретимся в Старсканоковкофе?
Да, ну название сложное давай в Теремок лучше... может это новая национальная идея отучить людей от привычных бренодв показать всем что без бренда это просто котлеты, просто кофе, а вы велись все эти 30 лет на бренд ...
Resident Evil в реальности.
Толпы зомби по утрам пытаются взбодриться кофе и чизкейком.
А команда S. T. A. R. S. помогает сократить количество зомби.
Сценарий для рекламного ролика готов, пожалуйста.
Есть кемпински ,есть пенске
Будет пиньский
К чему излишняя скромность, написал бы Anton Pinskiy и свой фэйс в кружочке изобразил бы (Coffee даже лишнее)
Оно в итоге и лучше бы получилось
Сенатора))) Как-то про наших бандитов это громко сказано)) Сенатор, блэт))
Ну хоть украинскую красавицу оставили в лого. Молодцы 👏
Звучит как Старая пенсия
Стар бакс на Стар рубль
Я так понимаю, то что на логотип Старбакса нелепили кокошник никого не смущает?
А Stars Yunusov Coffee? 🤔
Я бы назвал Старс Ротанс Коффе.
Или Старс Борис Коффе.
А че старс кофе типа не селфбренд уже?
Не ссорьтесь:
1. Пинькофф Кофе - STAR PinKov Coffee - и никто не в обиде.
2. Канский на худой конец
STAR Kanskiy Coffee
3. Вообще все варианты + лого - страшные.
Посмотрим на кофе!)
P.S. А че Старс Юносов кофе не рассматривается?
Старс кто? А, нет, показалось...
Я ожидал "Блэк Стар Кофе", а потом вспомнил что Тимати ушел.
Россия становится похожа на вселенную Grand Theft Auto 😅 там классно обыгрывали существующие бренды, заменяя похожими названиями и логотипами. Были Burger Shot (аналог бургеркинга), Cluckin' Bell (аналог KFC) где Биг Смоук делал свой легендарный заказ, FLEECA (аналог Visa) и куча других
Если продолжится такими темпами, скоро россиянам будет звонить Лестер Крест и предложит пойти на ограбление.
Название как у какой то пивной