«Вкусно — и точка» подала заявки на товарные знаки «ТочкаКола» и «Кола — и точка» Статьи редакции
Компания выбирает название для замены Coca-Cola.
- Юрлицо сети ресторанов, ООО «Система ПБО», подало заявки на регистрацию нового названия для газированных напитков и детских наборов с игрушкой, пишет РБК со ссылкой на базу данных Роспатента.
- Знаки — «ТочкаКола», «Кола — и точка» и «Кидс Комбо». У McDonald's в меню были наборы для детей с игрушкой Happy Meal.
- Во «Вкусно — и точка» сообщили изданию, что выбирают название для напитка, который заменит Coca-Cola. Сам напиток пока не выбрали. В других сетях фастфуда в России, KFC и Burger King, этот бренд заменили напитки от «Черноголовки».
- Накануне РБК сообщил, что «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов «Биг Мака» и «Макфлурри». Это товарные знаки «Биф Хит» и «Биг Хит», а также «Айс де Люкс».
- Этих позиций не было в меню после ребрендинга сети: McDonald’s забрал с собой запатентованную технологию проворачивания ложки в мороженом, а в бургере нужно было заменить соус.
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Казалось бы, что хуже уже быть не может, но мы их недооценили
Я до последнего надеялся, что это временное название.
И со временем проведут нормальный ребрендинг.
Не тут-то было..
Оно настолько ужасное, что пусть будет. Настолько неуместное запоминается, ибо бред
Там уровень творческого потенциала настолько низок, что аж отрицательный.
Те кто в реальности бывал в ресторане, говорят что принципиальной разницы нет, плюс-минус субективность восприятия вкуса
Но оказалось что очень много людей ходят в рестораны из за названия
Через неделю - Вкусно и Точка подала заявку на патентные знаки - "Картошка и Точка" "Бургер и Точка".
А ведь когда-то мы были первые в космосе.. Прости, Юра!
то Юрий Алексеевич, а это ложки...
На это точка?"точно точка?"
Больше точек богу точек!
Кто поставит точку на «точке»? (-:
Все шутки шутили, а они, получается, их записывали и теперь регистрируют.
Коля с заточкой, в почку и точка.
Это же новость с панорамы, да?
Что-то у них какая-то проблема с многоточием
никак не могут поставить точку в этом потоке креатива
Ясно — и понятно
Ясно и точка
Это просто пик полета фантазии.
Своего ничего не могут придумать?
Мозгов нет. И точка.
Учитывая, что количество упоминаний Точки в вариациях превзошло все мыслимые пределы - могу всех вас поздравить - вы поучаствовали (бесплатно) в рекламной компании данной сети. Маркетологу этой компании - большой респект)))))
На самом деле, чисто ментально, для Мордора с орками названия вполне приличны и оригинальны.
Мадам, стесняюсь спросить - из какой вы страны?))))
КолОчка
ОчКола
Запятая, скорее.
слышал они булки в багажнике перевозят,лучше пусть этим займутся
А можно на лаконичное Кол и точка?
Кочка и почка - бренд для амортизаторов для автомобилей
Конец. И точка.
Говно — и точка
Теперь и ТНТ подмазаться сможем в новом сезоне Реальных пацанов)
Никола вдохновитель бренда ТочкаКола.
Никола – новая форма глагола.
Никола – чисто русско-тайская школа.
Николаша, имя ваше, киря наяву.
Макфлури пусть заменят на Мороженка и Точка.
а в ссср был вкусный пломбир за 30 копеек и точка!
Предлагаю им тогда сделать ребрендинг и стать "ТочкаКала" 👌
Кол в очко?
А если в «Биф Хит» и «Биг Хит» добавить немножко загадочности и сделать «Биф Х**» и «Биг Х**»?
нет бы прислушаться к общественному мнению, нет они гнут свою линию дальше
Ебаный стыд и точка
Блин, запятая
О май гад 🤡
Кочка.
Мак - это отражение личности создателя. Впрочем вкусно и точка - тоже. И разница на лицо
Толчкола?
МакБургер
МакКола
Да даже "Весело и вкусно" было бы лучше...
Вот что бы такое не использовать?) Придумали какие то точки, айдентику убили в поносно-зеленом цвете.
Это точно точка или бред будет продолжаться?
Кал. И точка. Карл.
Может уже остановиться на "это не мак - и точка"?
Кто то нанял маркетологов школьников. Вокруг столько фастфуда, тот же бургеркинг на крайний случай. Но вокруг этой точки столько хайпа.
Вы никогда не превзойдете мак по масштабам, потому что у вас априори концепция мышления в сторону дна. Начиная с цвета, формы логотипа, заканчивая кривым на слух и произношение названием. Цвета в лого "грязные" , сам лого не понятно о чем. Вам до простоты мака ещё сотни лет эволюционировать