Еда
Убежденный жар

«Вкусно — и точка» подала заявки на товарные знаки «ТочкаКола» и «Кола — и точка» Статьи редакции

Компания выбирает название для замены Coca-Cola.

  • Юрлицо сети ресторанов, ООО «Система ПБО», подало заявки на регистрацию нового названия для газированных напитков и детских наборов с игрушкой, пишет РБК со ссылкой на базу данных Роспатента.
  • Знаки — «ТочкаКола», «Кола — и точка» и «Кидс Комбо». У McDonald's в меню были наборы для детей с игрушкой Happy Meal.
  • Во «Вкусно — и точка» сообщили изданию, что выбирают название для напитка, который заменит Coca-Cola. Сам напиток пока не выбрали. В других сетях фастфуда в России, KFC и Burger King, этот бренд заменили напитки от «Черноголовки».
  • Накануне РБК сообщил, что «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов «Биг Мака» и «Макфлурри». Это товарные знаки «Биф Хит» и «Биг Хит», а также «Айс де Люкс».
  • Этих позиций не было в меню после ребрендинга сети: McDonald’s забрал с собой запатентованную технологию проворачивания ложки в мороженом, а в бургере нужно было заменить соус.
Еда
Полина Лааксо
«Мы не только повторим, но и превзойдём успех McDonald's в России» Статьи редакции

Главное из интервью РБК с главой «Вкусно — и точка» Олегом Пароевым — о дефиците картошки фри, аналогах «Биг Мака» и «Макфлури» и росте цен в меню.

Олег Пароев

#новость #вкусноиточка

1548 просмотров
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48 комментариев
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 Виктор Сивашев

Казалось бы, что хуже уже быть не может, но мы их недооценили

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Последний чувак

Я до последнего надеялся, что это временное название.
И со временем проведут нормальный ребрендинг.
Не тут-то было..

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Alice

Оно настолько ужасное, что пусть будет. Настолько неуместное запоминается, ибо бред

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СОКР

Там уровень творческого потенциала настолько низок, что аж отрицательный.

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Семен Смирнов

Те кто в реальности бывал в ресторане, говорят что принципиальной разницы нет, плюс-минус субективность восприятия вкуса

Но оказалось что очень много людей ходят в рестораны из за названия

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Пришелец 2

Через неделю - Вкусно и Точка подала заявку на патентные знаки - "Картошка и Точка" "Бургер и Точка".

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Вася Пражкин
McDonald’s забрал с собой запатентованную технологию проворачивания ложки в мороженом

А ведь когда-то мы были первые в космосе.. Прости, Юра!

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zinkovvi

то Юрий Алексеевич, а это ложки...

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Ник Аватесян

На это точка?"точно точка?"

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СОКР

Больше точек богу точек!
Кто поставит точку на «точке»? (-:
Все шутки шутили, а они, получается, их записывали и теперь регистрируют.

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CasualCode

Коля с заточкой, в почку и точка.

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Marco Polo
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Nikita Shatokhin

Это же новость с панорамы, да?

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Ddd
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Zoringer

Что-то у них какая-то проблема с многоточием

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Юрий Болотов

никак не могут поставить точку в этом потоке креатива

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IGTS

Ясно — и понятно

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Mitya Brik

Ясно и точка

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Андрей Волхонский

Это просто пик полета фантазии.
Своего ничего не могут придумать?

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Чукча и Гек

Мозгов нет. И точка.

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Максим Мельников

Учитывая, что количество упоминаний Точки в вариациях превзошло все мыслимые пределы - могу всех вас поздравить - вы поучаствовали (бесплатно) в рекламной компании данной сети. Маркетологу этой компании - большой респект)))))

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Дарья Смолякова

На самом деле, чисто ментально, для Мордора с орками названия вполне приличны и оригинальны.

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Максим Мельников

Мадам, стесняюсь спросить - из какой вы страны?))))

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Igor Lobkov

КолОчка

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Владимир

ОчКола

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Roman Missetskiy

Запятая, скорее.

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Никита Лукьянов

слышал они булки в багажнике перевозят,лучше пусть этим займутся

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Сергей Немчинов

А можно на лаконичное Кол и точка?

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Сергей Немчинов

Кочка и почка - бренд для амортизаторов для автомобилей

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Чукча и Гек

Конец. И точка.

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Печальный вентилятор

Говно — и точка

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ru.lucky

Теперь и ТНТ подмазаться сможем в новом сезоне Реальных пацанов)

Никола вдохновитель бренда ТочкаКола.
Никола – новая форма глагола.
Никола – чисто русско-тайская школа.
Николаша, имя ваше, киря наяву.

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Пришелец 2

Макфлури пусть заменят на Мороженка и Точка.

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Klaus Gut

а в ссср был вкусный пломбир за 30 копеек и точка!

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Алекс Петров

Предлагаю им тогда сделать ребрендинг и стать "ТочкаКала" 👌

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Alexey V

Кол в очко?

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Сергей Немчинов

А если в «Биф Хит» и «Биг Хит» добавить немножко загадочности и сделать «Биф Х**» и «Биг Х**»?

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Дмитрий

нет бы прислушаться к общественному мнению, нет они гнут свою линию дальше

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Sergey Dovzhenko

Ебаный стыд и точка

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Anton Kharlamov

Блин, запятая

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Оля Янко

О май гад 🤡

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Антон Склянов

Кочка.

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Sergey Nepomnyashchikh

Мак - это отражение личности создателя. Впрочем вкусно и точка - тоже. И разница на лицо

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Sergey Vasiliev

Толчкола?

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Влад Борщ

МакБургер
МакКола
Да даже "Весело и вкусно" было бы лучше...

Вот что бы такое не использовать?) Придумали какие то точки, айдентику убили в поносно-зеленом цвете.

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Сергей А

Это точно точка или бред будет продолжаться?

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Чукча и Гек

Кал. И точка. Карл.

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Sergey Nepomnyashchikh

Может уже остановиться на "это не мак - и точка"?
Кто то нанял маркетологов школьников. Вокруг столько фастфуда, тот же бургеркинг на крайний случай. Но вокруг этой точки столько хайпа.
Вы никогда не превзойдете мак по масштабам, потому что у вас априори концепция мышления в сторону дна. Начиная с цвета, формы логотипа, заканчивая кривым на слух и произношение названием. Цвета в лого "грязные" , сам лого не понятно о чем. Вам до простоты мака ещё сотни лет эволюционировать

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