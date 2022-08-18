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Бывшая сеть Starbucks в России открылась как Stars Coffee, в некоторых точках будут продавать алкоголь Статьи редакции

Цены на напитки — от 140 до 395 рублей.

1229 просмотров
  • 18 августа 2022 года Stars Coffee открыла первую кофейню на Новом Арбате в Москве. Совладельцами сети стали Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.
  • На логотипе сети вместо русалки — девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. Заявку на регистрацию этого знака Пинский подал в начале августа.
  • По его словам, в день официального запуска открылась только одна флагманская кофейня. Ещё 120 точек запустятся до конца сентября. Как передаёт Msk1.ru, флагманская кофейня откроется для всех желающих только 19 августа.
Фото РБК
Фото «РИА Новости»
  • В меню — американо, капучино, фильтр-кофе и другие кофейные напитки, сэндвичи, салат, паста и сладости. Цены на напитки — от 140 до 395 рублей. По словам совладельцев, в некоторых премиальных точках Stars Coffee будут продавать алкоголь.
РБК
Ответ на публикацию РБК
А так теперь выглядит меню сети Stars Coffee, открывшейся вместо ушедшего из России Starbucks.
  • Судя по фотографиям, которые публикуют с открытия СМИ, сотрудники новой сети пишут на стаканах имена клиентов — так же делала Starbucks.
Видео: Алексей Голенищев / ТАСС
  • Starbucks прекратила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об окончательном уходе из страны. Всего у неё было 130 кофеен в России.

#новость #starbucks

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25 комментариев
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 Вася Пражкин
в некоторых точках будут продавать алкоголь

Можно еще поставить кальяны, готовить шаурму, выдавать посылки и пенсии, тогда народ точно попрет.

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Иван

А штатный барбер будет приводить всех мужчин к Золотому Стандарту

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Alex Shevchenko

"- А знаешь, что в Европе самое смешное?
- Что?
- Это то, что у них всё немного не так, всмысле у них там всё точно так же, как и здесь, но только всё немного по-другому.
- Приведи пример.
- В Амстердаме ты можешь в кино взять пиво, причём не в каком-то там паршивом бумажном стаканчике, а в нормальной стеклянной кружке. А в Париже можно взять пиво в МакДональдсе." © 😁

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arty

Хипстеры-алкаши — новая целевая аудитория.

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Евгений Вилков

Старс и точка

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Деда Миша

Хочу русиано в меню
А то эти ваши американо скрепы не дают укрепить с утра

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Ол Сен

Пиво в полторашку будут разливать?

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Денис Падуто

Лого - супер. Отличное решение.

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Таинственный американец

Мимикрия — отличное решение? Нет. Looks like Abibas

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Таир Бакиев

Хорошее решение для старта (ибо то что сеть приходит на место старбакса - это важная фича и показать преемственность необходимо). Это ведь не конкурент Старбакса. Но дальше нужно будет менять конечно.

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Skyray
в некоторых премиальных точках Stars Coffee будут продавать алкоголь.

Как понять премиальных? Суть бренда в том, что он доступен всем и каждому, а тут что? Стаканчик с позолотой, или сразу с водярой вместо латте?

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Деда Миша

Публика более ровная, вход только если со своим макбуком пришёл

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Семен Осипов

Бургеры там будут продавать?

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Данный турник

В рень бургеры - сендвичи свежие с овощами. Куросаны нафиг - много крошек

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15 сантиметров в обхвате

Всё таки "Pisinsky" из названия убрали?

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Невкусно и грустно

Алкашка и точка

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Сергей Архангельский

Молодцы. Отлично сделали

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Евгений Вилков

Пинский на самом деле вообще молодец. Из клубного промоутера стал крутейшим ресторатором.

Вот вам почитать на досуге:
https://vc.ru/food/479064-iz-chego-v-restoranah-delayut-napitki-iz-fruktov-ili-sinteticheskih-zameniteley

Из чего в ресторанах делают напитки? Из фруктов…
И так и так.Многие из вас бывают в ресторанах, кофейнях. Каждый день пьют свой любимый латте…
vc.ru
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Таинственный американец

Facepalm

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Таинственный американец

Лучшее кофе, лучшее экспрессо

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Таинственный американец
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Kvsh

Bastars..

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Роман Кулаков

Алкашка, на голове какашка

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Александр Голубев

А пиво и семки?

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Новорег Заблокированный

260 рублей за американо это нормально для России? В Европе вроде как почти везде дешевле, кроме Швейцарии и Скандинавии

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