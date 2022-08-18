Бывшая сеть Starbucks в России открылась как Stars Coffee, в некоторых точках будут продавать алкоголь Статьи редакции
Цены на напитки — от 140 до 395 рублей.
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- 18 августа 2022 года Stars Coffee открыла первую кофейню на Новом Арбате в Москве. Совладельцами сети стали Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.
- На логотипе сети вместо русалки — девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. Заявку на регистрацию этого знака Пинский подал в начале августа.
- По его словам, в день официального запуска открылась только одна флагманская кофейня. Ещё 120 точек запустятся до конца сентября. Как передаёт Msk1.ru, флагманская кофейня откроется для всех желающих только 19 августа.
- В меню — американо, капучино, фильтр-кофе и другие кофейные напитки, сэндвичи, салат, паста и сладости. Цены на напитки — от 140 до 395 рублей. По словам совладельцев, в некоторых премиальных точках Stars Coffee будут продавать алкоголь.
- Судя по фотографиям, которые публикуют с открытия СМИ, сотрудники новой сети пишут на стаканах имена клиентов — так же делала Starbucks.
- Starbucks прекратила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об окончательном уходе из страны. Всего у неё было 130 кофеен в России.
Можно еще поставить кальяны, готовить шаурму, выдавать посылки и пенсии, тогда народ точно попрет.
А штатный барбер будет приводить всех мужчин к Золотому Стандарту
"- А знаешь, что в Европе самое смешное?
- Что?
- Это то, что у них всё немного не так, всмысле у них там всё точно так же, как и здесь, но только всё немного по-другому.
- Приведи пример.
- В Амстердаме ты можешь в кино взять пиво, причём не в каком-то там паршивом бумажном стаканчике, а в нормальной стеклянной кружке. А в Париже можно взять пиво в МакДональдсе." © 😁
Хипстеры-алкаши — новая целевая аудитория.
Старс и точка
Хочу русиано в меню
А то эти ваши американо скрепы не дают укрепить с утра
Пиво в полторашку будут разливать?
Лого - супер. Отличное решение.
Мимикрия — отличное решение? Нет. Looks like Abibas
Хорошее решение для старта (ибо то что сеть приходит на место старбакса - это важная фича и показать преемственность необходимо). Это ведь не конкурент Старбакса. Но дальше нужно будет менять конечно.
Как понять премиальных? Суть бренда в том, что он доступен всем и каждому, а тут что? Стаканчик с позолотой, или сразу с водярой вместо латте?
Публика более ровная, вход только если со своим макбуком пришёл
Бургеры там будут продавать?
В рень бургеры - сендвичи свежие с овощами. Куросаны нафиг - много крошек
Всё таки "Pisinsky" из названия убрали?
Алкашка и точка
Молодцы. Отлично сделали
Пинский на самом деле вообще молодец. Из клубного промоутера стал крутейшим ресторатором.
Вот вам почитать на досуге:
https://vc.ru/food/479064-iz-chego-v-restoranah-delayut-napitki-iz-fruktov-ili-sinteticheskih-zameniteley
Facepalm
Лучшее кофе, лучшее экспрессо
Bastars..
Алкашка, на голове какашка
А пиво и семки?
260 рублей за американо это нормально для России? В Европе вроде как почти везде дешевле, кроме Швейцарии и Скандинавии