Pizza Hut в Японии начнёт делать пиццу на рисовой основе из-за резкого роста цен на пшеницу Статьи редакции
Пока в качестве эксперимента.
- С 22 августа в меню японских ресторанов Pizza Hut появятся мини-пиццы с рисовой основой вместо пшеничной и начинками со свининой иберико и курицей терияки, пишет Bloomberg. Набор из трёх мини-пицц, наггетсов и картофеля фри будет стоить $9,91.
- Эксперимент продлится шесть недель. Если рисовая пицца будет пользоваться успехом, блюдо введут в постоянное меню.
- Цены на пшеницу выросли после начала «спецоперации» в Украине. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, до марта 2022 года на Россию и Украину приходилось более трети общемирового экспорта зерновых.
- У производителей пшеница подорожала на 19% год к году, до $270 за тонну, по данным Российского зернового союза на июль 2022 года.
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Разве рис не стоит дороже пшеницы даже после подорожания последней?
Это у нас бескрайние поля пшеницы. В Азии - бескрайние рисовые поля.
А на товарных биржах бескрайние запасы обоих продуктов.
Не думаю, что работники Pizza Hut в Японии самостоятельно собирают рис на полях.
Смотря где ведь
Тоже интересно. Макароны из рисовой муки в разы дороже
Логистика может быть дороже, чем у риса, но это лишь предположение
А у нас могли бы назвать "Пицца Нах!"
Откуда вы лезете
Из Цукербурга.
Лахту переименовали что ли?
$10, мы уже по еде догоняем, а кое-где и обгоняем запад.
Просто рубль слишком крепкий
Уже давно обогнали. На манхеттене моя среднестатистическая покупка стоит в 1.5 раза дешевле какой-нибудь пятерочки. Про качество даже начинать не буду. Хороший сыр у нас дороже в 4-10 раз. В интернете можно посмотреть стоимость продуктов практически в любом магазине.
Рисовая пицца? – это ладно. Но чего такая мелкая-то?! Даже для мини размер игрушечный.
А что случилось? Против Японии вроде не вводили санкции. Почему в развитых свободных странах какой-то кринж?