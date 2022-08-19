Еда
Маша Цепелева

Pizza Hut в Японии начнёт делать пиццу на рисовой основе из-за резкого роста цен на пшеницу Статьи редакции

Пока в качестве эксперимента.

  • С 22 августа в меню японских ресторанов Pizza Hut появятся мини-пиццы с рисовой основой вместо пшеничной и начинками со свининой иберико и курицей терияки, пишет Bloomberg. Набор из трёх мини-пицц, наггетсов и картофеля фри будет стоить $9,91.
  • Эксперимент продлится шесть недель. Если рисовая пицца будет пользоваться успехом, блюдо введут в постоянное меню.

Мы всегда думаем о том, как сделать наши продукты привлекательными для японских потребителей, и рис, очевидно, идеально подходит. Кроме того, мы наблюдаем резкий рост цен на пшеницу.

Эми Микадо, представитель Pizza Hut Japan
  • Цены на пшеницу выросли после начала «спецоперации» в Украине. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, до марта 2022 года на Россию и Украину приходилось более трети общемирового экспорта зерновых.
  • У производителей пшеница подорожала на 19% год к году, до $270 за тонну, по данным Российского зернового союза на июль 2022 года.
Рисовые мини-пиццы Pizza Hut

#новость #pizzahut

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15 комментариев
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 Влад Светлый

Разве рис не стоит дороже пшеницы даже после подорожания последней?

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Andrey Gordeev

Это у нас бескрайние поля пшеницы. В Азии - бескрайние рисовые поля.

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Влад Светлый

А на товарных биржах бескрайние запасы обоих продуктов.
Не думаю, что работники Pizza Hut в Японии самостоятельно собирают рис на полях.

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Влад

Смотря где ведь

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Антон Штадлер

Тоже интересно. Макароны из рисовой муки в разы дороже

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Soulis

Логистика может быть дороже, чем у риса, но это лишь предположение

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Analtoy Wasserschlang

А у нас могли бы назвать "Пицца Нах!"

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DxdV

Откуда вы лезете

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Analtoy Wasserschlang

Из Цукербурга.

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Rabbit Rabbin

Лахту переименовали что ли?

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Vitaly Ya

$10, мы уже по еде догоняем, а кое-где и обгоняем запад.

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Михаил Зеленин

Просто рубль слишком крепкий

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Raff the Raff

Уже давно обогнали. На манхеттене моя среднестатистическая покупка стоит в 1.5 раза дешевле какой-нибудь пятерочки. Про качество даже начинать не буду. Хороший сыр у нас дороже в 4-10 раз. В интернете можно посмотреть стоимость продуктов практически в любом магазине.

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Вадим Д.

Рисовая пицца? – это ладно. Но чего такая мелкая-то?! Даже для мини размер игрушечный.

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Стакан чая

А что случилось? Против Японии вроде не вводили санкции. Почему в развитых свободных странах какой-то кринж?

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