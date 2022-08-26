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Coca-Cola будет продавать в России напиток под названием «Добрый кола» Статьи редакции

По данным «Фонтанки», поставки возобновят до 28 августа.

  • О том, что российское подразделение Coca-Cola HBC, которое ранее переименовали в Multon Partners, будет продавать в России напиток под названием «Добрый кола», сообщил основатель «Теремка» Михаил Гончаров.

Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет «Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать.

Михаил Гончаров, основатель «Теремка»
  • Компания попытается построить продажи напитков на популярности соков «Добрый» среди россиян, предполагает Гончаров. Однако после ухода Coca-Cola на рынке РФ возникла жёсткая конкуренция между производителями «кольных напитков». Глава «Теремка» подчеркнул, что в настоящее время в российских ресторанах «даже нельзя выставить всю линейку продукции».

  • По данным издания «Фонтанка», Coca-Cola возобновит поставки газировки в российскую розницу до 28 августа. Эту дату назвали сотрудники одной из федеральных сетей. Региональные сети ожидают начало отгрузок «в ближайшее время».

  • Впервые о планах Coca-Cola поменять название напитка на «Добрый Cola» сообщил Telegram-канал Mash в начале августа 2022 года.

#новость #cocacola

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49 комментариев
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 Император Нолимоций

Что мешало назвать «Добрый Коля» тогда уж хотя бы?

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Zloy Sonic

Или Добрая Кола

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Zloy Sonic

Или Добрый. Кола

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Zloy Sonic

Ибо Добрый Кола - это ошибка, режущая слух и глаза))

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Андрей Лучина

Добрый Мыкола...

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Джей

Добрый Никола

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K.Li

Квас Никола, Пей Николу

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VLAD

Не, Добрый Вова

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Вас Ко

Без запятой

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Вася Пражкин

И спецверсию для инвесторов - "Добрый Маржин Коля" с вискарем.

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Евгений Широков

Тут водочкой тянет. После нее не только Коля добрый)

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Allestor Klei
«Добрый кола»

Нет блять, «Злой Пепси»

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Управляющий супер_стар

на двух стульях

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Саша Прохоренко

Ну при фашистах выжили и тут справятся

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чертов бадминтон

Тем более, что разницы никакой

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Айрат Галиуллин

Со стула бух

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Илья Волочков

Не пойму, с одной стороны кричат про импортозамещение, про то, что Запад — зло, их продукция не нужна. Мы сами можем, а Китай нам поможет.

Западные компании тоже, якобы уходят с нашего рынка, чтобы не поддерживать этот "Кровавый режим" и т.д. Громко хлопают дверью.

А с другой стороны, вполне легально, эти же западные компании продолжают работать на российском рынке. Даже не прикрываются. И наоборот, называют себя "Добрый, Любимый" и т.д.

Что за лицемерный сюр вообще происходит?

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Grigory Walram

А всё очень легко. Представляете себе, компании не очень хотят терять такой рынок, как Россия, только потому что где-то там западнее произошёл конфликт. Но существует обратная сторона - репутация, мол смотрите, мы осуждаем. Правда, возможно, во главе компании наоборот сидят люди, которые понимают и не осуждают, но это уже не суть. Главное - не получить "кансел" На западе, поэтому и меняется название, А любовь - остаётся.

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Император Нолимоций

Справедливости ради надо бы и про Россию написать, что несмотря на всякие «ненужоны» тут так-то тоже не прочь и попить кока-колки, и выгодно ею поторговать.

понимают и не осуждают

Ну это вряд ли.

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Kv4Nt

Деньги не пахнут и на любые конфликты где твою жопу не задело всем насрать

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Илья Волочков

Так если все знают, что компания не уходит, а просто меняет название, почему она не может быть "закенселина"? На Западе потребители тоже ведь знают про этот формализм и про переименование.

От этого я удивляюсь ещё больше. Типа все знают, что компания не уходит, а просто переименовывает свою продукцию, по сути, наоборот пытается обмануть западного потребителя, ввести его в заблуждение... Наоборот ответная реакция должна быть сильнее и компания точно должна быть закенселина.

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Вячеслав

Добро пожаловать в жизнь.

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чертов бадминтон

Умом Россию не понять (с)

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Serjio M

Да торгашам нахер весь этот уход не нужен, но политиканы(западное лобби) их прижимают по своим каналам. Вот и крутятся как ужи "и рыбки съесть и на xyz сесть"

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Maksym H

Ибо «Война – войной, но бизнес – это бизнес. Ничего личного!» (с)

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Трагический динозавр

война = бизнес

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Никита Иванов

Я не пойму, у редактора vc сегодня хорошее настроение? Почему одни позитивные рассылки весь день идут 😁

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Rafa Ramazanov

Подожди ещё не вечер, ща пойдут новости биткоин упал на 3%, и всё, скам, пузырь лопается

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Вячеслав

Кола станет добрым только после возвращения кокаина

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И.К.

😂

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Владислав Костин

Черноголовку байкал уже не обойти

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Denis

Чернобаевку

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чертов бадминтон

Боярышник

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И.К.

Слишком много сахара в Байкале. Хочется zero

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Император Нолимоций

И не развидеть.

— Нет, сынок, этот вкус ничем не перебить.

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И.К.

Кола-трансгендер

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чертов бадминтон
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Vasiliy coconut

Добрый Кола , злой Черноголовка

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Посланник Ада

Добрый Вова, Старый Джо
Колу пью и хорошо!

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Dmitry Kuzmitsky

Странно, ведь "рынок РФ мизерный", "2% ВВП" и с налогов "строятся ракеты", и вообще, они, типа, ушли с рынка. Истерика проходит, что ли?

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чертов бадминтон

У них - похоже что да. У нас - пока конца не видно ((

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Alex Kiselev

Нет блин Злой Пепес

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ilia

Ну это уже просто здец какой-то.

Будто иностранец какой-то просто известные ему слова на русском вспоминает.

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Razuznali

Добрый и точка!!!

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Redhouses

😂😂😂

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Трагический динозавр

ну возможно Михаил не совсем верно название проговорил.

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Саша Прохоренко

Нормально, а то надоело это соревнование по отвратительным аналогам от компаний, которые хотят откусить пирог, но стараться не хотят. (Кстати Вкусвилл - вы лидеры по отвратительной коле💚)

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чертов бадминтон

У вас отвратительный комментарий.

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Serjio M

Есть удачные варианты по вкусу, но эти черти и цену взвинтили как на аналог...трынднц

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