Coca-Cola будет продавать в России напиток под названием «Добрый кола» Статьи редакции
По данным «Фонтанки», поставки возобновят до 28 августа.
- О том, что российское подразделение Coca-Cola HBC, которое ранее переименовали в Multon Partners, будет продавать в России напиток под названием «Добрый кола», сообщил основатель «Теремка» Михаил Гончаров.
- Компания попытается построить продажи напитков на популярности соков «Добрый» среди россиян, предполагает Гончаров. Однако после ухода Coca-Cola на рынке РФ возникла жёсткая конкуренция между производителями «кольных напитков». Глава «Теремка» подчеркнул, что в настоящее время в российских ресторанах «даже нельзя выставить всю линейку продукции».
По данным издания «Фонтанка», Coca-Cola возобновит поставки газировки в российскую розницу до 28 августа. Эту дату назвали сотрудники одной из федеральных сетей. Региональные сети ожидают начало отгрузок «в ближайшее время».
- Впервые о планах Coca-Cola поменять название напитка на «Добрый Cola» сообщил Telegram-канал Mash в начале августа 2022 года.
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Что мешало назвать «Добрый Коля» тогда уж хотя бы?
Или Добрая Кола
Или Добрый. Кола
Ибо Добрый Кола - это ошибка, режущая слух и глаза))
Добрый Мыкола...
Добрый Никола
Квас Никола, Пей Николу
Не, Добрый Вова
Без запятой
И спецверсию для инвесторов - "Добрый Маржин Коля" с вискарем.
Тут водочкой тянет. После нее не только Коля добрый)
Нет блять, «Злой Пепси»
на двух стульях
Ну при фашистах выжили и тут справятся
Тем более, что разницы никакой
Со стула бух
Не пойму, с одной стороны кричат про импортозамещение, про то, что Запад — зло, их продукция не нужна. Мы сами можем, а Китай нам поможет.
Западные компании тоже, якобы уходят с нашего рынка, чтобы не поддерживать этот "Кровавый режим" и т.д. Громко хлопают дверью.
А с другой стороны, вполне легально, эти же западные компании продолжают работать на российском рынке. Даже не прикрываются. И наоборот, называют себя "Добрый, Любимый" и т.д.
Что за лицемерный сюр вообще происходит?
А всё очень легко. Представляете себе, компании не очень хотят терять такой рынок, как Россия, только потому что где-то там западнее произошёл конфликт. Но существует обратная сторона - репутация, мол смотрите, мы осуждаем. Правда, возможно, во главе компании наоборот сидят люди, которые понимают и не осуждают, но это уже не суть. Главное - не получить "кансел" На западе, поэтому и меняется название, А любовь - остаётся.
Справедливости ради надо бы и про Россию написать, что несмотря на всякие «ненужоны» тут так-то тоже не прочь и попить кока-колки, и выгодно ею поторговать.понимают и не осуждают
Ну это вряд ли.
Деньги не пахнут и на любые конфликты где твою жопу не задело всем насрать
Так если все знают, что компания не уходит, а просто меняет название, почему она не может быть "закенселина"? На Западе потребители тоже ведь знают про этот формализм и про переименование.
От этого я удивляюсь ещё больше. Типа все знают, что компания не уходит, а просто переименовывает свою продукцию, по сути, наоборот пытается обмануть западного потребителя, ввести его в заблуждение... Наоборот ответная реакция должна быть сильнее и компания точно должна быть закенселина.
Добро пожаловать в жизнь.
Умом Россию не понять (с)
Да торгашам нахер весь этот уход не нужен, но политиканы(западное лобби) их прижимают по своим каналам. Вот и крутятся как ужи "и рыбки съесть и на xyz сесть"
Ибо «Война – войной, но бизнес – это бизнес. Ничего личного!» (с)
война = бизнес
Я не пойму, у редактора vc сегодня хорошее настроение? Почему одни позитивные рассылки весь день идут 😁
Подожди ещё не вечер, ща пойдут новости биткоин упал на 3%, и всё, скам, пузырь лопается
Кола станет добрым только после возвращения кокаина
😂
Черноголовку байкал уже не обойти
Чернобаевку
Боярышник
Слишком много сахара в Байкале. Хочется zero
И не развидеть.
— Нет, сынок, этот вкус ничем не перебить.
Кола-трансгендер
Добрый Кола , злой Черноголовка
Добрый Вова, Старый Джо
Колу пью и хорошо!
Странно, ведь "рынок РФ мизерный", "2% ВВП" и с налогов "строятся ракеты", и вообще, они, типа, ушли с рынка. Истерика проходит, что ли?
У них - похоже что да. У нас - пока конца не видно ((
Нет блин Злой Пепес
Ну это уже просто здец какой-то.
Будто иностранец какой-то просто известные ему слова на русском вспоминает.
Добрый и точка!!!
😂😂😂
ну возможно Михаил не совсем верно название проговорил.
Нормально, а то надоело это соревнование по отвратительным аналогам от компаний, которые хотят откусить пирог, но стараться не хотят. (Кстати Вкусвилл - вы лидеры по отвратительной коле💚)
У вас отвратительный комментарий.
Есть удачные варианты по вкусу, но эти черти и цену взвинтили как на аналог...трынднц