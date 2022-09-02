Финский производитель упаковки и одноразовой посуды Huhtamäki продал российский бизнес владельцу «Вкусно — и точка» Статьи редакции
Сумма сделки составила €151 млн.
- Об этом сообщила сама компания. Покупателем выступил холдинг Espetina (ООО «Эспетина»), принадлежащий владельцу «Вкусно — и точка» Александру Говору и Юрию Кушнерову. За €151 млн Espetina получит четыре завода, на которых работает 724 сотрудника.
- Финская компания рассказала, что долго и тщательно отбирала партнёра, который бы обеспечил «безопасность и благополучие местных сотрудников». И надеется, что новый владелец проявит себя «достойно».
- Huhtamäki объявила о планах избавиться от российских активов ещё 14 апреля 2022 года. До этого она приостановила инвестиции в российский рынок. Накануне о возможной продаже Huhtamäki Говору сообщило Reuters.
- Huhtamäki — поставщик упаковки и одноразовой посуды. Компания работала в России с 1994 года и за период до 2022 года вложила в регион свыше €150 млн.
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Это не точка, а многоточие уже какое-то получается
ООО Многоточка )))
Из дворового детства вспомнилось более перспективное название:
Стопкаликаточка-запятая-точка
То чувство когда в "монополии" кто-то прокачал свою клеточку, а ты выкупил ее потому что тебя бесило все время на нее попадать