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Таня Боброва
Еда

«Объединённые пивоварни» предложили Минфину повысить пошлины на ввозимое из «недружественных» стран пиво

Не все опрошенные «Ъ» участники рынка поддержали идею, ожидая роста цен на напитки и предупреждая о рисках ответных мер — ограничений поставок хмеля в Россию.

  • Минфин подготовил производителям пива письмо с просьбой оценить целесообразность повышения до конца 2024 года пошлин на этот напиток из «недружественных» стран с текущих €0,1 до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на документ.
  • Согласно письму, с таким предложением выступил холдинг «Объединённые пивоварни» (ОПХ, бренды «Крушовице», «Бочкарёв», «Мистер Лис» и другие). Это бывшее российское подразделение Heineken, которые выкупила группа «Арнест». В Минфине на запрос газеты не ответили, в ОПХ подтвердили обращение в министерство.
  • В компании пояснили, что «активный импорт товаров негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объёмов внутреннего производства и налоговых отчислений». И добавили: инициатива согласована с позицией Ассоциации производителей пива, солода и напитков. В последней отказались от комментариев.
  • В Московской пивоваренной компании (бренды «Хамовники», «Жигули Барное» и другие) не поддержали идею повысить пошлины: поставки из-за рубежа и «так ограничены естественным способом». В «Балтике» сказали, что пока не получали обращения от Минфина. В «Очаково» и AB InBev Efes не ответили на запросы.
  • Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что повышение пошлин скажется в первую очередь на массовых зарубежных брендах — они занимают около 2% рынка. Средняя цена на такие напитки может подняться с 80 до 250 рублей за банку. Больше всего могут пострадать ритейлеры-импортёры пива из «недружественных» стран, что снизит конкуренцию и повысит цены на 30-50% в среднем на всю импортную продукцию.
  • При этом при повышении пошлин есть риск, что Германия и Чехия могут в качестве ответа ограничить ввоз в Россию хмеля. По данным АКОРТ, свыше 80% хмеля, используемого в производстве российского пива, импортируется из «недружественных» стран.

#новости #пиво

12
12 комментариев
Zamir Saidov

А с потребителями кто-то что-то согласовывает?

3
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Дмитрий Зима

а кто это? из какого ведомства?

2
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Dimm Debrov

Поддерживаю, западное пиво уже давно ссаниной стало с шильдиком, а наш крафт впереди планеты всей!

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Дмитрий Зима

ну так и покупай отечественное, никто же не запрещает

5
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Александр П

Сам пей свой кал крафтовый за оверпрайс, я лучше бутылочку Кампуса или Свинкелса раздавлю нежели пить отраву от Салденс

1
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Евгений Бахарев

Зачем повышать качество, когда можно попросить запретить или повысить цены? Вот она, конкуренция и борьба за потребителя в нашей любимой стране.

Эх, если бы это касалось только одного этого случая…

2
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Слегка Придурковатый

"Объединённые пивоварни" следует проверить на экстремизм. Имеется информация, что около 88% их сотрудников поддерживают экстремистскую организацию ЛГБТ+.

1
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