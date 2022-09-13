Еда
Полина Лааксо

«Вкусно — и точка» заменит Coca-Cola напитками «Добрый cola» Статьи редакции

Порционная «кола» вернётся в продажу с 15 сентября.

  • Об этом сообщила пресс-служба компании. К началу октября напиток в розливе будет доступен во всех заведениях сети в прежних объёмах — 0,25, 0,4 и 0,5 л.
  • «Добрый cola» производит российское подразделение Coca-Cola, прекратившее выпускать и продавать газировку под этим же брендом в России ещё в июне. О планах производителя продолжить продажи, но поменять название напитка на «Добрый cola», стало известно в начале августа. В конце того же месяца выпуск переименованной продукции подтвердили отраслевые источники.
  • До этого «Вкусно — и точка» продавала оригинальную Coca-Cola из запасов, но параллельно искала ей замену. Компания, помимо прочих, выбирала среди Pepsi и «Черноголовки». До этого выбор в пользу «Черноголовки» сделали KFC и Burger King.
  • В середине августа сеть подала заявки на регистрацию товарных знаков «ТочкаКола» и «Кола — и точка». Будут ли их использовать, в компании не уточнили.

#новость #cocacola #вкусноиточка

4492 просмотров
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122 комментария
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 Rabbit Rabbin

"Добрый Коля любит вкус очка"

Очень удобно для запоминания сути этой новости

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roboto
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Вадим Д.

Коля, выходит, не такой уж и добряк (-;

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1 комментарий
Yo Yo

Что за нейминги, вкусна и точка, добрый кола 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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Аноним

Не нравится?
Чемодан => аэропорт => США

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9 комментариев
Левый бас

Тот самый вкус когда лето, жара и пробуешь прохладного Доброго Колю)

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Alex Kul

Ну добрый эт бренд коле принадлежавший вот и название

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1 комментарий
mon nom

«Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» сохранят привычные для покупателей вкусы Sprite и Fanta.

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Ann Feldman

Дорогой Санта. Я все еще жду.

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Rabbit Rabbin
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Alex Flints

Знаешь, сейчас это не самое лучшее желание

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1 комментарий
Павел Блахин

вауч какая

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Иван Грозный

Главное, чтобы грёбаный Санта не доставил вот эту:

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виктор сикрит

Добрый Cola звучит так, как будто это говорит клюквенный русский из фильмов типа красной жары

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Дмитрий Валерьевич
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Вася Пражкин

Всегда считал, что кола - женского рода.

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Лысый криптоинвестор

А кокс - мужского.

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1 комментарий
lakoros

Так оно и сейчас может быть женским. добрый это бренд кока-колы.
Типа добрый - Active Kid. Добрый - кола.

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1 комментарий
Мария Бессонова

- Доктор каков диагноз?
- У вас доброкольная опухоль очка.
- По вашему это смешно?
- Извините. У нас по новым методичкам нужно диагнозы сообщать с позитивом.

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roboto

Сразу видно пациентов ТЖ

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1 комментарий
Grigory Walram

Я не очень понял, а Funky Monkey - это что? Оно пропадёт значит и вместо него будет Добрый cola? На вкус фанки реально кола 1 в 1

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Alice

Нет, вообще не оно

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Михаил Романов

Ее производит кампания «Перспектива»

На рынке безалкогольных газированных и других напитков «Перспектива» работает более 10 лет и известна как дистрибутор Laimon Fresh, Genesis, GreenMe+, Hoop, Jumper, Arctic и прочих брендов — они выпускаются в коллаборации с производственными площадками в Подмосковье и Твери.
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1 комментарий
Roman Moskovskiy

Это маркетинг и неверные сообщения журналистов. Компании Кока-Кода (которой принадлежал др 24 февраля Мултон и Добрый) она не принадлежит

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Void

фанки будто с большим количеством лимона, и меньше газов

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Лысый криптоинвестор

Ну я так понимаю, это лучшее решение в худшей ситуации. Учитывая, что этот напиток выпускается на том же заводе и теми же людьми, что и настоящая Coke должно не сильно отличаться от оригинала.

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Alldar

Вообще не отличаетися в кб продаются все вкусы, 70р - 1 литр

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John Doe

Если я правильно помню(поправьте если не так), сироп там из-за границы был на заводе. И поставок больше нет.

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1 комментарий
Alex Art

Хорошо бы еще версию без сахара.

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Igor Chitz

Вот да, ни один из импортозаместителей не предлагает версию без сахара

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5 комментариев
Деда Миша

Добрая спрайт

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Деда Миша

Доброе фаnto

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2 комментария
Daniil Kochergin

Насколько нужно не уважать себя, чтобы есть в маке / вкусочка

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Артём Сычёв

А где едят уважаемые люди?

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Jiu and vali

Заплачь еще

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Иван Грозный

Вы поясните - вы против фастфуда вообще,? Или вы против переименованной сети быстрого питания "Вкусно и точка", но не были против Макдональдс?

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1 комментарий
Элвис Пресли, поэт-песенник

Ну хз. Мне и черноголовское пойло заходит. И буржуйское. Пофиг.

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морда наглая

Да вы космополит!

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2 комментария
морда наглая

Картоху верните!
Кола нам не нужна!
Ребенок страдает!
Сейчас дам номер карты..

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Кровавый глобус

Я не понял, они только название меняют? Там тот же самый сироп в итоге будет, что и оригинальный сироп кока-колы?

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морда наглая

Да, только это тактическая информация. Для внутреннего использования

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Сплошной Мика

Офтоп.

Вспомнился сразу Коля из Страдающего средневековья...

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морда наглая

Это тот самый Коля с лали-ла-лай?

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Иван Комаров

Все пофиг, где БЕЗ САХАРА ЛАЙТ И ЗИРО епрст ? Я вертел ваши напитки с сахаром плиз, почитайте кто за это отвечает

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Paul Patlakh

наш удел пока санкционочку с Казахстана пить

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Printsessa Derevyashka

Говно-кола

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Roman

И версию лайт, без говна.

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3 комментария
морда наглая

Хей хей Хейтеры))) хей)

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ED BARANOV

Слышал она будет такой же, как и кока 👃

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Jiu and vali

1 в 1, уже продается в бутылках из бон аквы, честный 1 литр.

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Ирина Нестерова

А эта новая порционная кола будет иметь опцию без сахара или опять как всегда? Хотя ладно, мне то что, там уже нет моего любимого биг брекфаст ролла.

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Инкогнито

Вкусно вам?

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морда наглая

У него просто кость широкая и тяжёлая

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Иван Поварёшкин

В магазинах эта доброкола ещё не появилась почему то

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Наталья Смирнова

Есть уже, но на вкус нифига не кола как будто

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6 комментариев
Vasiliy

сегодня в Яндекс Лавке видел, проверьте может и у вас в ней появилось

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4 комментария
Антон Большаков

Вокруг сплошные точки...

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Улиточка

Это проблемы с давлением. Рекомендую обратиться к врачу.

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Елизавета Колобова

Что за чушь? кола там есть и будет. и точка. Лишь бы панику навести, не знаете уже что выдумать

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Jiu and vali

Панику? Главное не бухтеть, вы молодые шутливые...

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Lukas Dexter

Лучше добрый клоун 🤡

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Юрий Б.

Альтернативные производители напитков со вкусом кола, желавшие заполнить ставшую было пустой нишу, предсказуемо лосонули тунца

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Jiu and vali

Черноголовка смогла же. Правда, она создавалась в конкретной среде.

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Ivan Mart

Вообще нет.
Для начала нужно сказать, что многие сети фастфуда и забегаловок перешли на эти самые аналоги(kfc, BK и остальные помельче).
Ко всему, на полках магазинов реально много появилось различных газировок от разных производителей и их активно покупают.
Раньше кроме Пепси/Колы выбора почти не было, а точнее был или уж совсем дешман в стиле красная цена, либо кавказские лимонады.

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lakoros

Импортозаместили тем же импортом.

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Моральный теркин30см

Ну кстати говоря, удивился появлению лимонадов с названием "добрый", которые на удивление крайне годные. Не слишком сладкие, да и просто вкусные.

Причем впервые я их увидел в ларьке с шаурмой.

P.S. лимонады в бутылках из под фанты 0.5, забавно

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Jiu and vali

Просто "Добрый" принадлежит "Коле". Решили сделать рокировку.

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Ivan Mart

А как они должны отличаться, если это сама кола и делает?) Просто тот же самый напиток выпускают под другим брендом.

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Андрей Харьков

Так добрый или кола?

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Павел Блахин

А как же напитки из черноголовки

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Павел Блахин

а как же напитки из черноголовки?)

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Сексорцист Милфхантерович

Годно.

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Minimalist

Просто заменить квасом и точка.

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Mr. xXx

Заметил, что в казахской Coca-Cola почти в 2 раза меньше сахара, от чего многим будет казаться вкус и знакомым и слабым, по сравнению с полноценной оригинальной версией)

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Иван Саблин

Импортозамещение не взлетело

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Ксения Евсюкова

От создателей вкусно и точка, sneaker box и прочих стремных названий

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daddymedved

Добрый кола-это кока-кола, а не всякие кулкола и зерокола

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морда наглая

Пойду остатки поищу, траванусь вечерком.

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Lev Chernov
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Paul Patlakh

Разу уж такие пляски в нашем цирке, предлагаю барам обновить название коктейля виски-кола на Добрый Виски!

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onlyDropped

Кола и точка

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Lev Chernov

КАЛмак и Калкола

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