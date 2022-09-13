«Вкусно — и точка» заменит Coca-Cola напитками «Добрый cola» Статьи редакции
Порционная «кола» вернётся в продажу с 15 сентября.
- Об этом сообщила пресс-служба компании. К началу октября напиток в розливе будет доступен во всех заведениях сети в прежних объёмах — 0,25, 0,4 и 0,5 л.
- «Добрый cola» производит российское подразделение Coca-Cola, прекратившее выпускать и продавать газировку под этим же брендом в России ещё в июне. О планах производителя продолжить продажи, но поменять название напитка на «Добрый cola», стало известно в начале августа. В конце того же месяца выпуск переименованной продукции подтвердили отраслевые источники.
- До этого «Вкусно — и точка» продавала оригинальную Coca-Cola из запасов, но параллельно искала ей замену. Компания, помимо прочих, выбирала среди Pepsi и «Черноголовки». До этого выбор в пользу «Черноголовки» сделали KFC и Burger King.
- В середине августа сеть подала заявки на регистрацию товарных знаков «ТочкаКола» и «Кола — и точка». Будут ли их использовать, в компании не уточнили.
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"Добрый Коля любит вкус очка"
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Коля, выходит, не такой уж и добряк (-;
Что за нейминги, вкусна и точка, добрый кола 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
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Чемодан => аэропорт => США
Тот самый вкус когда лето, жара и пробуешь прохладного Доброго Колю)
Ну добрый эт бренд коле принадлежавший вот и название
«Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» сохранят привычные для покупателей вкусы Sprite и Fanta.
Дорогой Санта. Я все еще жду.
Знаешь, сейчас это не самое лучшее желание
вауч какая
Главное, чтобы грёбаный Санта не доставил вот эту:
Добрый Cola звучит так, как будто это говорит клюквенный русский из фильмов типа красной жары
Всегда считал, что кола - женского рода.
А кокс - мужского.
Так оно и сейчас может быть женским. добрый это бренд кока-колы.
Типа добрый - Active Kid. Добрый - кола.
- Доктор каков диагноз?
- У вас доброкольная опухоль очка.
- По вашему это смешно?
- Извините. У нас по новым методичкам нужно диагнозы сообщать с позитивом.
Сразу видно пациентов ТЖ
Я не очень понял, а Funky Monkey - это что? Оно пропадёт значит и вместо него будет Добрый cola? На вкус фанки реально кола 1 в 1
Нет, вообще не оно
Ее производит кампания «Перспектива»На рынке безалкогольных газированных и других напитков «Перспектива» работает более 10 лет и известна как дистрибутор Laimon Fresh, Genesis, GreenMe+, Hoop, Jumper, Arctic и прочих брендов — они выпускаются в коллаборации с производственными площадками в Подмосковье и Твери.
Это маркетинг и неверные сообщения журналистов. Компании Кока-Кода (которой принадлежал др 24 февраля Мултон и Добрый) она не принадлежит
фанки будто с большим количеством лимона, и меньше газов
Ну я так понимаю, это лучшее решение в худшей ситуации. Учитывая, что этот напиток выпускается на том же заводе и теми же людьми, что и настоящая Coke должно не сильно отличаться от оригинала.
Вообще не отличаетися в кб продаются все вкусы, 70р - 1 литр
Если я правильно помню(поправьте если не так), сироп там из-за границы был на заводе. И поставок больше нет.
Хорошо бы еще версию без сахара.
Вот да, ни один из импортозаместителей не предлагает версию без сахара
Добрая спрайт
Доброе фаnto
Насколько нужно не уважать себя, чтобы есть в маке / вкусочка
А где едят уважаемые люди?
Заплачь еще
Вы поясните - вы против фастфуда вообще,? Или вы против переименованной сети быстрого питания "Вкусно и точка", но не были против Макдональдс?
Ну хз. Мне и черноголовское пойло заходит. И буржуйское. Пофиг.
Да вы космополит!
Картоху верните!
Кола нам не нужна!
Ребенок страдает!
Сейчас дам номер карты..
Я не понял, они только название меняют? Там тот же самый сироп в итоге будет, что и оригинальный сироп кока-колы?
Да, только это тактическая информация. Для внутреннего использования
Офтоп.
Вспомнился сразу Коля из Страдающего средневековья...
Это тот самый Коля с лали-ла-лай?
Все пофиг, где БЕЗ САХАРА ЛАЙТ И ЗИРО епрст ? Я вертел ваши напитки с сахаром плиз, почитайте кто за это отвечает
наш удел пока санкционочку с Казахстана пить
Говно-кола
И версию лайт, без говна.
Хей хей Хейтеры))) хей)
Слышал она будет такой же, как и кока 👃
1 в 1, уже продается в бутылках из бон аквы, честный 1 литр.
А эта новая порционная кола будет иметь опцию без сахара или опять как всегда? Хотя ладно, мне то что, там уже нет моего любимого биг брекфаст ролла.
Вкусно вам?
У него просто кость широкая и тяжёлая
В магазинах эта доброкола ещё не появилась почему то
Есть уже, но на вкус нифига не кола как будто
сегодня в Яндекс Лавке видел, проверьте может и у вас в ней появилось
Вокруг сплошные точки...
Это проблемы с давлением. Рекомендую обратиться к врачу.
Что за чушь? кола там есть и будет. и точка. Лишь бы панику навести, не знаете уже что выдумать
Панику? Главное не бухтеть, вы молодые шутливые...
Лучше добрый клоун 🤡
Альтернативные производители напитков со вкусом кола, желавшие заполнить ставшую было пустой нишу, предсказуемо лосонули тунца
Черноголовка смогла же. Правда, она создавалась в конкретной среде.
Вообще нет.
Для начала нужно сказать, что многие сети фастфуда и забегаловок перешли на эти самые аналоги(kfc, BK и остальные помельче).
Ко всему, на полках магазинов реально много появилось различных газировок от разных производителей и их активно покупают.
Раньше кроме Пепси/Колы выбора почти не было, а точнее был или уж совсем дешман в стиле красная цена, либо кавказские лимонады.
Импортозаместили тем же импортом.
Ну кстати говоря, удивился появлению лимонадов с названием "добрый", которые на удивление крайне годные. Не слишком сладкие, да и просто вкусные.
Причем впервые я их увидел в ларьке с шаурмой.
P.S. лимонады в бутылках из под фанты 0.5, забавно
Просто "Добрый" принадлежит "Коле". Решили сделать рокировку.
А как они должны отличаться, если это сама кола и делает?) Просто тот же самый напиток выпускают под другим брендом.
Так добрый или кола?
А как же напитки из черноголовки
а как же напитки из черноголовки?)
Годно.
Просто заменить квасом и точка.
Заметил, что в казахской Coca-Cola почти в 2 раза меньше сахара, от чего многим будет казаться вкус и знакомым и слабым, по сравнению с полноценной оригинальной версией)
Импортозамещение не взлетело
От создателей вкусно и точка, sneaker box и прочих стремных названий
Добрый кола-это кока-кола, а не всякие кулкола и зерокола
Пойду остатки поищу, траванусь вечерком.
Разу уж такие пляски в нашем цирке, предлагаю барам обновить название коктейля виски-кола на Добрый Виски!
Кола и точка
КАЛмак и Калкола