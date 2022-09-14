«Яндекс Еда» начала работать в Ереване Статьи редакции
Армения стала четвёртой страной для сервиса — после России, Беларуси и Казахстана.
- Сервис запустился в тестовом режиме под названием Yandex Eats, объявила компания. К нему подключились более 100 ресторанов.
- Среднее время доставки — 30 минут, заказы привозят курьеры из партнёрских логистических служб и курьеры ресторанов. До 15 ноября доставка будет бесплатной. Сколько она будет стоит после, в сервисе не уточнили.
- Кроме еды из ресторанов, можно заказать товары из магазинов, в том числе и алкоголь. Позже добавят безрецептурные лекарства и БАДы.
- Армения — первая страна, где приложение «Еды» локализовали: кроме русского и английского, есть и армянский язык.
- Приложение «Яндекс Go» (ранее «Яндекс Такси») запустилось в Армении в 2016 году. Сервис работает в Ереване, Гюмри, Раздане и других городах.
- «Яндекс Еда» запустилась в России в 2018 году, в августе 2019-го вышла за пределы страны и начала работать в Казахстане через приложение «Такси», а в 2021-м — в Беларуси.
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Релоцировавшиеся сотрудники Яндекса запили на голодный желудок? :)
запилили
А это будет видно, когда база утечет - запили или запилили :)
Тигран хочет есть
голодный? :)
Охохо... Многие сервисы Яндекса заслуживают уважения. Но с их «Едой» у меня категорически не заладилось. 2 попытки, оба раза –устойчивое ощущение, что на доставке таксисты, которым было просто по дороге. И эти условные Ашоты, со страшным акцентом звонили в духе: «– я ща не могу, э, через час-два приеду, если что не смогу увидеть в магазине, не привезу 🤷♂️». На что оба раза были посланы. Больше не-не, точно не ЯЕда.
Так и есть. Кроме курьеров заказы падают и таксистам, если включён тариф курьер)
Курьеры не собирают заказы в магазине, для этого есть сборщики.
У сбермаркета так и есть, но курьеры яеды звонили именно так. Никакого желания ждать неизвестно чего и встречаться с ними не возникло. Возможно, там брат/сват собирает, хз.
хипстерам лениво выходить на улицу за хинкалами, запилили сервис доставки)
Сам ходи за хинкалами в +35.
Если можно заплатить, чтобы мне все привезли под мой кондиционер, я лучше заплачу
Человек, который использует доставку ≠ хипстер
Намана, наконец доставка станет сносной
Комментарий удален модератором
У тебя все лицо в чем-то белом, чекай
Аккуратнее, не обляпайтесь.
Главное, чтобы после этих слов в Барнауле не начался сущий кошмар и обычный русский народ не захотел массово иммигрировать в прекрасную Армению будущего.
Хаястан уже скоро будет страной будущего с количеством переехавших туда IT челиков
Аж целых тры!
А эти "IT-челики" призывного возраста? А то времена сейчас суровые.
Вы новости не читаете что сейчас в Армении происходит?
Появился спрос значит )))
От релокантов
Мигранты)
Конкуренция Glovo пошла
Если курьеры будут не свои, то всё останется на таком же печальном уровне, как сейчас
Новости что-то в последнее время в стиле:
Ехал Яндекс через Яндекс,
Видит Яндекс - в реке яндекс,
Сунул Яндекс Яндекс в Яндекс
Уже вижу потного курьера на велике пилящего на гору
они сейчас в основном на электро-байках катают
Это по этой причине началась заварушка, что пришлось созывать ОДКБ?
нет, они решили одкб прикормить немного, но поняли это буквально)
Сервисы Яндекса в целом хорошо работают в России, но за границей похоже ими пользоваться невозможно. Пробовал недавно несколько раз вызывать такси Yango в Израиле, таксисты почти всегда просто сбрасывают заказ, примерно за квартал до точки посадки. С другими приложениями такси такой проблемы нет.
Своевременно))