Еда
Тактический файл

«Яндекс Еда» начала работать в Ереване Статьи редакции

Армения стала четвёртой страной для сервиса — после России, Беларуси и Казахстана.

  • Сервис запустился в тестовом режиме под названием Yandex Eats, объявила компания. К нему подключились более 100 ресторанов.
  • Среднее время доставки — 30 минут, заказы привозят курьеры из партнёрских логистических служб и курьеры ресторанов. До 15 ноября доставка будет бесплатной. Сколько она будет стоит после, в сервисе не уточнили.
  • Кроме еды из ресторанов, можно заказать товары из магазинов, в том числе и алкоголь. Позже добавят безрецептурные лекарства и БАДы.
  • Армения — первая страна, где приложение «Еды» локализовали: кроме русского и английского, есть и армянский язык.
  • Приложение «Яндекс Go» (ранее «Яндекс Такси») запустилось в Армении в 2016 году. Сервис работает в Ереване, Гюмри, Раздане и других городах.
  • «Яндекс Еда» запустилась в России в 2018 году, в августе 2019-го вышла за пределы страны и начала работать в Казахстане через приложение «Такси», а в 2021-м — в Беларуси.

#новость #яндекседа

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32 комментария
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 Dmitry Protasov

Релоцировавшиеся сотрудники Яндекса запили на голодный желудок? :)

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умный человек

запилили

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Dmitry Protasov

А это будет видно, когда база утечет - запили или запилили :)

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Grandzlo

Тигран хочет есть

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Рыжий файл

голодный? :)

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Вадим Д.

Охохо... Многие сервисы Яндекса заслуживают уважения. Но с их «Едой» у меня категорически не заладилось. 2 попытки, оба раза –устойчивое ощущение, что на доставке таксисты, которым было просто по дороге. И эти условные Ашоты, со страшным акцентом звонили в духе: «– я ща не могу, э, через час-два приеду, если что не смогу увидеть в магазине, не привезу 🤷‍♂️». На что оба раза были посланы. Больше не-не, точно не ЯЕда.

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Сергей И

Так и есть. Кроме курьеров заказы падают и таксистам, если включён тариф курьер)

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Камаз Отходов

Курьеры не собирают заказы в магазине, для этого есть сборщики.

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Вадим Д.

У сбермаркета так и есть, но курьеры яеды звонили именно так. Никакого желания ждать неизвестно чего и встречаться с ними не возникло. Возможно, там брат/сват собирает, хз.

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Сергей Мазур

хипстерам лениво выходить на улицу за хинкалами, запилили сервис доставки)

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Ann Blanter

Сам ходи за хинкалами в +35.
Если можно заплатить, чтобы мне все привезли под мой кондиционер, я лучше заплачу

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K.Li

Человек, который использует доставку ≠ хипстер

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K.Li

Намана, наконец доставка станет сносной

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K.Li

У тебя все лицо в чем-то белом, чекай

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Вадим Д.

Аккуратнее, не обляпайтесь.

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switch

Главное, чтобы после этих слов в Барнауле не начался сущий кошмар и обычный русский народ не захотел массово иммигрировать в прекрасную Армению будущего.

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K.Li

Хаястан уже скоро будет страной будущего с количеством переехавших туда IT челиков

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роман долгополов

Аж целых тры!

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Антон piter

А эти "IT-челики" призывного возраста? А то времена сейчас суровые.

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Blackrock

Вы новости не читаете что сейчас в Армении происходит?

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Sergey Zend

Появился спрос значит )))

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Speakswhatthinks

От релокантов

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Someone Young

Мигранты)

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Информационный рубин

Конкуренция Glovo пошла

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Пабы старой Руси

Если курьеры будут не свои, то всё останется на таком же печальном уровне, как сейчас

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Саша Прохоренко

Новости что-то в последнее время в стиле:
Ехал Яндекс через Яндекс,
Видит Яндекс - в реке яндекс,
Сунул Яндекс Яндекс в Яндекс

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Ilya Zykov

Уже вижу потного курьера на велике пилящего на гору

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Pavel Pavel

они сейчас в основном на электро-байках катают

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Chr Chr

Это по этой причине началась заварушка, что пришлось созывать ОДКБ?

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Сергей

нет, они решили одкб прикормить немного, но поняли это буквально)

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Ivan Draga

Сервисы Яндекса в целом хорошо работают в России, но за границей похоже ими пользоваться невозможно. Пробовал недавно несколько раз вызывать такси Yango в Израиле, таксисты почти всегда просто сбрасывают заказ, примерно за квартал до точки посадки. С другими приложениями такси такой проблемы нет.

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Сергей

Своевременно))

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