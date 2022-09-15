Еда
Драматический волк

«Азбука вкуса» запустила собственное производство растительного «мяса» Статьи редакции

Другие российские ритейлеры отмечают: спрос на него растёт, но это всё ещё нишевый продукт.

  • Ритейлер объявил о запуске производства растительного «мяса» под брендом Eat no meat на базе фабрики-кухни в Москве. Рецептуры разрабатывали технологи компании, основа — гороховый белок.
  • Первые продукты — котлеты со вкусом курицы (398 рублей, в упаковке две котлеты, вес упаковки 260 граммов) и говядины (498 рублей), после ритейлер планирует добавить в ассортимент колбаски для гриля и другие полуфабрикаты. «Ведомости» уточняют, что мощность производства — 400 кг в сутки. Другие детали проекта ритейлер не раскрыл.
Источник: «Азбука вкуса»
  • Линейка растительного «мяса» — шаг в развитии экосистемы «Азбука life», отметили в компании. Она объединяет сервис консультаций с нутрициологами, продажи готовой еды, продуктов и экологичных средств для дома под собственной торговой маркой.
  • Менеджер по развитию бизнеса «Биофудлаб» Илья Сулоев оценил в разговоре с газетой затраты на закупку необходимого оборудования в 30 млн рублей. По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, запуск всей линейки товаров вряд ли превысил $300-400 тысяч.
  • В «Азбуке вкуса» добавили, что запустили собственное производство первыми среди российских ритейлеров. Опрошенные «Ведомостями» торговые сети отмечают, что в целом спрос на растительное «мясо» растёт, но остаётся невысоким и сезонным.
Еда
Виктория Степанова
Кто в России производит растительное мясо и сколько привлекает денег Статьи редакции

Два года назад производители ходили по магазинам и «уговаривали поставить продукт на полку». Теперь «альтернативное мясо» можно встретить во всех крупных сетях и сервисах доставки.

Свои растительные бургеры «Эфко» называет «хайбургерами». Котлеты стоят 250 рублей за 200 г и около 500 рублей — за 10 штук

#новость #азбукавкуса #растительноемясо

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160 комментариев
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 Кузен Чумадан

Если вегетарианцы против мяса, зачем они пытаются его имитировать?

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Ян Тюрин

думаю они против убийств животных ради их мяса,а не самого вкуса мяса

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16 комментариев
Timur Agaev

А еще и воруют еду у животных

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1 комментарий
Sasha Bochkin

Тоже не понимаю, хоть и вегетарианец. Всегда выбираю что-нибудь нутовое/чечевичное вместо "растительного мяса".

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1 комментарий
Pavel Pavel

Нравится вкус, но жалко животных?

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K.Li

Эти вбросы стары как мир, иди покури

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Gatito

Это как с однополыми браками.

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1 комментарий
Peem Bot

Глупый вопрос. Ты сам скоро станешь вегетарианцем. Сорос, Гейтс и Карл 3 все уже порешали.

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le Tigre

Это просто типичная упоротость.

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Никита Мардюков

Мясо-то вкусное

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Igor Kulikovsky

Производство мяса - очень большая нагрузка на природу. Чтобы получить 1 км мяса, надо вырастить 10 кг растений. Это большие площади пастбищ и много удобрений, система орошения.
Про парниковые газы от коров здесь уже писали.
Поэтому, заказывая мясо, вы приближаете истощение ресурсов и поток климатических беженцев.
Я сам мясо иногда ем, но стараюсь заменять на рыбу.

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Платон Щукин

Это какое-то извращение:) Я понимаю веганы не хотят мясо, но зачем есть что-то со вкусом мяса которое не ешь.

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Наташа Пушкарева

Затем, что вкусно, но при этом никто не сдох

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25 комментариев
Дарья Смолякова

а зачем чипсы ср вкусом бекона и крабов? а лол?

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8 комментариев
K.Li

Растительный продукт как то надо называть. Для психики человека привычнее воспринимать мясо в виде определенной единицы еды.
А из чего это "мясо" - другой разговор уже.

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Forgotten Games

Это продукт не для веганов'с. А для быдла'с. Впрочем он гораздо лучше полезной пасты из насекомых, которую нам тоже начнут того... Предлагать как эковажный продукт.

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Rafa Ramazanov

Один мой друг стал вегетарианцем. Я рад за него, но он теперь все время пытается и меня соблазнить. «Ты только попробуй кусочек этого сыра тофу. На вкус как цыпленок!» Я попробовал. Ну что тут сказать… Похоже, мой друг уже забыл, какой у цыпленка вкус.

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Слегка Придурковатый

По ночам, пока никто не видит, жрёт мясо. Инфа соточка.

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Стерлядка Вяленая

Со времен школы знал порядка 30-40 вегетариенцев (кто-то из них вовсе веганом был), что сказать, на сегодняшний день все поголовно едят мясо. Так что подрастет еще Ваш друг)))

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2 комментария
Igor Chimbur
398 рублей, в упаковке две котлеты, вес упаковки 260 граммов

1530 рублей за 1 кг. Спасибо, лучше настоящего мясо за эти деньги поесть. Без этого лицемерия от веганов.

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Rafa Ramazanov

Плюс получишь больше витаминов

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1 комментарий
Dima Kurilov

"настоящее мясо" с современных мясокомбинатов тоже сильно отличается от настоящего мяса "из деревни", в том числе по насыщенности аминокислотами и витаминами.

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Egor Chusov

Если не будет пользоваться популярностью то выведут из оборота, а если будет популярно - то увеличат объёмы производства. Скорее всего ваш комментарий никак на них не повлияет.

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4 комментария
Прозрачный завод

А если бы кило растительного было бы дешевле кило настоящего раза в 2, то попробовал бы? Технология ведь новая, будет развиваться.

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vvtwittep

Первые ласточки. Потом будет либо так либо никак

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Слегка Придурковатый
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Eugene Podosenov

В комментах как будто весь TJ собрался. Ну да, давайте пообсуждаем, кто что ест, это же так интересно. Го на лавочки.

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Слегка Придурковатый

Привет. Сможешь как я?

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1 комментарий
Сергей Федоров

Резиновые куклы, гороховые котлеты, морковные сосиски...

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чертов бадминтон

Ждем-с имитацию овощей из мяса ))

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2 комментария
Владимир

Туда же идёт безалкогольное пиво, электронные сигареты и кофе без кофеина. Все starter pack для неполноценной жизни собран)

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Якушкина Нона

Странно всё, мясо они не едят , так как против убийства животных, но пытаются во всём найти вкус мяса. Тогда пусть вообще ничем не питаются, ибо растительность ,которую они едят так-то тоже убивать нужно(живое ведь). И что самое интересное, и животных ,и растения специально ведь выращивают для последующего употребления в пищу, к тому же ,и то и другое нужно убивать. Так в чём тогда разница?

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Евгений Трифонов

В развитости нервной системы, разумеется.

Та же причина, по которой вы не едите людей (надеюсь).

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11 комментариев
Olga RRR

Растения не убивают, многие растения придуманы именно для еды. Посмотрите хоть на капусту или клубнику.
Хотя живое вокруг - всё, но не у всех есть мозг, не все бегают и не все заводят детей. Про убийство растений придумали, когда аргументы кончились, но не стоит впадать в крайности.

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1 комментарий
K.Li

Люди это люди.
Пытаются найти вкус мяса, потому что вкус устраивает. А вот то как оно дошло до тарелки - не очень.
Ну и плюс мы не коровы же, питаться травой с лугов не можем.
Психика человека чтобы не страдала делают растительную еду узнаваемой и привычной для нашего понимания. В данном случае это "мясо", сосиски, котлеты и подобное.

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Сергей Леонов

Да в край оху**ли эти веганы. Правильно, пусть ваще не едят! А лучше, давайте на официальном уровне запретим быть веганами, начнём притеснять, публично унижать, карать сочувствующих веганам, а 24 сентября начнём спецоперацию по девеганизации и девегетаринтзации России! Потому что все должны быть НОРМАЛЬНЫМИ, как отцы завещали!

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1 комментарий
Вадим Д.

Бляха, дожили – котлеты СО ВКУСОМ курицы, даже не из курицы, из гороха!
А вот вам телевизор с имитацией развлечений и заменителем патриотизма.

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K.Li

Удивлю.
Котлеты из курицы, так же не из курицы. Если мы говорим про полуфабрикаты

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Yaroslava Markova

Я вегетарианка,но такую хрень вряд-ли буду жрать (

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Соня

" котлеты для бургеров со вкусом курицы (398 рублей)"
за килограмм? а в чем профит? просто из курицы - плюс/минус те же цены

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ежи

профит в растительности, не в дешевизне. тем более это азбука вкуса, а не ашан. в ашане не из гороха будет, а из сои.

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9 комментариев
Вадим Д.

В Азбуке? 398 ₽ за кг? Шутить изволите?
Да ещё «нишевый продукт»...

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1 комментарий
Влад Светлый

почему "со вкусом говядины" дороже, чем "со вкусом курицы"?

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Иван Фейкович

Чтобы как настоящее мясо было

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Нямка Нямка

Дорого конечно. Зумеры в курсе про Марию-РА? Чутка не дотягивает до 100% veggy. Настоящие вегетарианцы это пенсионеры которые туда ходят за дешевыми пельменями и прочими полуфабрикатами.

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Olga RRR

2 котлеты за 398р - это громкое заявление.
Есть производители 2-3 основных в рф, которые делают достойные продукты и покрывают весь небольшой спрос без лишнего пафоса.
Выйти на значительное производство можно при наличии рынка, которого в России пока нет и вряд ли он сформируется в обозримом будущем.
Хотя в мире действительно растёт этот тренд. Но то - там.
Дайте тут людям хотя бы просто еды, которую можно есть, по цене, сопоставимой со средними зарплатами за пределами Москвы. Чтобы они перестали поджигать творог и растворять масло в ютубе.

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Yaroslava Markova

✊🏻✊🏻💯

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Кристина

И все-таки вегетарианство это психическое расстройство, как не крути

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Владимир

Бывает ещё по медицинским показаниям еще, типа аллергии и непереносимости белка

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1 комментарий
aeli mill

Круто вы приложили большую часть жителей Индии.. Вегатерианство - это всего лишь система питания (диета), но вам, как эксперту с мировым именем, видимо видней.

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Андрей Рядькин

мне многие говорят, что после отказа от мяса чувствуешь себя лучше, "легче" и энергичней

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чертов бадминтон

Диета вообще облегчает. Даже мясная диета ))

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Мурад Муртазалиев

Да, шахтеры обедая петрушкой и кинзой, не дадут соврать)

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2 комментария
Никита Мардюков

Друг устраивает раз в году веганский месяц - интересовался у него, как оно вообще, говорит минус десять кило уходит, улучшается самочувствие, сон)

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1 комментарий
Gollut

Мне кажется у нас уже производство/импорт и предложение по растительному мясу в разы превышает спрос (возможно так субъективно видится). Но во всяких Вкусвиллах/Азбуках вечно нетронутой лежит эта имитация.
Как будто без разбора западные тренды берут, без анализа потребителя. Все же у нас веганство далеко не так распространено, даже если отмести покупательную способность

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Olga RRR

Веганство это совсем маленькая ниша. Но тех, кто просто не ест мяса и птицу - довольно много. Просто они давно решили этот вопрос в других местах

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1 комментарий
Максим Дмитриев

Будущее где-то рядом - продукты со вкусом того, из чего они не сделаны

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Вадим Вахрамов

Матрица наступает)

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Константин Пронин

https://youtu.be/7qj1WqugSMk

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Иван Фейкович

От коров выбросов больше чем от автомобилей, или самолетов, очень интересная арифметика..

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Пришелец 14

Молодцы, запустили производство растительного мяса, когда оно уже нафиг никому не упало. Beyond Meat не даст соврать.

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Igor Kulikovsky

Спорим на деньги, что продажи будут? )

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1 комментарий
Никита Мардюков

Кто-нибудь пробовал растительное мясо вообще? Велика разница от настоящего?
А то я как-то не решусь, сама формулировка растительное мясо смущает

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Константин Пронин

я недавно смотрел видос на тему.
https://youtu.be/KLGB3nO4QyE

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1 комментарий
Иван Фейкович

Давным давно уже есть, соевое мясо называется. В дешевых котлетах часто бывает, так что может вы уже и пробовали..

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Max Volokhov

Рекомендую глянуть док фильм Dominion, после просмотра вы точно поймете вы веган или нет.

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Кристина

Конечно лучше себя будут чувствовать, если перестали есть сосиски, колбасу, пельмени из магазина, бургеры. Но нужно видеть разницу между мясом в колбасе и нормальным деревенским мясом.
Все остальные песни про вред мяса - или тайный заговор, или психическое расстройство.

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Придающий Вращение

гороховая каша со вкусом мяса по цене премиального стейка

ну такое себе

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