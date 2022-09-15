«Азбука вкуса» запустила собственное производство растительного «мяса» Статьи редакции
Другие российские ритейлеры отмечают: спрос на него растёт, но это всё ещё нишевый продукт.
- Ритейлер объявил о запуске производства растительного «мяса» под брендом Eat no meat на базе фабрики-кухни в Москве. Рецептуры разрабатывали технологи компании, основа — гороховый белок.
- Первые продукты — котлеты со вкусом курицы (398 рублей, в упаковке две котлеты, вес упаковки 260 граммов) и говядины (498 рублей), после ритейлер планирует добавить в ассортимент колбаски для гриля и другие полуфабрикаты. «Ведомости» уточняют, что мощность производства — 400 кг в сутки. Другие детали проекта ритейлер не раскрыл.
- Линейка растительного «мяса» — шаг в развитии экосистемы «Азбука life», отметили в компании. Она объединяет сервис консультаций с нутрициологами, продажи готовой еды, продуктов и экологичных средств для дома под собственной торговой маркой.
- Менеджер по развитию бизнеса «Биофудлаб» Илья Сулоев оценил в разговоре с газетой затраты на закупку необходимого оборудования в 30 млн рублей. По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, запуск всей линейки товаров вряд ли превысил $300-400 тысяч.
- В «Азбуке вкуса» добавили, что запустили собственное производство первыми среди российских ритейлеров. Опрошенные «Ведомостями» торговые сети отмечают, что в целом спрос на растительное «мясо» растёт, но остаётся невысоким и сезонным.
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Если вегетарианцы против мяса, зачем они пытаются его имитировать?
думаю они против убийств животных ради их мяса,а не самого вкуса мяса
А еще и воруют еду у животных
Тоже не понимаю, хоть и вегетарианец. Всегда выбираю что-нибудь нутовое/чечевичное вместо "растительного мяса".
Нравится вкус, но жалко животных?
Эти вбросы стары как мир, иди покури
Это как с однополыми браками.
Глупый вопрос. Ты сам скоро станешь вегетарианцем. Сорос, Гейтс и Карл 3 все уже порешали.
Это просто типичная упоротость.
Мясо-то вкусное
Производство мяса - очень большая нагрузка на природу. Чтобы получить 1 км мяса, надо вырастить 10 кг растений. Это большие площади пастбищ и много удобрений, система орошения.
Про парниковые газы от коров здесь уже писали.
Поэтому, заказывая мясо, вы приближаете истощение ресурсов и поток климатических беженцев.
Я сам мясо иногда ем, но стараюсь заменять на рыбу.
Это какое-то извращение:) Я понимаю веганы не хотят мясо, но зачем есть что-то со вкусом мяса которое не ешь.
Затем, что вкусно, но при этом никто не сдох
а зачем чипсы ср вкусом бекона и крабов? а лол?
Растительный продукт как то надо называть. Для психики человека привычнее воспринимать мясо в виде определенной единицы еды.
А из чего это "мясо" - другой разговор уже.
Это продукт не для веганов'с. А для быдла'с. Впрочем он гораздо лучше полезной пасты из насекомых, которую нам тоже начнут того... Предлагать как эковажный продукт.
Один мой друг стал вегетарианцем. Я рад за него, но он теперь все время пытается и меня соблазнить. «Ты только попробуй кусочек этого сыра тофу. На вкус как цыпленок!» Я попробовал. Ну что тут сказать… Похоже, мой друг уже забыл, какой у цыпленка вкус.
По ночам, пока никто не видит, жрёт мясо. Инфа соточка.
Со времен школы знал порядка 30-40 вегетариенцев (кто-то из них вовсе веганом был), что сказать, на сегодняшний день все поголовно едят мясо. Так что подрастет еще Ваш друг)))
1530 рублей за 1 кг. Спасибо, лучше настоящего мясо за эти деньги поесть. Без этого лицемерия от веганов.
Плюс получишь больше витаминов
"настоящее мясо" с современных мясокомбинатов тоже сильно отличается от настоящего мяса "из деревни", в том числе по насыщенности аминокислотами и витаминами.
Если не будет пользоваться популярностью то выведут из оборота, а если будет популярно - то увеличат объёмы производства. Скорее всего ваш комментарий никак на них не повлияет.
А если бы кило растительного было бы дешевле кило настоящего раза в 2, то попробовал бы? Технология ведь новая, будет развиваться.
Первые ласточки. Потом будет либо так либо никак
В комментах как будто весь TJ собрался. Ну да, давайте пообсуждаем, кто что ест, это же так интересно. Го на лавочки.
Привет. Сможешь как я?
Резиновые куклы, гороховые котлеты, морковные сосиски...
Ждем-с имитацию овощей из мяса ))
Туда же идёт безалкогольное пиво, электронные сигареты и кофе без кофеина. Все starter pack для неполноценной жизни собран)
Странно всё, мясо они не едят , так как против убийства животных, но пытаются во всём найти вкус мяса. Тогда пусть вообще ничем не питаются, ибо растительность ,которую они едят так-то тоже убивать нужно(живое ведь). И что самое интересное, и животных ,и растения специально ведь выращивают для последующего употребления в пищу, к тому же ,и то и другое нужно убивать. Так в чём тогда разница?
В развитости нервной системы, разумеется.
Та же причина, по которой вы не едите людей (надеюсь).
Растения не убивают, многие растения придуманы именно для еды. Посмотрите хоть на капусту или клубнику.
Хотя живое вокруг - всё, но не у всех есть мозг, не все бегают и не все заводят детей. Про убийство растений придумали, когда аргументы кончились, но не стоит впадать в крайности.
Люди это люди.
Пытаются найти вкус мяса, потому что вкус устраивает. А вот то как оно дошло до тарелки - не очень.
Ну и плюс мы не коровы же, питаться травой с лугов не можем.
Психика человека чтобы не страдала делают растительную еду узнаваемой и привычной для нашего понимания. В данном случае это "мясо", сосиски, котлеты и подобное.
Да в край оху**ли эти веганы. Правильно, пусть ваще не едят! А лучше, давайте на официальном уровне запретим быть веганами, начнём притеснять, публично унижать, карать сочувствующих веганам, а 24 сентября начнём спецоперацию по девеганизации и девегетаринтзации России! Потому что все должны быть НОРМАЛЬНЫМИ, как отцы завещали!
Бляха, дожили – котлеты СО ВКУСОМ курицы, даже не из курицы, из гороха!
А вот вам телевизор с имитацией развлечений и заменителем патриотизма.
Удивлю.
Котлеты из курицы, так же не из курицы. Если мы говорим про полуфабрикаты
Я вегетарианка,но такую хрень вряд-ли буду жрать (
" котлеты для бургеров со вкусом курицы (398 рублей)"
за килограмм? а в чем профит? просто из курицы - плюс/минус те же цены
профит в растительности, не в дешевизне. тем более это азбука вкуса, а не ашан. в ашане не из гороха будет, а из сои.
В Азбуке? 398 ₽ за кг? Шутить изволите?
Да ещё «нишевый продукт»...
почему "со вкусом говядины" дороже, чем "со вкусом курицы"?
Чтобы как настоящее мясо было
Дорого конечно. Зумеры в курсе про Марию-РА? Чутка не дотягивает до 100% veggy. Настоящие вегетарианцы это пенсионеры которые туда ходят за дешевыми пельменями и прочими полуфабрикатами.
2 котлеты за 398р - это громкое заявление.
Есть производители 2-3 основных в рф, которые делают достойные продукты и покрывают весь небольшой спрос без лишнего пафоса.
Выйти на значительное производство можно при наличии рынка, которого в России пока нет и вряд ли он сформируется в обозримом будущем.
Хотя в мире действительно растёт этот тренд. Но то - там.
Дайте тут людям хотя бы просто еды, которую можно есть, по цене, сопоставимой со средними зарплатами за пределами Москвы. Чтобы они перестали поджигать творог и растворять масло в ютубе.
✊🏻✊🏻💯
И все-таки вегетарианство это психическое расстройство, как не крути
Бывает ещё по медицинским показаниям еще, типа аллергии и непереносимости белка
Круто вы приложили большую часть жителей Индии.. Вегатерианство - это всего лишь система питания (диета), но вам, как эксперту с мировым именем, видимо видней.
мне многие говорят, что после отказа от мяса чувствуешь себя лучше, "легче" и энергичней
Диета вообще облегчает. Даже мясная диета ))
Да, шахтеры обедая петрушкой и кинзой, не дадут соврать)
Друг устраивает раз в году веганский месяц - интересовался у него, как оно вообще, говорит минус десять кило уходит, улучшается самочувствие, сон)
Мне кажется у нас уже производство/импорт и предложение по растительному мясу в разы превышает спрос (возможно так субъективно видится). Но во всяких Вкусвиллах/Азбуках вечно нетронутой лежит эта имитация.
Как будто без разбора западные тренды берут, без анализа потребителя. Все же у нас веганство далеко не так распространено, даже если отмести покупательную способность
Веганство это совсем маленькая ниша. Но тех, кто просто не ест мяса и птицу - довольно много. Просто они давно решили этот вопрос в других местах
Будущее где-то рядом - продукты со вкусом того, из чего они не сделаны
Матрица наступает)
https://youtu.be/7qj1WqugSMk
От коров выбросов больше чем от автомобилей, или самолетов, очень интересная арифметика..
Молодцы, запустили производство растительного мяса, когда оно уже нафиг никому не упало. Beyond Meat не даст соврать.
Спорим на деньги, что продажи будут? )
Кто-нибудь пробовал растительное мясо вообще? Велика разница от настоящего?
А то я как-то не решусь, сама формулировка растительное мясо смущает
я недавно смотрел видос на тему.
https://youtu.be/KLGB3nO4QyE
Давным давно уже есть, соевое мясо называется. В дешевых котлетах часто бывает, так что может вы уже и пробовали..
Рекомендую глянуть док фильм Dominion, после просмотра вы точно поймете вы веган или нет.
Конечно лучше себя будут чувствовать, если перестали есть сосиски, колбасу, пельмени из магазина, бургеры. Но нужно видеть разницу между мясом в колбасе и нормальным деревенским мясом.
Все остальные песни про вред мяса - или тайный заговор, или психическое расстройство.
гороховая каша со вкусом мяса по цене премиального стейка
ну такое себе