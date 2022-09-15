Еда
Драматический волк

Delivery Club и ресторатор Дмитрий Левицкий запустили программу поддержки молодых предпринимателей Статьи редакции

Со сниженной комиссией, образовательной программой и поддержкой в приложении.

  • В программу могут попасть предприниматели в возрасте до 30 лет, которые впервые открывают ресторанный бизнес, во всех городах присутствия сервиса, объявила компания.
  • Для таких предпринимателей не будет комиссии за заказы навынос и на доставку своими курьерами, а на доставку курьерами-партнёрами Delivery Club будет действовать комиссия в 28% в первые полгода и 30% в следующие.
  • Также такие рестораны попадут в специальную подборку в приложении и смогут бесплатно поучаствовать в образовательной программе от команды Дмитрия Левицкого, стать частью комьюнити молодых рестораторов и поехать на фестиваль Gastreet 2023 в Сочи на спецусловиях.
  • Подключиться к программе можно до конца 2022 года, льготные условия будут доступны в течение года с момента подключения. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить заявку.
  • Для программы ИП или ООО должно быть зарегистрировано в 2022 году, либо соответствующий вид деятельности добавлен в 2022 году. Среди других условий — заведение раньше не работало с Delivery Club, открывается не по франшизе и не как часть какой-либо сети.

#новость #deliveryclub

1153 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Rabbit Rabbin

"На самом деле я молодой предприниматель, а курьерствую чисто для души"

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 14

Кто сказал, что предпринимательство - это много стресса и нервов?
Мне 27 и я чувствую себя отлично!

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Тоже самое. С опытом приходит и пох*изм на все)))

Ответить
Развернуть ветку
Gordon Freeman

Появление мегамозгов с шутками про TJ и петросянов через 3...2...1

Ответить
Развернуть ветку
Аллоизий Могарыч

на самом деле у меня свой бизнес...

Ответить
Развернуть ветку
Давид Арабули

Фестиваль "Гастрит"?!)))

Ответить
Развернуть ветку
Protein Wars

прикинь )))

Ответить
Развернуть ветку
le Tigre

Фест гастрит адская срань.

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

Надо натравить на них ФГС!

Ответить
Развернуть ветку
Protein Wars

настоящие предприниматели до 30 лет - торгуют на WB ))

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

Ну это настоящии, а остальные
Welcome)))

Ответить
Развернуть ветку
Ann Feldman

Извините. А кто этот ваш Дмитрий Левицкий и чего добился, кроме того, что родился евреем?)

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

Я бы попросил. Художник-живописец, крупнейший мастер парадного и камерного портрета 18-19 вв.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

после 30 уже возраст дожития

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Михеев

у нас правда многие считают что если до 30 не построил свой бизнес то все,в других странах ты еще подростком считаешься

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Это не так работает. До 30 лет это просто предлог. Молодым сложно в принципе открыть бизнес (особенно такой сложный как общепит) и тут приходит компания которая говорит: мы все понимаем, вам сложно было и так открыть бизнес, занимайтесь кухней, а маркетинг мы возьмём на себя.

Идея здравая и это хорошо, когда большие компании помогают маленьким и ростят предпринимателей.

Так же работают и маркетплейсы сейчас. Ты даже себе представить не можешь, сколько маркетплейсы вырастили производств в России, так как открылся для производителей большой рынок сбыта и не нужно думать о маркетинге.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

я все равно не понял логику, почему мне нельзя поучаствовать.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

Комиссию они берут на себя, а не маркетинг, какой ты взрослый ребенок)))

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

А ты троль обиженный походу))) но если ты готов создать маркетплейс без комиссии, то в путь.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Рею Кроку под 60 было когда он открыл Макдональдс, кстати

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну и где сейчас твой Рэй Крок? Вот то-то и оно!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

где-где? у истоков вкусно и точка!

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

А истоки вкуса где 😂

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

приберечь

Ответить
Развернуть ветку
zhuk navoznyi

После 30 развести на херню сложнее ;)

Ответить
Развернуть ветку
Джон уик

Яндекс: No

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

Mutually! )))

Ответить
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

лучше бы написали кто такой Дмитрий Левицкий

Ответить
Развернуть ветку
Денис Буйлов

Президент Профессионального Ресторанного Альянса, основатель Группы Компаний HURMA, управляющей несколькими ресторанами в Москве- прогуглил для вас

Ответить
Развернуть ветку
Zloy

Что за дискриминация по возрасту сам не проходит тогда, так на всякий случай ему за 46 лет 😄

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А что про «поддержку в приложении»? Будут слать ободряющие пуши?

Ответить
Развернуть ветку
Константин Полухтин

Через год Деливери Клаб - где мои деньги, Левицки?! Где мои fuckin' money, Левицки?!

Ответить
Развернуть ветку
Stepan

Славный VC - какой бы положительной ни была новость, первые комменты будут в стиле "что за говно?"))))

Ответить
Развернуть ветку
K.Li

А деливери разве еще не отошла от дел?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Комиссия 30%, плата за доставку с клиента, да ещё и плата «за сервис» 🤯

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
null