Delivery Club и ресторатор Дмитрий Левицкий запустили программу поддержки молодых предпринимателей Статьи редакции
Со сниженной комиссией, образовательной программой и поддержкой в приложении.
- В программу могут попасть предприниматели в возрасте до 30 лет, которые впервые открывают ресторанный бизнес, во всех городах присутствия сервиса, объявила компания.
- Для таких предпринимателей не будет комиссии за заказы навынос и на доставку своими курьерами, а на доставку курьерами-партнёрами Delivery Club будет действовать комиссия в 28% в первые полгода и 30% в следующие.
- Также такие рестораны попадут в специальную подборку в приложении и смогут бесплатно поучаствовать в образовательной программе от команды Дмитрия Левицкого, стать частью комьюнити молодых рестораторов и поехать на фестиваль Gastreet 2023 в Сочи на спецусловиях.
- Подключиться к программе можно до конца 2022 года, льготные условия будут доступны в течение года с момента подключения. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить заявку.
- Для программы ИП или ООО должно быть зарегистрировано в 2022 году, либо соответствующий вид деятельности добавлен в 2022 году. Среди других условий — заведение раньше не работало с Delivery Club, открывается не по франшизе и не как часть какой-либо сети.
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"На самом деле я молодой предприниматель, а курьерствую чисто для души"
Кто сказал, что предпринимательство - это много стресса и нервов?
Мне 27 и я чувствую себя отлично!
Тоже самое. С опытом приходит и пох*изм на все)))
Появление мегамозгов с шутками про TJ и петросянов через 3...2...1
на самом деле у меня свой бизнес...
Фестиваль "Гастрит"?!)))
прикинь )))
Фест гастрит адская срань.
Надо натравить на них ФГС!
настоящие предприниматели до 30 лет - торгуют на WB ))
Ну это настоящии, а остальные
Welcome)))
Извините. А кто этот ваш Дмитрий Левицкий и чего добился, кроме того, что родился евреем?)
Я бы попросил. Художник-живописец, крупнейший мастер парадного и камерного портрета 18-19 вв.
после 30 уже возраст дожития
у нас правда многие считают что если до 30 не построил свой бизнес то все,в других странах ты еще подростком считаешься
Это не так работает. До 30 лет это просто предлог. Молодым сложно в принципе открыть бизнес (особенно такой сложный как общепит) и тут приходит компания которая говорит: мы все понимаем, вам сложно было и так открыть бизнес, занимайтесь кухней, а маркетинг мы возьмём на себя.
Идея здравая и это хорошо, когда большие компании помогают маленьким и ростят предпринимателей.
Так же работают и маркетплейсы сейчас. Ты даже себе представить не можешь, сколько маркетплейсы вырастили производств в России, так как открылся для производителей большой рынок сбыта и не нужно думать о маркетинге.
я все равно не понял логику, почему мне нельзя поучаствовать.
Комиссию они берут на себя, а не маркетинг, какой ты взрослый ребенок)))
А ты троль обиженный походу))) но если ты готов создать маркетплейс без комиссии, то в путь.
Рею Кроку под 60 было когда он открыл Макдональдс, кстати
Ну и где сейчас твой Рэй Крок? Вот то-то и оно!
где-где? у истоков вкусно и точка!
А истоки вкуса где 😂
приберечь
После 30 развести на херню сложнее ;)
Яндекс: No
Mutually! )))
лучше бы написали кто такой Дмитрий Левицкий
Президент Профессионального Ресторанного Альянса, основатель Группы Компаний HURMA, управляющей несколькими ресторанами в Москве- прогуглил для вас
Что за дискриминация по возрасту сам не проходит тогда, так на всякий случай ему за 46 лет 😄
А что про «поддержку в приложении»? Будут слать ободряющие пуши?
Через год Деливери Клаб - где мои деньги, Левицки?! Где мои fuckin' money, Левицки?!
Славный VC - какой бы положительной ни была новость, первые комменты будут в стиле "что за говно?"))))
А деливери разве еще не отошла от дел?
Комиссия 30%, плата за доставку с клиента, да ещё и плата «за сервис» 🤯